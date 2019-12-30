Идеальный выбор сенсационного дебютанта

вчера, 16:08

И это не МЮ , как многие ждали. «Соккер.ру» отдает должное руководству клуба из Дортмунда и окружению Холанда.

Отказать МЮ – правильное решение

Известная басня, что каждое новое поколение тупее предыдущего – авторства стареющих людей, обычно разбивается о реальные примеры. Как видите, Холанд умеет принимать взрослые решения, ведь сейчас «Боруссия» Д – правильный выбор.

Конечно, когда ребенок избалован родителями, которые откупаются деньгами, забывая о ласке, любви и воспитании – том, что делает нас приятными во всех отношениях людьми без глубоких психических травм, то человек вырастет так себе.

Но вокруг девятнадцатилетнего норвежца Холанда собрался консилиум неглупых взрослых, ему повезло. Родители, один из которых – бывший футболист с богатым опытом, а еще тренеры в «Зальцбурге», где работает смышленый американец Джесси Марш. Все думали о том, что полезно Эрлингу.

Будь у Холанда только агент Райола – перешел бы в АПЛ . Но поспешный выбор кризисного МЮ мог стать главной ошибкой в жизни. В девятнадцать лет, пусть ты дважды сенсационный голеадор группового этапа ЛЧ , нужно идти в клубы, где созданы все условия для реального прогресса.

В МЮ даже Рэшфорд, хотя проводит пятый сезон во взрослом футболе, не всегда действует на мировом уровне. У Маркуса неплохая результативность за 2019 год, как и у Марсьяля, но это еще одна причина не соглашаться на предложение «дьяволов» – конкуренция.

«Манчестер Юнайтед» после потери Лукаку был нужен рослый форвард. Но вспомните, как непросто самому Ромелу – куда более опытному и бывалому, давались многие матчи в составе «красных дьяволов».

Раскрытие Марсьяля в чужой штрафной означало для Холанда борьбу за место в основе с куда более опытным, обжитым в Манчестере человеком. В теории Антони мог играть справа, но Эрлинга могли невзлюбить фанаты, если бы начал без голов. Мячи в Австрии или скоротечном групповом этапе ЛЧ не означают, что парень готов быть звездой АПЛ .

Дортмунд – карьерный трамплин

Всегда успеет в Англию, Италию или Испанию. Холанд выбрал клуб, который может сделать его зрелым мастером. И хотя ради справедливости напомним, что некоторые ушедшие из состава «шмелей» футболисты на новых местах не заиграли так, как покупатели ждали – Дембеле, Гетце, Мхитарян или Ярмоленко, Эрлинг не очень вписывается в перечень.

В ряде случаев речь о травмах и проблемах со здоровьем – у Гетце или Ярмоленко. Усмана «Барселона» взяла, не изучив личность – из Дортмунда уехал с большим скандалом, и уже тогда знали, что у парня слабая концентрация на футболе. А Мхитарян разругался с Моуриньо, поэтому не смог продолжить зажигать в МЮ .

Но есть Пулишич, который способен стать звездой в «Челси», есть Обамеянг – уже звезда АПЛ , есть Хуммельс – чемпион в составе «Баварии». К Гюндогану тоже мало претензий. Филипп в московском «Динамо» может выступать ударно. Вкус на хороших футболистов у «Боруссии» Д определенно есть.

Посмотрите на ее нынешний состав. «Реал» в восторге, как воспитали их Хакими. Санчо и Торган Азар уже выросли в цене после выступлений в Дортмунде. Алькасер в «Барселоне» не знал, куда себя деть, а в «Боруссии» до прихода Холанда стал результативным джокером.

Немецкая Бундеслига – для Эрлинга

В ЛЧ забивал «Ливерпулю», «Наполи» и «Генку», собрав 8 голов и 1 ассист после 6 матчей (в двух выходил на замену). Добавьте 16 мячей в 14 играх чемпионата Австрии – получите причину, почему «Боруссия» Д переплатила.

По своим меркам, конечно же. Для Ватцке – генерального директора немецкого клуба, выложить 45 млн евро за 19-летнего парня – небывалая по дерзости ставка. Холанд сразу стал самым дорогим новичком в истории клуба. Раньше платили тридцать миллионов только за чемпионов мира – Шюррле и Хуммельса.

