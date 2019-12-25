Самые подорожавшие игроки РПЛ за 2019 год

«Соккер.ру» радуется за футболистов, которые в завершающемся году вышли на новый уровень, в том числе отразившийся на их трансферной стоимости.
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (млн евро)
|1
|Магомед Шапи-Сулейманов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|12
|+9.2
|2
|Матвей Сафонов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|10
|+9.1
|3-4
|Дуглас Сантос
|«Зенит»
|Бразилия
|25
|14
|+9
|3-4
|Дмитрий Баринов
|«Локомотив»
|Россия
|23
|12
|+9
|5
|Сердар Азмун
|«Зенит»
|Иран
|24
|18
|+8.5
|6
|Вильмар Барриос
|«Зенит»
|Колумбия
|26
|20
|+8
|7
|Гус Тиль
|«Спартак»
|Нидерланды
|22
|12
|+7
|8
|Алекс Крал
|«Спартак»
|Чехия
|21
|7.5
|+6.7
|9-11
|Антон Миранчук
|«Локомотив»
|Россия
|24
|16
|+6
|9-11
|Фёдор Чалов
|ЦСКА
|Россия
|21
|16
|+6
|9-11
|Зелимхан Бакаев
|«Спартак»
|Россия
|23
|8
|+6
Наибольшего прогресса в 2019 году добились 20-летние футболисты «Краснодара» Сулейманов и Сафонов, которым удалось закрепиться в стартовом составе своего клуба и произвести впечатление на аналитиков «Трансфермаркта». Немного отстают от них Дуглас Сантос и Дмитрий Баринов, прибавившие к свои ориентировочным ценникам почти ту же сумму, что и лидеры. Разрывы вообще небольшие: разброс абсолютного прироста самых подорожавших игроков РПЛ укладывается в 3.2 млн евро.
Не все добились прогресса исключительно за счет хорошей игры. Наверняка не всем понятно, что здесь забыл Гус Тиль, который по большому счету провалил первые полгода в «Спартаке». Во-первых, прирост считается с начала календарного года, то есть прогресс в составе «АЗ Алкмара» тоже учтен, во-вторых, ценник Тиля взвинчен самим трансфером в «Спартак» за 18 миллионов евро. Похожая история у Алекса Крала. А вот еще один спартаковец, Зелимхан Бакаев, весь 2019 год, сначала в Туле, а потом в Москве, доказывал, что стоит дороже 2-х миллионов. В итоге, подорожал в четыре раза. Впрочем, о приростах в абсолютной стоимости чуть ниже.
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (%)
|1-2
|Матиас Норманн
|«Ростов»
|Норвегия
|23
|6
|+1400%
|1-2
|Вадим Карпов
|ЦСКА
|Россия
|17
|1.5
|+1400%
|3
|Игорь Дивеев
|ЦСКА
|Россия
|20
|5
|+1150%
|4
|Камиль Закиров
|«Рубин»
|Россия
|21
|0.6
|+1110%
|5
|Матвей Сафонов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|10
|+1011%
|6
|Зураб Давиташвили
|«Рубин»
|Грузия
|18
|2.5
|+900%
|7
|Кайо
|«Краснодар»
|Бразилия
|24
|2.2
|+877.8%
|8
|Алекс Крал
|«Спартак»
|Чехия
|21
|7.5
|+837.5%
|9
|Звонимир Шарлия
|ЦСКА
|Хорватия
|23
|0.9
|+800%
|10
|Джордан Ларссон
|«Спартак»
|Швеция
|22
|3.5
|+775%
|11
|Рафал Аугустиняк
|«Урал»
|Польша
|26
|1.5
|+650%
Самого впечатляющего роста в процентном соотношении за год добились Матиас Норманн из «Ростова» и Вадим Карпов из ЦСКА, но если молодой армейский защитник получил, по сути, первый рейтинг, то прирост норвежца в 1400% - абсолютная заслуга его самого, команды «Ростов» и тренера Карпина. В начале 2019-го Норманн подписал контракт с «желто-синими», когда аналитики оценивали его в 400 тысяч евро, сейчас «Ростов» может требовать за Матиаса 6 миллионов евро, и это скорее заниженная стоимость.
Алекс Крал — еще один впечатляющий пример, для чеха прошедший год вообще получился безумным. В январе 2019-го он перешел из «Теплице» в пражскую «Славию» за 900 тысяч евро, а через полгода «Спартак» заплатил за него 12 миллионов евро. Осенью вчерашний «ноунейм» сыграл важнейшую роль в выходе сборной Чехии на Евро-2020 и занял четвертое место в голосовании на лучшего игрока Чехии. Мощный скачок!
