«Ливерпуль» обыграл в гостях «Сандерленд»

вчера, 01:15
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Сандерленд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил ван Дейк (61').

По итогам встречи «Сандерленд» имеет 36 очков, у гостей — 42 очка.

В следующем матче «Сандерленд» сыграет 22 февраля, соперником будет «Фулхэм». «Ливерпуль» проведет следующий матч 21 февраля (соперник — «Ноттингем Форест»).

Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:07
Я за свои слова отвечаю. Это легко даже проверить по Белингему, выстроив логическую цепочку. Если я называл его лучшим по единоборствам в Дортмунде, то с чего тогда ты мне в противовес приводил, пусть и не совсем актуальную, статистику отборов Джуда на ЕВРО? Где здесь логика?
Capral
Capral
вчера в 20:51
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 20:20
    Я никогда не писал, что спутал с Реалом 00. Я писал, что думал, что Копа, ди Стефано игради вместе с Диди и Пушкашем и ещё несколько игроков. И я всё равно считаю, что по составу это была сборная Мира.
    Ещё раз, не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
    Я не в Питере живу, а в лен области. И здесь я писал, что посещаю много матчей Зенита, но далеко не все. И приоритет всегда Спартак, если матчи обоих клубов в один день и я спокойно успеваю после работы и приехать до неё, то еду именно в Москву. Но я не могу посетить все 15 игр абонемента.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 20:13
    Что значит не он был лучшим, а Боруссия???
    Давай договоримся, если ты не помнишь, что я писал, то не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
    И давай не будем приделывать какие-то высказывания к обращению. Я тоже могу обращаться Белингем разрушитель, диспетчер Зобнин, более мобильный, подвижный Пирло, чем Модрич и т.д. и т.п.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:12
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 20:01
      Белингем был лучших в единоборствах на ЕВРО. Я такую статистику видел, не знаю на сколько она официальная. Про Дортмунд речь шла, что там одной из важных характеристик команды был прессинг.
      Про Зенит я говрил, что посещаю многие матчи, но далеко не все, т.к. мне проще попасть на них. На Спартак я несколько лет покупаю абонемент, посещаю около половины матчей из 15 возможных.
      Я лучше знаю, что говорил, а что нет.
      И в отличие от тебя, могу предоставить твои комменты как доказательства. Например про того же Белингема, которого ты называешь больше разрушителем, чем созидателем.
      Capral
      Capral
      вчера в 17:27
      В отличие от тебя, я хорошо помню, как ты говорил, что Беллингем был лучшим в единоборствах в Дортмунде, а потом, вдруг, ты поменял показания и сказал, что это не он был лучшим, а Боруссия. А еще я помню, как ты говорил мне, что ходишь на все матчи Зенита, живя в под Питером, а вот недавно, в разговоре с Яшей, ты сказал, что имеешь абонимент на все игры Спартака. Ну так, ты что- на ковре самолете летаешь из Питера в Москву и обратно???
      Ну как, атакующий Симеоне-2019, хорошая у меня память?!
      Не надейся, что я сейчас снова вступлю с тобой в выяснения отношений, но одно, ты должен знать, что я, в отличия от некоторых, в чужих архивах не роюсь, но паматью плохой не страдаю!!!
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 15:34
      Я видел как ты приплетал Алонсо к теме Ливерпуля, после их побед, что типа мерсисайдцы возвращаются и баску не светит возглавить команду.
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 15:32
      Я помню как ты понимаешь!!! Ты писал про Ливерпуль, что он демонстрирует лучший футбол, когда у него игры то уже не было, команда тупо по инерции ехала к чемпионству с убогими соперниками, которые ничего сами не могли.
      YNWA
      YNWA
      вчера в 15:08
      Не легко далась победа Ливерпулю!
      Молодцы!
      shur
      shur
      вчера в 14:18
      ...что бы там ни было, если Ван Дейк в форме, миссия спасителя
      безусловно за этим парнем,рэспект!!!
      Capral
      Capral
      вчера в 11:59
        Groboyd
        Groboyd
        вчера в 11:27
          Capral
          Capral
          вчера в 10:17, ред.
          Беспокоило: сумеет ли Ливерпуль отойти психологически, после обидного поражения от МС? Матч с Сандерлендом показал, что психологически- Ливер достаточно крепкая команда. Первый тайм очень суетливый от гостей, с желанием побыстрей забить. Два тормоза- Экитике и Салах постоянно тупили, тормозили атаку и откровенно выпадали из игры. Неплох был Вирц, имел несколько реальных возможностей забить, периодически брал на себя игру, но полноценным распасовщиком еще не стал- не хватает ему креатива и творческой мысли...

          Как и в игре с МС, концовку, Ливер провел в обороне, на этот раз грамотно защищаясь, редко выбегая в контр атаки и сосредоточившись исключительно на защите собственных ворот. Если судить по последним играм Ливерпуля, то можно сказать, что команда выходит из тупика, в котором была в начале сезона. Отлично сыграл ван Дейк, а также МакАллистер, подчищавший огрехи партнеров в обороне.

          Вобщем и целом следует отметить, что Слот грамотно ведет игру, физически команда не плохо готова, да и стратегических ошибок не допускает. Конечно Ливер еще далек от прошлогоднего своего футбола, но ростки выздоровления уже видны. Итак, Ливерпуль с победой, очень важной, прежде всего в плане результата и самоутверждения!!!
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 09:42, ред.
          Молодцы красные, в этом сезоне коты дома никому не проигрывали ещё
          Гость
