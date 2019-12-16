Болезненное решение

вчера, 17:14

«Соккер.ру» рассказывает о новой отставке в Эредивизие

Семнадцатый тур голландского чемпионата принёс новую тренерскую отставку. Покатилась голова, разумеется в переносном смысле, наставника ПСВ Марка ван Боммела.

Бывший полузащитник ПСВ , а также «Барселоны», «Баварии», «Милана» и сборной Голландии отработал вместо трёх лет, предусмотренных контрактом, вдвое меньший срок. Первый год был относительно успешным, несмотря на провал в Лиге Европы – второе место в чемпионате. Во втором всё пошло не так. Шло, шло и привело к грустному для 42-летнего тренера, но вполне справедливому финалу.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства брабантцев, стал проигрыш вице-чемпионов в Роттердаме. «Фейеноорд» довольно уверенно разобрался с одним из своих недругов, о чём говорит счёт 3:1. После этого поражения клуб из Эйндховена отстаёт от лидеров «Аякса» и «Алкмара» на десять очков.

Но проигрыш на «Де Кёйп» только повод для увольнения ван Боммела. «Электрики» успели провалиться на всех фронтах, кроме Кубка Нидерландов. Уступили в матче за Трофей Йохана Кройфа (Суперкубок Голландии) «Аяксу». Не смогли пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, уступив «Базелю». В Лиге Европы тоже ничего хорошего, - третье место в группе, потерпев два разгромных поражения. В чемпионате Голландии эйндховенцы долгое время шли вровень с «Аяксом». И с чемпионами сыграли вничью у себя на «Филипсе». Но потом в их игре что-то сломалось. 0:3 в Утрехте, 0:4 дома с «Алкмаром», ничья в Роттердаме со «Спартой», 1:2 в Тилбурге от соседей из «Виллем II». Одно очко в четырёх встречах, и сезон если не пошёл под откос, то начал движение в этом направлении. Потом последовали несколько побед и появилось ощущение, что команда выздоравливает.

Были ли объективные причины. Летом ушли нападающие Люк Де Йонг («Севилья»), Ирвин Лосано («Наполи»), защитник Хосе Анхелино («Манчестер Сити») и ряд игроков, не являвшихся ведущими. Но прибыло солидное пополнение – защитники Тимо Баумгартль («Штутгарт») и Оливье Боскальи («Ницца»), полузащитник Рицу Доан («Гронинген»), нападающие Костас Митроглу («Марсель») и Арминду Брума («РБ Лейпциг»). Которые усилили и без того крепкий состав, возможно, второй в лиге. Вряд ли можно назвать слабаками Стивена Бергвайна, Донуэлла Малена, Пабло Росарио, Дензела Думфриса, Ника Вергевера. Уже в нынешнем сезоне появился очень толковый юниор Мохаммед Ихаттерен. Так что кадровые проблемы вряд ли могли подкосить одного из китов голландского футбола.

Но вылет из Лиги Европы и звонкая оплеуха в Роттердаме обрекли ван Боммела на отставку. В понедельник генеральный менеджер клуба Тон Гербрандс сообщил, что руководство клуба вынуждено принять болезненное решение. Ибо ухудшение ситуации слишком велико и не достойно 24-кратного чемпиона страны. Поэтому было решено прекратить сотрудничество с Марком ван Боммелом и приступить к поискам нового тренера.

Небольшое уточнение. В первом круге пять тренеров Эредивизие лишились своих постов – Яп Стам («Фейеноорд»), Роберт Мааскант («Венло»), («Витесс»), Алфонс Грунендайк («Ден Хааг») и Марк ван Боммел ( ПСВ ). Но только «Фейе» назначил нового тренера – Дика Адвоката. Остальные пока ищут, а командами руководят исполняющие обязанности.

И вот тут начнётся самое интересное. Кто же будет выводить брабантцев из затянувшегося спада? Пока этот спад не перерос в кризис. Эх, был бы свободен Дик Адвокат? Но Дик, тренировавший брабантцев на протяжении четырёх лет, работает в «Фейеноорде» и в какой-то степени поспособствовал увольнению ван Боммела.

