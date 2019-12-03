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Сборная 18-го тура: Дзюба и «Динамо»

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник

Бравые парни Кирилла Новикова и бронетранспортер из «Зенита» - в символической сборной «Соккер.ру». 

Вратарь 

Александр Беленов («Уфа»)

Много работы было у Егора Шамова из «Арсенала» в матче против ЦСКА, но молодому вратарю «Арсенала» достаточно было сохранять спокойствие, ведь армейцы давили и шныряли рядом с воротами Шамова, но их удары не были акцентированными и убойными. Заместитель Гильерме в «Локомотиве» Антон Коченков, напротив, несколько раз серьезно выручил железнодорожников и уберег свою команду от возможного крупного поражения в матче с «Динамо», но все-таки дважды пропустил и проиграл. Первый номер на этот раз отдадим Александру Беленову. Во-первых, сыграл на ноль. Во-вторых, стал лидером тура по числу сэйвов: совершил 9 спасений в матче с «Крыльями Советов». В-третьих, добавил объема уверенной работой на выходах. 

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Правый защитник помог «Динамо» переиграть «Локомотив» и обойти в турнирной таблице свой родной «Спартак», уступивший в Санкт-Петербурге. На счету Сергея результативная передача на Максимилиана Филиппа в первом тайме и уверенная игра на бровке, где он расправился с Рыбусом и другими железнодорожниками, искавшими счастья в зоне его ответственности. 

Владимир Рыков («Динамо»)

На фоне постоянно ошибавшихся именитых коллег из «Локомотива», особенно Чорлуки, Владимир Рыков провел образцовый матч и выглядел апологетом надежности в обороне. Защитнику «Динамо» уверенности не занимать, но ему иногда мешает некоторая топорность и дефицит элегантности, но против «Локомотива» простота Рыкова была кстати, а напарник Ордец классно дополнял Владимира. В итоге, железнодорожники практически ничего не создали через центр обороны «Динамо».

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Ракицкому к концу матча со «Спартаком», кажется, даже наскучила безыдейность соперников, которые пытались банально доставить мяч в штрафную, как будто там нет двух опытнейших защитников. В начале второго тайма Иванович и Ракицкий дали Ларссону с Понсе по моменту, но в остальном Ярослав расставил в штрафной «Зенита» комплекс противовоздушной обороны, преодолеть который «Спартаку» так и не удалось. Несколько фирменных диагоналей на выход из обороны — тоже плюс в карму, особенно пригодились они во втором тайме, когда нужно было отодвигать играющий в большинстве «Спартак» от своих ворот.

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Караваев играл справа, но снова сложилась ситуация, когда невозможно проигнорировать ни одного из правых защитников, а в случае с фланговыми беками можно допустить перенос на другой край. Вячеслав изумительно закрыл бровку, прищемив хвост и Айртону, и Мельгарехо, и Шюррле. Лоренсо создал пару моментов в начале второго тайма, когда «Зенит» еще не успел перестроиться после удаления Оздоева, но потом Слава взял парагвайца в оборот, а «Спартак» регулярно терял мячи по милости Караваева.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

На мой взгляд, лучший игрок матча со «Спартаком». Барриос разрушил игру «красно-белых» в середине поля, «съел» Бакаева, а особенно эффективно сыграл после удаления Оздоева, не позволив команде Тедеско ощутить численное преимущество. Отборы, перехваты, борьба в партере и в воздухе — колумбиец выжег центр поля для «Зенита», создал плацдарм для победы. 

Артур Юсупов («Динамо»)

Центр поля «Динамо» тоже классно смотрелся в игре с серьезным соперником. Нойштедтер совершил массу отборов, Юсупов проделывал более разнообразную работу — от сугубо черновой до созидательной. Настырность Артура привела к тому, что после его удара был назначен пенальти, с которого «Динамо» забило победный гол. 

Денис Глушаков («Ахмат»)

В 18-м туре опытный полузащитник, в недавнем прошлом капитан «Спартака» и чемпион России, наконец, сыграл так, как от него ждут в Грозном. Дело не только в забитом мяче, который был забит вследствие фирменного глубокого подключения и едва не стал победным. Денис проделал большой объем работы, выполнил тактическую установку и заменился под аплодисменты в добавленное время второго тайма. Через минуту «Ахмат» пропустил и упустил победу. 

