Справитесь лучше? Сборная декады от РПЛ

Дзюба, Вернблум, Иванович и Вагнер Лав вошли в состав. «Соккер.ру» выясняет, согласны ли вы с результатами выборов.
Каких кандидатов предложили в РПЛ?
Российская Премьер-Лига ошиблась, запустив голосование только в Инстаграме, ведь такой подход автоматически отрезал самых взрослых болельщиков, подключив большее количество молодежи, которая не обязательно помнит чемпионаты начала десятилетия.
Впрочем, исправим недочет РПЛ – представим всех кандидатов, чтобы вы могли поставить себя не место тех, кто лайкал лучших на свой вкус. Причем когда есть полный список, а не видишь кандидатов по одному, составить полную сборную легче.
Клубы не указываем, ведь если нужно так делать, то человек автоматически не подходит для списка кандидатов в сборную десятилетия.
Вратари: Акинфеев, Беленов, Гильерме, Ребров, Рыжиков.
Левые защитники: Ансальди, Жирков, Дмитрий Комбаров, Кришито, Щенников.
Центральные защитники: Василий Березуцкий, Боккетти, Гарай, Гранквист, Джикия, Иванович, Игнашевич, Ломбертс, Навас, Чорлука.
Правые защитники: Кузьмин, Анюков, Марио Фернандес, Смольников, Паршивлюк.
Центральные полузащитники: Вернблум, Глушаков, Денисов, Нобоа, Фернандо.
Левые полузащитники: Данни, Жоаозиньо, Классон, Промес, Шатов.
Правые полузащитники: Быстров, Карадениз, Самедов, Тошич, Халк.
Атакующие полузащитники: Головин, Алексей Миранчук, Широков, Дзагоев, Еременко.
Нападающие: Вагнер Лав, Кержаков, Думбия, Это’О, Смолов, Кокорин, Мовсисян, Азмун, Муса, Дзюба.
Какой получилась итоговая сборная?
Во-первых, в составе оказалось семь игроков, которые в своей карьере представляли ЦСКА. Во-вторых, пятеро – Жирков играл и за два клуба, выступали или до сих пор выступают за «Зенит». «Армейцы» и «лазурные» получили 100 % мест в составе, хотя понятно, что некоторые игроки представляли в РФПЛ – старое название РПЛ, сразу несколько команд.
Но если брать именно последнее десятилетие, то выступления Данни за «Динамо» уже нельзя оценивать – перешел в «Зенит» десять лет тому назад. Иванович играл за «Локомотив» тоже давным-давно, как и Игнашевич. Так что куда больше ставок на людей, которые за всю карьеру в России не меняли клуб – Акинфеев, Вернблум, Фернандес, Головин, Халк или Вагнер Лав. Глас народа выбрал любимцев, хотя понятно, что такой выбор многие оспорят.
Очевидно, что достанется Дзюбе. Артем забил в чемпионате России за декаду более ста мячей – почти в два раза больше, чем Кержаков за десятилетие. Вряд ли Смолова, Кокорина или Мовсисяна можно поставить выше по сумме выступлений, они не такие результативные. А вот Головин – другое дело. Поскольку Александр провел в ЦСКА три с половиной сезона, из которых лишь в двух последних играл в основе, его место в основе смотрится странно.
Но возьмите Жиркова или Фернандеса. Разве это не звезды РПЛ? И хотя можно заменить Юрия на Кришито без потери качества – Доменико четко отпахал в РПЛ немало лет, заслужил признание слева в защите, сильной разницы между двумя достойными кандидатурами нет, Жирков тоже легенда. Та же история с Акинфеевым – ни один другой вратарь не может считать себя главным за десятилетие, поскольку по сумме достижений и сэйвов Игорь – лучший.
Наличие в окончательном составе по итогам голосования болельщиков многих футболистов не вызывает сомнения, хотя рядом – спорные кандидатуры:
⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков! ⠀ 📲 Болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет в сториз ⠀ ⭐ Team of the Decade voted by #RPL fans ⠀ 📲 Best players of the last ten years were chosen via voting in our stories ⠀ #РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ
Напрашиваются изменения в составе?
Проблема этих выборов в площадке проведения. Предложили сказать «да» или «нет», представляя конкретных кандидатов по одному, и поэтому смазывалась сама суть процесса. Если бы просто на сайте РПЛ был традиционный опрос, как на «Соккер.ру» обычно – с вариантами ответа друг за другом, то людям было проще сравнить кандидатов.
Захотели сделать «модно», а получили команду, где ряд футболистов – полностью по делу, поскольку Акинфеев, Фернандес, Халк или Данни заслужили победы, но в целом получилась команда двух клубов. Или это справедливо? «Зенит» и ЦСКА, начиная с 2010 года, выиграли семь из девяти титулов, и сейчас команда из Санкт-Петербурга лидирует с неплохим отрывом – могут получить восемь побед из десяти, что автоматически подсказывает, где искать лучших игроков.
