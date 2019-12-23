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Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

вчера, 16:59

«Соккер.ру» разбирается в записях из Книги рекордов УЕФА.

Воспользовавшись зимней паузой, когда футбольные болельщики особенно скучают по Лиге чемпионов, УЕФА решил напомнить о любимом турнире миллионов, составив сводную таблицу за 64 года существования турнира.

Как выясняется, в Кубке/Лиге чемпионов посчастливилось сыграть 520 клубам. Замыкают табель о рангах два представителя Люксембурга, но мы взглянем только на первую сотню команд, где найдем четыре российских клуба. Заинтригованы?

Система подсчета очень простая: в УЕФА взяли все матчи каждого клуба в рамках Кубка/Лиги чемпионов, подсчитали очки (2 за победу, 1 за ничью) и голы. Победы в сериях пенальти не в счет, такие матчи посчитаны как ничьи.

91-100

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

«Сконто» уже нет, а меж тем латвийский клуб занимает 91-е место в сводной таблице Лиги чемпионов — помогли регулярные победы в чемпионате Латвии и постоянное участие в квалификационных раундах ЛЧ (они тоже считаются). «Локомотив» даже ниже «Сконто», но достижение железнодорожников весомее: во-первых, потребовалось всего 7 участий, во-вторых, москвичи в основном играли на групповой стадии против мощных соперников. Помимо «Локо», в этой десятке еще два участника текущего розыгрыша Лиги чемпионов - «Славия» и «Лилль», правда, все трое сошли с дистанции после групповой стадии.

81-90

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

Обращает на себя внимание присутствие здесь «Карабаха» из Азербайджана, которому уже удалось сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. «Динамо» из Берлина — многократный чемпион ГДР, сейчас выступает где-то в региональных лигах Германии.

71-80

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

«Гамбург» на самом низком месте из обладателей Кубка чемпионов, если говорить о первой сотне команд, но не худший вообще: двукратный победитель турнира «Ноттингем Форест» занимает 112-е место, потому что принял участие только в трех розыгрышах, пусть даже два из них были триумфальными, а «Астон Вилла» - 128-я.

61-70

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

Посмотрите, в какой прекрасной компании тираспольский «Шериф»: рядом «Наполи», «Тоттенхэм», «Севилья» и «Бордо». Жаль, конечно, что в УЕФА не учли этот момент при составлении таблицы: кто-то набирает очки на групповой стадии и в плей-офф, а кто-то постоянно играет в квалификации на «пути чемпионов».

51-60

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

«Зенит» выбрался на 57-е место в турнирной таблице Кубка/Лиги чемпионов, приняв участие в турнире 9 раз, следующий заход станет юбилейным. На счету «сине-бело-голубых» 29 побед, 12 ничьих и 23 поражения; разница забитых и пропущенных голов — 84:73.

41-50

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

У армейцев Москвы на сегодняшний день ровно столько же очков в Лиге чемпионов, как и у «Манчестер Сити», и если «Реал» постарается в 1/8 финала, то этот паритет сохранится, как минимум, до следующего сезона. ЦСКА провел 104 матча в Лиге чемпионов, в которых одержал 34 победы, 24 раза сыграл вничью и 46 раз уступил. 125 голов забито, 155 пропущено.

31-40

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

«Спартак» занимает самое высокое место среди российских клубов, но это в основном багаж успешных времен, в последнее время Лига чемпионов обычно обходит «красно-белых» стороной. Как бы то ни было, 20 заходов в турнир для сильнейших клубов Старого Света, 122 матча и 40 побед подчеркивают историческую значимость «Спартака».   

21-30

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

Чем ближе к вершине, тем чаще нам будут встречаться титулованные особы. Вы ведь знали, что сербская «Црвена Звезда» и румынский клуб «Стяуа» в свое время выигрывали Кубки чемпионов?  

11-20

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

Обращаем внимание на высокое место киевского «Динамо» - самого успешного клуба с постсоветского пространства в Лиге чемпионов. Киевляне трижды выходили в полуфинал престижного турнира, в последний раз в кампании 1998/99. «Спартак» достигал этой же стадии в сезоне 1990/91.

1-10

Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

Каждая команда из первой десятки завоевывала Кубок чемпионов, как минимум, 2 раза. Лидирует же 13-кратный победитель турнира мадридский «Реал», что вряд ли вызовет у кого-то удивление. «Реал» одержал в КЧ/ЛЧ 262 победы и, скорее всего, первым достигнет отметки в 1000 голов (на данный момент на счету «Королевского клуба» 971 гол).   

