Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года «Первый шаг» в РПЛ.
В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова.
Также на премию претендовали защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов («Рубин»), полузащитники Даниил Емельянов («Уфа») и Лечи Садулаев («Ахмат»).
Парень очень талантлив и прибавляет на глазах.
Парень очень талантлив и прибавляет на глазах.
Наиль - открытие чемпионата, пусть и не всё получается. Зато уже сейчас стал мозговым центром в полузащите Спартака. И ему всего 19 лет.
Здоровья и прогресса, работы еще много!
Наиль - открытие чемпионата, пусть и не всё получается. Зато уже сейчас стал мозговым центром в полузащите Спартака. И ему всего 19 лет.
Здоровья и прогресса, работы еще много!