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Самые подорожавшие игроки РПЛ за 2019 год

25 декабря 2019, 22:40

«Соккер.ру» радуется за футболистов, которые в завершающемся году вышли на новый уровень, в том числе отразившийся на их трансферной стоимости. 

11 лучших футболистов РПЛ по абсолютному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро)
1 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +9.2
2 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +9.1
3-4 Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия 25 14 +9
3-4 Дмитрий Баринов «Локомотив» Россия 23 12 +9
5 Сердар Азмун «Зенит» Иран 24 18 +8.5
6 Вильмар Барриос «Зенит» Колумбия 26 20 +8
7 Гус Тиль «Спартак» Нидерланды 22 12 +7
8 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +6.7
9-11 Антон Миранчук «Локомотив» Россия 24 16 +6
9-11 Фёдор Чалов ЦСКА Россия 21 16 +6
9-11 Зелимхан Бакаев «Спартак» Россия 23 8 +6

Наибольшего прогресса в 2019 году добились 20-летние футболисты «Краснодара» Сулейманов и Сафонов, которым удалось закрепиться в стартовом составе своего клуба и произвести впечатление на аналитиков «Трансфермаркта». Немного отстают от них Дуглас Сантос и Дмитрий Баринов, прибавившие к свои ориентировочным ценникам почти ту же сумму, что и лидеры. Разрывы вообще небольшие: разброс абсолютного прироста самых подорожавших игроков РПЛ укладывается в 3.2 млн евро.

Не все добились прогресса исключительно за счет хорошей игры. Наверняка не всем понятно, что здесь забыл Гус Тиль, который по большому счету провалил первые полгода в «Спартаке». Во-первых, прирост считается с начала календарного года, то есть прогресс в составе «АЗ Алкмара» тоже учтен, во-вторых, ценник Тиля взвинчен самим трансфером в «Спартак» за 18 миллионов евро. Похожая история у Алекса Крала. А вот еще один спартаковец, Зелимхан Бакаев, весь 2019 год, сначала в Туле, а потом в Москве, доказывал, что стоит дороже 2-х миллионов. В итоге, подорожал в четыре раза. Впрочем, о приростах в абсолютной стоимости чуть ниже.

11 лучших футболистов РПЛ по относительному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб  Страна Возраст  Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%)
1-2 Матиас Норманн «Ростов» Норвегия 23 6 +1400%
1-2 Вадим Карпов ЦСКА Россия 17 1.5 +1400%
3 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +1150%
4 Камиль Закиров «Рубин» Россия 21 0.6 +1110%
5 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +1011%
6 Зураб Давиташвили «Рубин» Грузия 18 2.5 +900%
7 Кайо «Краснодар» Бразилия 24 2.2 +877.8%
8 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +837.5%
9 Звонимир Шарлия ЦСКА Хорватия 23 0.9 +800%
10 Джордан Ларссон «Спартак» Швеция 22 3.5 +775%
11 Рафал Аугустиняк «Урал» Польша 26 1.5 +650%

Самого впечатляющего роста в процентном соотношении за год добились Матиас Норманн из «Ростова» и Вадим Карпов из ЦСКА, но если молодой армейский защитник получил, по сути, первый рейтинг, то прирост норвежца в 1400% - абсолютная заслуга его самого, команды «Ростов» и тренера Карпина. В начале 2019-го Норманн подписал контракт с «желто-синими», когда аналитики оценивали его в 400 тысяч евро, сейчас «Ростов» может требовать за Матиаса 6 миллионов евро, и это скорее заниженная стоимость.

Алекс Крал — еще один впечатляющий пример, для чеха прошедший год вообще получился безумным. В январе 2019-го он перешел из «Теплице» в пражскую «Славию» за 900 тысяч евро, а через полгода «Спартак» заплатил за него 12 миллионов евро. Осенью вчерашний «ноунейм» сыграл важнейшую роль в выходе сборной Чехии на Евро-2020 и занял четвертое место в голосовании на лучшего игрока Чехии. Мощный скачок!

11 лучших россиян по абсолютному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро)
1 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +9.2
2 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +9.1
3 Дмитрий Баринов «Локомотив» Россия 23 12 +9
4-6 Антон Миранчук «Локомотив» Россия 24 16 +6
4-6 Фёдор Чалов ЦСКА Россия 21 16 +6
4-6 Зелимхан Бакаев «Спартак» Россия 23 8 +6
7-9 Александр Максименко «Спартак» Россия 21 8 +5
7-9 Вячеслав Караваев «Зенит» Россия 24 7 +5
7-9 Магомед Оздоев «Зенит» Россия 27 7 +5
10 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +4.6
11 Георгий Джикия «Спартак» Россия 26 10 +4

В списке наиболее прибавивших россиян по два представителя «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и «Спартака».

