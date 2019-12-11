«Зенит» лишился всего

вчера, 02:01

За два часа «Зенит» пережил эмоциональные взлеты и падения. И всё же закончил групповой турнир Лиги чемпионов бесславно. «Соккер.ру» - о провале чемпиона России.

«Зенит» и «Бенфика» достаточно часто встречались друг с другом, чтобы эта игра воспринималась как очередная серия напряженного противостояния, которое всегда оказывалось решающим. И на этот раз «Зенит» потерпел самое сокрушительное поражение за всю эту самую историю отношений с «Бенфикой». Настолько сокрушительное, что сыграл самый худший из массы сценариев, которые рассматривались перед игрой. Ведь при определённых раскладах «Зенит» мог бы даже при любом проигрыше оказаться в Лиге чемпионов весной. Но если ты сам не стараешься, судьба или «Лейпциг» за тебя тащить не будут.

Подъем

Первый тайм оставил только самые положительные эмоции. Не столько, кстати, от игры «Зенита» в Лиссабоне, сколько от того, что творилось в Лионе. А там хозяева, поддавшись своему известному расхлябанному настроению, не только ничего не делали, чтобы опередить петербуржцев и победить не слишком мотивированный «Лейпциг», а еще умудрялись подыгрывать немцам и россиянам заочно. «Лион» получил в первом тайме два чистых пенальти, пропустив с них. В принципе, такой расклад устраивал «Зенит» при любом исходе его матча. А петербуржцы еще и запас держали в виде ничьей с «Бенфикой».

Да, лиссабонцы и в первом тайме больше атаковали и контролировали ситуацию, но «Зенит» смотрелся уверенно, работая в контратакующем режиме. Азмун и Дзюба регулярно снабжались мячами и тащили их вперед. Пусть не получалось напрягать по-настоящему Влаходимоса, в целом создавалось ощущение, что «Зенит» держит всё под контролем и понимает, что делает. «Бенфика» имела полтора момента при своем владении мячом, а петербургские футболисты радовали перехватами и жесткими четкими действиями на своей половине поля.

Лишь изредка звенели тревожные звоночки: в виде регулярных претензий игроков «Зенита» друг к другу, а также в виде отрезков, на которых «Бенфика» порой слишком легко проходила центр поля и оказывалась в непосредственной близости к штрафной Кержакова. К последнему, кстати, претензий и по итогам игры минимум. Как немного их и к Барриосу, который как раз и исполнял в основном роль главного стопора атак «Бенфики», но всюду один успевать не мог физически.

Провал

Насколько позитивным был первый тайм, настолько провальным с самого начала оказался тайм второй. Сложно сказать, что случилось с «Зенитом», который до перерыва сохранял предельную концентрацию. Есть мнение, что петербуржцам сказали, как легко «Лейпциг» уделывает «Лион», что означало бы сигнал к расслаблению. Но ведь сколько раз можно говорить о профессионализме и о том, что матч длится не тайм, а в два раза дольше.

Потеря концентрации тут виной, или дело просто в индивидуальных ошибках, но «Зенит» начало второго тайма провалил, поставив крест на своих возможностях. Первый гол пришел в ворота Кержакова после досадного промаха мимо мяча в исполнении Ивановича на линии штрафной. Вот сколько раз Бранислав уверенно так выносил подобные пролетающие мячи. А тут не попал, линия сломалась, и «Бенфика» это использовала, открыв счет.

Углубился провал совсем скоро. Простая подача слева – такие выносились «Зенитом» легко весь первый тайм – прилетела в руку Дугласу Сантосу. Причем не поспоришь – аккурат в выставленную руку. А это не только пенальти и второй гол, но и вторая желтая карточка для защитника «Зенита» – удаление. 0:2 и игра вдесятером. Причем с полностью расстроенными порядками, потерянной концентрацией и отсутствием сил и энергии. В это время «Зенит» уже больше не на себя надеялся, а на «Лейпциг».

Надежда «на дядю»

Судьба «Зенита» после 58-й минуты встречи фактически оказалась в руках «Лиона» и «Лейпцига». Но и это не слишком обнадеживало. Поскольку немецкая команда, уже решившая все свои задачи, вряд ли хотела на максимуме проводить все 90 минут. А учитывая, как удачно у нее всё получилось в первом тайме, она просто притормозила и расслабилась. «Лион» же, понимая, что может быть опозорен перед родной публикой, и что всё еще в его руках, ринулся отыгрываться и быстрый гол в начале второго тайма забил. Дальше лионцы оказывали давление на «Лейпциг», который, конечно, был не столь беспомощен, как «Зенит», и проводил опасные контратаки.

Но когда ты уже махнул на игру, расслабился, у тебя все удалось, то сложно собраться на концовку и ради кого-то чужого напрячься. Шансы у «Лейпцига» забить третий и спасти «Зенит» были, но вместо этого он пропустил второй, и «Лион» выхватил из рук благосклонных немцев вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» к тому времени пропустил третий от «Бенфики» и рухнул на последнее место в группе в режиме онлайн. За один матч «Зенит» со второй позиции опустился на четвертую, и вместо планов о плей-офф Лиги чемпионов будет строить график завоевания очередного чемпионства в России.

Каждый, кто видел матч, может судить сам о том, что это было. Первое – стечение обстоятельств. Второе – индивидуальные ошибки. Третье – потеря концентрации. Четвертое – нехватка сил. А вернее всего – все эти факторы вместе. Ведь «Зенит» мог сыграть иначе, но весь второй тайм провел в ауте. А с одним попаданием в створ на 77-й минуте против пяти точных ударов у соперника, с четырьмя ударами всего за игру против 16-ти очень тяжело на что-то рассчитывать, если только не надеяться на 0:0 или «Лейпциг». А как чемпион страны может на такое надеяться?