Сборная 18-го тура: Дзюба и «Динамо»

Бравые парни Кирилла Новикова и бронетранспортер из «Зенита» - в символической сборной «Соккер.ру».
Вратарь
Александр Беленов («Уфа»)
Много работы было у Егора Шамова из «Арсенала» в матче против ЦСКА, но молодому вратарю «Арсенала» достаточно было сохранять спокойствие, ведь армейцы давили и шныряли рядом с воротами Шамова, но их удары не были акцентированными и убойными. Заместитель Гильерме в «Локомотиве» Антон Коченков, напротив, несколько раз серьезно выручил железнодорожников и уберег свою команду от возможного крупного поражения в матче с «Динамо», но все-таки дважды пропустил и проиграл. Первый номер на этот раз отдадим Александру Беленову. Во-первых, сыграл на ноль. Во-вторых, стал лидером тура по числу сэйвов: совершил 9 спасений в матче с «Крыльями Советов». В-третьих, добавил объема уверенной работой на выходах.
Защитники
Сергей Паршивлюк («Динамо»)
Правый защитник помог «Динамо» переиграть «Локомотив» и обойти в турнирной таблице свой родной «Спартак», уступивший в Санкт-Петербурге. На счету Сергея результативная передача на Максимилиана Филиппа в первом тайме и уверенная игра на бровке, где он расправился с Рыбусом и другими железнодорожниками, искавшими счастья в зоне его ответственности.
Владимир Рыков («Динамо»)
На фоне постоянно ошибавшихся именитых коллег из «Локомотива», особенно Чорлуки, Владимир Рыков провел образцовый матч и выглядел апологетом надежности в обороне. Защитнику «Динамо» уверенности не занимать, но ему иногда мешает некоторая топорность и дефицит элегантности, но против «Локомотива» простота Рыкова была кстати, а напарник Ордец классно дополнял Владимира. В итоге, железнодорожники практически ничего не создали через центр обороны «Динамо».
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Ракицкому к концу матча со «Спартаком», кажется, даже наскучила безыдейность соперников, которые пытались банально доставить мяч в штрафную, как будто там нет двух опытнейших защитников. В начале второго тайма Иванович и Ракицкий дали Ларссону с Понсе по моменту, но в остальном Ярослав расставил в штрафной «Зенита» комплекс противовоздушной обороны, преодолеть который «Спартаку» так и не удалось. Несколько фирменных диагоналей на выход из обороны — тоже плюс в карму, особенно пригодились они во втором тайме, когда нужно было отодвигать играющий в большинстве «Спартак» от своих ворот.
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Караваев играл справа, но снова сложилась ситуация, когда невозможно проигнорировать ни одного из правых защитников, а в случае с фланговыми беками можно допустить перенос на другой край. Вячеслав изумительно закрыл бровку, прищемив хвост и Айртону, и Мельгарехо, и Шюррле. Лоренсо создал пару моментов в начале второго тайма, когда «Зенит» еще не успел перестроиться после удаления Оздоева, но потом Слава взял парагвайца в оборот, а «Спартак» регулярно терял мячи по милости Караваева.
Полузащитники
Вильмар Барриос («Зенит»)
На мой взгляд, лучший игрок матча со «Спартаком». Барриос разрушил игру «красно-белых» в середине поля, «съел» Бакаева, а особенно эффективно сыграл после удаления Оздоева, не позволив команде Тедеско ощутить численное преимущество. Отборы, перехваты, борьба в партере и в воздухе — колумбиец выжег центр поля для «Зенита», создал плацдарм для победы.
Артур Юсупов («Динамо»)
Центр поля «Динамо» тоже классно смотрелся в игре с серьезным соперником. Нойштедтер совершил массу отборов, Юсупов проделывал более разнообразную работу — от сугубо черновой до созидательной. Настырность Артура привела к тому, что после его удара был назначен пенальти, с которого «Динамо» забило победный гол.
Денис Глушаков («Ахмат»)
В 18-м туре опытный полузащитник, в недавнем прошлом капитан «Спартака» и чемпион России, наконец, сыграл так, как от него ждут в Грозном. Дело не только в забитом мяче, который был забит вследствие фирменного глубокого подключения и едва не стал победным. Денис проделал большой объем работы, выполнил тактическую установку и заменился под аплодисменты в добавленное время второго тайма. Через минуту «Ахмат» пропустил и упустил победу.
Нападающие
Даниил Лесовой («Арсенал»)
В матче с ЦСКА остался на скамейке, но еще в первом тайме заменил получившего травму Ткачева. Несчастье Сергея, которому желаем здоровья, помогло команде, ведь Лесовой оказался самым острым игроком в составе «Арсенала» и справедливо с учетом продемонстрированной неуемной энергичности стал автором победного гола.