11 лучших россиян по относительному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%)
1 Вадим Карпов ЦСКА Россия 17 1.5 +1400%
2 Игорь Дивеев ЦСКА Россия 20 5 +1150%
3 Камиль Закиров «Рубин» Россия 21 0.6 +1100%
4 Матвей Сафонов «Краснодар» Россия 20 10 +1011%
5 Даниил Степанов «Рубин» Россия 19 1.2 +587.7%
6 Даниил Фомин «Уфа» Россия 22 2.5 +400%
7 Егор Шамов «Арсенал» Россия 25 0.6 +380%
8 Дмитрий Чистяков «Ростов» Россия 25 2.8 +366.7%
9 Александр Соболев «Крылья Советов» Россия 22 4.5 +350%
10 Магомед Шапи-Сулейманов «Краснодар» Россия 20 12 +328.6%
11 Наиль Умяров «Спартак» Россия 19 2.5 +316.7%

Отмечаем, что Сулейманов входит в десятку лучших и по относительному приросту стоимости, также видим в списке свежеиспеченных кандидатов в сборную России Дмитрия Чистякова, Александра Соболева и Даниила Фомина.

11 лучших легионеров по абсолютному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (млн евро)
1 Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия 25 14 +9
2 Сердар Азмун «Зенит» Иран 24 18 +8.5
3 Вильмар Барриос «Зенит» Колумбия 26 20 +8
4 Гус Тиль «Спартак» Нидерланды 22 12 +7
5 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +6.7
6-7 Элдор Шомуродов «Ростов» Узбекистан 24 6.5 +5.6
6-7 Матиас Норманн «Ростов» Норвегия 23 6 +5.6
8 Лукас Айртон «Спартак» Бразилия 22 5 +3.5
9 Джордан Ларссон «Спартак» Швеция 22 3.5 +3.1
10-11 Виктор Классон «Краснодар» Швеция 27 17 +3
10-11 Себастьян Шимански «Динамо» Польша 20 6 +3

Тройка самых подорожавших иностранцев РПЛ выступает за «Зенит», обращает на себя внимание наличие квартета спартаковцев в этой легионерской компании.

11 лучших легионеров по относительному приросту стоимости за 2019 год
Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Прирост за 2019 год (%)
1 Матиас Норманн «Ростов» Швеция 23 6 +1400%
2 Зураб Давиташвили «Рубин» Грузия 18 2.5 +900%
3 Кайо «Краснодар» Бразилия 24 2.2 +877.8%
4 Алекс Крал «Спартак» Чехия 21 7.5 +837.5%
5 Звонимир Шарлия ЦСКА Хорватия 23 0.9 +800%
6 Джордан Ларссон «Спартак» Швеция 22 3.5 +775%
7 Рафал Аугустиняк «Урал» Польша 26 1.5 +650%
8 Элдор Шомуродов «Ростов» Узбекистан 24 6.5 +622.2%
9 Хвича Кварацхелия «Рубин» Грузия 18 2.5 +525%
10 Лукас Айртон «Спартак» Бразилия 22 5 +233.3%
11 Дуглас Сантос «Зенит» Бразилия 25 14 +180%
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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
26 декабря в 21:10
Карпов Чалов Дивеев! Что за бред???
Три пустышки я так понимаю Украинский банкрот пытается подняться за счет того что сможет впарить неликвид? Кто поверит в эти три пустышки?
Миранчуки! Кто за них даст такие деньги???
У Ванятки вопросы к Барриосу? )) А К Чалову нет? ))
Ладно Карпов и Дивеев стоимость по три рубля! А за Чалова такие деньги за что? ))
СаняШумок
СаняШумок ответил Ваня лучший
26 декабря в 20:00
Ну у Барриоса этот отрезок поболее вышесказанных был все таки
Don trambon
Don trambon
26 декабря в 15:51
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил СаняШумок
    26 декабря в 14:10
    В Рпл лучше нет)) хотя считаю, что Барриос, если уедет дальше- вполне вырастит в топ игрока. К сожалению, из нашего чемпа никого кроме него выделить не могу
    Бариоса надо посмотреть на более длинном отрезке. Бывает, что после удачного начала наступает спад. Например Чалов, Соболев
    СаняШумок
    СаняШумок ответил Ваня лучший
    26 декабря в 14:04
    В Рпл лучше нет)) хотя считаю, что Барриос, если уедет дальше- вполне вырастит в топ игрока. К сожалению, из нашего чемпа никого кроме него выделить не могу
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил СаняШумок
    26 декабря в 13:20
    Все далеко не топы
    Roger Young
    Roger Young
    26 декабря в 13:17
    Большинство цифр нельзя воспринимать всерьез. Особенно взлеты молодых дарований, типа Карпова.

