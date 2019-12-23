Топ-100 лучших клубов Лиги чемпионов

вчера, 16:59

«Соккер.ру» разбирается в записях из Книги рекордов УЕФА .

Воспользовавшись зимней паузой, когда футбольные болельщики особенно скучают по Лиге чемпионов, УЕФА решил напомнить о любимом турнире миллионов, составив сводную таблицу за 64 года существования турнира.

Как выясняется, в Кубке/Лиге чемпионов посчастливилось сыграть 520 клубам. Замыкают табель о рангах два представителя Люксембурга, но мы взглянем только на первую сотню команд, где найдем четыре российских клуба. Заинтригованы?

Система подсчета очень простая: в УЕФА взяли все матчи каждого клуба в рамках Кубка/Лиги чемпионов, подсчитали очки (2 за победу, 1 за ничью) и голы. Победы в сериях пенальти не в счет, такие матчи посчитаны как ничьи.

91-100

«Сконто» уже нет, а меж тем латвийский клуб занимает 91-е место в сводной таблице Лиги чемпионов — помогли регулярные победы в чемпионате Латвии и постоянное участие в квалификационных раундах ЛЧ (они тоже считаются). «Локомотив» даже ниже «Сконто», но достижение железнодорожников весомее: во-первых, потребовалось всего 7 участий, во-вторых, москвичи в основном играли на групповой стадии против мощных соперников. Помимо «Локо», в этой десятке еще два участника текущего розыгрыша Лиги чемпионов - «Славия» и «Лилль», правда, все трое сошли с дистанции после групповой стадии.

81-90

Обращает на себя внимание присутствие здесь «Карабаха» из Азербайджана, которому уже удалось сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. «Динамо» из Берлина — многократный чемпион ГДР , сейчас выступает где-то в региональных лигах Германии.

71-80

«Гамбург» на самом низком месте из обладателей Кубка чемпионов, если говорить о первой сотне команд, но не худший вообще: двукратный победитель турнира «Ноттингем Форест» занимает 112-е место, потому что принял участие только в трех розыгрышах, пусть даже два из них были триумфальными, а «Астон Вилла» - 128-я.

61-70

Посмотрите, в какой прекрасной компании тираспольский «Шериф»: рядом «Наполи», «Тоттенхэм», «Севилья» и «Бордо». Жаль, конечно, что в УЕФА не учли этот момент при составлении таблицы: кто-то набирает очки на групповой стадии и в плей-офф, а кто-то постоянно играет в квалификации на «пути чемпионов».

51-60

«Зенит» выбрался на 57-е место в турнирной таблице Кубка/Лиги чемпионов, приняв участие в турнире 9 раз, следующий заход станет юбилейным. На счету «сине-бело-голубых» 29 побед, 12 ничьих и 23 поражения; разница забитых и пропущенных голов — 84:73.

41-50

У армейцев Москвы на сегодняшний день ровно столько же очков в Лиге чемпионов, как и у «Манчестер Сити», и если «Реал» постарается в 1/8 финала, то этот паритет сохранится, как минимум, до следующего сезона. ЦСКА провел 104 матча в Лиге чемпионов, в которых одержал 34 победы, 24 раза сыграл вничью и 46 раз уступил. 125 голов забито, 155 пропущено.

31-40

«Спартак» занимает самое высокое место среди российских клубов, но это в основном багаж успешных времен, в последнее время Лига чемпионов обычно обходит «красно-белых» стороной. Как бы то ни было, 20 заходов в турнир для сильнейших клубов Старого Света, 122 матча и 40 побед подчеркивают историческую значимость «Спартака».

21-30

Чем ближе к вершине, тем чаще нам будут встречаться титулованные особы. Вы ведь знали, что сербская «Црвена Звезда» и румынский клуб «Стяуа» в свое время выигрывали Кубки чемпионов?

11-20

Обращаем внимание на высокое место киевского «Динамо» - самого успешного клуба с постсоветского пространства в Лиге чемпионов. Киевляне трижды выходили в полуфинал престижного турнира, в последний раз в кампании 1998/99. «Спартак» достигал этой же стадии в сезоне 1990/91.

1-10