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (млн евро)
|1
|Магомед Шапи-Сулейманов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|12
|+9.2
|2
|Матвей Сафонов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|10
|+9.1
|3
|Дмитрий Баринов
|«Локомотив»
|Россия
|23
|12
|+9
|4-6
|Антон Миранчук
|«Локомотив»
|Россия
|24
|16
|+6
|4-6
|Фёдор Чалов
|ЦСКА
|Россия
|21
|16
|+6
|4-6
|Зелимхан Бакаев
|«Спартак»
|Россия
|23
|8
|+6
|7-9
|Александр Максименко
|«Спартак»
|Россия
|21
|8
|+5
|7-9
|Вячеслав Караваев
|«Зенит»
|Россия
|24
|7
|+5
|7-9
|Магомед Оздоев
|«Зенит»
|Россия
|27
|7
|+5
|10
|Игорь Дивеев
|ЦСКА
|Россия
|20
|5
|+4.6
|11
|Георгий Джикия
|«Спартак»
|Россия
|26
|10
|+4
В списке наиболее прибавивших россиян по два представителя «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и «Спартака».
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (%)
|1
|Вадим Карпов
|ЦСКА
|Россия
|17
|1.5
|+1400%
|2
|Игорь Дивеев
|ЦСКА
|Россия
|20
|5
|+1150%
|3
|Камиль Закиров
|«Рубин»
|Россия
|21
|0.6
|+1100%
|4
|Матвей Сафонов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|10
|+1011%
|5
|Даниил Степанов
|«Рубин»
|Россия
|19
|1.2
|+587.7%
|6
|Даниил Фомин
|«Уфа»
|Россия
|22
|2.5
|+400%
|7
|Егор Шамов
|«Арсенал»
|Россия
|25
|0.6
|+380%
|8
|Дмитрий Чистяков
|«Ростов»
|Россия
|25
|2.8
|+366.7%
|9
|Александр Соболев
|«Крылья Советов»
|Россия
|22
|4.5
|+350%
|10
|Магомед Шапи-Сулейманов
|«Краснодар»
|Россия
|20
|12
|+328.6%
|11
|Наиль Умяров
|«Спартак»
|Россия
|19
|2.5
|+316.7%
Отмечаем, что Сулейманов входит в десятку лучших и по относительному приросту стоимости, также видим в списке свежеиспеченных кандидатов в сборную России Дмитрия Чистякова, Александра Соболева и Даниила Фомина.
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (млн евро)
|1
|Дуглас Сантос
|«Зенит»
|Бразилия
|25
|14
|+9
|2
|Сердар Азмун
|«Зенит»
|Иран
|24
|18
|+8.5
|3
|Вильмар Барриос
|«Зенит»
|Колумбия
|26
|20
|+8
|4
|Гус Тиль
|«Спартак»
|Нидерланды
|22
|12
|+7
|5
|Алекс Крал
|«Спартак»
|Чехия
|21
|7.5
|+6.7
|6-7
|Элдор Шомуродов
|«Ростов»
|Узбекистан
|24
|6.5
|+5.6
|6-7
|Матиас Норманн
|«Ростов»
|Норвегия
|23
|6
|+5.6
|8
|Лукас Айртон
|«Спартак»
|Бразилия
|22
|5
|+3.5
|9
|Джордан Ларссон
|«Спартак»
|Швеция
|22
|3.5
|+3.1
|10-11
|Виктор Классон
|«Краснодар»
|Швеция
|27
|17
|+3
|10-11
|Себастьян Шимански
|«Динамо»
|Польша
|20
|6
|+3
Тройка самых подорожавших иностранцев РПЛ выступает за «Зенит», обращает на себя внимание наличие квартета спартаковцев в этой легионерской компании.