    Базелюка тоже когда-то оценивали, как новую надежду ЦСКА...

    А теперь уже скитается по ФНЛ от Мордовии к СКА-Хабаровску. И там не в основе.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    26 декабря в 13:07
    Крала при стоимости в лимон берут за 12. Тиля при цене в 5 берут за 18. Я далек от мыслей о распиле и непрофессионализме менеджеров Спартака. Просто за Спартак сейчас никто не хочет играть. Только за безумные деньги
    Череда скандалов между игроками и тренерами, между тренерами и менеджерами, при попустительстве руководства команды и ошибочных оргвыводов. При заявлениях, которые не выполняются. Типа: Этот человек будет работать.
    А потом он выгоняется. Всё это привело к тому что собрать боевитый спартак, который сможет побороться за первое место, раньше чем через три года не получится.
    Команде сейчас надо показать стабильность психологической обстановки в команде, спокойную рабочую атмосферу, где все уверены в своём завтрашнем дне.
    Тогда пойдут серьёзные люди и игроки. И только тогда придут результаты.
    А сейчас даже концерты фанов против Дзюбы, играют против спартака.
    Что подумают люди о команде, фаны которой матерят лидера национальной сборной на матчах сборной?
    spartach091
    spartach091
    26 декабря в 12:22
    Через мобилу не посмотришь. Чистяков от души.
    Ну и единичку держи.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    26 декабря в 10:56
    При этом пока что не вижу потенциала у Шапи выше текущего уровня.
    Pashok00786
    Pashok00786
    26 декабря в 10:43
    кто мне обьяснит почему Kайо дорожает?)))он хоть один матч сыграл???
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Bullкин
    26 декабря в 10:19
    Классная наверное статья с кучей таблиц, которые в мобильной версии никак не просматриваются! Браво, соккер!
    Не - ну внатуре классно, збс, чотко. Умеете, могёте просто
    Bullкин
    Bullкин
    26 декабря в 09:31
    Классная наверное статья с кучей таблиц, которые в мобильной версии никак не просматриваются! Браво, соккер!
    СаняШумок
    СаняШумок ответил Ваня лучший
    26 декабря в 06:50
    Крал не липа, он действительно набрал. Тиль- в Спартак зря пошел, но до этого набирал( с начала 2019 же, тот же Сафонов и Шапи вторую половину 19ого проведи хило, а Карпов не играл первую). Барриос не веришь? Кроме весны зенита был еще в сборной колумбии высоко оценен летом. Да и осень провел на уровне. Сантос неплох достаточно, просто ожидали больше латераля, чем левого защитника, способного сыграть в опорной.
    Vadik
    Vadik
    26 декабря в 05:55
    В первой таблице места футболистов Спартака и Зенита (за исключением Бакаева) липовые! Все за счет переплат на трансферах.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    26 декабря в 05:50
    Негра Малкома не видно.
    ОПС
    ОПС
    26 декабря в 04:27
    обалдеть
    mortid
    mortid
    26 декабря в 01:40
    Это не они вышли на новый уровень, а инфляция :D Все видели уровень большинства из них в еврокубках, обычные раки.
    EAGinLE
    EAGinLE
    26 декабря в 01:00
    Пусть будет так.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    25 декабря в 23:40
    Тиль и Крал выросли в цене исключительно за счёт того, что спартак переплатил за них 3 цены. Клан Прядкиных неплохо подоил спартак летом 2019
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    25 декабря в 23:20
    Всю эту информацию можно разделить на четыре рубрики.
    1. Впечатлили. Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов.
    2. Удивили Карпов и Дивеев.
    3.Не поверю. Бариос и Дуглас Сантос.
    4. Полная липа. Тиль и Крал
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