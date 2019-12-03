Сборная 18-го тура: Дзюба и «Динамо»

вчера, 22:00

Бравые парни Кирилла Новикова и бронетранспортер из «Зенита» - в символической сборной «Соккер.ру».

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Много работы было у Егора Шамова из «Арсенала» в матче против ЦСКА , но молодому вратарю «Арсенала» достаточно было сохранять спокойствие, ведь армейцы давили и шныряли рядом с воротами Шамова, но их удары не были акцентированными и убойными. Заместитель Гильерме в «Локомотиве» Антон Коченков, напротив, несколько раз серьезно выручил железнодорожников и уберег свою команду от возможного крупного поражения в матче с «Динамо», но все-таки дважды пропустил и проиграл. Первый номер на этот раз отдадим Александру Беленову. Во-первых, сыграл на ноль. Во-вторых, стал лидером тура по числу сэйвов: совершил 9 спасений в матче с «Крыльями Советов». В-третьих, добавил объема уверенной работой на выходах.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Правый защитник помог «Динамо» переиграть «Локомотив» и обойти в турнирной таблице свой родной «Спартак», уступивший в Санкт-Петербурге. На счету Сергея результативная передача на Максимилиана Филиппа в первом тайме и уверенная игра на бровке, где он расправился с Рыбусом и другими железнодорожниками, искавшими счастья в зоне его ответственности.

Владимир Рыков («Динамо»)

На фоне постоянно ошибавшихся именитых коллег из «Локомотива», особенно Чорлуки, Владимир Рыков провел образцовый матч и выглядел апологетом надежности в обороне. Защитнику «Динамо» уверенности не занимать, но ему иногда мешает некоторая топорность и дефицит элегантности, но против «Локомотива» простота Рыкова была кстати, а напарник Ордец классно дополнял Владимира. В итоге, железнодорожники практически ничего не создали через центр обороны «Динамо».

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Ракицкому к концу матча со «Спартаком», кажется, даже наскучила безыдейность соперников, которые пытались банально доставить мяч в штрафную, как будто там нет двух опытнейших защитников. В начале второго тайма Иванович и Ракицкий дали Ларссону с Понсе по моменту, но в остальном Ярослав расставил в штрафной «Зенита» комплекс противовоздушной обороны, преодолеть который «Спартаку» так и не удалось. Несколько фирменных диагоналей на выход из обороны — тоже плюс в карму, особенно пригодились они во втором тайме, когда нужно было отодвигать играющий в большинстве «Спартак» от своих ворот.

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Караваев играл справа, но снова сложилась ситуация, когда невозможно проигнорировать ни одного из правых защитников, а в случае с фланговыми беками можно допустить перенос на другой край. Вячеслав изумительно закрыл бровку, прищемив хвост и Айртону, и Мельгарехо, и Шюррле. Лоренсо создал пару моментов в начале второго тайма, когда «Зенит» еще не успел перестроиться после удаления Оздоева, но потом Слава взял парагвайца в оборот, а «Спартак» регулярно терял мячи по милости Караваева.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

На мой взгляд, лучший игрок матча со «Спартаком». Барриос разрушил игру «красно-белых» в середине поля, «съел» Бакаева, а особенно эффективно сыграл после удаления Оздоева, не позволив команде Тедеско ощутить численное преимущество. Отборы, перехваты, борьба в партере и в воздухе — колумбиец выжег центр поля для «Зенита», создал плацдарм для победы.

Артур Юсупов («Динамо»)

Центр поля «Динамо» тоже классно смотрелся в игре с серьезным соперником. Нойштедтер совершил массу отборов, Юсупов проделывал более разнообразную работу — от сугубо черновой до созидательной. Настырность Артура привела к тому, что после его удара был назначен пенальти, с которого «Динамо» забило победный гол.

Денис Глушаков («Ахмат»)

В 18-м туре опытный полузащитник, в недавнем прошлом капитан «Спартака» и чемпион России, наконец, сыграл так, как от него ждут в Грозном. Дело не только в забитом мяче, который был забит вследствие фирменного глубокого подключения и едва не стал победным. Денис проделал большой объем работы, выполнил тактическую установку и заменился под аплодисменты в добавленное время второго тайма. Через минуту «Ахмат» пропустил и упустил победу.

Нападающие

Даниил Лесовой («Арсенал»)

В матче с ЦСКА остался на скамейке, но еще в первом тайме заменил получившего травму Ткачева. Несчастье Сергея, которому желаем здоровья, помогло команде, ведь Лесовой оказался самым острым игроком в составе «Арсенала» и справедливо с учетом продемонстрированной неуемной энергичности стал автором победного гола.

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Недавно спрашивали, за что «Динамо» отдало 20 миллионов, а вот у Филиппа уже 6 голов в РПЛ . Не то чтобы «ах», но и неплохо, учитывая, какие передряги пришлось пережить «бело-голубым». В матче с «Локомотивом» немец сначала забил с игры, откликнувшись на подачу Паршивлюка, а потом принес «Динамо» победу с пенальти, в зарабатывании которого принял деятельное участие: это Милли покатил мяч на Юсупова перед роковым ударом.

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба обещал ответить оскорблявшим его фанатам «Спартака» на футбольном поле и сделал это, пусть даже победный мяч записали на Кутепова. Артем бился, выиграл кучу единоборств, не давал обороне «Спартака» расслабиться, даже когда москвичи действовали в большинстве. Ответил на поле — молодец. А вот после игры сказал несусветную глупость, за это не хвалим.

Тренер

Кирилл Новиков («Динамо»)