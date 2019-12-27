Охота на «лис» удалась

вчера, 09:43

«Ливерпуль» не оставляет шансов скептикам и громит вторую команду Англии на ее же поле. «Соккер.ру» - о тотальном превосходстве «красных».

В адрес «Лестера» звучит множество комплиментов. Большинство из них – заслуженные. Брендану Роджерсу удалось построить невероятно слаженный и сбалансированный коллектив с симпатичной умной игрой на поляне, где «пасутся» такие мастодонты, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Пусть некоторые из них и переживают мощнейший кризис. «Лестер» сделал себя таким сам – не пользуясь кризисом у конкурентов. Восторженные отзывы о вечно молодеющем Джейми Варди и внезапно ставшим оплотом надежнейшей обороны Джонни Эвансе порой кажутся чем-то из параллельной реальности. Однако это тот случай, когда оркестр нашел своего дирижера. И наоборот. Это сочетание позволило оркестру исполнять такие партии, о которых по отдельности ни один из участников коллектива и не мечтал. В этом прелесть командной работы.

Но в последние дни «Лестер» показал себя все же как собиратель своего, а не как команда, чей класс внезапно вырос и поднялся до топового. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показали наглядно, что тягаться с ними в их футбол у «Лестера» не получается. Его сила в том, чтобы собрать те баллы, которые теряли или будут терять «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», пользоваться неизбежным ослаблением концентрации фаворитов.

Сам по себе же «Лестер» уже достаточный для них раздражитель, чтобы такой потери не случилось. И когда они работают на максимуме, то фирменный «лисий» прессинг утрачивает эффективность, принося только дыры в построениях, когда соперник слишком стремителен. Важен еще и психологический фактор, относящийся к самому «Лестеру». До сих пор на матчи «лис» не так-то и внимание обращали. Все либо восхищались «Ливерпулем», смакуя каждую его игру. Либо сокрушались осечками «Манчестер Сити», обсуждая будущее Хосепа Гвардиолы.

А еще перипетии в «Тоттенхэме», МЮ , «Арсенале» - не до выскочек. Это позволяло Роджерсу сохранять в команде атмосферу хулиганистости, дерзости, когда на тебя никто не смотрит, никто не давит – можешь себе позволить большее. А тут подряд матчи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» - все головы повернулись в сторону «Лестера». И по крайней мере матч с «красными» показал, что в этом «Лестер» себя ощущает еще не очень комфортно. К тому же «лисы» наверняка готовили что-то особенное под «Ливерпуль».

А привыкнув к рабочим схемам и безошибочности, попали в ловушку страха ошибиться. Как известно, такой страх только порождает новый и до добра не доводит. Поэтому уже с первых минут стало ясно, что «Лестер» в матче будет пожарить и ошибаться – игрокам «Ливерпуля» стоило просто отрабатывать свой стандартный номер, не выдавая ничего гениального, чтобы «лисы» побаивались и оттого ошибались.

Поэтому «Лестеру» еще повезло, что пропустил в первом тайме лишь один. Когда же с начала второй половины «Ливерпуль» давление возобновил и даже усилил, стало ясно, что «Лестер» рано или поздно устанет и начнет совершать ошибки еще более фатальные. Так и созрел разгром. Без напряжения и без шансов. Никто из игроков «Лестера», которые в другое время феерили бы (Варди, Ндиди, Мэддисон, например), ничего поделать не смогли.

Цифры

Удары по воротам: 3 (0) – 15 (6)

Самая красноречивая статистика. «Лестер» за весь матч ни разу не попал в створ ворот Алиссона, который отстоял фактически без дела. Тогда как Шмейхель, даже пропустив четыре мяча, еще и выручил не раз от более крупного разгрома.

Владение мячом (точность передач): 40,9 % (82%) – 59,1% (86%)

У «Ливерпуля» точность классической топовой команды, причем «красные» проводили большую часть времени в атаке, на чужой половине поля, то есть не просто набивали статистику раскатыванием мяча у своей штрафной. Они много двигались, чтобы сохранять качественный контроль мяча. «Лестер» тоже старался им дорожить, что следует из хорошей статистики точности, но слишком глубоко «лисы» стартовали в атаку, чтобы рассчитывать на ее благополучное завершение.

Трент Александр-Арнольд (защитник «Ливерпуля», автор двух голевых передач и гола):

Мы показали отличный футбол на протяжении всего напряженного отрезка. Это лучшее выступление в сезоне. Мы все контролировали. Четыре забитых мяча – повод для гордости. Никто не думал, что у нас будет отрыв в 13 очков. Но мы рады этому. Хотя это Премьер-Лига. Здесь всякое может случиться.

Каспер Шмейхель (вратарь «Лестера»):

Это было сложно. В какой-то момент мы потеряли самообладание. Конечно, «Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире. Мы стремимся быть похожими на них. Но они очень далеко ушли.

Весьма иронично после матча ситуацию описал портал ВВС, опубликовав верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии:

1. «Ливерпуль»

…Солнце…

…Луна…

…Земля…

2. «Лестер»

Примерно так и воспринимается этот дикий отрыв «Ливерпуля», который составляет уже 13 очков. И ведь у «красных» еще и матч в запасе есть. Тут невозможно не вспомнить слова Гвардиолы, которого в очередной раз стали спрашивать о причинах неудач «Манчестер Сити». Испанец сделал отсылку к невероятной планке, которую задал «Ливерпуль». И дело тут не в слабости «Лестера» и «Манчестер Сити», которые идут во вполне себе чемпионском графике для другого времени. Дело тут в команде, которая выиграла 17 матчей из 18-ти, не оставив никому шанса приблизиться.