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Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

сегодня, 13:15

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года «Первый шаг» в РПЛ

В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова.

Также на премию претендовали защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов («Рубин»), полузащитники Даниил Емельянов («Уфа») и Лечи Садулаев («Ахмат»).

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Все комментарии
drug01
drug01
   200 / 1024
сегодня в 14:04
Хороший игрок!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   103 / 1024
сегодня в 13:59
В 19 ещё не поздно свалить из cпартакa, иначе так там и увязнет
d_fincher
d_fincher
   37 / 1024
сегодня в 13:51
А почему не молодежка Зенита? Ах да...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   28 / 1024
сегодня в 13:43
Молодец заслужил. Не останавливаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1024
сегодня в 13:36
Абсолютно заслуженное признание!!!
Парень очень талантлив и прибавляет на глазах.
makkie
makkie
   10 / 1024
сегодня в 13:27
Абсолютно заслуженно!
Наиль - открытие чемпионата, пусть и не всё получается. Зато уже сейчас стал мозговым центром в полузащите Спартака. И ему всего 19 лет.
Здоровья и прогресса, работы еще много!
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   8 / 1024
сегодня в 13:20
А где Гойло и Каккоев?
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   8 / 1024
сегодня в 13:19
Браво Спартак! Единственная команда России, которая по-настоящему работает с молодёжью!
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