Символическая сборная «Атлетико» всех времен

вчера, 17:30

«Соккер.ру» собрал в одной команде лучших игроков мадридского «Атлетико» за всю историю славного клуба.

Вратарь

Ян Облак (Словения)

Можно поставить в ворота Абеля Ресино по прозвищу «Кот» - лидера по количеству матчей среди вратарей «Атлетико», есть Куртуа и Молина, становившиеся чемпионами Испании в составе «матрасников», но выберем обладателя четырех Трофеев Саморы подряд Яна Облака, который на протяжении нескольких лет входит в пул лучших голкиперов планеты.

Альтернативные вратари: Хосе Молина, Мигель Рейна, Абель Ресино, Тибо Куртуа.

Защитники

Томас Реньонес (Испания)

Томас Реньонес, которого все называли просто Томас, закроет правый фланг в команде «Атлетико» всех времен. Шустрый защитник присоединился к «матрасникам» в 1984-м, чтобы провести на «Висенте Кальдерон» 12 сезонов, и в последний год своего пребывания в «Атлетико» Томас выиграл «Золотой дубль» - Ла Лигу и Кубок Короля. По окончании карьеры Реньонес подался в политику, даже какое-то время был мэром Марбельи, но быстро завязал, когда его обвинили в коррупции и лишили свободы на четыре месяца.

Хуан Карлос Артече (Испания)

Воспитанник сантандерского «Расинга» провел 11 лет в «Атлетико», а мог бы поиграть еще, если бы не одиозный Хесус Хиль, из-за которого великолепный в воздушной борьбе центральный защитник вынужден был завершить карьеру в 32 года. Хуан Карлос выиграл с «Атлетико» Кубок Короля и Суперкубок Испании, а также добрался до финала Кубка обладателей Кубков 1985/86, где мадридцы проиграли киевскому «Динамо».

Диего Годин (Уругвай)

Уругвайский защитник является одним из символов новейших успехов «Атлетико». Диего свои лучшие годы провел в Испании: начинал в «Вильярреале», а потом 9 лет верой и правдой служил «Атлетико», где с приходом Диего Симеоне стал проводником идей главного тренера и капитаном по духу. Годин выиграл с «матрасниками» Ла Лигу, Кубок Короля, Суперкубок Испании, две Лиги Европы, три Суперкубка УЕФА . Увы, ни один из двух финалов Лиги чемпионов не увенчался победами «Атлетико» и Година, а ведь в 2014 году не хватило считанных секунд, чтобы гол уругвайца принес «матрасникам» победу над «Реалом». Зато в том же сезоне гол Диего в последнем туре на «Камп Ноу» позволил одержать победу в чемпионате Испании.

Исасио Кальеха (Испания)

Кальеха на протяжении всей карьеры был верен «Атлетико» (1958 — 1972), только по юности съездил в аренду в «Гвадалахару» из третьего дивизиона, но вряд ли это помешает считать Исасио человеком одного клуба. Кальеха и за сборную Испании играл, выиграл с «Красной Фурией» Евро-1964, был в основе на финальный матч против СССР . На недостаток титулов с «Атлетико» тоже не жалуется: и чемпионом был, и Кубок Короля четырежды брал, и к европейской чашке прикоснулся, Кубок Кубков называется.

Альтернативные защитники: Хуанфран, Филисьяно Ривилья, Луис Перейра, Роберто Солосабаль, Хосе Мария Хименес, Фелипе Луис.

Полузащитники

Аделардо (Испания)

В некотором смысле Аделардо вообще можно считать Легендой №1, ведь Родригес — лидер по числу матчей в футболке «Атлетико», 551 раз выходил на поле в составе «матрасников». Более чем в половине из этих встреч был капитаном, в том числе в финальных матчах Кубка чемпионов 1974 года против «Баварии». Совсем не сложно было выбрать обладателя десяти трофеев в составе «Атлетико» и чемпиона Европы в эту команду.

Коке (Испания)

А вот здесь был очень трудный выбор, который стоял между Габи и Коке. С одной стороны, Габи — капитан и один из моторов команды Диего Симеоне, но если разобраться, Коке присутствовал при тех же событиях. Кроме того, он продолжает играть за родной клуб (уже обогнал Габи по числу матчей за «Атлетико») и, прямо скажем, является более талантливым и разносторонним футболистом, чем Габи.

Паулу Футре (Португалия)

Блестящий португалец, которого в Мадриде так и звали - «Португалец», перешел в «Атлетико» в 1987-м в статусе обладателя Кубка чемпионов, который выиграл с «Порту». Футре творил фантастику на левом фланге атак и за шесть лет своего пребывания в «Атлетико» создал едва ли не больше голевых шансов для партнеров, чем любой другой футболист в истории клуба. Преувеличение, конечно, но от Паулу всегда исходила опасность. Еще «Португалец» забил с полсотни голов и получил капитанскую повязку. Определенно, один из ярчайших футболистов, когда-либо выступавших за «Атлетико».

Луис Арагонес (Испания)

Луис Арагонес — вот настоящий Мистер «Атлетико», но сейчас говорим не о его многочисленных заходах на тренерский пост, а о десяти славных годах в полосатой футболке, которая раскрыла талант не пригодившегося «Реалу» Луиса во всей красе. Арагонес и создавал атаки, играя в полузащите, и завершал их, выходя в нападении. В нашей символической сборной отдаем «Мудрецу» роль творца, которая ему больше всего подходит, хотя мы помним, что Луис — главный стрелок в истории клуба, поражал ворота соперников «кольчонерос» 172 раза.

Альтернативные полузащитники: Диего Симеоне, Габи, Милинко Пантич, Хосе Луис Каминеро, Хоакин Пейро.

Нападающие

Адриан Эскудеро (Испания)

С нападающими пришлось сложнее всего: выбор огромный, причем много имен из XXI века, но каждый не безупречен, поэтому было принято решение обратиться к героям прошлого. Выступавший в середине XX века за «Атлетико» Адриан Эскудеро по сей день является самым результативным игроком «матрасников» в чемпионатах Испании (150 голов), а в списке лучших бомбардиров «Атлетико» с учетом всех турниров Эль Чава всего на три гола отстал от Арагонеса (169 мячей).

Хосе Эулохио Гарате (Аргентина/Испания)

Гарате родился в Аргентине, но вырос на родине баскских предков в Эйбаре и играл за сборную Испании, запомнился джентльменским поведением на поле и прозвищем «Инженер» за изумительное понимание футбола и умение занять правильную позицию в штрафной площади. Со 136-ю голами Хосе — четвертый бомбардир в истории «Атлетико» (после Арагонеса, Эскудеро и Пако Кампоса). За 11 лет в составе «матрасников» (1966 — 1977) трижды становился обладателем Трофея Пичичи.

Альтернативные нападающие: Серхио Агуэро, Диего Коста, Антуан Гризманн, Пако Кампос, Диего Форлан, Радамель Фалькао.

Тренер

Диего Симеоне (Аргентина)

Арагонес тоже приводил «Атлетико» к чемпионству (1977), но даже Луису не удалось сделать то, что получилось у Симеоне. По сути, на наших глазах и во многом благодаря работе Эль Чоло «матрасники» переродились из вечного донора во внушительную силу не только по испанским меркам, но и по европейским. Диего проделал феноменальную работу в Мадриде. И продолжает отдавать всего себя. Кстати, через две недели будет восьмая годовщина пребывания Симеоне у руля «Атлетико».

Альтернативный тренер: Луис Арагонес (Испания)