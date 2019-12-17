Актуальный рейтинг европейских сборных

вчера, 20:00

Лучше, чем от ФИФА ! «Соккер.ру» нашел систему подсчета, которая быстрее реагирует на перемены в мире футбольных сборных.

Существует не только рейтинг ФИФА , где можно отдельно выделить сборные из Европы, но и альтернативные. Давайте сравним позиции в официальном списке и «World Football Elo Ratings», ведь на систему подсчета от ФИФА было много нареканий от разных сборных.

Места с 15 по 11

Рейтинг ФИФА : 15. Украина. 14. Уэльс. 13. Польша. 12. Швеция. 11. Дания.

Альтернативный: 15. Сербия. 14. Россия. 13. Украина. 12. Швеция. 11. Дания.

Как видите, сразу три участника первой пятерки совпали. Можно даже согласиться с рейтингом ФИФА относительно команды Польши. В альтернативном списке она оказалась на шестнадцатой строчке, хотя отстали от сербов всего на два балла – скоро обойдут.

Одиннадцатое и двенадцатое места совпадают. Датчане и шведы прошли на Евро-2020, крепкие и стабильные команды. С одной Россия играла – уступила по сумме встреч в Лиге Наций, со второй сыграет в Копенгагене. Зато команда Черчесова есть в топ-15 альтернативного рейтинга, в отличие от списка ФИФА .

И это логично, ведь Россия была в восьмерке на ЧМ -18, уверенно прошла отбор на Евро-2020. А Украина пропустила мундиаль, но очень сильно сыграла в группе с Португалией и Сербией – за весь год ни одного поражения, впервые в истории. Альтернативный рейтинг лучше, валлийцы скорее для топ-20 подходят, чем для 14-й строчки.

Места с 10 по 6

Рейтинг ФИФА : 10. Германия. 9. Нидерланды. 8. Италия. 7. Швейцария. 6. Испания.

Альтернативный: 10. Швейцария. 9. Хорватия. 8. Англия. 7. Германия. 6. Италия.

Сразу видим разницу. В рейтинге ФИФА немцев до сих пор наказывают за провал на ЧМ -18, хотя Лев с тех времен многое в команде изменил. В альтернативном списке немцы на седьмой строчке, что смотрится лучше. В рейтинге ФИФА Нидерланды, снова же, наказаны за прошлое, а в новом списке даже выше 6 места.

Также очевидно, что лишь альтернативный список учел прорыв Италии под руководством Манчини – заслуженное высокое шестое место, а вот рейтинг ФИФА запаздывает. У них Швейцария до сих пор на седьмой строчке, хотя десятое место ей к лицу – учитывает и класс со стабильностью, и тот факт, что в отборе им досталась не сложная группа без грандов.

У альтернативного рейтинга снова «реакция» лучше, чем у официального списка. Нет сомнений, что Германия и Нидерланды сильнее, чем Швейцария, которая проиграла Португалии и Англии в финале Лиги Наций. Плюс итальянцы полностью заслужили рывок вверх, что отражено только в неофициальном, но логичном списке сборных.

Места с 5 по 1

Рейтинг ФИФА : 5. Португалия. 4. Хорватия. 3. Англия. 2. Франция. 1. Бельгия.

Альтернативный: 5. Португалия. 4. Нидерланды. 3. Испания. 2. Франция. 1. Бельгия.

Еще одно доказательство, что рейтинг ФИФА живет прошлым – у них в конце 2020 года в топ-4 полуфиналисты ЧМ -2018. Но за это время Хорватия не вышла в финал Лиги Наций – в том числе, была разгромлена Испанией со счетом 6:0. Также очевидно, что Англия не без греха.

Саутгейт проиграл голландцам в полуфинале Лиги Наций, с трудом переиграл Швейцарию в матче за третье место, а дополнительно уступил Чехии в отборе. Испания параллельно, пускай по сумме двух матчей уступила в Лиге Наций именно Англии за счет выездных голов, вышла из группы со Швецией, Норвегией и Румыниней с 8 победа и 2 ничьими.

Команда Луиса Энрике по праву в тройке, ведь демонстрирует и класс, и работу над собой. Тем же самым занимаются Нидерланды, их логичнее видеть высоко, чем команду Хорватии. А вот первое и второе места, как и пятая строчка Португалии, совпали. Тут сложно спорить, разве что отмечу – команда Роналду выезжает на победе в Лиге Наций, а в отборе к Евро-2020 уступили Украине в группе, потом и пятые.

Какой смысл в разборе и сравнении рейтингов?

Важный и простой – от списка ФИФА зависят жеребьевки на крупные турниры. Например, Россия сейчас на 23 месте среди команд зоны УЕФА , а в целом аж на 38-й строчке. Но при этом есть нарекания на саму систему подсчета, и уже существуют рейтинги, где футбольной логики явно больше.

ФИФА может поменять подход к формированию своего рейтинга в будущем, ведь нет никакого смысла в том, что Сербия, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия и Румыния, хотя ни одна из этих команд не зажигала на ЧМ -18, а в дополнение не прошли прямо отбор на Евро-2020, находятся выше команды Черчесова.

Рейтинг ФИФА в нынешнем его виде отстает от скоростей, с которыми меняется форма сборных в Европе. Слишком сильно влияние былых заслуг и проколов, слишком медленно отражаются перемены. При этом рядом есть готовый рейтинг, где недочетов меньше. Бельгия, Франция, Испания и Нидерланды уместно смотрятся на вершине рейтинга.

А вот четвертое место Хорватии в списке ФИФА отдает как раз тем самым отставанием по времени. Как и тот факт, что у Дании и Германии почти одинаковое количество пунктов. Альтернативный рейтинг однозначно логичнее, тем более, часть позиции совпадают, что позволяет исправить систему подсчета без резких движений. Хватит уже ронять хозяев крупных турниров, хватит удивлять зачетом пунктов в товарищеских матчах.

Россия не смотрится сейчас всего 23-й сборной Европы, при всем уважении к командам Сербии, Уэльса или Словакии. Четырнадцатая строчка в альтернативном рейтинге лучше, и хотя даже в нем есть мелкие нестыковки – поляки могут быть на одну позицию выше, список ФИФА чаще ошибается по-крупному. Нельзя в 2020-й год входить с четверкой лета 2018 – в мире сборных все быстро меняется, Испания, Нидерланды и Италия давно прибавили и многое исправили.

Хорошо, хоть первые две позиции совпали, но тут скорее отдаем должное Франции и Бельгии – самым стабильным командам Европы по разным версиям. Не бывает идеальных списков, но если рейтинг ФИФА влияет на жеребьевки – в том числе, труднейшего отбора к ЧМ -2022, где из группы напрямую выйдет в финальную часть только победитель, а второго места может быть мало, то нужно озаботиться, чтобы система подсчета стала современной.

Альтернативный рейтинг работает тоньше, в целом отражая актуальный расклад сил в европейском футболе накануне финальной части Евро-2020.