Героическая «Аталанта» и вздохи по «Аяксу». Топ-10 событий еврокубковой недели

вчера, 13:20

«Соккер.ру» подводит итоги последней игровой недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2019 года.

10. Прощание киевского «Динамо» с Лигой Европы

Не только у наших клубов этот еврокубковый сезон не задался, у соседей тоже разочаровывающие результаты: «Шахтер» не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, хотя путевка была так близко, а киевское «Динамо» осталось за бортом весенней стадии Лиги Европы, пропустив вперед команды из Швеции и Дании. Решающую схватку киевляне проиграли две недели назад, когда уступили «Мальме» на выезде в лихом матче со счетом 3:4, пропустив судьбоносный гол от Маркуса Розенберга на последних секундах. В последнем туре исправить ситуацию не удалось: «Мальме» выиграл у «Копенгагена» и закрыл динамовцам путь в плей-офф, впрочем, и сами они в четвертый раз на групповой стадии Лиги Европы сыграли вничью, не сумев одолеть аутсайдера квартета «Лугано».

9. Хет-трик Милика и увольнение Анчелотти

Ради выхода в 1/8 Лиги чемпионов «Наполи» прервал девятиматчевую серию без побед, одолев «Генк» с крупным счетом 4:0. Все было кончено уже в первом тайме, когда Аркадиуш Милик оформил хет-трик при непосредственной помощи самого молодого вратаря в истории ЛЧ . Путевка в плей-офф в кармане, все счастливы, но именно этот матч стал последним у руля «Наполи» для Карло Анчелотти. Конечно, все было решено до матча с «Генком», но кого еще увольняли сразу после крупной победы и попадания в число 16 сильнейших команд Европы? «Наполи» уже принял Дженнаро Гаттузо, а Анчелотти в ближайшее время может снова оказаться в АПЛ , где уже работал с «Челси».

8. Безупречная «Бавария» и результативный Роберт

«Бавария» присоединилась к рекордсменам Лиги чемпионов, командам, которые сумели пройти групповую стадию без единой потери очков. Шесть побед в шести матчах удавалось одержать «Милану» (1992), ПСЖ (1994), «Спартаку» (1995), «Барселоне» (2003), «Реалу» (2011 и 2014), а теперь и «Баварии» (2019). Кроме того, форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски второй раз подряд стал лучшим бомбардиром группового этапа, на счету поляка 10 голов.

7. Сенсации Лиги Европы

Довольно неожиданно завершилась турнирная борьба в нескольких квартетах Лиги Европы. Вряд ли кто-то предполагал, что австрийский ЛАСК выиграет группу со «Спортингом» и ПСВ . Португальцы, которых ЛАСК разгромил 3:0 в последнем туре, заняли вторую строчку, а голландцы попрощались с еврокубками. Не менее любопытен тот факт, что шотландский «Селтик» и румынский «Клуж» в группе E с видимой легкостью опередили «Лацио» и «Ренн» – команды из топ-чемпионатов.

Бросается в глаза также непопадание в плей-офф лидера немецкой Бундеслиги — гладбахской «Боруссии», которая пропустила вперед не только «Рому», но и «Истанбул», занявший первое место. А вот португальская «Брага», обидевшая московский «Спартак» в раунде плей-офф, набрала 14 очков и опередила во главе своего квартета крепкого представителя АПЛ — «Вулверхэмптон». Зато турецкий «Бешикташ» здесь же провалился с треском, проиграв 5 матчей из 6.

6. Камбэк «Лиона» ценой в плей-офф ЛЧ

Перед заключительным туром Лиги чемпионов «Лион» занимал третью строчку в турнирной таблице, уступая «Зениту» по личным встречам, а играть предстояло в родных стенах с лидером группы – «РБ Лейпциг». Немецкий клуб в первом тайме реализовал два пенальти, и такой счет при любом результате матча в Лиссабоне отправлял «ткачей» восвояси из Лиги чемпионов, а если выигрывала «Бенфика», то и совсем из еврокубков. Но во втором тайме «Лион» собрался и вырвал ничью, которая вкупе с поражением «Зенита» обеспечила французам попадание в 1/8 финала. По состоянию на 81-ю минуту матча «Олимпик» занимал последнее место в группе, а после гола Депая подпрыгнул на второе, отправив в хвост таблицы «Зенит».

5. Вылет «Аякса» из Лиги чемпионов

Здесь двух мнений быть не может: «Аякс» жалко. Впрочем, я думаю, в группе H было бы жалко любого вылетевшего. Прошлогодний полуфиналист бодро начал новый поход с побед над «Лиллем» и «Валенсией», но потом проиграл «Челси» дома, пропустив от Батшуайи в самой концовке, и сыграл 4:4 на «Стэмфорд Бридж», выигрывая по ходу матча 4:1. В последнем туре с «Валенсией» устраивала ничья, но «Аякс» запорол полдесятка моментов и совершил роковую ошибку (привет, Велтман!), которая привела к голу Родриго. Ищем позитив: переход амстердамского клуба в Лигу Европы – повод внимательнее следить за турниром, который не может тягаться с Лигой чемпионов по аудитории.

4. Рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии

А вот это очень мощно! На наших глазах был обновлен рекорд результативности групповой стадии Лиги чемпионов, совместными усилиями команды забили 308 голов. Средняя результативность — 3.2 гола за игру. Предыдущий рекорд продержался два года: на групповой стадии ЛЧ -2017/18 было забито 306 мячей.

3. Без российских клубов в плей-офф еврокубков

«Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» вылетели еще в квалификационных раундах. Было у РПЛ шесть сынов в еврокубках, все остались в дураках. Весенние конкурсы в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут без нашего участия. Увы. Впервые за 18 лет настигло российский футбол такое горе.

2. Поражение «Интера» от ребятни «Барселоны»

А вот «Интер» ничуть не жаль, тем более «нерадзурри» второй год подряд в последнем туре упускают путевку в плей-офф, которая сама идет в руки. В 2018-м не справились с ПСВ , а теперь проиграли дублерам «Барселоны», хотя победа гарантировала вторую строчку в группе. Каталонцы приехали в Милан без Месси и многих других, а в стартовом составе вышли Нето, Тодибо, Ваге, Аленья, Фирпо и Карлес Перес. Вышли и обыграли бестолковый в этом матче «Интер», а вышедший на замену Ансу Фати еще и стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов, отличившись в 17 лет и 40 дней.

1. Героический выход «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный сюжетище, который подарила групповая стадия Лиги чемпионов — это героический выход «Аталанты» в плей-офф. Напомню, команда Джан Пьеро Гасперини стартовала с трех поражений с общим счетом 2:11, но второй круг итальянцы начали с ничьей против «Манчестер Сити», а продолжили победами над загребским «Динамо» и «Шахтером». В итоге к финишу клуб из Бергамо, дебютирующий в Лиге чемпионов, пришел вторым. И это рекорд главного клубного соревнования Европы: никто прежде не пробивался в плей-офф после трех поражений на старте и с первой победой только в 5-м туре группового этапа.