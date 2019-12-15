«Японский Неймар» или мини-Фирмино. Кого покупает «Ливерпуль»?

вчера, 21:34

Такуми Минамино одной ногой на «Энфилде». «Соккер.ру» – о японце из «Зальцбурга».

Понять, насколько близко Такуми Минамино к переходу в «Ливерпуль», поможет диалог между Юргеном Клоппом и японским журналистом накануне матча с «Уотфордом». Все настолько «толсто», что комментарии излишни:

Клопп (с улыбкой): «Почему вы здесь?»

Журналист из Японии: «Думаю, вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос».

Клопп: «Да (улыбается). Возможно, мы теперь будем видеться чаще».

Журналист из Японии: «Ваша работа с Синдзи Кагавой — лучшее, что случалось с нашим футболом. Мне хотелось бы спросить, каково вам было работать с японским футболистом?»

Клопп: «Ааа, смотрите-ка! Так мы говорим не о Минамино, а о Кагаве (смеется). Здорово! Мне очень нравилось работать с Кагавой».

Minamino incoming? Jurgen Klopp might see a few more Japanese journalists in 2020 😂 pic.twitter.com/PNavNCMIf4 — B/R Football (@brfootball) 13 декабря 2019 г.





Кто такой Такуми Минамино?

Такуми — шустрый и напористый японский форвард среднего росточка (174 сантиметра), невероятно трудолюбивый и весьма результативный. Минамино играет в Европе уже почти 5 лет, весь этот срок — в «Зальцбурге». У японца 199 матчей за австрийский клуб, в которых он забил 64 гола и отдал 44 результативные передачи. Дивная статистика! Один из этих голов Минамино забил в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в веселом матче Лиги чемпионов, и когда режиссер трансляции после гола Такуми показал эмоции Клоппа, могло показаться, что Юрген поражен крутым ударом своего игрока. Судя по всему, это недалеко от истины…

Почему «Ливерпуль» покупает Минамино?

1. Это сверхвыгодная сделка: в контракте Такуми Минамино с «Зальцбургом» прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро. Это «копеечная» сумма для любого клуба АПЛ , не только для гранда калибра «Ливерпуля». А футболист-то явно не на 8 миллионов.

2. Минамино идеально подходит «Ливерпулю», послушайте умного специалиста Ральфа Рангника, который заведует спортивной частью в футбольных командах семейства «Ред Булл»:

Стиль наших команд, «Зальцбурга» и «Ред Булла», очень похож на стиль Клоппа. Он предполагает, что ты всегда играешь с инициативой, используешь прессинг и контрпрессинг, мы не пасуем поперек или назад, всегда стараемся доставлять мяч вперед как можно скорее, создавать моменты и забивать. Это не совпадение, что в «Ливерпуле» уже играют Фирмино, Кейта, Мане и Матип — четверо моих бывших игроков. Не нужно благодарить меня, Юрген! Дело в том, что мы с Клоппом ищем футболистов со схожими качествами. Минамино идеально впишется в футбол «Ливерпуля». Он быстрый, техничный, трудолюбив, как и многие японские игроки. Желание и характер всегда при нем, и ему есть куда прибавлять.

3. Трансфер Минамино — это еще и повод ущипнуть «Манчестер Юнайтед», который несколько месяцев вел японца, но чудесным образом не узнал о «клаусуле» в контракте Такуми с «Зальцбургом». Потрясающая некомпетентность принципиального соперника, в которую «красные» теперь тычут пальцем и громко смеются.

4. В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов Такуми Минамино забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Никто в ЛЧ не ассистировал партнерам с игры чаще, чем японец из «Зальцбурга» (стандарты в расчет не берем). Это серьезный статус, не так ли?

5. Согласно отчету специалистов smarterscout, игровой профиль Минамино во многом совпадает с профилем Адама Лалланы образца сезона-2016/17, когда англичанин был основным в команде Клоппа. Тем логичнее трансфер Такуми, учитывая, что в составе «Ливерпуля» он должен занять нишу Лалланы, с которым планируют расстаться в конце сезона, когда у Адама закончится действующий контракт с «красными».

Любопытный факт! Минамино играет в футбол с 17 лет, до переезда в Австрию он успел отыграть два полноценных сезона за свой родной клуб «Сересо Осака» (85 матчей, 17 голов). В последнем своем сезоне в Японии Такуми играл бок о бок не с кем-нибудь, а с Диего Форланом. Знаменитый уругваец обычно занимал в «Сересо» позицию в центре нападения, а Минамино держался левого фланга.

Минамино — универсальный атакующий игрок

И это одна из причин, почему он интересен «Ливерпулю». В атакующей группе Клоппу нужны футболисты, способные сыграть на любой позиции. Это упрощает ротацию состава, повышает эффективность и вариативность командной работы. Минамино в этом смысле — идеальный кандидат. В этом сезоне японец не менее часа игрового времени провел на пяти разных позициях: правый хавбек/правый вингер, центральный атакующий полузащитник, центральный полузащитник, левый хавбек/левый вингер, центральный нападающий.

При этом в чемпионате Австрии Такуми чаще держался правого фланга, а в Лиге чемпионов действовал как атакующий полузащитник или оттянутый форвард. Применительно к «Ливерпулю» Минамино может выйти вместо любого из атакующей тройки Салах-Мане-Фирмино или занять позицию в полузащите, правда, не в любом сочетании — важно будет следить за командным балансом в средней линии, ведь японец в любом случае ориентирован на атаку. И да, он больше похож на Фирмино — трудолюбивого и на 100% командного игрока, нежели на индивидуалиста Неймара, с которым его сравнивают в Японии.

Готов ли Минамино к АПЛ ?

Скажу банальность: пока не попробуем — не узнаем. Футболист интересный, и хотя многие его цифры в «Зальцбурге», если копать продвинутую статистику, отстают от высоких стандартов «Ливерпуля» или с трудом им соответствуют, учитываем, что здесь может произойти рост хотя бы из-за смены партнеров на более классных. И, конечно, расчет на то, что Минамино будет прогрессировать в «Ливерпуле». Без этого никуда. В любом случае, «красные» почти ничем не рискуют, приобретение Минамино за такие деньги — это позитив, как и многое сейчас в «Ливерпуле».