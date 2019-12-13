Операция «Эвакуация». Кошмарный сезон России в еврокубках 

«Соккер.ру» продолжает рефлексировать по поводу вылета всех клубов РПЛ из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Все вылетели. Все. Никого не осталось. Как будто кто-то нес воду в решете, но до пункта назначения привычно добрался без капли ценной влаги. Решетом были еврокубковые турниры, а водой — наши клубы, которые все «вытекли». А ведь стартовали вшестером. Никто не выжил, увы. «Арсенал» и «Спартак» эвакуировались еще по ходу квалификации Лиги Европы, «Зенит» и «Локомотив» присели на корточки на последних строчках в лигочемпионских группах, а «Краснодар» с ЦСКА не вышли в плей-офф ЛЕ.
Кто успешнее нас?
Когда в середине декабря можно подводить полноценные итоги еврокубковой кампании для целой страны, веселого в этом мало. А ведь в плей-офф еврокубков примут участие клубы из 19-ти национальных федераций! Испания и Англия вообще сохранили на весну всех своих участников, а их ни много ни мало по семь. У Германии и Италии тоже весомое представительство, зато Франция проводит не самый убедительный сезон.
Если бы не тот судьбоносный гол Депая в ворота «РБ Лейпциг», сейчас у нас был бы паритет с французами: ПСЖ и «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов. Но это «если бы да кабы», а в реальности у Франции два представителя в 1/8 финала главного турнира и ни одного в Лиге Европы, где на групповой стадии провалились «Ренн» и «Сент-Этьен», а «Страсбур» и вовсе вылетел в раунде плей-офф. Еще одного бойца Лига 1 потеряла в ЛЧ, где «Лилль» занял последнее место в группе с «Валенсией», «Челси» и «Аяксом».
А вот у Португалии, которая обошла нас в таблице коэффициентов УЕФА по ходу нынешнего сезона, будет четыре представителя в весенней стадии еврокубков. Все — в Лиге Европы. Морально готовимся, что отрыв будет увеличиваться. Тем временем сокращают отставание от нас Бельгия и Нидерланды, у которых осталось по два клуба, как и у Австрии с Шотландией. Болельщикам из Украины, Турции, Дании, Греции, Кипра, Швеции, Швейцарии, Болгарии и Румынии тоже есть, кого поддержать. У всех по одному клубу. Кроме Украины, это страны из второго и даже третьего десятка в таблице коэффициентов УЕФА. А седьмой национальной федерации в этом рейтинге похвастаться некем.
Когда такое случалось в последний раз? Как это было?
В последний раз Россия оставалась без клубов в весенней стадии еврокубков в далеком-предалеком сезоне 2001/02. Получается, 18 лет назад. Символично, что провал случился в год основания Российской Премьер-Лиги, до этого не было никакой модной РПЛ, только высший дивизион чемпионата России по футболу.
Как и в нынешней кампании, в том сезоне от России в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА стартовали шесть команд. Новороссийский «Черноморец», московское «Торпедо» и махачкалинский «Анжи» вылетели уже после первого раунда Кубка УЕФА, который проходил в сентябре. Их выбили «Валенсия», «Ипсвич» и «Глазго Рейнджерс» соответственно — серьезные соперники. Московское «Динамо» продержалось в Кубке УЕФА до второго раунда благодаря победе над мальтийской «Биркиркарой», но только для того, чтобы бесславно вылететь от того же «Рейнджерс», проиграв оба матча с общим счетом 2:7.
«Спартак» и «Локомотив» выступали на групповой стадии Лиги чемпионов, и если «красно-белые» в год последнего чемпионства при Романцеве и близкие к своим сумеркам честно финишировали на последней строчке в квартете с «Баварией», «Фейеноордом» и «Спартой», то железнодорожники стали третьими. «Реал» и «Рому» опередить не получилось, а вот «Андерлехт» оказался за спиной благодаря победе 5:1 в Брюсселе. При нынешней системе проведения соревнований «Локо» попал бы в весеннюю стадию Лиги Европы, но тогда успел сыграть в Кубке УЕФА и вылететь от «Хапоэля» в ноябре-декабре.
