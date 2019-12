«Японский Неймар» или мини-Фирмино. Кого покупает «Ливерпуль»?

Такуми Минамино одной ногой на «Энфилде». «Соккер.ру» – о японце из «Зальцбурга».

Понять, насколько близко Такуми Минамино к переходу в «Ливерпуль», поможет диалог между Юргеном Клоппом и японским журналистом накануне матча с «Уотфордом». Все настолько «толсто», что комментарии излишни:

Клопп (с улыбкой): «Почему вы здесь?»

Журналист из Японии: «Думаю, вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос».

Клопп: «Да (улыбается). Возможно, мы теперь будем видеться чаще».

Журналист из Японии: «Ваша работа с Синдзи Кагавой — лучшее, что случалось с нашим футболом. Мне хотелось бы спросить, каково вам было работать с японским футболистом?»

Клопп: «Ааа, смотрите-ка! Так мы говорим не о Минамино, а о Кагаве (смеется). Здорово! Мне очень нравилось работать с Кагавой».

Minamino incoming? Jurgen Klopp might see a few more Japanese journalists in 2020 😂 pic.twitter.com/PNavNCMIf4