МАКСимальное ускорение

вчера, 23:13

«Соккер.ру» рассказывает об «Аугсбурге» и его лидере.

Перед каждым сезоном многие эксперты предрекают «Аугсбургу» вылет из Бундеслиги. Говорят, что ещё один представитель Баварии засиделся в элите, что пора ему спуститься этажом ниже и уступить место либо более достойному, либо более именитому. Но «фуггеры» отыграли в элите уже девять сезонов, выступают в десятом и, скорее всего, задержатся и на одиннадцатый год.

Правда, начало нынешнего чемпионата порадовало скептиков. Баварцы провалили старт - в десяти матчах одна победа и пять проигрышей, два из которых оказались крупными - по 1:5 от обеих «Боруссий». Светлым пятном была ничья с мощными соседями из «Баварии» - 2:2. И это на фоне серьёзного укрепления рядов. Летом состав пополнили вратарь Томаш Коубек, защитники Тим Едвай, Штефан Лихштайнер, Марек Сухи и Феликс Удоухай - фактически заново отстроенные тылы, бразильский полузащитник Яго, фланговый игрок Рубен Варгас, нападающий Флориан Нидерлехнер. Но по ходу турнира команде потребовались реанимационные мероприятия. Однако руководство клуба не стало спешить с отставкой тренера Мартина Шмидта, напротив, позволило ему разобраться в случившемся и привести хозяйство в порядок.

И вдруг «Аугсбург» преобразился. В шести следующих встречах одержано пять побед. Разницы мячей 15:5. «Фуггеры» выбрались из зоны вылета, с семнадцатого места переместились на десятую позицию. Более того, команда обрела хороший ход и не намерена останавливаться. Зимний перерыв явно не на руку.

И снова показали себя умелыми мастерами Андре Хан, Альвред Финнбогасон, Даниэль Байер, Рами Хедира. Прекрасно вписался в игру баварцев Нидерлехнер. Переживает очередную молодость Лихштайнер. Коубек стремится стать первым номером в сборной Чехии, а для этого нужно выглядеть сильнее Томаша Вацлика и Ондржея Павленки. Но главным локомотивом, вытащившим «Аугсбург» со дна, стал 26-летний левый защитник Филипп Макс. В шести последних встречах, пришедшихся как раз на рывок, Филипп забил шесть мячей. И все с игры. Ещё сделал четыре голевых паса. Не забывайте, что Макс играет на позиции левого защитника. И его работа состоит не только в том, чтобы атаковать чужие ворота. У него и своей работы много.

Известный нападающий Мартин Макс, немало поигравший за мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке» и «Мюнхен 1860», может уже гордиться своим сыном Филиппом. Левый защитник «Аугсбурга» - не только заметная фигура в скромном баварском коллективе. В 2016 году он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а в позапрошлом сезоне с 12 голевыми передачами стал одним из лучших ассистентов Бундеслиги. В прошлом сезоне результаты оказались несколько скромнее - четыре гола и четыре передачи.

Филипп учился играть в футбол в академиях «Баварии» и «Шальке», но не заиграл ни там, ни там. Он нашёл себя в «Аугсбурге», где играет по сей день и уже успел получить предложения и от «Баварии», и от «Шальке», и от зарубежных клубов. Макс не спешит их рассматривать, хочет полностью отработать контракт с «Аугсбургом», поверившим в сына известного нападающего. Макс-младший тоже начинал в атаке. Но потом сместился на левый фланг и стал отодвигаться всё дальше, дальше и дальше. Сейчас он считается левым защитником.

Мартин Макс дважды становился самым результативным футболистом Бундеслиги, но в сборной он сыграл лишь раз. У Филиппа и этого пока нет. Он играл только за олимпийскую команду. Йоахим Лёв рассматривал его в числе кандидатов на участие в чемпионате мира. Тем более что позиция левого защитника - не самое сильное место Манншафт - Йонас Гектор и Марвин Платтенхардт далеко не безупречны. Но Макс не вовремя получил повреждение, оставшись вне заявки. А после чемпионата мира Магистр Йоги забыл про Филиппа. Может, причина в клубной принадлежности футболиста. «Аугсбург» - не самый статусный клуб, откуда тяжело попасть в одну из сильнейших команд мира.

Пока Филипп не заигран за сборную Германии, и об этом помнят в Польше. И не только помнят, но ведут работу в данном направлении. Мартин Макс - польский фольксдойче, перебравшийся в ФРГ 14-летним подростком. Можно сделать польским гражданином и Филиппа, было бы у того желание. Возможно, по мере приближения Евро-2020 поляки активизируются и постараются заманить футболиста к себе.

«Аугсбургу» пока нет причин беспокоиться за своего лидера. Филипп связан с баварцами контрактом до июня 2022 года, сумма отступных 17 миллионов евро и выше. В Германии трансфер Макса могут потянуть «Бавария» и дортмундская «Боруссия», но у них позиция левого защитника не является проблемной. За рубеж Филипп не стремится. Да и вообще его всё устраивает в клубе, пока тот играет в первой Бундеслиге.

Всплеск активности Макса в текущем чемпионате обусловлен ещё и тем, что на левом фланге баварцев возникла интересная связка. Молодой Рубен Варгас, приглашённый из швейцарского «Люцерна», хорошо вписался в игру, забив в трёх первых матчах три мяча. 21-летний Варгас играет ближе к линии атаки, но и игра в обороне ему не в тягость. Постепенно два футболиста - немец и швейцарец нашли общий язык. Если Филипп идёт вперёд, то он может быть спокоен. Рубен подстрахует. И наоборот.

Насколько долгим окажется рывок «Аугсбурга»? Пока неизвестно. В последнем перед зимней паузой туре команда играет в Лейпциге. Серьёзное испытание, которое может дать ответы на многие вопросы. Главный из которых, насколько уверена команда Мартина Шмидта в своих силах.