Максимилиан Филипп («Динамо»)
Недавно спрашивали, за что «Динамо» отдало 20 миллионов, а вот у Филиппа уже 6 голов в РПЛ. Не то чтобы «ах», но и неплохо, учитывая, какие передряги пришлось пережить «бело-голубым». В матче с «Локомотивом» немец сначала забил с игры, откликнувшись на подачу Паршивлюка, а потом принес «Динамо» победу с пенальти, в зарабатывании которого принял деятельное участие: это Милли покатил мяч на Юсупова перед роковым ударом.
Артем Дзюба («Зенит»)
Дзюба обещал ответить оскорблявшим его фанатам «Спартака» на футбольном поле и сделал это, пусть даже победный мяч записали на Кутепова. Артем бился, выиграл кучу единоборств, не давал обороне «Спартака» расслабиться, даже когда москвичи действовали в большинстве. Ответил на поле — молодец. А вот после игры сказал несусветную глупость, за это не хвалим.
Тренер
Кирилл Новиков («Динамо»)
И Семак, разрушивший план Тедеско, был хорош, и, конечно, Черевченко, выигравший с «Арсеналом» в гостях у ЦСКА, но выбираем Кирилла Новикова, при котором «Динамо» не знает поражений и прибавляет в качестве игры. Игра против «Локомотива» получилась не только победной, но и яркой, ведь только Антон Коченков помешал «Динамо» выиграть в Черкизове с более уверенным счетом.
Я в этой теме написал, что дзюба ни каким боком не должен быть в сборной тура, ведь оно ничего не сделало на поле ха 90 мин кроме ударов в руки вратарю
Я в этой теме написал, что дзюба ни каким боком не должен быть в сборной тура, ведь оно ничего не сделало на поле ха 90 мин кроме ударов в руки вратарю
Пиши есче, интересно
Пиши есче, интересно
После каждого гола можно и нужно просматривать забитые мячи, да и передачи его в борьбе после которых забивают голы. Только видимо бесполезно, если ВАР беспомощен даже здесь).
После каждого гола можно и нужно просматривать забитые мячи, да и передачи его в борьбе после которых забивают голы. Только видимо бесполезно, если ВАР беспомощен даже здесь).
Как можно поставить напа в сборную, который ничего не сделал на поле за 90 мин??? Абсолютно ничего. А особенно на фоне гола Зе Луиша такие вот напы тень бросают на наш чемп как и такие сборные.
Еденица
Как можно поставить напа в сборную, который ничего не сделал на поле за 90 мин??? Абсолютно ничего. А особенно на фоне гола Зе Луиша такие вот напы тень бросают на наш чемп как и такие сборные.
Еденица
Одни голубые львы, в купленном питерском матче)))))
а где де тогда игрок матча, сам Кержаков?
Дзюба по какому аспекту угодил в этот список, как оратор? Или как великий игрок руками, который Кутепова завалил))))
Автор, даже на фотке к статье Дзюба руками размахивается, словно он в греко-римской борьбе!
Однако, многие уже танцуют по дудку Фк Миллер)))
Одни голубые львы, в купленном питерском матче)))))
а где де тогда игрок матча, сам Кержаков?
Дзюба по какому аспекту угодил в этот список, как оратор? Или как великий игрок руками, который Кутепова завалил))))
Автор, даже на фотке к статье Дзюба руками размахивается, словно он в греко-римской борьбе!
Однако, многие уже танцуют по дудку Фк Миллер)))
Вот только - что скажет Мама?
Вот только - что скажет Мама?
Интересно, в своем видеоматериале они прикрепят 2 поросячьи руки в штрафной, левое удаление игрока Зенита, неспортивное поведение двух поросят, которые должны были караться карточками???
Или отправят скриншот, на котором Ракицкому мяч попал в опорную руку? Только на голову отбитый человек скажет, что там пенальти. Я отдам свою квартиру, если вы мне скинете видео, как вы в таком же подкате сможете убрать руку за спину.
Интересно, в своем видеоматериале они прикрепят 2 поросячьи руки в штрафной, левое удаление игрока Зенита, неспортивное поведение двух поросят, которые должны были караться карточками???
Или отправят скриншот, на котором Ракицкому мяч попал в опорную руку? Только на голову отбитый человек скажет, что там пенальти. Я отдам свою квартиру, если вы мне скинете видео, как вы в таком же подкате сможете убрать руку за спину.
Бомж-звезда именно все свои мячи так и забивает: отталкивая руками,либо опираясь на плечи соперников,но у нас для этого придумали отмазку-"продавил".
Бомж-звезда именно все свои мячи так и забивает: отталкивая руками,либо опираясь на плечи соперников,но у нас для этого придумали отмазку-"продавил".