Нападающие 

Даниил Лесовой («Арсенал»)

В матче с ЦСКА остался на скамейке, но еще в первом тайме заменил получившего травму Ткачева. Несчастье Сергея, которому желаем здоровья, помогло команде, ведь Лесовой оказался самым острым игроком в составе «Арсенала» и справедливо с учетом продемонстрированной неуемной энергичности стал автором победного гола. 

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Недавно спрашивали, за что «Динамо» отдало 20 миллионов, а вот у Филиппа уже 6 голов в РПЛ. Не то чтобы «ах», но и неплохо, учитывая, какие передряги пришлось пережить «бело-голубым». В матче с «Локомотивом» немец сначала забил с игры, откликнувшись на подачу Паршивлюка, а потом принес «Динамо» победу с пенальти, в зарабатывании которого принял деятельное участие: это Милли покатил мяч на Юсупова перед роковым ударом. 

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба обещал ответить оскорблявшим его фанатам «Спартака» на футбольном поле и сделал это, пусть даже победный мяч записали на Кутепова. Артем бился, выиграл кучу единоборств, не давал обороне «Спартака» расслабиться, даже когда москвичи действовали в большинстве. Ответил на поле — молодец. А вот после игры сказал несусветную глупость, за это не хвалим.

Тренер

Кирилл Новиков («Динамо»)

И Семак, разрушивший план Тедеско, был хорош, и, конечно, Черевченко, выигравший с «Арсеналом» в гостях у ЦСКА, но выбираем Кирилла Новикова, при котором «Динамо» не знает поражений и прибавляет в качестве игры. Игра против «Локомотива» получилась не только победной, но и яркой, ведь только Антон Коченков помешал «Динамо» выиграть в Черкизове с более уверенным счетом.

Сборная 18-го тура: Дзюба и «Динамо»

