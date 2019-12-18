Наследник по имени Ферран

вчера, 16:04

«Соккер.ру» рассказывает о молодом испанце, которого планирует купить «Ювентус». И не только «Ювентус».

Чемпион Италии, скорее всего, не будет удерживать Криштиану Роналду. Звёздный португалец, которому в феврале исполнится тридцать пять лет, может покинуть Турин. По некоторым данным, «Ювентус» готов продать мегазвезду за 70 миллионов евро. При этом «бьянконери» уже присмотрели преемника.

Феррану Торресу только девятнадцать. Двадцать исполнится 29 февраля, испанский футболист относится к тем людям, чей день рождения случается раз в четыре года. Однако полузащитник «Валенсии» уже третий год играет в Ла Лиге, причём в основе далеко не последней команды Испании. И его ценник уже перевалил за сто миллионов. Во всяком случае, «Ювентус» готов к переговорам.

«Вот тебе на», - скажут иные читатели. Кто такой Криштиану Роналду и кто такой Ферран Торрес, о существовании которого знают далеко не все. Первый – чемпион Европы, футболист, наколотивший кучу мячей, многократный победитель Лиги чемпионов. И 19-летний мальчишка на второй чаше весов, не забивший и десятка голов. Первый – универсал, способный одинаково хорошо сыграть слева, справа и в центре, великолепно бьющий (во всяком случае, бивший) со штрафных и столь же виртуозно бьющий головой. И быстроногий, техничный, толковый, но специалист узкого профиля – правый полузащитник, редко покидающий своё рабочее место на правом фланге. Несравнимые величины?

Как сказать. А давайте вспомним Криштиану, когда он носил бело-зелёную футболку «Спортинга». Те, кто не помнит, будут удивлены, что Роналду бегал строго по флангу, не думал о своих рекордах, не исполнял стандартов. Забивал тоже немного. Чуточку больше, чем Торрес. Более того, в первом английском сезоне португальский юноша держался скромно. Только потом, уже после чемпионата Европы 2004 года, Криштиану раскрутился и стал тем, кем стал.

Похожи ли они внешне? При желании некоторое сходство можно обнаружить, но не более того. Привычки тоже разнятся. Торрес пока чужд гламуру и не стремится к обогащению. Ему нравится сам процесс. Выходит на поле в белой, иногда оранжевой футболке с летучей мышью на груди. Отдавать пасы, забивать самому. Срывать овации болельщиков.

У Феррана Торреса всё впереди. Талант – потрясающий. И обращение с мячом, и скорость, и видение поля, и вообще мышление. Ударчик бы подтянуть, но это дело наживное. Испанец правша, но вполне прилично работает и левой. Особенно когда соперник ждёт перекладывания мяча со «слабой» ноги на «рабочую». Он не жадный, не гонится за собственной голевой статистикой. Во всяком случае, пока. Диапазон действий Торреса тоже широк – не пробежал, навесил или простелил. Он действует в зависимости от обстановки. Знает, когда навесить, когда прострелить, а когда пройти дальше и пробить самому. Очень скоро Феррану станет тесно на бровке. Или скучно.

На бровке. Но не в «Валенсии». Ферран – валенсианец, воспитанник клуба, фанат Los Ches, начинавший на «Месталье», личный поклонник Давида Вильи. Инкубатор «Валенсии» умеет находить таланты, выращивать их, раскручивать. Он хочет играть за свой клуб и пока не рвётся никуда. Ни в «Ювентус», ни ещё куда-нибудь. «Реал» с «Барселоной» забрасывали удочки ещё раньше, чем «старая синьора». Но не то что рыбка сорвалась, даже поплавки не дёрнулись. Торрес даже не стал встречаться с гонцами от грандов, а продлил контракт с клубом. Насколько его ещё хватит, пока неизвестно. Молодняк «Валенсии» имеет привычку останавливаться в росте. Несколько лет назад щедрые авансы были выданы Карлосу Солеру. Но прошло пару лет, и Карлос довольствуется выходами на замены. А на его месте играет Ферран. Пока оправдывает доверие. В нынешней «Валенсии» он один из лидеров. Даром что лидеру всего 19 лет.

Поэтому есть вероятность, что рано или поздно Ферран либо сорвётся с места, чтобы расти и стать вторым Криштиану Роналду. Благо стартовая позиция хороша. Либо останется на «Месталье» и постепенно станет «одним из». Не более того. При всём уважении к команде Торреса, это не «Валенсия» Эктора Купера и не «Валенсия» Рафы Бенитеса. Кумир Феррана Давид Вилья тоже крепился, держался, а потом согласился на переход в «Барселону». Вот и Торрес рано или поздно задаст себе вопрос – а что я тут делаю с моим талантом? Патриотом «Валенсии» останется, но будет любить родной клуб на расстоянии.

Ладно, хватит о перспективах. Ферран Торрес сам кузнец своего счастья. Он большой мальчик, сам разберётся, кем ему быть. Поговорим немного о прошлом игрока и о настоящем. Торрес очень рано заявил о себе в юношеской сборной, довольно быстро засветился в основе. А именно стал первым футболистом, родившимся после 1 января 2000 года, вышедшим в матче Ла Лиги. Через год он вытеснил из основы Карлоса Солера и сейчас начинает матчи с первых минут. В первой сборной Испании Феррана пока не видели. Но всё ещё впереди. И там он непременно появится. Даже если не станет вторым Криштиану Роналду.

Тем временем клуб желающих раскрутить Торреса до уровня неоднократно упомянутого португальца вырос. За счёт бывших клубов Криштиану. Возобновил интерес к молодому полузащитнику «Валенсии» мадридский «Реал», который готов предложить Los Ches не только внушительную сумму денег, но и пару-тройку игроков. В спор готов вмешаться и «Манчестер Юнайтед», внёсший Торреса в список потенциальных летних покупок. Чем ответит «Валенсия»? И какова будет позиция самого Феррана? А тут ещё «Ливерпуль» оживился. Который сумел адаптировать к Премьер-Лиге другого Торреса – нападающего по имени Фернандо.