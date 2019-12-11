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«Зенит» лишился всего

вчера, 02:01
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник

За два часа «Зенит» пережил эмоциональные взлеты и падения. И всё же закончил групповой турнир Лиги чемпионов бесславно. «Соккер.ру» - о провале чемпиона России.

«Зенит» и «Бенфика» достаточно часто встречались друг с другом, чтобы эта игра воспринималась как очередная серия напряженного противостояния, которое всегда оказывалось решающим. И на этот раз «Зенит» потерпел самое сокрушительное поражение за всю эту самую историю отношений с «Бенфикой». Настолько сокрушительное, что сыграл самый худший из массы сценариев, которые рассматривались перед игрой. Ведь при определённых раскладах «Зенит» мог бы даже при любом проигрыше оказаться в Лиге чемпионов весной. Но если ты сам не стараешься, судьба или «Лейпциг» за тебя тащить не будут.

Подъем

Первый тайм оставил только самые положительные эмоции. Не столько, кстати, от игры «Зенита» в Лиссабоне, сколько от того, что творилось в Лионе. А там хозяева, поддавшись своему известному расхлябанному настроению, не только ничего не делали, чтобы опередить петербуржцев и победить не слишком мотивированный «Лейпциг», а еще умудрялись подыгрывать немцам и россиянам заочно. «Лион» получил в первом тайме два чистых пенальти, пропустив с них. В принципе, такой расклад устраивал «Зенит» при любом исходе его матча. А петербуржцы еще и запас держали в виде ничьей с «Бенфикой».

Да, лиссабонцы и в первом тайме больше атаковали и контролировали ситуацию, но «Зенит» смотрелся уверенно, работая в контратакующем режиме. Азмун и Дзюба регулярно снабжались мячами и тащили их вперед. Пусть не получалось напрягать по-настоящему Влаходимоса, в целом создавалось ощущение, что «Зенит» держит всё под контролем и понимает, что делает. «Бенфика» имела полтора момента при своем владении мячом, а петербургские футболисты радовали перехватами и жесткими четкими действиями на своей половине поля.

Лишь изредка звенели тревожные звоночки: в виде регулярных претензий игроков «Зенита» друг к другу, а также в виде отрезков, на которых «Бенфика» порой слишком легко проходила центр поля и оказывалась в непосредственной близости к штрафной Кержакова. К последнему, кстати, претензий и по итогам игры минимум. Как немного их и к Барриосу, который как раз и исполнял в основном роль главного стопора атак «Бенфики», но всюду один успевать не мог физически.

Провал

Насколько позитивным был первый тайм, настолько провальным с самого начала оказался тайм второй. Сложно сказать, что случилось с «Зенитом», который до перерыва сохранял предельную концентрацию. Есть мнение, что петербуржцам сказали, как легко «Лейпциг» уделывает «Лион», что означало бы сигнал к расслаблению. Но ведь сколько раз можно говорить о профессионализме и о том, что матч длится не тайм, а в два раза дольше.

Потеря концентрации тут виной, или дело просто в индивидуальных ошибках, но «Зенит» начало второго тайма провалил, поставив крест на своих возможностях. Первый гол пришел в ворота Кержакова после досадного промаха мимо мяча в исполнении Ивановича на линии штрафной. Вот сколько раз Бранислав уверенно так выносил подобные пролетающие мячи. А тут не попал, линия сломалась, и «Бенфика» это использовала, открыв счет.

Углубился провал совсем скоро. Простая подача слева – такие выносились «Зенитом» легко весь первый тайм – прилетела в руку Дугласу Сантосу. Причем не поспоришь – аккурат в выставленную руку. А это не только пенальти и второй гол, но и вторая желтая карточка для защитника «Зенита» – удаление. 0:2 и игра вдесятером. Причем с полностью расстроенными порядками, потерянной концентрацией и отсутствием сил и энергии. В это время «Зенит» уже больше не на себя надеялся, а на «Лейпциг».

Надежда «на дядю»

Судьба «Зенита» после 58-й минуты встречи фактически оказалась в руках «Лиона» и «Лейпцига». Но и это не слишком обнадеживало. Поскольку немецкая команда, уже решившая все свои задачи, вряд ли хотела на максимуме проводить все 90 минут. А учитывая, как удачно у нее всё получилось в первом тайме, она просто притормозила и расслабилась. «Лион» же, понимая, что может быть опозорен перед родной публикой, и что всё еще в его руках, ринулся отыгрываться и быстрый гол в начале второго тайма забил. Дальше лионцы оказывали давление на «Лейпциг», который, конечно, был не столь беспомощен, как «Зенит», и проводил опасные контратаки.

Но когда ты уже махнул на игру, расслабился, у тебя все удалось, то сложно собраться на концовку и ради кого-то чужого напрячься. Шансы у «Лейпцига» забить третий и спасти «Зенит» были, но вместо этого он пропустил второй, и «Лион» выхватил из рук благосклонных немцев вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» к тому времени пропустил третий от «Бенфики» и рухнул на последнее место в группе в режиме онлайн. За один матч «Зенит» со второй позиции опустился на четвертую, и вместо планов о плей-офф Лиги чемпионов будет строить график завоевания очередного чемпионства в России.