Хотя в последнее время охотнее тратят. Взяли за 28 млн евро у «Майнца» Диалло – потом отдали в ПСЖ за 32. Выложили 25.5 млн за Торгана Азара, но это новая тактика. Куда лучше старую описывает покупка Ройса за 17.1 млн евро, Дембеле у «Ренна» – за 15, подписание Обамеянга за 13, или Джейдона Санчо – за 7.84.

Чтобы вы понимали, Ян Коллер в далеком 2001 году обошелся клубу из Дортмунда в 10.5 млн евро. Всех названных чуть выше брали фактически за копейки по новым ценам. Ройс, Дембеле, Обамеянг или Санчо достались «Боруссии» Д дешевле, чем Кокорин – «Анжи» или обратно «Динамо».

Ватцке может себе позволить один трансфер за 45 млн евро, причем «Зальцбург» получит 20 миллионов с копейками – сумма отступных, отец Эрлинга, который раньше был его единственным агентом – порядка 10 млн евро, а остальные 15 достались Райоле. Мино и здесь влез, но в этот раз не навязывал клиенту новый клуб.

И хорошо, что у МЮ бездарное руководство. Если бы Вудворд умел покупать, то понятно, что «Боруссия» Д не смогла бы заполучить Холанда. Сейчас придумали версию, что отказались из-за Райолы, но это смешно. Просто семья Холанда выбрала Дортмунд.

Теперь у «Боруссии» Д в атаке Холанд, Санчо, Азар и Ройс. Впрочем, МЮ еще придет за Джейдоном, поэтому в заявке есть Брандт. Немцы умеют не только покупать, но и продавать. Если Холанд быстро выйдет на уровень достойного конкурента Левандовски в гонке снайперов, то Ватцке поставит ценник в 80-100 млн евро и попрощается.

А пока Эрлинг попадает в команду, где играют двое из тройки лучших ассистентов Бундеслиги – Санчо и Азар. В «Зальцбурге» партнеры тоже были хороши, но «шмели» еще талантливее. У Левандовски есть Гнабри и Мюллер – мастера создания моментов, Вернеру из «Лейпцига» приходится корячиться за двоих – сам забивает, сам создает моменты, а Эрлинг выбрал команду, где рослые форварды неплохо жили – тот же Ян Коллер.

Немцы сделали умную ставку

Сюрпризом стало, что смогли обойти большое количество конкурентов. Даже руководство «Милана», не говоря о «Ювентусе», нашло бы 45 млн евро за такого новичка в мире, где очень юные футболисты котируются на рынке еще дороже. «Боруссия» Д снова похвасталась ловкостью, и хотя суммы в целом растут, смысл сохраняется.

Немцы вложились в игрока, который по разным форс-мажорным причинам может не заиграть в Бундеслиге. Но куда вероятнее, что главная сенсация футбольного года заиграет. А ведь если бы не девять голов Гондурасу на молодежном чемпионате мира в мае, то впервые о Холанде футбольный мир заговорил бы серьезно лишь после дубля в ворота «Наполи» в конце октября.

А так все успели вспомнить, как Рой Кин калечил из мести отца Холанда в дерби Манчестера, и изучили паренька. У Эрлинга невероятно высокая результативность для его возраста. А еще полное отсутствие лишних мыслей в атаке. Такого дзена обычно достигают опытные форварды – могут не смотреть на ворота, а следят, как стоит вратарь, и ставят стопу при ударе, чтобы грамотно попасть.

Но кто видел голы Холанда в ЛЧ или чемпионате Австрии, тот сразу отмечает – вчерашний ребенок тоже крутит головой, оценивая положение защитников, но смотрит на мяч при ударах. К девятнадцати годам научиться такому нельзя, это врожденный талант. Норвежец отрывается от защитников уровня «Ливерпуля», может пробить пенальти, с ростом в 194 сантиметра прекрасно играет головой, у него великолепная левая нога, прекрасно развиты инстинкты.

А отдельно важно – Холанд вообще не деревянный, хотя огромный. И пятками забивал (несколько раз), и рывок прекрасный. Никто и никогда не знает наверняка, насколько хороший футболист вырастет из вундеркинда. Но у Эрлинга есть все, чтобы стать суперзвездой. А теперь еще и команда, где умеют ценить талантливую молодежь – идеальный выбор, лучше не придумать.

Также можно похвалить спонсоров «Лейпцига» и «Зальцбурга». «Боруссия» Д – прямой конкурент в Бундеслиге, но не испугались отдать «шмелям» прекрасного форварда. Смелые, парню планы не поломали.