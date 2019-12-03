Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

сегодня, 13:15

Полузащитник «Спартака» получил премию лучшего дебютанта года «Первый шаг» в РПЛ .

В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова.