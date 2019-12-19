Тайное оружие Роберто Мартинеса

вчера, 17:30

«Соккер.ру» - о потенциальном сопернике сборной России и о столь же потенциальном новичке «Баварии».

Казалось бы, мы рассмотрели сборную Бельгии под микроскопом. И пришли к выводу, что «красные дьяволы» собрали под своё чёрно-жёлто-красное знамя всех сильнейших игроков небольшой европейской страны. Оказывается, нет. Есть ещё и скрытые резервы. Вот с одним из тех, кто может усилить первую команду в рейтинге ФИФА и соперника россиян по групповому этапу, мы и познакомимся.

Как ни странно, но ахиллесова пята бельгийцев - центр обороны. Венсан Компани оставил сборную. Ян Вертонген вечно травмирован, Томас Вермален уже постарел и не всегда успевает за соперниками, а Тоби Алдервейрелд сжился с ролью правого защитника. Два темнокожих молодца - Дедрик Бойата и Джейсон Денайе небезупречны. Но появился футболист, который способен стать столпом обороны «красных дьяволов» на долгие годы.

Пора назвать имя. С удовольствием. Себастьян Борно. Не слышали? Вполне может быть. Этому высокому длинноволосому блондину всего двадцать лет, и он проводит лишь второй сезон на высоком уровне. Сначала отыграл год в самом титулованном клубе родной страны - «Андерлехте», летом перебрался в «Кельн». Может, не самый сильный в наши дни, но весьма именитый клуб Германии, вернувшийся в первую бундеслигу.

«Козлы», кто забыл, - это прозвище «Кельна», тяжело вошли в сезон. Но постепенно двукратные чемпионы Германии обрели уверенность, стали набирать очки и выбрались из зоны вылета. В двух последних турах «Кёльн» победил сначала соседей из Леверкузена, а потом во Франкфурте, уступая 0:2, нанёс поражение «Айнтрахту». В обеих встречах по мячу забил центральный защитник «козлов» Себастьян Борно.

Высокий и очень прыгучий Себастьян превосходно играет в воздухе. Что в чужой штрафной площадке, что в своей. Второе важнее, ведь Себастьян - защитник, и его главная задача обезопасить свои ворота. У него не только прекрасный прыжок, как прыгнет, то закроет все воздушные коридоры. Борно обладает и завидной интуицией. Шаг вперёд или назад, поворот корпуса - и он победитель в единоборстве. Бельгиец крепко стоит на ногах, не позволяет себя оттирать в борьбе за мяч. На заметку Артёму Дзюбе, которому, возможно, придётся сойтись с Борно в решающем матче Евро-2020. Себастьян хорош в подкатах. Как правило, играет точно в мяч, так что у судей не возникает сомнений, в чью пользу толковать эпизод.

Есть ли недостатки в игре молодого защитника? Конечно. Главный состоит в том, что, выиграв борьбу за сложный мяч, Борно не всегда знает, что с этим мячом делать. Старается избавиться от него, причём как можно быстрее. А спешка - не лучший помощник в таких ситуациях. Хорошо ещё, если футболист «привозит» угловые. Бывало, что он отбивал мяч куда попало и создавал ещё более острую ситуацию в штрафной площадке. У тренеров «Кёльна», а этот сезон «козлы» начинали под руководством Ахима Байерлорцера, а продолжают уже под командованием Маркуса Гиздоля, существовали и остаются претензии к рослому блондину. Однако оба наставника ставили Себастьяна в основу, доверяли ему, а стало быть, плюсов в его игре было куда больше, чем издержек.

Но помимо исполнения прямых обязанностей, центральный защитник активно участвует в атаке. Если с коротким пасом у Себастьяна есть сложности, то с длинным - полный порядок. Он начинает немало атак «Кёльна». Знает, кому и куда отдать. Особенно если никто из соперников «не стоит у него над душой». Особенно хорошо получается взаимодействовать с другим новичком «козлов», правым полузащитником Кингсли Шиндлером. Оба футболиста очень быстро сыгрались, и их взаимодействие стремится к автоматизму. Борно не только начинает атаки «Кёльна», но и завершает их. В нынешнем чемпионате он забил уже три мяча, что неплохой результат для защитника не самой сильной команды, к тому же проводящего первый сезон в бундеслиге.

Кого же Себастьян Борно напоминает своей игрой? Довольно легко догадаться. Помните Даниэля Ван Бюйтена? Который хозяйничал в своей штрафной площадке, был опасен в чужой, да и в середине поля был более чем полезен. Большой Дан тянул на себе сборную Бельгии, когда она переживала упадок, поддерживал как мог «красных дьяволов». В своих клубах - «Стандарде», «Марселе», «Гамбурге» и «Баварии» он тоже был лидером. Ван Бюйтен завершил карьеру пять лет назад и стал футбольным агентом. Среди его клиентов есть и Себастьян Борно.

Проследует ли Борно по дороге своего шефа в «Баварию»? Сейчас сложно сказать. Но мюнхенцы следят за игрой молодого футболиста и могут прибегнуть к его услугам. Возможно, не в этом году, но в обозримом будущем. Тем более что «Бавария» клуб особенный, поманит пальцем, и мало кто устоит. Тем более если игрок не немец, а легионер. И если Себастьян продолжит играть столь же сильно, то вероятность его перехода в сильнейший клуб Германии весьма высока.

А каковы перспективы Борно сыграть на чемпионате Европы. В первую сборную Бельгии он пока не привлекался, не было повода. Но в молодёжке играл постоянно. Нынешний сезон молодой футболист проводит сильно, поэтому может рассчитывать на приглашение Роберто Мартинеса. А там уже всё зависит от самого игрока. У Себастьяна есть полгода, чтобы доказать свою полезность сборной Бельгии. Большой шаг в этом направлении он уже сделал.