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Все комментарии
Grey33
Grey33 ответил sn_spb
   92 / 1004
сегодня в 12:56
Сколько грязи от кб, это говорит только об одном, что мы первые.
Это говорит ещё и о том, что они .... ну такие домашние животные, которых на востоке не едят.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил СаняШумок
   17 / 1004
сегодня в 12:42
Ну вообщем то лишний раз подтвердили мои слова.
Я в этой теме написал, что дзюба ни каким боком не должен быть в сборной тура, ведь оно ничего не сделало на поле ха 90 мин кроме ударов в руки вратарю
СаняШумок
СаняШумок ответил 25процентный клоун
   661 / 1004
сегодня в 12:24
Розовые очки скорее у вас. Потому как иначе объяснить все ваши обвинения?) если судить по-вашему, зенит купил все уже давно. Так значит Спартак в теме и молчит и согласен на это. Значит Спартак прогнулся по Зенитом. Так как можно болеть за команду, которая является всего лишь рабом зенита и статистом в чемпионской гонке, где все давно известно?)
СаняШумок
СаняШумок ответил FCSM всегда первый
   661 / 1004
сегодня в 12:21
А ты где толчок увидел?)) если ты сможешь на повторе показать именно толчок твоего дельфина, то да. Там на такой скорости, на какой была борьба, Дзюба бы или замедлился или какое угодно действие в противоход движению получил. Это не ноги заплетать, где минимального касания достаточно. Дзюба не толкал, не тянул за футболку, не обнимал. Руки использовал для выставления себя на выигрышную позицию. Как делают абсолютно все в футболе и не нарушение. Не было движения в сторону Кутепова.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил СаняШумок
   17 / 1004
сегодня в 12:21
Ну на лицо розовые очки, но зато сколько текста и объяснений))
Пиши есче, интересно
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил papic337
   371 / 1004
сегодня в 12:20
Я не поклонник Спартака или Зенита поэтому сужу со стороны, если арбитр пропустив одно нарушение может не усмотреть и другое
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил СаняШумок
   296 / 1004
сегодня в 11:46
А когда дзюба толкает Кутепова и от того мяч залетает в свои ворота это нормально?
sn_spb
sn_spb
   98 / 1004
сегодня в 10:43
Сколько грязи от кб, это говорит только об одном, что мы первые.
leopit
leopit
   87 / 1004
сегодня в 10:19
    СаняШумок
    СаняШумок ответил FCSM всегда первый
       661 / 1004
    сегодня в 09:56
    То есть, когда спартач играет руками мячом в атаке-это чисто?) а когда защитнику зенита в опорную прилетает от бедра рикошет- пенальти?))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       580 / 1004
    сегодня в 09:50
    Несусветную глупость говорили болельщики Спартака в Сан-Марино....да и в Питере продолжили....а Артёму не стоило обращаться внимание на этих...я бы написала кого...но глупо....обращать внимание.
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       296 / 1004
    сегодня в 09:48
    Питерские защеканцы поймите. Зениту никогда не стать номер 1 в России
    dinoel
    dinoel
       871 / 1004
    сегодня в 09:34
    Зенит на пределе возможности, видимо, сыграл, чтобы вынудить Кутепова забить. Еще лучшего игрока матча малого Кержа включить постеснялись
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил RED_BLOOD
       27 / 1004
    сегодня в 09:02
    Он всегда так играет. Обычно в полной, темноте чел так идет- руки в сторону, чтобы башкой не торкнуться. Смешно было, когда в конце матча он свои ветки приподнял в стороны и ломанулся в сторону штрафной, игроки Спартака, как кегли отлетали).
    После каждого гола можно и нужно просматривать забитые мячи, да и передачи его в борьбе после которых забивают голы. Только видимо бесполезно, если ВАР беспомощен даже здесь).
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 1004
    сегодня в 08:52
    Автору очередная еденица.
    Как можно поставить напа в сборную, который ничего не сделал на поле за 90 мин??? Абсолютно ничего. А особенно на фоне гола Зе Луиша такие вот напы тень бросают на наш чемп как и такие сборные.
    Еденица
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       145 / 1004
    сегодня в 08:47
    Ржу, аж не могу!
    Одни голубые львы, в купленном питерском матче)))))
    а где де тогда игрок матча, сам Кержаков?
    Дзюба по какому аспекту угодил в этот список, как оратор? Или как великий игрок руками, который Кутепова завалил))))
    Автор, даже на фотке к статье Дзюба руками размахивается, словно он в греко-римской борьбе!
    Однако, многие уже танцуют по дудку Фк Миллер)))
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 1004
    сегодня в 08:46
    Дзюбарас то за какие заслуги ?
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       296 / 1004
    сегодня в 08:43
    Зенит честно не умеет побеждать. Даже в первом матче не засчитали чистый гол Бакаева. Мы и до матча знали что нас засудят. Если бы в пользу Спартака были бы такие ошибки то голубые год плакали бы. Зенит это зло российского футбола.
    СаняШумок
    СаняШумок ответил papic337
       661 / 1004
    сегодня в 08:14
    Нельзя толкать руками, положить руки никто не запрещает. Усилий для толчка Дзюба не прикладывал( банальная физика, он не замедлился банально, потому как не приложил усилия в противоход своему движению), а кутепов, почувствовав касание просто нырнул, причем картинно дельфинчиком. А с рукой Ракицкого смотри даже стоп кадры. Рука на земле и он на нее опирается. Как это не опорная то? Даже с рукой Зобнина было больше похоже на нарушение( он там пуку задрал почти как при строевом шаге). Лишь бы вякнуть про судейство. Странно, что еще глупую статистику, которую тут на соккере про процент побед не привел.
    МКС
    МКС ответил NoKerzhNoParty
       45 / 1004
    сегодня в 07:23
    спартаку остается только в очередной раз ныть про судейство Интересно, в своем видеоматериале они прикрепят 2 поросячьи руки в штрафной, левое удаление игрока Зенита, неспортивное поведение двух поросят, которые должны были караться карточками??? Или отправят скриншот, на котором Ракицкому мяч попал в опорную руку? Только на голову отбитый человек скажет, что там пенальти. Я отдам свою квартиру, если вы мне скинете видео, как вы в таком же подкате сможете убрать руку за спину.
    Отдавай

