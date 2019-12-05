Божоле нуво из Бордо

вчера, 17:20

«Соккер.ру» рассказывает о преображении одного из титулованных клубов Франции.

Прошлый сезон болельщики «Бордо» хотели бы забыть, ибо он не принёс ничего хорошего. Жирондинцы провалились на всех направлениях. Что в чемпионате, что в Кубке Франции, что в Лиге Европы. Разве что выход в полуфинал Кубка лиги может не расцениваться как фиаско. И успехом такой результат не назовёшь.

Сменилось три тренера. «Бордо» начинал с Густаво Пойетом, с сентября по март находился под руководством Рикардо Гомеша, а заканчивал уже с Паулу Соузой. И все трое заслужили неудовлетворительные оценки. Даже португалец, принявший аквитанцев весной. На финише «Бордо» выглядел ужасно, проиграл пять встреч подряд и закончил чемпионат четырнадцатым. Но контракт с Соузой остался в силе, и согласно документу впереди оставалось три года.

Летом команду пополнили несколько футболистов. Самым громким было появление защитника сборной Франции Лорана Косьельни, отслужившего девять лет в лондонском «Арсенале». Лоран немолод (32 года) и подвержен травмам. Однако своего последнего слова в футболе ещё не сказал. Из «Ренна» пришёл 31-летний Эдсон Мешер, входящий в сборную Мозамбика. Два опытных защитника быстро нашли общий язык с Пабло, и оборона стала намного крепче. Конечно, имея на последнем рубеже Бенуа Костиля, можно не быть относительно спокойным за безопасность тылов. Но Костил, хоть и считается по праву одним из сильнейших стражем ворот Лиги 1, всё же не волшебник и бросать его на произвол судьбы негоже. В линию атаки был приглашён игрок сборной Южной Кореи Хван Ый Чжо.

Паулу Соуза придерживается схемы 3:4:2:1. После трёх защитников идут два опорника - обычно это Отавио и молодой Орельен Чуамени. Левую бровку патрулирует номинальный защитник швейцарец Лорис Бенито, правую - нападающий сборной Гвинеи Франсуа Камано. И три нападающих - Хван слева, Никоя Де Превиль справа. В центре возможны варианты - ветеран Джимми Бриан или молодой англичанин Джошуа Майя, засветившийся в сборной Нигерии. Примерно такой состав наигрывал летом Соуза.

А лето оказалось неласковым. «Бордо» проиграл пять из шести контрольных встреч, чем вызвал дискуссию о соответствии Паулу Соузы своей должности. Но португалец остался на своём посту. И в стартовом матче чемпионата Франции «Бордо» проиграл в гостях «Анже» со счётом 1:3. Прошлый сезон ещё не закончился?

Но постепенно удалось наладить если не осмысленную игру, то хотя бы её подобие. Жирондинцы стали набирать очки. Иногда выигрывали, иногда отщипывали по очку при мирных исходах. Был непростой период, когда в четырёх встречах «Бордо» проиграл трижды - ПСЖ , «Сент-Этьену» и «Лиллю». Но Соуза сумел вырулить в непростой ситуации. В последних встречах аквитанцы смотрелись достойно, прибавляя от игры к игре. Особенно хорош был «Бордо» в игре с «Нимом», в которой была одержана победа с результатом 6:0.

Подумаешь, «Ним», скажут некоторые читатели. «Крокодилы» в зоне вылета, чего бы их не разгромить. Но не такой уж простой это оппонент. «Ним» отчаянно сражается за сохранение прописки в Лиге 1. Вратарь «крокодилов» Поль Бернардони принадлежит «Бордо» и мечтает сменить Костиля. Причём чем раньше, тем лучше. Дополнительной мотивации не нужно. Но «Бордо» давно не играл так ярко и агрессивно. Быстрые фланги, уверенная работа в центре поля, и активность атакующего треугольника. Правда, состав жирондинцев претерпел некоторые перемены по сравнению с сентябрьскими и октябрьскими встречами.

Паулу Соуза заметил, что многие игроки основы изрядно устали. Поэтому были брошены в бой защитники Вукашин Йованович, Юссуф Сабали, игроки средней линии Ясин Адли и Юссеф Аит-Бнассер, нападающий Самуэль Кану. С первых минут вышел в центре обороны Джош Майя, который отправил три мяча в воротах «Нима». Ротация принесла свои плоды. Кроме того, выяснилось, что у жирондинцев вполне длинная скамейка.

Стоит отметить Бенуа Костиля, который отчаялся было сыграть в сборной Франции. Тем более что конкуренция за место в воротах огромная. Во Франции много сильных голкиперов. Но травма Уго Льориса предоставляет Бенуа определённый шанс. С его опытом он вполне может оказаться полезен чемпионам мира.

В пяти последних турах «Бордо» выиграл три матча при двух ничьих. Результаты сразу нашли отражение в таблице. Команда вырвалась на третье место. Причём выглядят аквитанцы вполне солидно. Говорить о том, что они останутся третьими, конечно, рано. Борьба с «Лиллем» и «Лионом» будет очень сложной, и опыт участников нынешней Лиги чемпионов может стать решающим фактором.

В воскресенье жирондинцы отправятся в Марсель на встречу со второй командой нынешнего первенства. Будет интересно посмотреть на игру двух коллективов, находящихся на подъёме. «Марсель» выиграл пять встреч подряд и мечтает о шестой. Вдруг получится вмешаться в чемпионскую гонку. Для аквитанцев игра на «Велодроме» тоже тест на зрелость, на устойчивость. Действительно ли Соуза оживил славный и популярный клуб. Или все недавние успехи - не более чем вспышка. И на смену светлой полосе придёт тёмная.

Но сегодняшний «Бордо» не может не радовать. Задорный, озорной, свежий. Как божоле нуво. Намного приятнее прошлогодней кислятины.