Так что честнее сравнивать нынешний провал даже не с сезоном 2001/02, а с кампанией 1996/97, когда действующим чемпионом была «Алания», не сумевшая пробиться в основную сетку Лиги чемпионов (3:10 по сумме двух матчей с «Глазго Рейнджерс»), а потом и проигравшая в первом раунде Кубка УЕФА. «Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и ЦСКА поддержали порыв чемпиона и также лихо простились с еврокубками, как и «Ротор», «Уралмаш» и КАМАЗ, пытавшие счастье в Кубке Интертото. В том сезоне последний еврокубковый матч с участием российского клуба состоялся 31 октября.
Итоги выступления шести вылетевших
«Зенит»
6 матчей = 2 победы, 1 ничья, 3 поражения; голы: 7:9. Заработано 42 млн евро*
Большую часть этой суммы «Зенит» заработал, выиграв чемпионат России. Президенту «сине-бело-голубых» Александру Медведеву не хватает конкуренции в РПЛ, однако выигрывать чемпионат по-прежнему выгодно, ведь это прямая путевка в Лигу чемпионов. Кроме того, можно заработать на победах и на аншлагах. В финансовом смысле для «Зенита» эта кампания не провальная.
«Локомотив»
6 матчей = 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений; голы: 4:11. Заработано 29 млн евро*
«Локомотив» всего лишь один раз выиграл на групповой стадии Лиги чемпионов, но даже с шестью поражениями заработал бы больше клуба, одержавшего шесть побед в группе Лиги Европы. Увы, железнодорожники стали предпоследними, кто напрямую попал в основную сетку Лиги чемпионов со второго места РПЛ. Со следующего сезона лавочка прикроется.
«Краснодар»
6 матчей = 3 победы, 0 ничьих, 3 поражения; голы: 7:11. Заработано 11.6 млн евро*
«Краснодар» начинал еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, поэтому получил выплаты из фонда главного турнира, а потом еще выиграл три матча в Лиге Европы. Для выхода в весеннюю стадию турнира этого не хватило, но хотя бы трансфер Кабелья «быки» отобьют выступлениями на евроарене.
ЦСКА
6 матчей = 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения; голы: 3:9. Заработано 6.8 млн евро*
Оцените разницу между командой с прямой путевкой в Лигу чемпионов и прямой путевкой в Лигу Европы. «Локомотив» при похожем выступлении собрал даже большую кассу.
«Спартак»
4 матча = 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения; голы: 6:6. Заработано 0.3 млн евро*
В случае вылетевших на стадии квалификации о каких-то заработках говорить не приходится, но можно отметить вот какой забавный момент: «Спартак» - единственный российский клуб, завершивший евросезон не с отрицательной разницей результатов (2 победы, 2 поражения) и голов (6:6). Все остальные в минусе.
«Арсенал»
2 матча = 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения; голы: 0:4. Заработано 0.26 млн евро*
Первый еврокубковый блин у туляков получился комом. Даже дебютный мяч забить не смогли.
*указаны только гарантированные выплаты из фонда проведения соревнований. В конце сезона будут рассчитаны выплаты из маркетингового пула и за ТВ-права.
Радуйтесь теперь, что "молодняк" ЦСКА отметился 4-м местом в ЛЕ наряду с Великим и Всенародным с Проесами, Зе и прочими Ариаднами...😜
Радуйтесь теперь, что "молодняк" ЦСКА отметился 4-м местом в ЛЕ наряду с Великим и Всенародным с Проесами, Зе и прочими Ариаднами...😜
деньги на ветер!
деньги на ветер!
От Спартака до Зенита.
Чего махать крыльями?
Общий позор....
От Спартака до Зенита.
Чего махать крыльями?
Общий позор....
После введения санкций, будет ясно, что играют чужие команды, нейтральные!
После введения санкций, будет ясно, что играют чужие команды, нейтральные!
Ахахах, Спартак лучший в этом сезоне еврокубков!
ЦСКА провалился так же, как Спартак в прошлом году!
В этом году кричали, что "без свиней мы добьемся всего!" - и все до одного провалились!
Делайте выводы. Поменьше высокомерия по отношению к Спартаку.
Ахахах, Спартак лучший в этом сезоне еврокубков!
ЦСКА провалился так же, как Спартак в прошлом году!
В этом году кричали, что "без свиней мы добьемся всего!" - и все до одного провалились!
Делайте выводы. Поменьше высокомерия по отношению к Спартаку.
В дворовой группе 3 поражения!
Ну не че полуфинал ЛЧ не за горами!!
В дворовой группе 3 поражения!
Ну не че полуфинал ЛЧ не за горами!!