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
сегодня в 12:02
И опять, и снова красно - белые поросята, самые - самые. "Культурные" и лошадки насупившись, хватаются за Кубки УЕФА, но Европе да и остальным глубоко плевать. Спартак(Москва) - самый популярный, самый успешный и так далее. 😃
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 05:37
При том, что Спартак уже лет восемь в ЕК толком не выступал, результат вполне адекватный.
амурец
амурец
сегодня в 02:57
Реал лучший
NOVA
NOVA
вчера в 22:52
ну Короли есть Короли!!! Реал Лучший клуб Европы и это факт!!!
hi clowns
hi clowns ответил Red Power
вчера в 22:49
До Баварии вашему кабинету как до Китая раком. :-)
ну вам тем более
hi clowns
hi clowns ответил fanliverpoolfan22
вчера в 22:48
Барса бавария юве мю выше Ливерпуля?кто этот рейтинг составил ?позор уефалоншикам
это адекватный рейтинг и все по факту,Ливерпуль не дорос еще до их уровня
hi clowns
hi clowns ответил Action
вчера в 22:48
Неожидал, что Юве выше Милана.
ну так у Юве больше побед
hi clowns
hi clowns ответил raulmadrid_007
вчера в 22:47
Очки очками, а трофей есть трофей. Финалист - это ноль умножен на ноль.Ибо игра забывается, а трофей(кубок) на веки в истории.
ну слова типичного глорехантера...нормальному фанату важнее каждый год играть с лучшими командами,обыгрывать их и играть в финалах,а не раз в 10-15 лет выигрывать лч.а потом куда-то пропадать
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:42
Два московских клуба круче зенита в Европе - вот вам и ответ от УЕФА.
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:32
Думается, что это самый объективный рейтинг. Во-первых, он составлен иностранцами, во-вторых, на основе статистики. Так что придется смириться - Спартак по факту самый великий клуб России. Об этом знают в России, об этом же знают в Европе.
viv
viv ответил spartach n1
вчера в 20:30
Дааа ужжж, спартак вошёл в историю....

0/0/1:18....0:7.....22 матча без побед в ЛЧ....
Action
Action ответил juvenale
вчера в 20:15
Ювентус величайший итальянский клуб)))Если бы не фарсополли был бы в тройке.НУ и выше скоминопуля хахаа
Неожидал, что Юве выше Милана.
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
вчера в 19:46
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть

- Акинфеев в Лиге чемпионов 31 матч не может отыграть всухую. У вас были такие серии, что хоть плачь, а они все не кончаются?

- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги.))))))) Хе-хе
Seregayehch
Seregayehch
вчера в 18:28
у Фейенорда не отмечена его победа. странно конечно мешать квалификацию и основной раунд.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 18:25
не заходя в статью ясно кто на первом месте. Конечно Реал! Это его турнир )
Старый Фриц
Старый Фриц
вчера в 17:50
У реала должно быть 8 лч.Так как остальные он получил благодаря подкупу судей.
spartach n1
spartach n1 ответил oFANATo
вчера в 17:49
Самые крутые победы в Еврокубках ЦСКА Реал 0:3 ЦСКА. ЦСКА 1:0 Реал 2018г Лион 2:3 ЦСКА 2018г Бенфика 1:2 ЦСКА 2017 г Ман Сити 1:2 ЦСКА. 2014г Интер 1:2 ЦСКА 2011г Севилья 1:2 ЦСКА 2010 г ЦСКА 2:0 Астон Вилла 2009 г ЦСКА 1:0 Арсенал 2006 г ЦСКА 3:1 Спортинг 2005 г ПСЖ 1:3 ЦСКА 2004 г. Барселона 2:3 ЦСКА 1992 г
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 17:47
Барса бавария юве мю выше Ливерпуля?кто этот рейтинг составил ?позор уефалоншикам
Red Power
Red Power ответил juvenale
вчера в 17:42
Ювентус величайший итальянский клуб)))Если бы не фарсополли был бы в тройке.НУ и выше скоминопуля хахаа
До Баварии вашему кабинету как до Китая раком. :-)
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:08
Самые крутые победы в Еврокубках ЦСКА

Реал 0:3 ЦСКА.

ЦСКА 1:0 Реал 2018г

Лион 2:3 ЦСКА 2018г

Бенфика 1:2 ЦСКА 2017 г

Ман Сити 1:2 ЦСКА. 2014г

Интер 1:2 ЦСКА 2011г

Севилья 1:2 ЦСКА 2010 г

ЦСКА 2:0 Астон Вилла 2009 г

ЦСКА 1:0 Арсенал 2006 г

ЦСКА 3:1 Спортинг 2005 г

ПСЖ 1:3 ЦСКА 2004 г.

Барселона 2:3 ЦСКА 1992 г
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 17:07
Брондбю из Дании а не Швеции
raulmadrid_007
raulmadrid_007
вчера в 17:07
Очки очками, а трофей есть трофей.

Финалист - это ноль умножен на ноль.Ибо игра забывается, а трофей(кубок) на веки в истории.
juvenale
juvenale
вчера в 17:04
Ювентус величайший итальянский клуб)))Если бы не фарсополли был бы в тройке.НУ и выше скоминопуля хахаа
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