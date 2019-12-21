«Борнмут» - «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:13

«Борнмут»

После серии из пяти поражений кряду «Вишни» наконец-то взяли три очка. При чем сделали это подопечные Эдди Хау на «Стэмфорд Бридж», где минимально был повержен «Челси».

Конечно, говорить о том, что кризис «Борнмута» позади слишком рано, поскольку игра команды остается скомканной и нестабильной. Отчасти это можно обусловить большим количеством травмированных игроков. Пока «Вишням» не могут помочь защитник Натан Аке, Чарли Дэниэлс, Стив Кук и Адам Смит. Кроме них в лазарете находятся форварда Каллам Уилсон и Кинг Джошуа.

«Арсенал»

Фанаты «Арсенала» надеются, что приход в команду Микеля Артеты изменит сложившуюся ситуацию, которая осталась после увольнения Унаи Эмери.

Испанскому тренеру в первую очередь нужно стабилизировать игру защиты, которая пропускает по несколько мячей даже не от самых сильных соперников. После долгожданной победы, которая припала на матч с «Вест Хэмом», «Пушкари» без шансов уступили дома «Сити» (0:3) и остались на экваторе турнирной таблицы АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» - 3.67

Ничья – 4.05

Победит «Арсенал» - 1.99.

Интересные факты

«Арсенал» выиграл 4 из 5 последних матча против «Борнмута»

В 4 из 5 предыдущих очных встречах соперников было забито больше (2,5) голов

«Борнмут» выиграл только 1 из 4 домашних матча против «Арсенала»

Прогноз

«Борнмут» и «Арсенал» при всех своих проблемах не отказываются от атакующего футбола. Учитывая то, что у команд нет стабильности в обороне, мы ждем результативного матча.