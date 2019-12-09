Привет, Москва! Прости, Москва! Антисборная 19-го тура РПЛ

вчера, 14:00

Три московских клуба из четырех перед зимней паузой проиграли с разгромным счетом. «Соккер.ру» не щадит столичных!

Половина матчей последнего тура осенней части сезона завершилась с крупным счетом. Футболисты из разгромленных команд получили серьезную фору в борьбе за место в антисборной и в итоге заняли все места, причем обошлось без игроков «Оренбурга», который был не так плох, как счет на табло. Сосредоточимся на футболистах «Локомотива», «Динамо» и «Спартака». Антисборная 19-го тура играет по схеме 5-3-2, чтобы вы не запутались.

Вратарь

Антон Коченков («Локомотив»)

Замечу, что голкиперов, собравших в 19-м туре по авоське мячей, подставляли защитники, ужасно выполнявшие свою работу, а Андрей Климович из «Оренбурга» пропустил от задницы своего товарища и после рикошета, совершив при этом один чудесный сэйв. Коченков тоже пару раз выручил «Локомотив», но четыре пропущенных мяча за один тайм — серьезная причина, чтобы оказаться в антисборной. Столько же пропустил Максименко из «Спартака», но у него есть отраженный пенальти, Шунин, Климович и Рыжиков капитулировали по три раза, но грубых ошибок никто не допускал.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Паршивлюк провел серенький матч, выглядел неприкаянным, как и все «Динамо», позволил резвиться на своей бровке Шатову и Дугласу Сантосу, которые не испытали серьезного сопротивления со стороны воспитанника «Спартака», который посетил «Газпром-Арену» следом за «Спартаком», чтобы тоже проиграть.

Владимир Рыков («Динамо»)

Невероятная игра защитника «Динамо», который при Кирилле Новикове снова стал ведущим. Владимир по щиколотку закопался в газон и застрял в полупозиции, когда забивал Азмун: так тщательно опекал Дзюбу, что не реагировал на ситуацию, при этом «контролировал» Артема, стоя к нему спиной. В эпизоде со вторым голом Владимир был выдернут из центра штрафной рывком Сутормина к угловому флажку (маневр с фиктивным розыгрышем) — явно не центральный защитник должен этим заниматься. Наконец, когда забивал Дзюба, Рыков смог всего лишь сделать момент зрелищнее, повалявшись на траве у ног форварда.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Капитан «Локомотива» завалил концовку года, не впервые возникают вопросы именно к его работе. Понятно, что не обошлось без слабой игры нареченного лидера обороны и в Туле, где железнодорожники пропустили четыре мяча во втором тайме. Ведран ошибался позиционно, проиграл борьбу Луценко в случае со вторым голом, не помешал форварду пробить, когда тот довел счет до крупного. В общем, грехов хватает.

Георгий Джикия («Спартак»)

Георгий был единственным номинальным защитником в экспериментальном составе Тедеско, но капитан не повел за собой партнеров, а стал полноправным участником всеобщего хаоса. Игроки «Ростова» не заметили Джикию, который считается лучшим защитником России, Георгий был слишком гостеприимен и радушен, как и весь «Спартак», проигравший на своем поле с крупным счетом.

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Нужно сказать, что игра в целом не удалась поляку: он не успевал за игроками «Арсенала», сам совершал потери и не был эффективен в атаке, хотя роль латераля предполагала активные подключения. Две желтые карточки и удаление в середине второго тайма дополнили картину, тем более оба роковых фола Рыбуса не были оправданы, по сути, это удаление по неосторожности.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Крыховяк мог забить и дрался за каждый мяч, а Баринов бегал трусцой, не выиграл ни одного единоборства, не совершил ни одного отбора — это уже провал для опорного полузащитника. Для производительной игры Дмитрию нужно быть в идеальной форме, на голом мастерстве ничего не получается, а в конце года российский полузащитник играет с гирями на ногах.

Наиль Умяров («Спартак»)

Доменико Тедеско защищает Умярова, говоря, что не ошибается только тот, кто не рискует, а Наиль пытался выводить «Спартак» из обороны — непростая миссия для 19-летнего парня. Все это так, но факты никуда не деть: Умяров допустил результативную потерю мяча, которая привела к голу, привез пенальти. И это только выпирающие ошибки.

Гуус Тиль («Спартак»)

Не обвиню голландца в саботаже, равнодушии или пренебрежении своей работой, но толку от него на футбольном поле, увы, как с гуся молока. Во-первых, Тиль не вполне понимает свою роль, что приводит к обилию неуклюжих позиционных ошибок. Во-вторых, отсутствие игрового тонуса приводит к частым ошибкам. Печально видеть небесталанного игрока в таком состоянии.

Нападающие

Резиуан Мирзов («Спартак»)

А вот Мирзова уже просто печально видеть в «Спартаке». Резиуан постоянно играет отдельно от команды, постоянно с опущенной головой, он принципиально не замечает партнеров и надеется забить, обыграв всю оборону соперника. Трудно рассчитывать на что-то серьезное, когда у тебя один из футболистов атакующей группы даже не пытается быть частью команды.

Максимилиан Филипп («Динамо»)

В двух предыдущих матчах перед выездом в Санкт-Петербург немецкий нападающий оформил по дублю в ворота «Ростова» и «Локомотива», но защитники «Зенита» «съели» Милли без соли. Филиппа просто не было видно: разок пробил мимо ворот, отдал пару передач вперед, получил желтую карточку — не совсем звездная игра звезды «Динамо».

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак») и Юрий Сёмин («Локомотив»)

«Внучок» и «дедушка» будут тренировать последнюю антисборную года в паре. Сёмин провалил концовку года: у железнодорожников одна победа в последних 9 матчах, а 4 пропущенных гола за тайм в Туле — это нонсенс. Тедеско с ходу не стал спасителем «Спартака», а крупное поражение от «Ростова» - следствие авантюры Доменико, который внес слишком много кадровых и тактических изменений, чтобы рассчитывать хотя бы на подобие внятной игры в исполнении команды, которая и без того сырая.