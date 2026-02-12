Top.Mail.Ru
Товарищеский матч «Интер Майами» в Пуэрто-Рико отменили из-за травмы Месси

вчера, 07:44

Американский «Интер Майами» перенёс товарищеский матч с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» из-за мышечного повреждения Лионеля Месси в левой задней поверхности бедра. Аргентинец получил травму в контрольной встрече с «Барселоной» из Гуаякиля (2:2), где забил гол и отдал результативную передачу.

Игра в Пуэрто-Рико, первоначально запланированная на ночь на 14 февраля по московскому времени, перенесена на 26 февраля. Месси в видеообращении к болельщикам извинился за перенос и выразил надежду как можно скорее выйти на поле в новой дате матча.

stromshik
stromshik
сегодня в 07:42
А чемпионат мира тоже отменят или перенесут, если у него травма будет?
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:20
....Кто мог подумать, вот дела,
На склоне лет такая вот беда!
И травма вроде не сложна!
Но с кем же сделана она?!
Присели,слушайте сюда!
Родные,близкие друзья !
Во всём повинна Барселона,
Ведь клуб с названием таким,
Когда то очень близким был!!!
Lobo77
Lobo77
вчера в 15:03
На фоне хейта кулес недавно в сторону Рональду.
"Это другое")))
9saht6f827u3
9saht6f827u3
вчера в 14:24
Нет игрока, значит нет команды
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:56
Месси завяжет с футболом и в Пуэрто Рико этот вид спорта для них станет не интересен.
112910415
112910415
вчера в 09:59
система ценностей понятна !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:44
No Messi no party ))
wts8yru6sa98
wts8yru6sa98
вчера в 09:40
Похоже Интер Майами неплохо продает товарищеские матчи, но участие звезды обязательно.
adekvat
adekvat
вчера в 09:39
А говорят один в поле не воин.
a8qyzrzwhv67
a8qyzrzwhv67
вчера в 09:38
Билеты продавались именно на Месси, без него не интересно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:37
Болельщики лучше через 2 недели придут, но именно на Месси.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:37
Все правильно, люди смотрят только Месси.,.
