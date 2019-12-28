Больше Торресов. Хороших и разных

вчера, 13:25

«Соккер.ру» знакомит читателей с новичком сборной Испании и объектом охоты чемпионов Англии.

Снова про Торреса? Да, опять про Торреса. Но не про полузащитника «Валенсии» Феррана, о котором «Соккер.ру» рассказывал не так давно, а про его земляка и однофамильца, носящего каталанское имя Пау. Который успел и в сборной Испании засветиться, и на карандаш к Хосепу Гвардиоле угодить. Два дня тому назад руководство «Манчестер Сити» собралось приобрести 22-летнего защитника «Вильярреала».

Если Ферран Торрес засветился уже пару лет назад, то Пау по сути проводит свой первый сезон в Ла Лиге. Назвать Торреса абсолютным новичком элиты испанского футбола было бы неверно. Он и в предыдущих сезонах выходил на поле в жёлтой форме. Раза три или четыре. Но твёрдым игроком основы стал только в текущем чемпионате. Более того, Пау, в отличие от Феррана, уже успел дебютировать в первой сборной страны и даже забить один мяч. Прекрасная статистика – одна игра, один гол. Особенно для защитника. Даже если эта единственная встреча пришлась на игру со сборной Мальты, которую испанцы снова разгромили. Не 12:1, как в скандальном матче в Севилье в 1983 году. Всего лишь 7:0. Но один из мячей (четвёртый по счёту) в ворота островитян отправил молодой защитник «красной фурии». На 61-й минуте заменил Серхио Рамоса, а через две минуты принимал поздравления. Согласитесь, не каждому нападающему удаётся столь удачная премьера.

Каталанское имя Пау должно выдавать в Торресе каталонца. Но нет. Тут, пожалуй, тот же случай, что и с Касильясом. Торрес – валенсиец. Как и его однофамилец из «Валенсии» Ферран. Представитель субэтноса, близкого и к каталонцам, и к испанцам. Он родился и вырос в Вильярреале. Пау не застал мытарств «подводников» по подвалам испанского футбола. Он рос, видя, как «Вильярреал» достойно играл и в Ла Лиге, и в Европе. История творилась на глазах у мальчика. Он рос убеждённым фанатом «жёлтой подводной лодки» и мечтал играть только в её составе. Даром, что в уходящем десятилетии «Вильярреал» заметно сдал, да и родной дом «подводников» «Эль Мадригал» сменил имя на «Эстадио де ла Серамика».

Однако хотеть играть в основном составе это одно, а заиграть – совсем иное. «Вильярреал», несмотря на проблемы в обороне, не спешил вводить молодого футболиста в основу. Тренера Хави Кальеху устраивала игра пары Виктор Руис – Альваро Гонсалес. Поэтому он не стал возражать против аренды Торреса в «Малагу». В следующем сезоне оборона «подводной лодки» дала течь. Кальеха довольно быстро получил расчёт в клубе. Его преемник Луис Гарсия загнал в центр обороны аж троих молодцов, - к указанной паре присоединился прошедший «Эвертон» аргентинец Рамиро Фунес Мори. «Вильярреал» же с трудом сохранил прописку. И то благодаря возвращению Кальехи к штурвалу.

Пау Торрес наблюдал за мучениями родной команды в «Малаге», где он получил столь желанную практику. Сегунда - тоже серьёзный турнир. Молодой защитник отыграл большую часть матчей без замен, получил хорошую прессу. Помог «анчоусам» занять третье место. Правда, с повышением в классе не срослось. В Примеру пробилась «Мальорка». Но «Малага» была готова не только продлить аренду Торреса, но и даже подумать о выкупе. Но Хави Кальеха твёрдо заявил, что Пау нужен «Вильярреалу», причём не в качестве запасного или игрока ротации. Да и желание самого игрока вернуться и рискнуть оказалось решающим. Пау не смутило, что в «Вильярреале» нашёл пристанище Рауль Альбиоль. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы вернулся в родные края и должен был составить с Фунесом Мори пару центральных защитников. Но Пау доказал на тренировках, что именно он, а не опытный аргентинец должен играть в паре с 34-летним Альбиолем. Убедил Кальеху, и в испанском футболе возникла отличная пара центральных защитников.

Опыт общения с таким мастером, как Альбиоль, лишним не бывает. Рядом с Раулем Торрес превратился в одного из сильнейших защитников Испании. Конечно, сказались и талант футболиста, и школа, пройденная в «Малаге». Но всё же Рауль Альбиоль помог Пау вырасти. Чувствуя рядом такого мастера, который выручит, подскажет и подстрахует, Торрес избавился от комплексов запасного игрока. Вышел и заиграл. Так что пригласили в сборную страны.

Кого напоминает Пау Торрес? Первый, кто приходит в голову - Илья Кутепов времён чемпионата мира. Такой же спокойный, уверенный в себе, умеющий сыграть на опережение, обладающий первым пасом. Они и внешне похожи. Высокий рост – за метр девяносто позволяет Пау выигрывать большинство воздушных дуэлей. Торрес полезен не только в своей штрафной, но и у ворот соперника. Прежде чем забить сборной Мальты, он открыл счёт голам и в Ла Лиге, огорчив «Осасуну».

В сборной Пау заменил Серхио Рамоса. Но будучи левшой, он скорее является конкурентом не капитана «красной фурии», а Иньяки Мартинеса. Сможет ли он выиграть у баска борьбу за место в основе? Многое, как это ни банально звучит, зависит от самого Пау. Немаловажное значение имеет и клуб, за который он выступает. Согласитесь, что из элитной испанской или зарубежной команды пробиться в основу сборной Испании гораздо легче (а её новая версия обещает быть очень сильной). «Манчестер Сити» готов приобрести молодого футболиста если не в январе, то летом. Пока цена на Торреса колеблется в диапазоне 15-20 миллионов евро. Но стоит поспешить. Летом могут быть совсем иные цифры.