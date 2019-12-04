Символическая сборная «Ливерпуля» всех времен

вчера, 12:30

Клопп – красавец, но история «красных» началась не с трансфера Салаха. «Соккер.ру» в день мерсисайдского дерби напоминает о легендах «красных».

Между аренами «Энфилд Роуд» и «Гудисон Парк» расстояние в 765 метров. Не случайно Джеррард в юности, поскольку в семье есть фанаты «Эвертона», фотографировался в синей футболке. Но сегодня Стивен в дерби будет за своих, за «красных». И команда снова на вершине.

Три игрока Клоппа в первой пятерке на «Золотой мяч-2019». «Ливерпуль» возвращается на первые полосы – идут к мечте нескольких поколений фанатов. Хотя не забывайте, что самые опытные поклонники помнят чемпионскую серию восьмидесятых. И не только Стамбул и Мадрид, но и финалы КЕЧ тех лет.

Когда собираешь символическую сборную большого клуба всех времен, то невозможно уместить всех. Но можно ориентироваться на общие параметры. Набираем сильнейших футболистов конкретных позиций, учитывая и вклад в историю, и класс. А схему оставляем классическую английскую – «4-4-2». Пристегивайтесь, поехали!

Вратарь

Рэй Клеменс (Англия)

Когда-то Алиссон может быть на этом месте, ведь добрался до высот, взял первый в истории приз имени Яшина. Но Рэймонд – легенда из легенд. Четыре балагура – Рейна, Гроббелар, Дудек и Джеймс оказываются вне списка. А в основе голкипер сборной Англии семидесятых годов, пятикратный чемпион страны, трехкратный обладатель и Кубка чемпионов, и Кубка УЕФА . 665 матчей за «Ливерпуль» - впечатляющее количество, как и качество. Клеменс не вратарь уровня Бэнкса, но главный в истории «красных».

Резерв: Алиссон, Гроббелар, Джеймс, Дудек, Рейна.

Защитники

Фил Нил (Англия)

Если сейчас провести опрос, кто лучший правый защитник «Ливерпуля» в истории, то среди юных фанатов выиграет Александер-Арнольд. Но пусть Трент сначала подтвердит стабильность и станет легендой не только благодаря ярким эпизодам. Молодой бек чудесно ассистирует, но перебить вклад в историю «Ливерпуля» Нила крайне сложно. Ведь речь о восьмикратном чемпионе Англии, о четырехкратном победителе КЕЧ , о правом беке с прозвищем Зико и 23 трофеями высшей пробы за «красных». Легенда!

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды)

Да, сыграл мало матчей. Но как круто! Был ли раньше защитник «Ливерпуля» в списке лучших игроков планеты за год? Нет, а Ван Дейк - есть. При всем уважении к количеству матчей, которые сыграли легенды прошлого - Вирджил работает, как монстр. Уже принес «Ливерпулю» два финала ЛЧ – сейчас туда попасть сложнее, чем в восьмидесятых. И планирует добраться до кубка, который ни Каррагер, ни Хююпя в руках не держали. А звезды прошлого выигрывали дивизион, который не был мощнее, чем АПЛ .

Алан Хансен (Шотландия)

Что плохого в защитнике Каррагере для основы этой команды? Угловатый и персонально не так хорош. Конечно, много матчей, конечно, Стамбул. Но вспомните три гола в ворота «Ливерпуля», потом момент Шевченко в концовке, вспомните финал-реванш – оборона «красных» с Каррой не была образцовой ни в ЛЧ , ни в АПЛ . И во времена финна Хююпя «Алавес» обыграли 5:4, а не 5:0. Хансен – другое дело. Шотландец был и мощным защитником, и элегантным, чего о Каррагере или том же Йейтсе не сказать. Связка Алана и Вирджила является оптимальной.

Алан Кеннеди (Англия)

Не исключено, что Робертсон по мастерству – сильнейший левый защитник в истории «Ливерпуля». Хотя бы потому, что на позиции выступал трудяга Риисе – не выше классом, чем шотландец, Джерри Бирн, Стиг Инге Бьернебю или Ронни Морган тоже не относятся к невероятным левым защитникам, хотя в свое время играли в основе. А пока есть Кеннеди – англичанин с равным количеством игр за сборную и побед в КЕЧ (по две), и он обходит Эндрю. Алан выиграл пять чемпионств, что тоже говорит в пользу его кандидатуры.

Резерв: Каррагер, Э. Хьюз, Т. Смит, Морган, Никол, Йейтс, Хююпя, Риисе, Александер-Арнольд, Робертсон.

Полузащитники

Мохамед Салах (Египет)

Можно взять схему «4-3-3» и выбрать третьего форварда - хоть Фаулера, хоть Оуэна, хоть Суареса, хоть Торреса. Вот только Салах не так давно в команде, но «Ливерпуль» уже сыграл в двух финалах Лиги чемпионов – ни один из перечисленных выше не выводил туда «красных». И сам египтянин держит среднюю результативность на уровне 0.65 гола за игру. Таких показателей не было у Фаулера и Оуэна – легенд клуба. Даже Суарес – центральный форвард, не правый вингер, забивал чуть реже, чем Салах. Уникальный для «Ливерпуля» игрок, еще и ассисты раздает!

