«Ливерпуль» обыграл в гостях «Сандерленд»
1770848124
В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Сандерленд» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил ван Дейк (61').
По итогам встречи «Сандерленд» имеет 36 очков, у гостей — 42 очка.
В следующем матче «Сандерленд» сыграет 22 февраля, соперником будет «Фулхэм». «Ливерпуль» проведет следующий матч 21 февраля (соперник — «Ноттингем Форест»).
Ладно, поговорили. Думаю, хватит на сегодня.
Ещё раз, не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
Я не в Питере живу, а в лен области. И здесь я писал, что посещаю много матчей Зенита, но далеко не все. И приоритет всегда Спартак, если матчи обоих клубов в один день и я спокойно успеваю после работы и приехать до неё, то еду именно в Москву. Но я не могу посетить все 15 игр абонемента.
Давай договоримся, если ты не помнишь, что я писал, то не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
И давай не будем приделывать какие-то высказывания к обращению. Я тоже могу обращаться Белингем разрушитель, диспетчер Зобнин, более мобильный, подвижный Пирло, чем Модрич и т.д. и т.п.
Всё, на этом разговор окончен и больше не задерживаю.
Про Зенит я говрил, что посещаю многие матчи, но далеко не все, т.к. мне проще попасть на них. На Спартак я несколько лет покупаю абонемент, посещаю около половины матчей из 15 возможных.
Я лучше знаю, что говорил, а что нет.
И в отличие от тебя, могу предоставить твои комменты как доказательства. Например про того же Белингема, которого ты называешь больше разрушителем, чем созидателем.
Ну как, атакующий Симеоне-2019, хорошая у меня память?!
Не надейся, что я сейчас снова вступлю с тобой в выяснения отношений, но одно, ты должен знать, что я, в отличия от некоторых, в чужих архивах не роюсь, но паматью плохой не страдаю!!!
Молодцы!
безусловно за этим парнем,рэспект!!!
И скажи, что я не прав, по комментарию за футбол Ливерпуля.
А что касается Алонсо, то и здесь, я давно всё доказал...........................)))
Как и в игре с МС, концовку, Ливер провел в обороне, на этот раз грамотно защищаясь, редко выбегая в контр атаки и сосредоточившись исключительно на защите собственных ворот. Если судить по последним играм Ливерпуля, то можно сказать, что команда выходит из тупика, в котором была в начале сезона. Отлично сыграл ван Дейк, а также МакАллистер, подчищавший огрехи партнеров в обороне.
Вобщем и целом следует отметить, что Слот грамотно ведет игру, физически команда не плохо готова, да и стратегических ошибок не допускает. Конечно Ливер еще далек от прошлогоднего своего футбола, но ростки выздоровления уже видны. Итак, Ливерпуль с победой, очень важной, прежде всего в плане результата и самоутверждения!!!