Нравится это кому-то или нет, но из «Локомотива» вообще сложно найти одного человека в подобный состав – даже Чорлука не играл всегда стабильно в защите и не был таким вожаком для команды, как тот же Сесар Навас для «Рубина» или «Ростова», поэтому из «железнодорожников» сложно выбрать однозначного кандидата в основу. Смолов забивал в «Краснодаре», но вряд ли он круче Дзюбы по сумме.
У «Спартака» есть Промес – достойная кандидатура, но его РПЛ поставила «левым полузащитником», и Данни его переиграл, а Мигель – легенда РПЛ. Конечно же, Иванович не так давно вернулся и не настолько впечатляюще играл в прошлых сезонах, чтобы ради него игнорировать Гранквиста или Наваса – пожалуй, лучших центральных защитников десятилетия вместе с Игнашевичем. Разумеется, попадание Головина в основу – отсылка к тому, насколько активными являются «армейские» фанаты в различных голосованиях.
Вспомните, в прошлом сезоне игроками тура и месяца были в основном игроки ЦСКА или «Зенита». Но если заменить Ивановича на Наваса, а Головина – на Широкова (дважды игрок года в стране за последние десять лет, на секундочку), то станет лучше. Можно также вспомнить, что Вагнер Лав лучшие сезоны в России провел в 2000-х. Возможно, Сейду Думбия, пожалуй, лучше подходит на роль героя последней декады.
Тогда получите более взвешенную сборную, где пострадавшим окажется, в принципе, только Промес. Голландец один из главных футболистов десятилетия, которого куда не ткни – получит в конкуренты Данни и Халка, тоже легенд РПЛ. Впрочем, если вспомнить, что это символическая команда, то можно позволить себе парочку вольностей с тактикой. Представляем состав, в котором можно упомянуть всех самых ярких героев, не путая десятилетия (Вагнер Лав скорее герой 2000-х), и не переоценивая вклад Головина в развитие российского чемпионата.
Альтернативная сборная десятилетия в РПЛ (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Навас, Игнашевич, Кришито – Вернблум, Широков – Промес, Халк, Данни – Дзюба.
Все очень сильные, все доминировали в своих амплуа или сразу в нескольких годами. И хотя у того же Вернблума был мощный конкурент – Денисов, у Игоря спадов больше, а лидерская роль не во всех клубах оставалась такой яркой и чемпионской, как у Понтуса в ЦСКА. Бускетса из РПЛ не стоит игнорировать, швед был крут, как и Кришито в роли именно защитника.
Или как Дзюба в нападении. Сначала Артем стал героем провинции, а затем – Санкт-Петербурга. Думбия, конечно, крут, но даже он не играл настолько долго, чтобы добраться до показателей Артема по голам и пасам. Впрочем, здесь как обычно: сколько людей – столько мнений. Если вас не устраивает состав сборной десятилетия в РПЛ, выбранной вашими коллегами-фанатами, то всегда можете назвать своих любимцев.
Выбор большинства известен, теперь ваш ход! Только не забывайте, что это сборная последних десяти лет, поэтому не надо возмущений, что не назвали Аршавина, Титова или Лоськова. Здесь могли быть только те, кого в РПЛ выбрали в свой список кандидатов.
Жирков, Гарай, Игнашевич, Анюков,
Денисов, Данни, Халк, Дзагоев,
Кержаков, Дзюба.
Запасные:
Беленов, Кришито, Иванович, Нобоа, Самедов, Думбия, Азмун.
Жирков, Гарай, Игнашевич, Анюков,
Денисов, Данни, Халк, Дзагоев,
Кержаков, Дзюба.
Запасные:
Беленов, Кришито, Иванович, Нобоа, Самедов, Думбия, Азмун.
Да,были такие крутые, как Промес,Хонда,Муса,Азмун(не первый год клепает ка кникак),Игнашевич,Бано,Глушаков(все-таки чемпионский сезон Спартак во многом его заслуга и в сборную выбивал себе место) да куча кого можно привести к примеру..даже тот же Это о заслуживает место под солнцем,но выше этих ребят, я считаю нет людей.
Да,были такие крутые, как Промес,Хонда,Муса,Азмун(не первый год клепает ка кникак),Игнашевич,Бано,Глушаков(все-таки чемпионский сезон Спартак во многом его заслуга и в сборную выбивал себе место) да куча кого можно привести к примеру..даже тот же Это о заслуживает место под солнцем,но выше этих ребят, я считаю нет людей.
А то что не заиграли другие, как и игроки ЦСКА, так и игроки Спартака, то это проблема не клубов, а чемпионата. Лучшие игроки РФПЛ - подавальщики мячей в топ лигах. С исключениями, но маленькими.
А то что не заиграли другие, как и игроки ЦСКА, так и игроки Спартака, то это проблема не клубов, а чемпионата. Лучшие игроки РФПЛ - подавальщики мячей в топ лигах. С исключениями, но маленькими.
Да и не заиграл он еще толком - одни красные да эпизодические всплески.
Да и не заиграл он еще толком - одни красные да эпизодические всплески.
Легенды РПЛ в одной картинке, и нечего тут размусоливать.
Легенды РПЛ в одной картинке, и нечего тут размусоливать.