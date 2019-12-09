Когда Акелла промахнулся

вчера, 17:51

«Соккер.ру» рассказывает о последних событиях в чемпионате Голландии.

Ещё неделю назад было ощущение, что главная интрига в Эредивизие сошла на нет. Громящий всех и вся «Аякс» уверенно шёл к очередному чемпионству. «Алкмар» бронировал себе вторую путёвку в Лигу чемпионов, а целая группа команд спорила за путёвки в Лигу Европы. Но это казавшееся устойчивым равновесие разрушил один матч.

Вы, наверное, догадались, что речь идёт о встрече «Аякс» - «Виллем II», в которой клуб из Тилбурга взял да обыграл чемпиона в его вотчине. «Соккер.ру» писал об этой сенсации. И вдруг выяснилось, что позиции лидера не столь прочны. «Стена, да гнилая. Ткни пальцем и развалится», - отчего-то приходят в голову эти слова Владимира Ильича Ленина.

Равновесие могло быть восстановлено, проиграй «Алкмар» в Зволле. Но тот свой шанс не упустил. Три безответных мяч влетели в ворота хозяев. Майрон Боаду и дважды Уссама Идрисси обеспечили АЗ шестую подряд победу. Последует ли седьмая? Ведь на очереди встреча с «Аяксом». Если да, то дальше будет ещё интереснее.

Стоило «Аяксу» промахнуться, как ожил впавший в анабиоз ПСВ . Пять мячей брабантцы отправили в ворота «Фортуны». И все забили разные футболисты. Даже молчавший два месяца Донуэлл Мален постарался, прервал обет молчания. Правда, два мяча из пяти были отправлены в ворота Алексея Кошелева с 11-метровой отметки, что не отменяет сути дела. ПСВ вышел на третье место, опередив главного именинника тура – своего соседа «Виллем II». Оба коллектива представляют Северный Брабант. Равно как и оживший в последнее время «Ваалвейк».

Но на этот раз «Ваалвейк» не смог пополнить свой баланс очков. «Херенвен», воодушевлённый выигрышем у «Витесса», дожал брабантцев на их поле в конце встречи. Фризы повели в счёте в середине первого тайма. Отличился Родни Конголо. Младший брат Теренса Конголо очень неплох в новом сезоне и является первым кандидатом на продажу. Стейн Спирингс за 15 минут до конца встречи сравнял счёт. Только брабантцы перевели дух, как крепкий датский парень Йенс Одгор снова испортил настроение хозяевам поля. «Ваалвейк» разозлился, пошёл вперёд отыгрываться и получил третий мяч. Кстати, единственная встреча в туре, где смогли забить оба участника.

Нулевая ничья – довольно редкое явление в результативном чемпионате Голландии. А тут сразу три – треть всего тура. Обошлись без забитых мячей «Ден Хааг» и «Твенте», оборона которых не отличается прочностью. В «античном противостоянии» - матче «Спарты» и «Хераклеса» - тоже два нуля. Встреча в Арнеме между «Витессом» и «Фейеноордом» также завершилась с тем же счётом, что и началась.

«Витессом» после ухода Леонида Слуцкого теперь руководит Йозеф Остинг, ранее работавший с молодёжным составом. Утвердят ли его или продолжат искать нового тренера – пока неизвестно. Но первый матч Остинг может занести себе в актив. «Витесс» прервал серию из пяти поражений, что уже неплохо. А ведь могли и выиграть. В начале матча вратарь «Фейе» Ник Марсман толкнул в спину Нуху Дико. Эпизод был заигран, но через пару минут судья Пол ван Букел получил сигнал. Надо просмотреть эпизод с помощью VAR . В итоге пенальти был назначен, а мяч от штрафной «Витесса» был доставлен на точку в противоположной штрафной площадке. Но Тим Матавж пробил несильно и бесхитростно. Марсман с первой попытки отбил мяч, а потом в броске накрыл его. В следующие 80 минут голов не наблюдалось. Соперники расположились рядышком в серединке таблицы. Причём проваливший старт «Фейе» чуточку выше «орлов», выдавших лучший дебют в истории.

Прервал серию неудач «Утрехт», выигравший в гостях у «Гронингена». Барт Рамселар вышел на замену во втором тайме, как оказалось, не напрасно. Его удар и склонил чашу весов в пользу команды Джона ван ден Брома, отставка которого если не отменяется, то откладывается. Но что такое три поражения «Утрехта» рядом с восемью проигрышами «Венло». Но и на улицу неудачников пришёл праздник. «Венло» выиграл 2:0 у «Эммена», чем обострил борьбу внизу турнирной таблицы. За выживание будет бороться целая компания – «Эммен», «Венло», «Зволле», «Фортуна» и «Ден Хааг». Да и «Ваалвейк», отстающий на пять очков от зоны переходняков, вовсе не выглядит обречённым. Веди впереди ещё целый круг и тур из первой половины.

В споре бомбардиров два лидера. Донуэлл Мален из ПСВ догнал нападающего «Хераклеса» Сирила Дессерса. У обоих по 11 голов. По десять раз отличились Квинси Промес («Аякс») и Майрон Боаду («Алкмар»). У ещё одного игрока «Алкмара» Уссамы Идрисси 9 голов.