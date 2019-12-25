Самые подорожавшие игроки РПЛ за 2019 год

25 декабря 2019, 22:40

«Соккер.ру» радуется за футболистов, которые в завершающемся году вышли на новый уровень, в том числе отразившийся на их трансферной стоимости.

11 лучших футболистов РПЛ по абсолютному приросту стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро) 1 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +9.2 2 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +9.1 3-4 Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия 25 14 +9 3-4 Дмитрий Баринов «Локомотив» Россия 23 12 +9 5 Сердар Азмун «Зенит» Иран 24 18 +8.5 6 Вильмар Барриос «Зенит» Колумбия 26 20 +8 7 Гус Тиль «Спартак» Нидерланды 22 12 +7 8 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +6.7 9-11 Антон Миранчук «Локомотив» Россия 24 16 +6 9-11 Фёдор Чалов ЦСКА Россия 21 16 +6 9-11 Зелимхан Бакаев «Спартак» Россия 23 8 +6

Наибольшего прогресса в 2019 году добились 20-летние футболисты «Краснодара» Сулейманов и Сафонов, которым удалось закрепиться в стартовом составе своего клуба и произвести впечатление на аналитиков «Трансфермаркта». Немного отстают от них Дуглас Сантос и Дмитрий Баринов, прибавившие к свои ориентировочным ценникам почти ту же сумму, что и лидеры. Разрывы вообще небольшие: разброс абсолютного прироста самых подорожавших игроков РПЛ укладывается в 3.2 млн евро.

Не все добились прогресса исключительно за счет хорошей игры. Наверняка не всем понятно, что здесь забыл Гус Тиль, который по большому счету провалил первые полгода в «Спартаке». Во-первых, прирост считается с начала календарного года, то есть прогресс в составе « АЗ Алкмара» тоже учтен, во-вторых, ценник Тиля взвинчен самим трансфером в «Спартак» за 18 миллионов евро. Похожая история у Алекса Крала. А вот еще один спартаковец, Зелимхан Бакаев, весь 2019 год, сначала в Туле, а потом в Москве, доказывал, что стоит дороже 2-х миллионов. В итоге, подорожал в четыре раза. Впрочем, о приростах в абсолютной стоимости чуть ниже.

11 лучших футболистов РПЛ по относительному приросту стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%) 1-2 Матиас Норманн «Ростов» Норвегия 23 6 +1400% 1-2 Вадим Карпов ЦСКА Россия 17 1.5 +1400% 3 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +1150% 4 Камиль Закиров «Рубин» Россия 21 0.6 +1110% 5 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +1011% 6 Зураб Давиташвили «Рубин» Грузия 18 2.5 +900% 7 Кайо «Краснодар» Бразилия 24 2.2 +877.8% 8 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +837.5% 9 Звонимир Шарлия ЦСКА Хорватия 23 0.9 +800% 10 Джордан Ларссон «Спартак» Швеция 22 3.5 +775% 11 Рафал Аугустиняк «Урал» Польша 26 1.5 +650%

Самого впечатляющего роста в процентном соотношении за год добились Матиас Норманн из «Ростова» и Вадим Карпов из ЦСКА , но если молодой армейский защитник получил, по сути, первый рейтинг, то прирост норвежца в 1400% - абсолютная заслуга его самого, команды «Ростов» и тренера Карпина. В начале 2019-го Норманн подписал контракт с «желто-синими», когда аналитики оценивали его в 400 тысяч евро, сейчас «Ростов» может требовать за Матиаса 6 миллионов евро, и это скорее заниженная стоимость.

Алекс Крал — еще один впечатляющий пример, для чеха прошедший год вообще получился безумным. В январе 2019-го он перешел из «Теплице» в пражскую «Славию» за 900 тысяч евро, а через полгода «Спартак» заплатил за него 12 миллионов евро. Осенью вчерашний «ноунейм» сыграл важнейшую роль в выходе сборной Чехии на Евро-2020 и занял четвертое место в голосовании на лучшего игрока Чехии. Мощный скачок!

11 лучших россиян по абсолютному приросту стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро) 1 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +9.2 2 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +9.1 3 Дмитрий Баринов «Локомотив» Россия 23 12 +9 4-6 Антон Миранчук «Локомотив» Россия 24 16 +6 4-6 Фёдор Чалов ЦСКА Россия 21 16 +6 4-6 Зелимхан Бакаев «Спартак» Россия 23 8 +6 7-9 Александр Максименко «Спартак» Россия 21 8 +5 7-9 Вячеслав Караваев «Зенит» Россия 24 7 +5 7-9 Магомед Оздоев «Зенит» Россия 27 7 +5 10 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +4.6 11 Георгий Джикия «Спартак» Россия 26 10 +4

В списке наиболее прибавивших россиян по два представителя «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА , «Зенита» и «Спартака».

11 лучших россиян по относительному приросту стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%) 1 Вадим Карпов ЦСКА Россия 17 1.5 +1400% 2 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +1150% 3 Камиль Закиров «Рубин» Россия 21 0.6 +1100% 4 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +1011% 5 Даниил Степанов «Рубин» Россия 19 1.2 +587.7% 6 Даниил Фомин «Уфа» Россия 22 2.5 +400% 7 Егор Шамов «Арсенал» Россия 25 0.6 +380% 8 Дмитрий Чистяков «Ростов» Россия 25 2.8 +366.7% 9 Александр Соболев «Крылья Советов» Россия 22 4.5 +350% 10 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +328.6% 11 Наиль Умяров «Спартак» Россия 19 2.5 +316.7%

Отмечаем, что Сулейманов входит в десятку лучших и по относительному приросту стоимости, также видим в списке свежеиспеченных кандидатов в сборную России Дмитрия Чистякова, Александра Соболева и Даниила Фомина.

11 лучших легионеров по абсолютному приросту стоимости за 2019 год № Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро) 1 Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия 25 14 +9 2 Сердар Азмун «Зенит» Иран 24 18 +8.5 3 Вильмар Барриос «Зенит» Колумбия 26 20 +8 4 Гус Тиль «Спартак» Нидерланды 22 12 +7 5 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +6.7 6-7 Элдор Шомуродов «Ростов» Узбекистан 24 6.5 +5.6 6-7 Матиас Норманн «Ростов» Норвегия 23 6 +5.6 8 Лукас Айртон «Спартак» Бразилия 22 5 +3.5 9 Джордан Ларссон «Спартак» Швеция 22 3.5 +3.1 10-11 Виктор Классон «Краснодар» Швеция 27 17 +3 10-11 Себастьян Шимански «Динамо» Польша 20 6 +3

Тройка самых подорожавших иностранцев РПЛ выступает за «Зенит», обращает на себя внимание наличие квартета спартаковцев в этой легионерской компании.