    Вот только - что скажет Мама?
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       243 / 1004
    сегодня в 06:57
    спартаку остается только в очередной раз ныть про судейство
    Интересно, в своем видеоматериале они прикрепят 2 поросячьи руки в штрафной, левое удаление игрока Зенита, неспортивное поведение двух поросят, которые должны были караться карточками???
    Или отправят скриншот, на котором Ракицкому мяч попал в опорную руку? Только на голову отбитый человек скажет, что там пенальти. Я отдам свою квартиру, если вы мне скинете видео, как вы в таком же подкате сможете убрать руку за спину.
    kastites
    kastites
       91 / 1004
    сегодня в 06:49
      Nikola45
      Nikola45
         8 / 1004
      сегодня в 05:39
      На сегодня обыграть аутсайдера, пускай даже и вдесятером, как мне кажется дело не мудреное! Все ждали победы как минимум 5-0! Да Мешков вмешался! Будем ждать 2020 года! )))
      papic337
      papic337 ответил СаняШумок
         172 / 1004
      сегодня в 02:34
      Вот вроде Москвич, за московский клуб болеешь, а такое чувство,что в глуши без информации живешь... Все эпизоды со Спартаком разобрали и объяснили таким незнающим как ты. Понимаю,Москва-большая деревня,но все-таки столица и достаточно развита,чтобы, прежде чем глупость сказать,ознакомиться с правилами футбола)
      Все эти "объяснения" так называемыми "экспертами", гроша ломанного не стоят. Все они являются зависимыми от Газпрома или от РФС. По другому говорить, они просто не могут. В правилах разрешено толкаться корпус в корпус при борьбе за мяч. Дзюба толкал Кутепова когда мяча там и близко не было. Это явное нарушение правил. Касаться руками соперника правилами запрещено. Это тоже нарушение. Так что по футбольным законам, Дзюба однозначно нарушал правила. Гол нельзя было засчитывать. Ракитский не опирался на эту руку. Так что опорной её считать никак нельзя. Притом, когда мяч отскочил от бедра в эту руку, Ракитский сделал движение этой рукой, чтобы изменить траекторию полета мяча. Это и есть игра рукой и 100%-ое пенальти. Так что ты сам лучше почитай правила, прежде чем других учить. Были и ещё подсуживания Мешкова Зениту. На мой взгляд, надо уже сейчас дать золотые медали Зениту. Для чего эта клоунада? Пусть все остальные команды разыгрывают места со второго по шестнадцатое, а Зенит снять с розыгрыша досрочно. Можно ещё табличку с золотыми буквами на стадионе прикрепить: "Зенит-чемпион".
      papic337
      papic337 ответил Рожден в СССР
         172 / 1004
      сегодня в 02:18
      По Ракицкому согласен, Дзюба забил гол аналогичнй Жиго с Сочи
      Прошлые ошибки не могут служить оправданием нынешних. Что? Если Жиго в первом туре нарушил правила, так теперь всем позволено их нарушать? И за эти нарушения включать их в сборную тура?
      papic337
      papic337 ответил ROLENTO
         172 / 1004
      сегодня в 02:14
      Надо было пятаков одних с проводницами поставить, не так ли?
      Не так. Но и Дзюба с Ракитским в сборной тура быть не должны.
      nik9373
      nik9373 ответил СаняШумок
         258 / 1004
      сегодня в 00:23
      Вот вроде Москвич, за московский клуб болеешь, а такое чувство,что в глуши без информации живешь... Все эпизоды со Спартаком разобрали и объяснили таким незнающим как ты. Понимаю,Москва-большая деревня,но все-таки столица и достаточно развита,чтобы, прежде чем глупость сказать,ознакомиться с правилами футбола)
      А ничего,что в ЛЧ гол Дзюбы в ворота Лиона отменили,после такого же толчка руками кого-то из французов? Об этом упоминали на канделаки тв,но остальные "эксперты-объясняльщики" помалкивают.

      Бомж-звезда именно все свои мячи так и забивает: отталкивая руками,либо опираясь на плечи соперников,но у нас для этого придумали отмазку-"продавил".
      Т34
      Т34
         34 / 1004
      вчера в 23:42
      Газпром везде свои щупальца распускает. Даже кабинетный, пролаченный судьям матч, превращают в шоу, чтобы выпендриться.
      СаняШумок
      СаняШумок
         661 / 1004
      вчера в 23:40
      Из-за блеклого тура слишком много зенитовцев,хотя дежурная победа над середняком того не стоила. Но, раз другие сыграли более блекло,имеем, что имеем.
      СаняШумок
      СаняШумок ответил papic337
         661 / 1004
      вчера в 23:39
      Ракитский в сборной за игру рукой в своей штрафной. Дзюба за толчок Кутепова руками. Хорошая сборная. Браво!
      Вот вроде Москвич, за московский клуб болеешь, а такое чувство,что в глуши без информации живешь... Все эпизоды со Спартаком разобрали и объяснили таким незнающим как ты. Понимаю,Москва-большая деревня,но все-таки столица и достаточно развита,чтобы, прежде чем глупость сказать,ознакомиться с правилами футбола)
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