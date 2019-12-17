Лукавый «Спартак» и зимнее усиление

вчера, 18:00

«Соккер.ру» подчеркивает несоответствие в заявлениях представителей москвичей, но видит четкую логику в трансферных поисках команды.

«Спартак» высказался по поводу зимних трансферов:

Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведенного в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено.

На данном этапе это до 1 января 2020 года? А если понимать буквально – зимой у «Спартака» не будет ни одного новичка, поскольку игроки не нужны. Но ведь это неправдивая категоричность.

Например, Педро Роша возвращается из Бразилии, клуб, где играл, вылетел из Серии А. Вряд ли Тедеско в него поверит, а Цорн подтвердил – есть ряд предложений по аренде или покупке бразильца.

Даже если речь об аренде – может хватить на заимствование нового футболиста для Тедеско без нарушения решения совета директоров не тратить большие деньги зимой.

Доменико сам говорил – в составе даже слишком много футболистов примерно одного уровня. Но вердикт услышали до первого матча, а теперь немец скорее за точечное усиление.

Цорн в тот же день, когда совет директоров заявил о завершении комплектования состава, сказал о легких изменениях, которые обсудят с руководством и главным тренером. Проще говоря, одну-две позиции могут усилить.

Параллельно появилась информация, что «Спартак» зимой попробует стать сильнее за счет подписаний в трех зонах – правый защитник, центральный хавбек и нападающий. Логично, ведь Зобнин – не латераль, потеря Фернандо не перекрыта, и центрфорварда нет.

Капитан «Спартака» Джикия тоже высказался более чем прозрачно, и понятно, что его мысли стали результатом обсуждения проблем внутри команды, ведь тренер говорил – будет подключать лидеров «красно-белых» к подобным дискуссиям:

Что касается Зе Луиша, я всегда говорил, что для России Зе – суперфорвард. Он – главная потеря для «Спартака». Кстати, на него как раз можно было делать мои длинные передачи. Зе умел бороться.

Согласившись с комплиментами – Зе Луиш и в «Порту» хорошо начал, нужно отметить ошибочность вердикта. Африканец не был главной потерей «Спартака» летом, таковым скорее стал Фернандо. Причем Георгий сам это и подтвердил, упомянув свой длинный пас.

С переходом на три центральных защитника Тедеско запускает Джикию на чужую половину поля ради средних или дальних передач в линию атаки. Такие пасы нужны чаще, ведь «Спартак» потерял глубинного диспетчера. Фернандо руководил игрой, отдавая под 60 передач за игру. У Крала лишь по 49 пасов за матч, у Умярова – по 36.

На кого шли передачи Фернандо? На Зе Луиша – легко и удобно. Но не стоит перегибать, заявляя, что все нападающие москвичей одного формата. Даже Эменике играл иначе, хотя тоже крепкий. Мовсисян, Веллитон и Луис Адриано? Каждый действовал в своей манере, не было ксерокса под Павлюченко.

Или совет директоров «Спартака» заявил, что комплектация завершена, а потом подпишут Шомуродова или Соболева? Легко, слова с делами расходились десятки раз. Однако нежелание, а вернее даже невозможность тратить зимой много миллионов евро, явно зафиксировали.

Тедеско приказано выкручиваться с теми, кто есть. Но у Понсе и Ларссона очевидно не получалось забивать много командам с низкой плотной линией защиты. Или «автобусам», которые заставляли бороться в штрафной площади локтями и корпусами. Но аргентинец и швед не раскрылись полностью даже при удобной для них игре с пространством и на контратаках.

«Спартак» жестко недобрал голов, лидируя в РПЛ по ударам, будучи среди лучших команд по точным выстрелам. Возможно, дело в реализации, а не в отсутствии тяжелого центрального форварда? Если нет денег на новичка должного класса и формата, то ответ станет утвердительным. И тогда останутся две позиции, вернемся к словам Тедеско по ходу первых дней в клубе.

