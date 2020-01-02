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Кулушевски подписал соглашение с «Ювентусом» до 2024 года

вчера, 23:56

«Ювентус» подписал контракт с полузащитником Деяном Кулушевски. Права на игрока принадлежали «Аталанте», но он был арендован «Пармой» и играл за эту команду в текущем сезоне. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Кроме того, «Аталанта» может получить бонусы в размере 9 миллионов евро.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. До конца нынешнего сезона Кулушевски будет выступать в «Парме» на правах аренды.

Ранее об усилении состава объявил другой итальянский гранд – «Милан». «Красно-черные» подписали контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем. 

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Барeт Гейл
Барeт Гейл ответил dimagas2
сегодня в 03:18
Что это за поляк?Посмотрел статистику вроде для полузащитника норм:4 гола 7 пасов в 17 играх.
во-первых он не поляк, а во-вторых не полузащитник.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:07
Пока это ни о чем не говорит.
Juve14
Juve14 ответил А. Миронов
сегодня в 01:45
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 01:06
    А это кто ?
    Опять еврей *
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:55
    Затарились шобы был...
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 00:43
    Удачи в Юве!
    А. Миронов
    А. Миронов ответил Juve14
    сегодня в 00:39
    "Другой Итальянский гранд - Милан" Смешно. А нас с хорошим приобретением
    Согласен, негоже семикратного победителя ЛЧ сравнивать с каким-то неудачником финалов.
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 00:36
    Прчему в Парму, а не с Аталантой в плэй-офф ЛЧ???
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 00:35
    начали ослаблять конкурента за 5 строчку. очередная грязная игра старухи
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 00:15
    "Другой Итальянский гранд - Милан" Смешно. А нас с хорошим приобретением
    juvenale
    juvenale ответил dimagas2
    сегодня в 00:14
    Что это за поляк?Посмотрел статистику вроде для полузащитника норм:4 гола 7 пасов в 17 играх.
    19 лет хаха а уже сильнее КДБ
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:09
    Что это за поляк?Посмотрел статистику вроде для полузащитника норм:4 гола 7 пасов в 17 играх.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:08
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:59
    Отличное приобретенее. Молодцы Ювентус, оперативно сработали!
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