Каждый, кто видел матч, может судить сам о том, что это было. Первое – стечение обстоятельств. Второе – индивидуальные ошибки. Третье – потеря концентрации. Четвертое – нехватка сил. А вернее всего – все эти факторы вместе. Ведь «Зенит» мог сыграть иначе, но весь второй тайм провел в ауте. А с одним попаданием в створ на 77-й минуте против пяти точных ударов у соперника, с четырьмя ударами всего за игру против 16-ти очень тяжело на что-то рассчитывать, если только не надеяться на 0:0 или «Лейпциг». А как чемпион страны может на такое надеяться?

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Все комментарии
sn_spb
sn_spb
   97 / 1036
сегодня в 10:23
Все по делу. Такой отвратительной игры я ну не как не ожидал.
Приехали не побеждать, а просто стоять у ворот. Ссыкливая игра Семака на выездах уже порядком подза**ла. Ерохин мертвый, Сантос хорош только в РПЛ, поражение в Лейпциге полностью его заслуга.
И самое противное во всей этой истории, что Зенит вот такой игрой раскатывает другие клубы РПЛ, На сколько же убог на чемпионат.
mugik1973
mugik1973 ответил Питер рулит
   128 / 1036
сегодня в 05:08
У коней хоть понтов нет, а у голубых львов их выше крыши. Одним словом понтов на рубль, а выходит все на копейку
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   780 / 1036
сегодня в 03:54
Фанаты Бенфики, наверное, оскорбляли дзюбушку и пели против него плохие песни, вот дзюбонька и не забил ничего.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил spartach n1
   780 / 1036
сегодня в 03:53
Идеальный состав группы лч для зенита: Зенит Сочи Оренбург Вилков
Вилкова в глаз, или пенальти раз?
Питер рулит
Питер рулит ответил mugik1973
   134 / 1036
сегодня в 02:42
А что ты умеешь такое делать, что у тебя лучше всех получаеться? А как получилось у голубых львов мы все видили.
уж кто бы говорил..
кони ВЕЧНО последнии в группе (любой)..
Миша Вилков
Миша Вилков ответил СаняШумок
   27 / 1036
вчера в 19:02
Ага, а ты поверил)
Естественно. У меня и свои глаза есть. Я вижу, как судят бомжей, да филиалы из Сочи и Оренбурга.
viv
viv
   155 / 1036
вчера в 18:53
СаняШумок
СаняШумок ответил Миша Вилков
   249 / 1036
вчера в 18:48
Ага, а ты поверил)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   104 / 1036
вчера в 17:36
Так хорошо провели прошлый матч, чтобы героически все прозебякать в этом!) Узнаю российский почерк;)
mugik1973
mugik1973 ответил zenit_forever2014
   128 / 1036
вчера в 16:49
А что ты умеешь такое делать, что у тебя лучше всех получаеться? А как получилось у голубых львов мы все видили.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Красноморец
   35 / 1036
вчера в 16:47
Есть одно "НО". Даже если мы всех детишек заставим играть в футбол, дальше в интернаты и команды всё равно попадут те детишки, у чьих родителей есть на это денежки, а не те, кто хорошо играет... так было и так есть...
Так вообще то во всем мире,за исключением Юж Америки!!!!!!Везде академии платные!!!!!!!Нам надо ровняться в этом плане не на Европу а на Юж Америку!!!!!
Pashok00786
Pashok00786 ответил Красноморец
   709 / 1036
вчера в 16:14
А может это и есть главная причина провала наших команд? Боятся, что дальше от Барсы или Интера будут лететь 0:8 или 0:9, и это будет ещё позорнее, поэтому сливаются заранее? ))
кстати да)))))))
Красноморец
Красноморец ответил Pashok00786
   514 / 1036
вчера в 16:12
сейчас пересмотрел игру барселоны с интером и даже обрадовался что зенит не вышел в плей офф.....вы ВИДИЛИ ЭТОТ УРОВЕНЬ!!!
А может это и есть главная причина провала наших команд? Боятся, что дальше от Барсы или Интера будут лететь 0:8 или 0:9, и это будет ещё позорнее, поэтому сливаются заранее? ))
Петрович93
Петрович93
   955 / 1036
вчера в 16:06
Обо76ись молодцы. Как все российские клубы
Pashok00786
Pashok00786 ответил Красноморец
   709 / 1036
вчера в 16:05
Есть одно "НО". Даже если мы всех детишек заставим играть в футбол, дальше в интернаты и команды всё равно попадут те детишки, у чьих родителей есть на это денежки, а не те, кто хорошо играет... так было и так есть...
согласен это есть....менталитет тоже надо менять)
Красноморец
Красноморец ответил Pashok00786
   514 / 1036
вчера в 15:53
