Ле Таллек — фантазёр. Он не сыграет за сборную России

вчера, 15:00

«Соккер.ру» ставит для французского полузащитника песню Ярослава Евдокимова.

Кто такой Дамьен Ле Таллек?

Дамьен Ле Таллек — французский футболист, создавший горячую тему для обсуждения в российском спортивном сегменте. По молодости Ле Таллек считался талантливым парнем, из него два года пытались сделать нападающего в дортмундской «Боруссии», но плюнули, в итоге Дамьен через «Нант» докатился до чемпионата Украины, где без особого успеха выступал за «Говерлу».

Однако ключевой момент в жизни и карьере француза был впереди: в Саранске Ле Таллек повстречал свою любовь (Кристина Шиндясова, «Мисс Мордовия 2008») и тренера, который превратил слабого форварда в сильного центрального полузащитника. Тренером «Мордовии» в сезон перерождения Ле Таллека был Юрий Сёмин.

Уж не знаю, Юрий Павлович или Кристина оказали большее влияние на Дамьена, но после Саранска он поехал в Белград играть за «Црвену Звезду», с которой выиграл два чемпионата Сербии, а потом получил приглашение в «Монпелье», шестую команду Лиги 1 по итогам прошлого сезона. В составе «паладинов» Ле Таллек — железный игрок основы. В нынешнем сезоне провел 18 матчей, 16 из которых на своей основной позиции - в опорной зоне, а еще 2 — в центре обороны. Теперь умеет и там, хотя еще недавно считался форвардом.

Что сказал Дамьен Ле Таллек?

Собственно, слова французского полузащитника, вызвавшие резонанс:

Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто бываю в России. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский. Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодёжную и юношеские сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнёт следить за моими выступлениями. Сделаю всё, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что всё получится.

Ле Таллек заявил, что его цель — попасть в состав сборной России на Евро-2020. Куда метит шельмец! Но у нас есть плохие новости для Дамьена…

Сможет ли Ле Таллек сыграть за сборную России?

Нет, не сможет. И все, что он сказал, подчеркивает незнание элементарных футбольных законов. Жена из России и сын с российским паспортом никак не помогут Дамьену, и даже если он сам станет гражданином нашей страны, это ничего не изменит. По крайней мере, не сейчас. Многие футболисты, у которых был в наличии российский паспорт, играли за другие национальные сборные: Андрей Дикань — за Украину, Тимофей Калачев — за Беларусь, Валерий Кичин — за Киргизию. Список можно продолжать. Российский паспорт может определенным образом упростить жизнь, если постоянно жить в России, упростить какие-то социальные и бытовые обстоятельства, но он не является единственным необходимым условием для получения спортивного гражданства, которое признает ФИФА .

Ле Таллеку должны это подсказать друзья и товарищи, чтобы он не городил чушь во всеуслышание. Дамьен действительно еще может сменить спортивное гражданство, ведь выступал за Францию только на молодежном уровне, однако путь в сборную России, как и в любую другую сборную, не так прост. Понятно, что Ле Таллеком движет желание выступить на крупном турнире, и он хватается за подвернувшуюся соломинку, вот только она его точно не выдержит.

ФИФА позволяет один раз в карьере сменить спортивное гражданство до того момента, как футболист не сыграл в официальных матчах сборных. Если это произошло — сторона выбрана, пути назад нет. Но чтобы заявиться за ту или иную национальную команду, нужно соблюсти следующие условия: родиться на территории страны, за которую хочешь выступать. Иметь кровных родственников, которые родились в этой стране — родителей или дедушек/бабушек. У Ле Таллека, насколько я понимаю, родни в Тольятти нет, и в Урюпинске его не ждет бабуля с пирожками. Значит, остается третий и самый тернистый путь.

Можно попасть в сборную, живя и выступая на территории страны на протяжении пяти лет, как это сделали Марио Фернандес и Гильерме, например. Они честно получили гражданство и «доигрались» до вызовов в сборную России. Кстати, и Ле Таллек уложился бы до Евро-2020, и сейчас действительно стал бы кандидатом в сборную России, если бы не уехал из «Мордовии» после одного сезона, а продолжил играть в футбол на родине жены. Не обязательно на малой родине, подошел бы любой клуб РПЛ , не исключено, что Юрий Сёмин забрал бы Дамьена в «Локомотив».

И что же, ничего нельзя поделать?

Конечно, можно. Можно вернуться в Россию, поддерживать хороший уровень на протяжении следующих лет и попытаться пробиться в состав сборной на Евро-2024, когда Ле Таллеку будет уже 34 года. За мечту надо бороться! Но я уверен, что ничего этого не произойдет, и Дамьен выбросит белый флаг, когда узнает, что путь на Евро-2020 для него закрыт, а дорога в сборную России вовсе не является красной ковровой дорожкой.