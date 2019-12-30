Самые молодые и самые возрастные играющие футболисты в Европе

вчера, 14:29

Современный футбол становится все более динамичным и стремительным, однако даже в такой игре прекрасно уживаются рядом молодость и опыт. Если еще лет 10-15 назад можно было говорить о двух типах составов команд, либо сугубо молодых, либо о возрастных командах, то сегодня ставка делается на симбиоз молодого поколения, зрелости и опыта.



Естественно, достичь высоких титулов и достижений на одном молодом энтузиазме вряд ли получится. То же самое можно сказать и о возрастных командах. На одном опыте, зрелости и мастерстве далеко не уедешь. Ранее было принято считать нормальный средний возраст футбольной команды 23-25 лет. Сегодня эта цифра уже не актуальна. На поле могут играть футболисты разных поколений, разницы в возрасте у которых составляет 15 и более лет. Кто же в настоящее время играет в составе клубов ведущих футбольных чемпионатов? Кого больше, молодежи или ветеранов? Предлагаем вашему вниманию информацию о самых молодых футболистах Европы и о ветеранах, продолжающих защищать цвета своих команд.

Молодость в АПЛ всегда вперед

Не будем рассматривать все национальные чемпионаты, на это уйдет много времени. Можно только сказать одно, наибольшее количество возрастных игроков в чемпионатах Швеции, Чехии, Польши и Болгарии. Там в командах не так стремительно проходит смена поколений, как, к примеру, в клубах Английской Премьер Лиги, в испанской Примере или в итальянской серии «А». Именно с этих чемпионатов и начинается наш рассказ. Проанализируем выступление игроков, которые хотя бы раз выходили на поле в официальных матчах. Кто они?

В Английской Премьер Лиге таких футболистов несколько. В клубе «Манчестер Юнайтед» продолжает сохраняться традиция постепенного омоложения команды. Мы еще помним, как молодой 18-летний нападающий Рэшфорд начинал выступать за «красных дьяволов». Сегодня такой восходящей звездой в команде стал 17-летний Гринвуд. К слову, именно этот футболист является самым молодым футболистом в АПЛ . Мейсон Гринвуд в настоящее время считается игроком основы, регулярно выходящий на поле в составе своей команды.

Зрелость и опыт тоже ценятся в английском футболе

Что до самого возрастного футболиста в английском чемпионате, то его надо искать в Шеффилде. Центральный защитник Фил Джагелка в возрасте 37 лет продолжает защищать цвета клуба «Шеффилд Юнайтед». Джагелка на 20 лет старше Майсона Гринвуда, однако, продолжает стоять на страже оборонительных порядков команды из Шеффилда.

Рядом с Джагелкой почетное звание ветерана занимает Эурелио Гомес. В возрасте 38 лет бразилец продолжает защищать цвета клуба «Уотфорд», являясь основным голкипером команды. К слову, именно успешная и уверенная игра бразильца позволила клубу «Уотфорд» в последнем туре чемпионата АПЛ обыграть грозный «Манчестер Юнайтед».

Испанская Примера кузница молодых кадров и конюшня зрелых жеребцов

В испанском чемпионате восходящей звездой стал Ансу Фати. В свои 17, футболист защищает цвета каталонской «Барселоны» и уже успел отметиться забитым голом.

К слову, та же «Барселона» стала участником и другого знаменательного события. Первый гол в новом сезоне каталонский клуб пропустил в матче с командой «Атлетик». Автором этого гола стал 38-летний форвард команды из Бильбао Ариц Адурис. К слову, разница в возрасте между Ансу Фати и Арицом Адурисом составляет 21 год. Тем не менее, оба футболиста едят свой хлеб вполне заслуженно, продолжая играть за свои клубы.

В немецкой Бундеслиге опыт и молодость идут рука об руку

Не секрет, что в последние годы наметилась следующая тенденция. Талантливая молодежь из Англии едет играть в Германию. Высокая конкуренция в АПЛ не позволяет молодым игрокам полностью реализовать себя. Зато в чемпионате немецкой Бундеслиги такие возможности есть. Так самым молодым футболистом в национальном первенстве Германии сегодня считается 18-летний воспитанник лондонского клуба «Челси» Дайшон Редан. Закончив футбольную академию, талантливому голландскому игроку не нашлось места в основе главной команды. Зато ему были очень рады в немецком клубе «Герта». Свой первый официальный матч голландский форвард в футболке берлинской команды сыграл против клуба «Вольфсбург».

Что же до самого возрастного игрока немецкого чемпионата, то этот титул по праву носит перуанец Клаудио Писсаро. Сегодня игроку немецкого «Вердера» уже 41 год, при этом футболист продолжает регулярно выходить на поле. К слову, возрастная разница между Дайшоном Реданом и Клаудио Писсаро составляет 23 года!

В Италии все спокойной

Для Италии ситуация, когда в одной команде играют футболисты разных возрастов достаточно распространенная. Во многих клубах серии «А» такая тенденция сохраняется и в наши дни. Тем не менее, есть обновление в игровом составе и в итальянском футболе. Лидером в этом аспекте является итальянский клуб «Брешия», в составе которого сегодня выступает молодой и талантливый Сандро Тонали. Этому всего только 19 лет, однако, это не мешает доморощенному таланту играть в основе, причем регулярно.

В компанию молодых талантов входят так же 19-летний швед Ден Кулусевски, выступающий сейчас за итальянский клуб «Парма», 19-летний форвард «Сассуоло» Джакомо Распадони и его одноклубник Хамед Траоре.

Самое любопытное, что выше названных футболистов еще не было на свете, а цвета клуба « СПАЛ » уже защищал Серджио Флоккари. Сегодня этот 38-летний футболист продолжает играть за родную команду, изредка выходя на замену. Тем не менее, после Джанлуиджи Буффона Флоккари является самым возрастным играющим футболистом итальянской серии «А». Формально Буффон числиться в составе «Ювентуса», однако являясь резервным вратарем, 41-летний ветеран пока еще не выходил на поле.

Во Франции зрелость ветеранов дает дорогу талантливой молодежи

Во французском национально первенстве тоже есть своя восходящая звездочка. В клубе «Ренн» в прошлом сезоне впервые на поле вышел 16-летний футболист. Зовут молодое дарование Эдуардо Камавинга. Сегодня этот футболист частенько появляется на поле в составе своей команды. Чего только стоит его игра в матче «Ренн» - « ПСЖ », который молодой футболист отыграл на отлично.

Из ветеранов французской Лиги 1 следует вспомнить Виторино Илтона. Продолжая играть за команду «Монпелье» Илтон в этом году отпраздновал свое 42-летие. Видно команде его приносит удачу, если его практически в каждом матче выпускают на замену.