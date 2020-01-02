Кулушевски подписал соглашение с «Ювентусом» до 2024 года

вчера, 23:56

«Ювентус» подписал контракт с полузащитником . Права на игрока принадлежали «Аталанте», но он был арендован «Пармой» и играл за эту команду в текущем сезоне. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Кроме того, «Аталанта» может получить бонусы в размере 9 миллионов евро.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. До конца нынешнего сезона Кулушевски будет выступать в «Парме» на правах аренды.

Ранее об усилении состава объявил другой итальянский гранд – «Милан». «Красно-черные» подписали контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем.