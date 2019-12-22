Чёртик из табакерки

вчера, 08:49

«Соккер.ру» представляет юного нападающего «Баварии», забившего два победных мяча.

Он ворвался в большой футбол столь стремительно, что на его появление не успели среагировать ни Википедия, ни другие сайты. Пока везде числится игроком молодёжки «Баварии». И в компьютерной игре FIFA 20 юного нападающего пока нельзя выпустить в основном составе чемпионов Германии. Однако 18-летний голландец уже успел забить два мяча, ставших победными. Герой рубрики «Будем знакомы» - Джошуа Зиркзее.

Матч «Фрайбург» - «Бавария». 89 минута, счёт 1:1. На бровке появился длинный темнокожий парень с шапкой чёрных волос. Через минуту он заменил Филиппе Коутиньо. Пока журналисты и зрители соображали, кто это и как правильно звучит его фамилия, новобранец получил мяч от Сержа Гнабри и пробил между ног вратарю Марку Флеккену. А потом вездесущий Гнабри закрепил победу чемпиона в тяжелейшем матче - 3:1.

Однако такой дебют не забывается. Сколько пробыл на поле этот юноша с пышной шевелюрой? Минуту? Сорок секунд? Где-то так. Кто же этот таинственный юноша? Его имя Джошуа Зиркзее. Голландец. Наполовину, а на вторую половину - нигериец. Футбольное образование получал в школе «Ден Хааг», потом перевёлся в Роттердам, в академию «Фейеноорда». Два года назад его присмотрела разведка «Баварии». Так Джошуа оказался в Мюнхене, где играл за юношескую команду. Баварцы увели из-под носа у «Эвертона», в котором Джошуа уже находился на просмотре.

Джошуа забил свой первый гол в возрасте 18 лет 210 дней. Уве Зеелер, Карл-Хайнц Румменигге и Бастиан Швайнштайгер были немножко старше, когда начинали отсчёт своих голов за мюнхенский суперклуб. Только Роке Санта Крусу и Альфонсо Дэвису удавалось поразить ворота соперников в более юном возрасте. Но Зиркзее не ограничился голом в ворота «Фрайбурга». В субботней игре с «Вольфсбургом» Джошуа снова заменил Коутиньо. Уже на 86-й минуте. Игра складывалась непросто. На табло горели два нуля. Даже Роберт Левандовски (любитель забивать «волкам») никак не мог отличиться. Видя такое дело, тренер Флик снова бросил в бой юного голландца. И снаряд снова упал в ту же воронку. Джошуа через пару минут нахождения на поле смог забить столь нужный гол, замкнув прострел Томаса Мюллера. Два матча - два мяча. Причём оба победные. О таком дебюте можно только мечтать. Выскочил, как чёртик из табакерки, и сразу стал важной фигурой.

Внешне Зиркзее напоминает легенду «Фейеноорда» Пьера ван Хойдонка. Да и начинал он тоже на позиции центрфорварда, где немало забивал. Но в нынешнем сезоне Джошуа освоил новую футбольную специальность. Оттянутого нападающего или выдвинутого вперёд полузащитника - можно назвать его амплуа и так, и так. Что отразилось на его результативности. В матчах третьей Бундеслиги (где теперь играет вторая команда «Баварии») Джошуа пока не забивал. Однако это не помешало молодому игроку обратить на себя внимание.

В первый раз Зиркзее (вообще-то его фамилия звучит, как Сёрксее) был вызван в основу ещё Нико Ковачем. Просидел на лавочке весь матч с «Кёльном», посмотрел, как его команда разгромила «козлов». На этом командировка завершилась, а Джошуа снова отправился в третью Бундеслигу. Но за его игрой продолжали следить. Ханси Флик внёс голландца в заявку на матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и выпустил на четыре минуты. Забить Зиркзее не успел, но пару раз обратил на себя внимание.

В матче с «Вердером» Джошуа занял место на скамейке запасных. Но на поле не вышел. Филиппе Коутиньо, дублёром которого значится голландец, забил три мяча в ворота бременцев. Заменить его было как-то не с руки. Поэтому Джошуа вполне спокойно отнёсся к своему невыходу на поле. Его час пробил в игре с «Фрайбургом». А потом и в матче с «Вольфсбургом». На зимний перерыв Зиркзее уходит в превосходном настроении. Он совершил огромный шаг в большой футбол. Вероятно, он теперь будет регулярно попадать в заявки на матчи, выходить на поле и забивать мячи. В первой Бундеслиге, а не в третьей. А если учесть то обстоятельство, что «Бавария» не собирается выкупать Коутиньо у «Барселоны», несмотря на хет-трик бразильца в игре с «Вердером», то у голландца открываются хорошие перспективы стать основным игроком уже в следующем сезоне. При одном необходимом условии. Если он не успокоится и продолжит играть на таком же уровне.

В Голландии Зиркзее не слишком известен широкой публике. Однако специалисты знают о его существовании. Джошуа регулярно вызывался в юношеские сборные страны. Известен ли он Рональду Куману? Вне всяких сомнений. Но говорить, что Зиркзее сможет столь же стремительно ворваться в состав «оранжевых» - преждевременно. Даром что событие последних дней - тяжёлая травма Мемфиса Депая - заставляет Кумана подумать над ликвидацией последствия этого неприятнейшего происшествия. Зиркзее выходил на поле как раз на той позиции, что играл Мемфис. Если молодой футболист «Баварии» продолжит в том же духе, то его дебют в сборной и участие в чемпионате Европе вовсе не выглядит фантастикой. А связка двух афроголландцев - Зиркзее - Майрон Боаду может стать ударной силой «оранжевых». Но это, сами понимаете, только рассуждения. Боаду уже доказал, что готов к большим делам. Зиркзее только предстоит это сделать.

Однако Куману всё же стоит поторопиться. Тренер сборной Нигерии Гернот Рор уже обратил внимание на молодого футболиста «Баварии». И если голландцы промедлят, то одним бледным «суперорлом» станет больше.