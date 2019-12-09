Жеребьевка Евро 2020 - вопросы и мнения!

вчера, 15:19

После проведения жеребьевки финального турнира Евро 2020 интересно было взглянуть на представителей национальных футбольных ассоциаций. Каждая делегация по-своему расценивала результаты жеребьевки. Одни негодовали, другие наоборот, выражали удовлетворение раскладами. Что же на самом деле ждет сборные команды следующим летом на футбольных полях Европы?

Состав групп - адекватен ли жребий?

Жеребьевка в Бухаресте распределила команды, прошедшие сито квалификационного отбора по группам. Как всегда жребий оказался слепым и распределил команды не совсем равномерно. Одни группы выглядят откровенно слабо, другие квартеты наоборот, изначально выглядят как «группы смерти».

Так группа «А», где полноправной хозяйкой матчей стала сборная Италии, попали сборные Турции, Швейцарии и сборная Уэльса. Состав участниц относительно ровный и здесь каждая из трех команд в равной степени претендует на выход из группы.

В группе «В» жребий снова свел сборные Бельгии и России. Помимо этих сборных в группе будут играть Дания и Финляндия. Все четыре команды, может за исключением финской команды, претендуют на путевку в стадию плей-офф европейского первенства. Игры пройдут на стадионах в Санкт-Петербурге и Копенгагена.

Для группы «С» жребий приготовил приятный сюрприз. Если статус фаворита сборной Нидерландов никем не оспаривается, то для сборной Украины результаты жребия вполне приемлемы. Соперниками украинских футболистов стала сборная Австрии и команда, которая определится в стыковых матчах. Сборная Румынии весной сыграет с лучшей командой пути D, в котором участвуют команды Грузии, Северной Македонии, Белоруссии и Косово.

В группе «D» англичанам в соперники снова попались чехи. Компанию им составят сборная Хорватии и победитель пути «С» Лиги Наций, в котором принимают участие сборные Шотландии, Норвегии, Израиля и Сербии. Будет очень интересно наблюдать за противостоянием сборных стран, представляющих славянские народы или наоборот, увидеть матч с участием сборных Англии и Шотландии.

В группе «Е» состав квартета вошли сборная Испании, Швеции и Польши. Четвертый участник определится по пути B из турнира Лига Наций. Это может быть Босния и Герцеговина, Словакия, Северная Ирландия или сборная Ирландии.

Несмотря на присутствие в группе испанской сборной, другие участники квартета имеют практически равные шансы на выход из группы. Единственное слабое звено в этой четверке команда Боснии и Герцеговины, которая откровенно слабо провела отборочный цикл.

Что касается «группы смерти», которая обязательно присутствует в любом турнире такого высокого ранга, это группа «F». Участие в одной упряжке сборных Германии, Португалии и Франции обещает нам отчаянную борьбу и упорное противостояние. Если еще добавится к этой тройке сборная Исландии, Румынии или Венгрии, интерес к матчам в этой группе только возрастет.

Почему так решил жребий, остается только гадать, однако налицо тот факт, что организаторы жеребьевки не сумели правильно посеять команды по корзинам. Почему три сильнейшие команды Европы должны выяснять отношения между собой, тогда как в других группах налицо одна единственная команда фаворит.

Интересен еще один момент, который раздражает некоторую часть футбольного сообщества. Почему одним сборные будут играть свои матчи практически у себя дома, тогда как другие сборные команды примут участие в турнире на обычных условиях. В число льготников попали сборные Нидерландов, Германии, Италии, Англии и Испании. Действующие чемпионы мира французы, а с ними и чемпионы Европы португальцы, такого преимущества не имеют. Почему?