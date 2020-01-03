Фанат Янузая в «Ювентусе»

сегодня, 10:35

Залогом успеха больших клубов является преемственность. Одни уходят, другие приходят. Важно вовремя подавать замену. «Соккер.ру» - о молодом и дорогом новичке «Ювентуса».

Трансфер Деяна Кулушевски в «Ювентус» вряд ли можно считать большой неожиданностью, поскольку к этому вела мощная информационная подготовка в итальянских СМИ . За лучшим игроком декабря в Серии А выстроилась громадная очередь из грандов разного пошиба – если верить прессе.

Под таким давлением нужно было действовать незамедлительно, работать на опережение. У «Ювентуса» богатый опыт скупки тех, кого нельзя отпустить к конкурентам, а заодно можно рассматривать в качестве потенциального усиления на будущее – пригодится к обновлению состава. Ведь настоящему гранду, который призван бороться за все трофеи в каждом сезоне, важнее всего не собрать сию минуту мощный состав, а обеспечивать себе поступление сильных футболистов по мере ухода к закату уже имеющихся, устраивать конвейер.

Если ты главная доминирующая сила в чемпионате, тебе это делать проще, поскольку можешь просто ходить по клубам и собирать все сливки, имея статусное и финансовое подавляющее превосходство. Так делает «Бавария» в Германии, так делает зачастую «Ювентус». В частности, в борьбе за Кулушевски туринцы достаточно легко опередили «Интер», который пытается бросить вызов гегемону и в чемпионате Италии, и на трансферном рынке.

Но с Кулушевски миланцев ждал провал – с его агентом не удалось договориться о финансовых условиях, а сам игрок оказался из числа тех, кто любит пооценивать в свои 19 лет стили команд. И ему показалось, что манера игры «Интера» Антонио Конте подходит ему в меньшей степени, чем футбол Маурицио Сарри. Хотя еще вопрос, останется ли Сарри у руля «Ювентуса» к тому времени, когда Кулушевски все же начнет играть в Турине.

Ведь сделка не с мгновенным действием. Сам швед подчеркивал ранее, что о своем будущем задумается только после окончания сезона. Но планы меняются, когда приходят такие покупатели. Интерес «Интера», а также появление скаутов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матчах с участием Кулушевски, заставили «Ювентус» действовать прямо сейчас и удовлетворять требования руководства «Аталанты», которая воспитала очень мощный актив, что не скрывал президент клуба Антонио Перкасси:

У нас есть игрок, который в ближайшее время станет большой звездой. Мы не спешим с продажей, но столкнувшись с определенными предложениями, мы сделаем то, что делали всегда: монетизируем и реинвестируем. Это наш подход к большинству игроков. Именно такое отношение позволило нам развиваться.

Прогресс Кулушевски впечатляет. Он начал играть в футбол в скромной шведской «Броммапойкарне», откуда подростком перебрался в академию «Аталанты», где рассмотрели его талант. В 2016 году Кулушевски достался клубу из Бергамо всего за 165 тысяч евро. Там он начал и как профессионал. Причем свой первый матч на этом уровне провел только в январе 2019 года. В прошлом сезоне он появлялся на поле лишь эпизодами.

А летом перешел в аренду в «Парму», где и раскрылся по полной программе. В первой части сезона 19-летний швед сделал семь голевых передач и забил четыре мяча, приняв участие в 46 процентах голов своей команды. Его признали лучшим футболистом Серии А в декабре. Всего за год он проделал путь от никому не известного юноши до этого статусного признания и внушительной сделки.

«Ювентус» заплатит «Аталанте» за Кулушевски 35 миллионов евро, которые будут выплачиваться на протяжении пяти лет. Еще 9 миллионов предусмотрены в качестве бонуса. При этом до конца сезона швед останется в «Парме» на правах аренды, которая за нее заплатила еще летом. Это полезно и для самого футболиста – вряд ли с ходу он бы заиграл в «Ювентусе». А так, у него будет возможность получать практику и дальше.

Ведь Кулушевски едва раскрылся, он очень молод, ошибки и набивание шишек неизбежно. А в «Ювентусе» это было бы слишком дорого делать. При этом он может не беспокоиться о своем будущем – контракт с туринцами подписан до лета 2024 года. Хотя любопытно, что туринцы хотели заполучить Кулушевски прямо сейчас и предлагали «Парме» взять в аренду вместо шведа Марко Пьяцу. «Парма» отказалась.

Категорически против ухода Кулушевски, конечно, был главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса:

Клуб знает, насколько он важен для нас. Я не знаю, в каких командах и у каких тренеров Кулушевски мог бы получить такой шанс. Мы должны обеспечить ему стабильность и сохранить его до конца сезона. Думаю, Кулушевски способен перефокусироваться и играть на разных позициях. У него есть потенциал разрушителя. Но между линиями. В полузащите ему не хватает пока чего-то: не «физики», а понимания концепции, структуры. Его характеристики пока лучше раскрываются в атаке.

О том, что Кулушевски может быть большим универсалом, итальянская пресса пишет давно. В частности, его сравнивают по потенциалу с Кевином Де Брюйне, который способен исполнять роли в разных частях полузащиты. Швед может использоваться и на флангах с разной глубиной расположения, и в полузащите: от плеймейкера до игрока под нападающим. Этому универсализму не хватает пока только огранки и опыта применения сил в том или ином амплуа. Интересно то, на кого сам Кулушевски ориентируется. Можно подумать, что на Роналду, например, но нет, не угадаете – на Аднана Янузая. Помните, как тот бельгиец многообещающе дебютировал в «Манчестер Юнайтед»?

Я хочу быть похожим на него: дебютировать так, чтобы никто не заметил, что я самый молодой на поле.

Только, наверное, продолжения карьеры швед хотел бы более славного, чем сложилось у Аднана. Но все в его руках теперь.