какой 3 лимит вы о чем если игрок 300 тыщ может не уступить игроку за 100 лямов.....дело не в этом нужно строить футбольные академии ..футбольные школы....выгонять детишек из за компов на улици играть в футбол...и не заметите как наши игроки станут стоить по сто и более лямов...
Есть одно "НО". Даже если мы всех детишек заставим играть в футбол, дальше в интернаты и команды всё равно попадут те детишки, у чьих родителей есть на это денежки, а не те, кто хорошо играет... так было и так есть...
Pashok00786
Pashok00786
   709 / 1036
вчера в 15:48
сейчас пересмотрел игру барселоны с интером и даже обрадовался что зенит не вышел в плей офф.....вы ВИДИЛИ ЭТОТ УРОВЕНЬ!!!
zenitovets61
zenitovets61 ответил Anders Midnatt
   357 / 1036
вчера в 15:26
Ещё Барриос. Но даже двое достойных игроков - это ещё далеко до команды.
Согласвен лишь отчасти - у Барриоса были косяки...
Anders Midnatt
Anders Midnatt ответил zenitovets61
   872 / 1036
вчера в 15:20
К сожалению,худший матч Зенита в этом году.Я не понимаю,что произошло с командой,но с таким футболом в Европе делать нечего!Единственный,кто сыграл достойно - Миша Кержаков.Есть,что обдумывать и есть,что обсуждать в команде...
Ещё Барриос. Но даже двое достойных игроков - это ещё далеко до команды.
Anders Midnatt
Anders Midnatt ответил FCSM всегда первый
   872 / 1036
вчера в 15:18
Когда после жеребьевки бомжам сказали про четвертое место они смеялись а теперь не смешно. Я рад что бомжарню ушатал. Зенит не российский клуб. Зенит это зло
Ваши-то спамеры даже в группу ЛЕ не проходят, а теперь так и вовсе в шаге от стыков или вылета на фиг за борт в ФНЛ. Так что чья бы корова...
Anders Midnatt
Anders Midnatt
   872 / 1036
вчера в 15:16
Дааа, так облажаться ещё надо суметь! Видать, таков уровень премьер-лиги, что чемпиона португезы на место ставят и на деревянной лошади обходят.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   215 / 1036
вчера в 15:02
Когда после жеребьевки бомжам сказали про четвертое место они смеялись а теперь не смешно. Я рад что бомжарню ушатал. Зенит не российский клуб. Зенит это зло
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   215 / 1036
вчера в 15:00
Дно пробито
Насмешник
Насмешник
   439 / 1036
вчера в 14:35
Удивляет, что почти все комментаторы и типа эксперты пишут и говорят, что Зенит мог сыграть иначе. Не мог. Это его максимум. Нужно признать, что Зенит играл с Бенфикой на максималках. Просто такого уровня хватает, чтобы спокойно лидировать во внутреннем чемпионате, и совсем недостаточно для ЛЧ.
Роберт Ройман
Роберт Ройман
   443 / 1036
вчера в 14:32
Хех) Ну почему же всего?) ещё "чемпионство" впереди....
Grey33
Grey33
   152 / 1036
вчера в 14:09
В том, что наши «звёзды ютуба» вышли на второй тайм как на прогулку виноват тренер. Такова его участь. Выигрывает команда, поигрывает он. Проблемы с составом не помешали грамотно играть в первом тайме. Была подстраховка, все шли в борьбу, фолили при потерях. Во втором тайме смотрели на часы и табло, где давали информацию с других стадионов и с завидным упорством организовывали голы в свои ворота. Один удар в створ за матч. И дело не в недостатке мастерства, а в психологии. А правильная мотивация команды - обязанность сильного тренера. Не сомневаюсь, что работу над ошибками Богданыч сделает, но сегодня от этого не легче. Блин, как этот гребаный Лейпциг мог не выиграть у бенфики дома?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил mugik1973
   89 / 1036
вчера в 13:47
О бомж появился и сразу на ветке стало ванять.
Круто...когда нет аргументов, лучше оскорбить человека. Когда у самих ни чего не получается, лучше....вообщем понятно берёте пример с президента клуба, хорошо, что не тренера, а то бы ещё и разнылись!!!
Миша Вилков
Миша Вилков ответил СаняШумок
   27 / 1036
вчера в 13:24
у тебя все,что необычно-дог?) когда будут факты, а не догадки, тогда и говори, а пока лишь очередной выдумщик)
Хаген все про бомжей рассказал.
Суеверный
Суеверный
   321 / 1036
вчера в 13:12
Не ожидал такого поворота событий. Зенит уверенно идет к чемпионству во внутреннем первенстве. И похоже все силы были уже на исходе. Грех осуждать, просто не все рассчитали верно. Урок неприятный для тех кто готовит команду. Что ж подождем лучших времен, нам не привыкать.
112910415
112910415
   54 / 1036
вчера в 13:05
бомжи ...
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