Сразу вспоминаются два других славных пенсионера, в том числе и самый успешный тренер в истории «электриков» - . В свой первый приход (с 1987 по 1990 год) Гус выиграл с ПСВ три чемпионата, три Кубка и главное – Кубок чемпионов. Вторая вахта (2002-2006) была тоже весьма плодотворной – три чемпионства и два Кубка. За семь лет шесть чемпионских титулов. Кроме того, ПСВ был первым клубом в карьере Гуса, а первая любовь не забывается. Может, Хиддинку стоит последовать примеру Адвоката и вернуться к активной работе. Семьдесят три года. И что? Юрию Сёмину семьдесят два, и он тренирует, на заслуженный отдых не спешит. Адвокату тоже семьдесят два. Возвращение Гуса стало бы ещё грамотным рекламных шагом, усилило бы интерес к клубу. Наверняка, сейчас посланцы из Эйндховена выходили на связь с Хиддинком, но вряд ли Гус примет скоропалительное решение.

Второй пенсионер – это Луи ван Гал, который уже три года сидит без дела. В бытность тренером он не имел никаких дел с клубом из Эйндховена, но это не является поводом с ходу отвергнуть кандидатуру 67-летнего специалиста. Многое зависит от самого Луи. За время, прошедшее после ухода ван Гала из «Манчестер Юнайтед», голландец ни разу даже не намекал на возвращение в большой футбол.

А как вам кандидатура Карло Анчелотти? Позвать итальянца могут, но пойдёт ли он? К тому же Анчелотти любит принимать благополучные команды и пожинать урожай. Роль ремонтника явно не для него.

Франк Райкаард? Не забыли о его существовании? Появившаяся вакансия – это возможность вытащить Франка из затворничества, в которое он ушёл по своей воле. Но легче поверить в возвращение Хиддинка или ван Гала.

Берт ван Марвейк недавно вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов и в ближайшее время займется поиском работы. Во всяком случае 67-летний бывший тренер сборной Голландии ещё не объявлял о завершении карьеры. Но есть один не спортивный, а этический момент. Дело в том, что ван Марвейк – тесть ван Боммела. Зять, прежде чем приступить к самостоятельной практике, помогал отцу своей жены в сборных Саудовской Аравии и Австралии. Но вряд ли ван Марвейк согласится занять кресло, ещё хранящее тепло бывшего родственника.

Сборная Омана выписала расчёт Эрвину Куману на несколько часов раньше, чем ПСВ своему шефу, и чемпион Европы 1988 года тоже будет заниматься трудоустройством. Но ПСВ скорее вернёт ван Боммела, нежели позовёт Кумана-старшего. Дело в квалификации и послужном списке Эрвина. По той же причине не стоит рассматривать кандидатуру знаменитого в прошлом «электрика» Руда Гуллита.

Нико Ковач? И его брат Роберт, конечно, куда без него. Это интересный вариант, но в его реальность отчего-то не верится. Они скорее вернутся в родную «Герту». Если Юрген Клинсманн не вырулит.

Леонид Слуцкий? Интересный вариант. Но ПСВ в нынешнем чемпионате разгромил «Витесс» с результатом 5:0, и звать тренера проигравшей команды руководству ПСВ как-то non comme il faut.

Предшественник ван Марвейка и бывший капитан ПСВ Филипп Коку отлично работал в Эйндховене. Три чемпионства за пять лет. Но стоило уйти, как последовала неудача в «Фенербахче». Там голландца попросту сплавили. Сейчас Коку трудится в английском «Дерби Каунти». Без особых успехов. И если Филиппа позовут назад, то он может и согласиться. Тем более что в Дерби едет Уэйн Руни. Пока на роль играющего тренера, но «бараны» могут предложить ему и более статусную должность. Если та станет вакантной.

Яп Стам? Провалился в чужом для него «Фейеноорде», может, получится в почти родном ПСВ ? Но всё же приглашение Стама сейчас выглядит изрядным авантюризмом.