Грэм Сунесс (Шотландия)

Изначально хотелось выбрать в основу Хаби Алонсо, поскольку чемпион мира и Европы по классу, конечно же, не ниже, чем Сунесс. Но, при всем уважении к испанцу и к тому, что был частью стамбульской победы, за шотландского Грэма, который стал сомнительного уровня тренером, однако был великолепным футболистом, говорит многое. Забивал немало, играл в центре поля, выиграл пять чемпионских званий, четыре Кубка Лиги, три Суперкубка Англии и три Кубка чемпионов. Капитан «Ливерпуля» 80-х по делу в этом списке, хотя шикарный хавбек Хаби – где-то рядом.

Стивен Джеррард (Англия)

Хорошо, что есть такие фигуры – хотя бы по поводу таких футболистов споров быть не может. В самом новом из списков «100 игроков, что впечатлили Коп» именно Стивен – первый номер. И сохранит позицию, если в 2020 году увидим обновление первой сотни. Джеррарда справедливо ставят выше звезд прошлых эпох, поскольку хавбек стал символом «Ливерпуля» в куда более сложную эпоху – АПЛ , причем на отрезке, когда «красным» не хватало такого тренера, как Клопп, и конкуренты не пускали к титулу. Стивен выиграл Лигу чемпионов и не выиграл АПЛ , что не мешает быть легендой клуба. И, скорее всего, его будущим тренером после Юргена.

Джон Барнс (Англия)

Замечательный футболист, еще и примечательный. Если внешне оценить широкоплечего левшу, который и правой ногой умел сыграть при случае, то можно увидеть атлета, а не классического худощавого футболиста восьмидесятых. Эдакий Халк своих времен. Но как только в ногах англичанина оказывался мяч – к силе добавлялась техника. Мане нужно сыграть еще сотни сильных матчей за «красных», чтобы убрать из этой сборной Барнса. Джон делал проходы в стиле Месси, круто исполнял штрафные, мог зарядить через себя.

Резерв: Алонсо, Каллаган, Хаманн, Хендерсон, Мольби, Р. Кеннеди, Коутиньо, МакАлистер, МакМанаман, Мане.

Нападающие

Иан Раш (Уэльс)

Усатый валлиец сыграл 660 матчей за «Ливерпуль» и забил 346 голов – первый в списке снайперов с большим отрывом от остальных. Только в чемпионате Англии забил 229 мячей. Иана нельзя убрать из сборной ради форвардов новой эпохи. Пускай Суареса и Торреса обожали фанаты, пока оба играли за «красных», за Раша говорят 18 титулов за «Ливерпуль», в том числе, пять чемпионств. Монстр, девять раз был лучшим снайпером сезона в клубе!

Кенни Далглиш (Шотландия)

Вот он, последний король Шотландии, великий снайпер и невероятно удачливый тренер «Ливерпуля». Кенни не был самым результативным нападающим – играя за «Ливерпуль» с конце семидесятых по девяностый год, отличился меньше раз, чем Фаулер и пропустил вперед по голам Джеррарда. Но ценили Далглиша не только за точные удары, да и играл рядом с теми, кто умели отправить мяч в сетку. Шотландец выиграл шесть чемпионств как футболист и еще два – после завершения карьеры игрока. Ну, и три Кубка чемпионов, куда ж без них?

Резерв: Лидделл, Хант, Кейт, Киган, Фаулер, Оуэн, Суарес, Торрес, Фирмино.

Главный тренер

Боб Пейсли (Англия)

Нечестно игнорировать шотландца Шенкли, который создал на базе «Ливерпуля» клуб международного уровня? Возможно, но старина Боб Пейсли не только освобождал Западную Европы от фашистов и нацистов, но и выиграл 20 трофеев с клубом в качестве наставника. Только у тренеров Далглиша и Клоппа после Пейсли процент побед выше, чем у легендарного английского специалиста. Боб – крутой, самобытный, харизматичный наставник. У «Ливерпуля» было много чудесных тренеров, но Пейсли – самый титулованный.

«Ливерпуль» является клубом с такой богатой историей, что мимо основы пролетели два обладатели «Золотых мячей» - Оуэн и Киган. Впрочем, в итоге ушли в «Реал» и «Гамбург», а мы использовали тех, кто оставался. Или остается, ведь не исключено, что сейчас у «Ливерпуля» тоже легендарный состав, просто места в подобных командах другие игроки Клоппа завоюют чуть позже.

Каждая успешная эпоха оставляет отпечаток на символических сборных – у «Барселоны» до 21 века состав такой команды был совсем другим, чем сейчас, но в этом и прелесть подобных команд. Одновременно вспоминаем легенд, которые не заслужили забвения, и отмечаем, что в новые времена появляются свежие герои. Футбол не стал хуже с восьмидесятых, не стал проще, медленнее или скучнее. И это круто!