|№
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Возраст
|Стоимость (млн евро)
|Прирост за 2019 год (%)
|1
|Матиас Норманн
|«Ростов»
|Швеция
|23
|6
|+1400%
|2
|Зураб Давиташвили
|«Рубин»
|Грузия
|18
|2.5
|+900%
|3
|Кайо
|«Краснодар»
|Бразилия
|24
|2.2
|+877.8%
|4
|Алекс Крал
|«Спартак»
|Чехия
|21
|7.5
|+837.5%
|5
|Звонимир Шарлия
|ЦСКА
|Хорватия
|23
|0.9
|+800%
|6
|Джордан Ларссон
|«Спартак»
|Швеция
|22
|3.5
|+775%
|7
|Рафал Аугустиняк
|«Урал»
|Польша
|26
|1.5
|+650%
|8
|Элдор Шомуродов
|«Ростов»
|Узбекистан
|24
|6.5
|+622.2%
|9
|Хвича Кварацхелия
|«Рубин»
|Грузия
|18
|2.5
|+525%
|10
|Лукас Айртон
|«Спартак»
|Бразилия
|22
|5
|+233.3%
|11
|Дуглас Сантос
|«Зенит»
|Бразилия
|25
|14
|+180%
Три пустышки я так понимаю Украинский банкрот пытается подняться за счет того что сможет впарить неликвид? Кто поверит в эти три пустышки?
Миранчуки! Кто за них даст такие деньги???
У Ванятки вопросы к Барриосу? )) А К Чалову нет? ))
Ладно Карпов и Дивеев стоимость по три рубля! А за Чалова такие деньги за что? ))
Три пустышки я так понимаю Украинский банкрот пытается подняться за счет того что сможет впарить неликвид? Кто поверит в эти три пустышки?
Миранчуки! Кто за них даст такие деньги???
У Ванятки вопросы к Барриосу? )) А К Чалову нет? ))
Ладно Карпов и Дивеев стоимость по три рубля! А за Чалова такие деньги за что? ))
Тилька оценивался в 5 млн, купили за 20 стоит сейчас 12. Интересно, сидя на скамейке 8 млн наберёт что б не так обидно было?)
Краля 800к оценивался, а купили за 12, сейчас стоит 7,5.
А самое забавное что прирост цены вызван не их игрой, а суммой трансфера и скоро пойдёт на убыль))0
В общем, хрю.
Тилька оценивался в 5 млн, купили за 20 стоит сейчас 12. Интересно, сидя на скамейке 8 млн наберёт что б не так обидно было?)
Краля 800к оценивался, а купили за 12, сейчас стоит 7,5.
А самое забавное что прирост цены вызван не их игрой, а суммой трансфера и скоро пойдёт на убыль))0
В общем, хрю.
Базелюка тоже когда-то оценивали, как новую надежду ЦСКА...
А теперь уже скитается по ФНЛ от Мордовии к СКА-Хабаровску. И там не в основе.
Базелюка тоже когда-то оценивали, как новую надежду ЦСКА...
А теперь уже скитается по ФНЛ от Мордовии к СКА-Хабаровску. И там не в основе.
Череда скандалов между игроками и тренерами, между тренерами и менеджерами, при попустительстве руководства команды и ошибочных оргвыводов. При заявлениях, которые не выполняются. Типа: Этот человек будет работать.
А потом он выгоняется. Всё это привело к тому что собрать боевитый спартак, который сможет побороться за первое место, раньше чем через три года не получится.
Команде сейчас надо показать стабильность психологической обстановки в команде, спокойную рабочую атмосферу, где все уверены в своём завтрашнем дне.
Тогда пойдут серьёзные люди и игроки. И только тогда придут результаты.
А сейчас даже концерты фанов против Дзюбы, играют против спартака.
Что подумают люди о команде, фаны которой матерят лидера национальной сборной на матчах сборной?
Череда скандалов между игроками и тренерами, между тренерами и менеджерами, при попустительстве руководства команды и ошибочных оргвыводов. При заявлениях, которые не выполняются. Типа: Этот человек будет работать.
А потом он выгоняется. Всё это привело к тому что собрать боевитый спартак, который сможет побороться за первое место, раньше чем через три года не получится.
Команде сейчас надо показать стабильность психологической обстановки в команде, спокойную рабочую атмосферу, где все уверены в своём завтрашнем дне.
Тогда пойдут серьёзные люди и игроки. И только тогда придут результаты.
А сейчас даже концерты фанов против Дзюбы, играют против спартака.
Что подумают люди о команде, фаны которой матерят лидера национальной сборной на матчах сборной?
Ну и единичку держи.
Ну и единичку держи.
1. Впечатлили. Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов.
2. Удивили Карпов и Дивеев.
3.Не поверю. Бариос и Дуглас Сантос.
4. Полная липа. Тиль и Крал
1. Впечатлили. Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов.
2. Удивили Карпов и Дивеев.
3.Не поверю. Бариос и Дуглас Сантос.
4. Полная липа. Тиль и Крал