Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

«Соккер.ру» разбирается в записях из Книги рекордов УЕФА.
Воспользовавшись зимней паузой, когда футбольные болельщики особенно скучают по Лиге чемпионов, УЕФА решил напомнить о любимом турнире миллионов, составив сводную таблицу за 64 года существования турнира.
Как выясняется, в Кубке/Лиге чемпионов посчастливилось сыграть 520 клубам. Замыкают табель о рангах два представителя Люксембурга, но мы взглянем только на первую сотню команд, где найдем четыре российских клуба. Заинтригованы?
Система подсчета очень простая: в УЕФА взяли все матчи каждого клуба в рамках Кубка/Лиги чемпионов, подсчитали очки (2 за победу, 1 за ничью) и голы. Победы в сериях пенальти не в счет, такие матчи посчитаны как ничьи.
91-100
«Сконто» уже нет, а меж тем латвийский клуб занимает 91-е место в сводной таблице Лиги чемпионов — помогли регулярные победы в чемпионате Латвии и постоянное участие в квалификационных раундах ЛЧ (они тоже считаются). «Локомотив» даже ниже «Сконто», но достижение железнодорожников весомее: во-первых, потребовалось всего 7 участий, во-вторых, москвичи в основном играли на групповой стадии против мощных соперников. Помимо «Локо», в этой десятке еще два участника текущего розыгрыша Лиги чемпионов - «Славия» и «Лилль», правда, все трое сошли с дистанции после групповой стадии.
81-90
Обращает на себя внимание присутствие здесь «Карабаха» из Азербайджана, которому уже удалось сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. «Динамо» из Берлина — многократный чемпион ГДР, сейчас выступает где-то в региональных лигах Германии.
71-80
«Гамбург» на самом низком месте из обладателей Кубка чемпионов, если говорить о первой сотне команд, но не худший вообще: двукратный победитель турнира «Ноттингем Форест» занимает 112-е место, потому что принял участие только в трех розыгрышах, пусть даже два из них были триумфальными, а «Астон Вилла» - 128-я.
61-70
Посмотрите, в какой прекрасной компании тираспольский «Шериф»: рядом «Наполи», «Тоттенхэм», «Севилья» и «Бордо». Жаль, конечно, что в УЕФА не учли этот момент при составлении таблицы: кто-то набирает очки на групповой стадии и в плей-офф, а кто-то постоянно играет в квалификации на «пути чемпионов».
51-60
«Зенит» выбрался на 57-е место в турнирной таблице Кубка/Лиги чемпионов, приняв участие в турнире 9 раз, следующий заход станет юбилейным. На счету «сине-бело-голубых» 29 побед, 12 ничьих и 23 поражения; разница забитых и пропущенных голов — 84:73.
41-50
У армейцев Москвы на сегодняшний день ровно столько же очков в Лиге чемпионов, как и у «Манчестер Сити», и если «Реал» постарается в 1/8 финала, то этот паритет сохранится, как минимум, до следующего сезона. ЦСКА провел 104 матча в Лиге чемпионов, в которых одержал 34 победы, 24 раза сыграл вничью и 46 раз уступил. 125 голов забито, 155 пропущено.
31-40
«Спартак» занимает самое высокое место среди российских клубов, но это в основном багаж успешных времен, в последнее время Лига чемпионов обычно обходит «красно-белых» стороной. Как бы то ни было, 20 заходов в турнир для сильнейших клубов Старого Света, 122 матча и 40 побед подчеркивают историческую значимость «Спартака».
21-30
Чем ближе к вершине, тем чаще нам будут встречаться титулованные особы. Вы ведь знали, что сербская «Црвена Звезда» и румынский клуб «Стяуа» в свое время выигрывали Кубки чемпионов?
11-20
Обращаем внимание на высокое место киевского «Динамо» - самого успешного клуба с постсоветского пространства в Лиге чемпионов. Киевляне трижды выходили в полуфинал престижного турнира, в последний раз в кампании 1998/99. «Спартак» достигал этой же стадии в сезоне 1990/91.
1-10
Каждая команда из первой десятки завоевывала Кубок чемпионов, как минимум, 2 раза. Лидирует же 13-кратный победитель турнира мадридский «Реал», что вряд ли вызовет у кого-то удивление. «Реал» одержал в КЧ/ЛЧ 262 победы и, скорее всего, первым достигнет отметки в 1000 голов (на данный момент на счету «Королевского клуба» 971 гол).
0/0/1:18....0:7.....22 матча без побед в ЛЧ....
0/0/1:18....0:7.....22 матча без побед в ЛЧ....
- Акинфеев в Лиге чемпионов 31 матч не может отыграть всухую. У вас были такие серии, что хоть плачь, а они все не кончаются?
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги.))))))) Хе-хе
https://www.youtube.com/watch?v=D5K2hMO_BSM
- Акинфеев в Лиге чемпионов 31 матч не может отыграть всухую. У вас были такие серии, что хоть плачь, а они все не кончаются?
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги.))))))) Хе-хе
Реал 0:3 ЦСКА.
ЦСКА 1:0 Реал 2018г
Лион 2:3 ЦСКА 2018г
Бенфика 1:2 ЦСКА 2017 г
Ман Сити 1:2 ЦСКА. 2014г
Интер 1:2 ЦСКА 2011г
Севилья 1:2 ЦСКА 2010 г
ЦСКА 2:0 Астон Вилла 2009 г
ЦСКА 1:0 Арсенал 2006 г
ЦСКА 3:1 Спортинг 2005 г
ПСЖ 1:3 ЦСКА 2004 г.
Барселона 2:3 ЦСКА 1992 г
Реал 0:3 ЦСКА.
ЦСКА 1:0 Реал 2018г
Лион 2:3 ЦСКА 2018г
Бенфика 1:2 ЦСКА 2017 г
Ман Сити 1:2 ЦСКА. 2014г
Интер 1:2 ЦСКА 2011г
Севилья 1:2 ЦСКА 2010 г
ЦСКА 2:0 Астон Вилла 2009 г
ЦСКА 1:0 Арсенал 2006 г
ЦСКА 3:1 Спортинг 2005 г
ПСЖ 1:3 ЦСКА 2004 г.
Барселона 2:3 ЦСКА 1992 г
Финалист - это ноль умножен на ноль.Ибо игра забывается, а трофей(кубок) на веки в истории.
Финалист - это ноль умножен на ноль.Ибо игра забывается, а трофей(кубок) на веки в истории.