Привет, Москва! Прости, Москва! Антисборная 19-го тура РПЛ

Три московских клуба из четырех перед зимней паузой проиграли с разгромным счетом. «Соккер.ру» не щадит столичных!
Половина матчей последнего тура осенней части сезона завершилась с крупным счетом. Футболисты из разгромленных команд получили серьезную фору в борьбе за место в антисборной и в итоге заняли все места, причем обошлось без игроков «Оренбурга», который был не так плох, как счет на табло. Сосредоточимся на футболистах «Локомотива», «Динамо» и «Спартака». Антисборная 19-го тура играет по схеме 5-3-2, чтобы вы не запутались.
Вратарь
Антон Коченков («Локомотив»)
Замечу, что голкиперов, собравших в 19-м туре по авоське мячей, подставляли защитники, ужасно выполнявшие свою работу, а Андрей Климович из «Оренбурга» пропустил от задницы своего товарища и после рикошета, совершив при этом один чудесный сэйв. Коченков тоже пару раз выручил «Локомотив», но четыре пропущенных мяча за один тайм — серьезная причина, чтобы оказаться в антисборной. Столько же пропустил Максименко из «Спартака», но у него есть отраженный пенальти, Шунин, Климович и Рыжиков капитулировали по три раза, но грубых ошибок никто не допускал.
Защитники
Сергей Паршивлюк («Динамо»)
Паршивлюк провел серенький матч, выглядел неприкаянным, как и все «Динамо», позволил резвиться на своей бровке Шатову и Дугласу Сантосу, которые не испытали серьезного сопротивления со стороны воспитанника «Спартака», который посетил «Газпром-Арену» следом за «Спартаком», чтобы тоже проиграть.
Владимир Рыков («Динамо»)
Невероятная игра защитника «Динамо», который при Кирилле Новикове снова стал ведущим. Владимир по щиколотку закопался в газон и застрял в полупозиции, когда забивал Азмун: так тщательно опекал Дзюбу, что не реагировал на ситуацию, при этом «контролировал» Артема, стоя к нему спиной. В эпизоде со вторым голом Владимир был выдернут из центра штрафной рывком Сутормина к угловому флажку (маневр с фиктивным розыгрышем) — явно не центральный защитник должен этим заниматься. Наконец, когда забивал Дзюба, Рыков смог всего лишь сделать момент зрелищнее, повалявшись на траве у ног форварда.
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Капитан «Локомотива» завалил концовку года, не впервые возникают вопросы именно к его работе. Понятно, что не обошлось без слабой игры нареченного лидера обороны и в Туле, где железнодорожники пропустили четыре мяча во втором тайме. Ведран ошибался позиционно, проиграл борьбу Луценко в случае со вторым голом, не помешал форварду пробить, когда тот довел счет до крупного. В общем, грехов хватает.
Георгий Джикия («Спартак»)
Георгий был единственным номинальным защитником в экспериментальном составе Тедеско, но капитан не повел за собой партнеров, а стал полноправным участником всеобщего хаоса. Игроки «Ростова» не заметили Джикию, который считается лучшим защитником России, Георгий был слишком гостеприимен и радушен, как и весь «Спартак», проигравший на своем поле с крупным счетом.
Мацей Рыбус («Локомотив»)
Нужно сказать, что игра в целом не удалась поляку: он не успевал за игроками «Арсенала», сам совершал потери и не был эффективен в атаке, хотя роль латераля предполагала активные подключения. Две желтые карточки и удаление в середине второго тайма дополнили картину, тем более оба роковых фола Рыбуса не были оправданы, по сути, это удаление по неосторожности.
Полузащитники
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Крыховяк мог забить и дрался за каждый мяч, а Баринов бегал трусцой, не выиграл ни одного единоборства, не совершил ни одного отбора — это уже провал для опорного полузащитника. Для производительной игры Дмитрию нужно быть в идеальной форме, на голом мастерстве ничего не получается, а в конце года российский полузащитник играет с гирями на ногах.
Наиль Умяров («Спартак»)
Доменико Тедеско защищает Умярова, говоря, что не ошибается только тот, кто не рискует, а Наиль пытался выводить «Спартак» из обороны — непростая миссия для 19-летнего парня. Все это так, но факты никуда не деть: Умяров допустил результативную потерю мяча, которая привела к голу, привез пенальти. И это только выпирающие ошибки.
Гуус Тиль («Спартак»)
Не обвиню голландца в саботаже, равнодушии или пренебрежении своей работой, но толку от него на футбольном поле, увы, как с гуся молока. Во-первых, Тиль не вполне понимает свою роль, что приводит к обилию неуклюжих позиционных ошибок. Во-вторых, отсутствие игрового тонуса приводит к частым ошибкам. Печально видеть небесталанного игрока в таком состоянии.
Нападающие
Резиуан Мирзов («Спартак»)
А вот Мирзова уже просто печально видеть в «Спартаке». Резиуан постоянно играет отдельно от команды, постоянно с опущенной головой, он принципиально не замечает партнеров и надеется забить, обыграв всю оборону соперника. Трудно рассчитывать на что-то серьезное, когда у тебя один из футболистов атакующей группы даже не пытается быть частью команды.
Максимилиан Филипп («Динамо»)
В двух предыдущих матчах перед выездом в Санкт-Петербург немецкий нападающий оформил по дублю в ворота «Ростова» и «Локомотива», но защитники «Зенита» «съели» Милли без соли. Филиппа просто не было видно: разок пробил мимо ворот, отдал пару передач вперед, получил желтую карточку — не совсем звездная игра звезды «Динамо».
Тренер
Доменико Тедеско («Спартак») и Юрий Сёмин («Локомотив»)
«Внучок» и «дедушка» будут тренировать последнюю антисборную года в паре. Сёмин провалил концовку года: у железнодорожников одна победа в последних 9 матчах, а 4 пропущенных гола за тайм в Туле — это нонсенс. Тедеско с ходу не стал спасителем «Спартака», а крупное поражение от «Ростова» - следствие авантюры Доменико, который внес слишком много кадровых и тактических изменений, чтобы рассчитывать хотя бы на подобие внятной игры в исполнении команды, которая и без того сырая.
мдааа вы хоть маленько то фильтруйте туфту которую пишите, а то складывается ощущение , что писалось это всё тоже ЗАДНИЦЕЙ
мдааа вы хоть маленько то фильтруйте туфту которую пишите, а то складывается ощущение , что писалось это всё тоже ЗАДНИЦЕЙ
https://youtu.be/QvuQLH4zazk
Москва, ЗВАНИТ В КОЛОКОЛА
Москва .....
Москва, ЗВАНИТ В КОЛОКОЛА
Москва .....
Коченкова никогда вратарём не считал, Чарли уже староват стал, не успевает.
Локо вообще провалил концовку года, перерыв пришёлся кстати.
Коченкова никогда вратарём не считал, Чарли уже староват стал, не успевает.
Локо вообще провалил концовку года, перерыв пришёлся кстати.
Резиуан Мирзов («Спартак»)
не знал, что Мирзов нападающий
Резиуан Мирзов («Спартак»)
не знал, что Мирзов нападающий
Работы у Тедеско непочатый край. Многие не на своих позициях, отсюда и слабая игра в атаке.
Работы у Тедеско непочатый край. Многие не на своих позициях, отсюда и слабая игра в атаке.