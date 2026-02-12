Товарищеский матч «Интер Майами» в Пуэрто-Рико отменили из-за травмы Месси
Американский «Интер Майами» перенёс товарищеский матч с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» из-за мышечного повреждения в левой задней поверхности бедра. Аргентинец получил травму в контрольной встрече с «Барселоной» из Гуаякиля (2:2), где забил гол и отдал результативную передачу.
Игра в Пуэрто-Рико, первоначально запланированная на ночь на 14 февраля по московскому времени, перенесена на 26 февраля. Месси в видеообращении к болельщикам извинился за перенос и выразил надежду как можно скорее выйти на поле в новой дате матча.
На склоне лет такая вот беда!
И травма вроде не сложна!
Но с кем же сделана она?!
Присели,слушайте сюда!
Родные,близкие друзья !
Во всём повинна Барселона,
Ведь клуб с названием таким,
Когда то очень близким был!!!
"Это другое")))
