Символическая сборная 19-го тура: Погребняк и ученики

вчера, 18:30

«Соккер.ру» представляет последнюю в 2019 году символическую сборную тура РПЛ . И у нас неожиданный гость!

Вратарь

Гиорги Шелия («Тамбов»)

«Тамбов» выиграл у «Оренбурга» со счетом 3:0, но счет не должен вводить в заблуждение. Уральская команда в последнем матче под руководством Владимира Федотова не выглядела безнадежно: голкиперу «волков» пришлось отразить 5 ударов в створ ворот, в паре случаев он откровенно выручил свою команду и определенно повлиял на финальный результат. К примеру, коллега-оппонент Шелии в матче «Тамбов» - «Оренбург», Андрей Климович, совершил только один сэйв и пропустил трижды.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

«Арсенал» забил в ворота «Локомотива» четыре мяча, а результативными действиями отметились 7 футболистов тульской команды: нападающий Луценко забил два мяча, у каждого из хавбеков по голу или «ассисту», а правый защитник Комбаров ассистировал Луценко, когда тот сделал счет 2:0. Кроме того, Кирилл ценой своего здоровья заработал первую из двух желтых карточек для Мацея Рыбуса, и по правде говоря, фол поляка на капитане «Арсенала» мог обернуться прямым удалением.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Защитник «Ростова» на «Открытие Арене» был королем воздуха — это уже привычный титул для Чистякова, только на этот раз Дмитрий не только летал над собственной штрафной площадью и отводил угрозы, но и в атаке отметился, забив в ворота «Спартака» свой дебютный гол в футболке «Ростова». Поздравления защитнику сборной России!

Бранислав Иванович («Зенит»)

Если Чистяков продолжит прогрессировать в том же темпе, то уже в следующем сезоне станет конкурентом опытного Ивановича в «Зените», тем более Дмитрий — уроженец Ленинградской области и воспитанник «сине-бело-голубых». Пока у «Зенита» в центре обороны бывалые легионеры, и они свое дело точно знают. Иванович и Ракицкий провели очередной матч на ноль в РПЛ , уже десятый в нынешнем сезоне, а Бранислав еще и свою фамилию на табло записал, отличившись после подачи углового. Этот гол стал уже третьим для Ивановича в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги, в списке бомбардиров «Зенита» он делит третью строчку с Оздоевым, выше только форварды Дзюба и Азмун.

Азер Алиев («Уфа»)

В Грозном побеждать непросто, особенно если ты не «большой клуб» по меркам Премьер-Лиги, но Уфе удалось огорчить «Ахмат» в его же логове, а единственный гол в дебюте матча забил левый защитник Азер Алиев, который классно набежал на линию штрафной под передачу Кротова и послал мяч в ближний угол ворот Городова. Оборонялся Азер с товарищами тоже уверенно, поэтому счет 1:0 продержался до финального свистка.

Полузащитники

Бактиор Зайнутдинов («Ростов»)

Талантливый полузащитник из Казахстана много пропустил в этом году из-за травмы, но не растерял своих сильных качеств и в матче со «Спартаком» напомнил о своем огромном потенциале. Зайнутдинов провел убедительный матч в Москве, дважды огорчил «Спартак» и заставил говорить о себе в восторженных тонах.

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Очередной яркий матч от Лесового, Даниил регулярно «выстреливает» в играх с грандами, вот и «Локомотив» почтил эффектной и эффективной игрой. Лесовой привычно тащил мяч вперед (4 удачных обводки, больше любого другого участника матча), создавал моменты для партнеров (3 передачи под удар), мог забивать сам (дважды попал в створ), но ограничился результативной передачей. Даниилу нужно поставить на поток такие выступления, пожелаем Лесовому стабильности.

Олег Шатов («Зенит»)

Лучший игрок «Зенита» в матче с «Динамо». Первый гол пришел не с фланга Шатова, Азмуну ассистировал Сутормин, зато к двум другим голам Олег имеет непосредственное отношение: это он выполнил выверенную подачу на голову Ивановичу после короткого розыгрыша углового, а перед самым перерывом Шатов забросил мяч в штрафную, чтобы Дзюба разобрался. И Дзюба разобрался! 96% точных передач с такой нацеленностью на обострение лишь дополняют светлый образ пасующего Олега в игре с «Динамо».

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Поучаствовал во всех трех голах «Тамбова» в ворота «Оренбурга»: удачно нашел пятую точку защитника Радаковича прострелом вдоль ворот, продольной передачей нашел Обухова на чужой половине поля, наконец, выкатил мяч Килину на пустые ворота. Команда Георгия всего одно очко уступает в таблице «Спартаку», который владеет правами на форварда.

Евгений Луценко («Арсенал»)

Автор дубля в ворота «Локомотива». В случае с первым голом Евгений переиграл на втором этаже Ведрана Чорлуку, а второй мяч — изящный удар на точность из-под того же Чорлуки по недосягаемой для Коченкова траектории. Летом покинувший «Динамо» на правах свободного агента Луценко в первой части сезона РПЛ забил 7 голов, это на один больше, чем у Максимилиана Филиппа, которого «бело-голубые» приобрели за 20 миллионов евро.

Павел Погребняк («Урал»)

Запоминается последнее. Опытный Павел Погребняк знает об этом, как никто другой. У форварда «Урала» не было голов до заключительного матча 2019 года, но в ворота «Крыльев Советов» Погребняк положил сразу парочку. Вот же чертов гений!

Тренеры

Валерий Карпин («Ростов») и Игорь Черевченко («Арсенал»)

Неудачная серия «Ростова» началась с кубкового матча со «Спартаком», в котором Карпин выставил второй состав, что ему долго припоминали, но в последнем матче года «желто-синие» раскатали москвичей на «Открытие Арене», Валерий Георгиевич снова насолил бывшим. Как и Игорь Черевченко, игравший за «Локомотив» под руководством Семина и тренировавший «железнодорожников». Тульский «Арсенал» Черевченко разнес «Локо» со счетом 4:0, причем это третья подряд сухая победа «оружейников» над «железнодорожниками» в родных стенах.

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