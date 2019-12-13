Операция «Эвакуация». Кошмарный сезон России в еврокубках 

вчера, 18:12

«Соккер.ру» продолжает рефлексировать по поводу вылета всех клубов РПЛ из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все вылетели. Все. Никого не осталось. Как будто кто-то нес воду в решете, но до пункта назначения привычно добрался без капли ценной влаги. Решетом были еврокубковые турниры, а водой — наши клубы, которые все «вытекли». А ведь стартовали вшестером. Никто не выжил, увы. «Арсенал» и «Спартак» эвакуировались еще по ходу квалификации Лиги Европы, «Зенит» и «Локомотив» присели на корточки на последних строчках в лигочемпионских группах, а «Краснодар» с ЦСКА не вышли в плей-офф ЛЕ .

Кто успешнее нас?

Когда в середине декабря можно подводить полноценные итоги еврокубковой кампании для целой страны, веселого в этом мало. А ведь в плей-офф еврокубков примут участие клубы из 19-ти национальных федераций! Испания и Англия вообще сохранили на весну всех своих участников, а их ни много ни мало по семь. У Германии и Италии тоже весомое представительство, зато Франция проводит не самый убедительный сезон.

Если бы не тот судьбоносный гол Депая в ворота «РБ Лейпциг», сейчас у нас был бы паритет с французами: ПСЖ и «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов. Но это «если бы да кабы», а в реальности у Франции два представителя в 1/8 финала главного турнира и ни одного в Лиге Европы, где на групповой стадии провалились «Ренн» и «Сент-Этьен», а «Страсбур» и вовсе вылетел в раунде плей-офф. Еще одного бойца Лига 1 потеряла в ЛЧ , где «Лилль» занял последнее место в группе с «Валенсией», «Челси» и «Аяксом».

А вот у Португалии, которая обошла нас в таблице коэффициентов УЕФА по ходу нынешнего сезона, будет четыре представителя в весенней стадии еврокубков. Все — в Лиге Европы. Морально готовимся, что отрыв будет увеличиваться. Тем временем сокращают отставание от нас Бельгия и Нидерланды, у которых осталось по два клуба, как и у Австрии с Шотландией. Болельщикам из Украины, Турции, Дании, Греции, Кипра, Швеции, Швейцарии, Болгарии и Румынии тоже есть, кого поддержать. У всех по одному клубу. Кроме Украины, это страны из второго и даже третьего десятка в таблице коэффициентов УЕФА . А седьмой национальной федерации в этом рейтинге похвастаться некем.

Когда такое случалось в последний раз? Как это было?

В последний раз Россия оставалась без клубов в весенней стадии еврокубков в далеком-предалеком сезоне 2001/02. Получается, 18 лет назад. Символично, что провал случился в год основания Российской Премьер-Лиги, до этого не было никакой модной РПЛ , только высший дивизион чемпионата России по футболу.

Как и в нынешней кампании, в том сезоне от России в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА стартовали шесть команд. Новороссийский «Черноморец», московское «Торпедо» и махачкалинский «Анжи» вылетели уже после первого раунда Кубка УЕФА , который проходил в сентябре. Их выбили «Валенсия», «Ипсвич» и «Глазго Рейнджерс» соответственно — серьезные соперники. Московское «Динамо» продержалось в Кубке УЕФА до второго раунда благодаря победе над мальтийской «Биркиркарой», но только для того, чтобы бесславно вылететь от того же «Рейнджерс», проиграв оба матча с общим счетом 2:7.

«Спартак» и «Локомотив» выступали на групповой стадии Лиги чемпионов, и если «красно-белые» в год последнего чемпионства при Романцеве и близкие к своим сумеркам честно финишировали на последней строчке в квартете с «Баварией», «Фейеноордом» и «Спартой», то железнодорожники стали третьими. «Реал» и «Рому» опередить не получилось, а вот «Андерлехт» оказался за спиной благодаря победе 5:1 в Брюсселе. При нынешней системе проведения соревнований «Локо» попал бы в весеннюю стадию Лиги Европы, но тогда успел сыграть в Кубке УЕФА и вылететь от «Хапоэля» в ноябре-декабре.

Так что честнее сравнивать нынешний провал даже не с сезоном 2001/02, а с кампанией 1996/97, когда действующим чемпионом была «Алания», не сумевшая пробиться в основную сетку Лиги чемпионов (3:10 по сумме двух матчей с «Глазго Рейнджерс»), а потом и проигравшая в первом раунде Кубка УЕФА . «Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и ЦСКА поддержали порыв чемпиона и также лихо простились с еврокубками, как и «Ротор», «Уралмаш» и КАМАЗ , пытавшие счастье в Кубке Интертото. В том сезоне последний еврокубковый матч с участием российского клуба состоялся 31 октября.

Итоги выступления шести вылетевших

«Зенит»

6 матчей = 2 победы, 1 ничья, 3 поражения; голы: 7:9. Заработано 42 млн евро*

Большую часть этой суммы «Зенит» заработал, выиграв чемпионат России. Президенту «сине-бело-голубых» Александру Медведеву не хватает конкуренции в РПЛ , однако выигрывать чемпионат по-прежнему выгодно, ведь это прямая путевка в Лигу чемпионов. Кроме того, можно заработать на победах и на аншлагах. В финансовом смысле для «Зенита» эта кампания не провальная.

«Локомотив»

6 матчей = 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений; голы: 4:11. Заработано 29 млн евро*

«Локомотив» всего лишь один раз выиграл на групповой стадии Лиги чемпионов, но даже с шестью поражениями заработал бы больше клуба, одержавшего шесть побед в группе Лиги Европы. Увы, железнодорожники стали предпоследними, кто напрямую попал в основную сетку Лиги чемпионов со второго места РПЛ . Со следующего сезона лавочка прикроется.

«Краснодар»

6 матчей = 3 победы, 0 ничьих, 3 поражения; голы: 7:11. Заработано 11.6 млн евро*

«Краснодар» начинал еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, поэтому получил выплаты из фонда главного турнира, а потом еще выиграл три матча в Лиге Европы. Для выхода в весеннюю стадию турнира этого не хватило, но хотя бы трансфер Кабелья «быки» отобьют выступлениями на евроарене.

ЦСКА

6 матчей = 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения; голы: 3:9. Заработано 6.8 млн евро*

Оцените разницу между командой с прямой путевкой в Лигу чемпионов и прямой путевкой в Лигу Европы. «Локомотив» при похожем выступлении собрал даже большую кассу.

«Спартак»

4 матча = 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения; голы: 6:6. Заработано 0.3 млн евро*

В случае вылетевших на стадии квалификации о каких-то заработках говорить не приходится, но можно отметить вот какой забавный момент: «Спартак» - единственный российский клуб, завершивший евросезон не с отрицательной разницей результатов (2 победы, 2 поражения) и голов (6:6). Все остальные в минусе.

«Арсенал»

2 матча = 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения; голы: 0:4. Заработано 0.26 млн евро*

Первый еврокубковый блин у туляков получился комом. Даже дебютный мяч забить не смогли.

*указаны только гарантированные выплаты из фонда проведения соревнований. В конце сезона будут рассчитаны выплаты из маркетингового пула и за ТВ-права.