Доменико говорил, что лимит – непривычная штука, но видит достаточно россиян в заявке, чтобы не боятся ограничений. Ему было сложнее выбрать, кого оставить на лавке. «Спартак» в первой части сезона РПЛ использовал 29 игроков. Понятно, что некоторые покинули команду, другие почти не играли в дальнейшем, но на балансе у «Спартака» уже полноценный состав, расширять его без продаж сложно.

Но трансферную зиму от лета отличает понимание, что сейчас не нужно в панике искать клубы, куда отдать игроков былой основы, чтобы втиснуться в финансовые правила и одновременно обновить состав. Сейчас разве что тех, кто не подходит Тедеско, могут отправить в другие клубы – например, Джано, особенно после конфликта с Мельгарехо. Но и таких мало. Мирзова скорее оставят в запасе, чем обязательно отдадут в аренду.

Проблема скорее в том, что нельзя на два места в центре поставить троих – Зобнина, Умярова и Крала. Нельзя Бакаева, если не на фланге, а под двумя нападающими, заменить на Тиля – голландцу в схеме «3-4-1-2» сложно найти место. Шюррле, опять же, не может входить в дуэт Понсе и Ларссона, все места заняты. В таких условиях и с учетом, что команда молодая, потребность в опытных.

«Спартаку» нужен прирожденный правый латераль – Рассказов, Ещенко и Зобнин не подходят по разным причинам. И не помешает опытный человек с первым пасом в центр поля, поскольку ни Умяров, ни Крал, ни тот же Зобнин не ведут игру, даже когда на пике формы. Чех участвует в атаках, Роман демонстрирует двужильность, когда на пике формы, но тут нет распасовщиков уровня хотя бы Бакаева.

Зелимхан создавал много моментов, но из 54 передач команда выжала 7 голов, реализация всего 12.9 %. Если суммировать все ключевые передачи всех игроков «Спартака», то получите 258 командных моментов. Больше в РПЛ не создал никто. ЦСКА отстает на 9 передач, «Зенит» - на 20, «Ростов» - на 22. При этом у «красно-белых» не первый, а 11-й результат по голам в чемпионате. Реализация не просто ужасная, а катастрофическая.

И это возвращает к разговору о точечном усилении. Пожалуй, для «Спартака» идеальным был бы вариант с арендами возрастных, опытных и проверенных игроков. Если говорим о хавбеке, то это должен быть или второй Фернандо, или человек ближе к атаке со спортивной наглостью Вальбуэна, только центральный полузащитник по позиции. Если возвращаемся к правому флангу, то слева Айртон показывает, кто примерно нужен.

Наконец, в атаке все просто. «Спартак» может дождаться, что количество ударов перейдет в качество. Или нужно читать между строк слова Джикии, найти нового Зе. Ведь учтите календарь – «Динамо», «Краснодар», «Оренбург», «Арсенал», «Уфа» и ЦСКА дважды (кубок и чемпионат). Нельзя демонстрировать ту же слабость, что в последних матчах года. «Спартак» явно показывал, что не готов физически, а дополнительно хвастался тем, что стоило прятать – нехваткой опыта и рациональности у чужих ворот.

По ожидаемым очкам «Спартак» на пятом месте, наравне с ЦСКА , по качеству созданных моментов – на третьей строчке, и только по суммарной влиятельности шансов соперников привычно вне списка лучших. Но москвичи пропустили всего на один гол больше, чем «Краснодар», и на три мяча меньше, чем «Локомотив». Рассуждая об усилении такой команды нужно учитывать все выше сказанное. Если представить, что Тедеско идеально отрабатывает сборы, хватит нынешнего состава.

Но фанаты «Спартака» не могут позволить себе подобную наивность, скорее должны требовать точечного усиления. Правый латераль, центральный хавбек с тонким последним пасом, форвард, который ведет борьбу и результативен – именно под такие описания нужны футболисты. Хотя бы два из трех, если Тедеско убедят кандидаты на эти позиции из нынешнего состава. Причем после значительного омоложения умными могут стать даже аренды ветеранов. Не заиграют – нет потери, летом попрощаются, заиграют – молодая команда дополнится опытными людьми.