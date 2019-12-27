Справитесь лучше? Сборная декады от РПЛ

вчера, 15:07

Дзюба, Вернблум, Иванович и Вагнер Лав вошли в состав. «Соккер.ру» выясняет, согласны ли вы с результатами выборов.

Каких кандидатов предложили в РПЛ ?

Российская Премьер-Лига ошиблась, запустив голосование только в Инстаграме, ведь такой подход автоматически отрезал самых взрослых болельщиков, подключив большее количество молодежи, которая не обязательно помнит чемпионаты начала десятилетия.

Впрочем, исправим недочет РПЛ – представим всех кандидатов, чтобы вы могли поставить себя не место тех, кто лайкал лучших на свой вкус. Причем когда есть полный список, а не видишь кандидатов по одному, составить полную сборную легче.

Клубы не указываем, ведь если нужно так делать, то человек автоматически не подходит для списка кандидатов в сборную десятилетия.

Вратари: Акинфеев, Беленов, Гильерме, Ребров, Рыжиков.



Левые защитники: Ансальди, Жирков, Дмитрий Комбаров, Кришито, Щенников.



Центральные защитники: Василий Березуцкий, Боккетти, Гарай, Гранквист, Джикия, Иванович, Игнашевич, Ломбертс, Навас, Чорлука.

Правые защитники: Кузьмин, Анюков, Марио Фернандес, Смольников, Паршивлюк.

Центральные полузащитники: Вернблум, Глушаков, Денисов, Нобоа, Фернандо.

Левые полузащитники: Данни, Жоаозиньо, Классон, Промес, Шатов.

Правые полузащитники: Быстров, Карадениз, Самедов, Тошич, Халк.

Атакующие полузащитники: Головин, Алексей Миранчук, Широков, Дзагоев, Еременко.

Нападающие: Вагнер Лав, Кержаков, Думбия, Это’О, Смолов, Кокорин, Мовсисян, Азмун, Муса, Дзюба.

Какой получилась итоговая сборная?

Во-первых, в составе оказалось семь игроков, которые в своей карьере представляли ЦСКА . Во-вторых, пятеро – Жирков играл и за два клуба, выступали или до сих пор выступают за «Зенит». «Армейцы» и «лазурные» получили 100 % мест в составе, хотя понятно, что некоторые игроки представляли в РФПЛ – старое название РПЛ , сразу несколько команд.

Но если брать именно последнее десятилетие, то выступления Данни за «Динамо» уже нельзя оценивать – перешел в «Зенит» десять лет тому назад. Иванович играл за «Локомотив» тоже давным-давно, как и Игнашевич. Так что куда больше ставок на людей, которые за всю карьеру в России не меняли клуб – Акинфеев, Вернблум, Фернандес, Головин, Халк или Вагнер Лав. Глас народа выбрал любимцев, хотя понятно, что такой выбор многие оспорят.

Очевидно, что достанется Дзюбе. Артем забил в чемпионате России за декаду более ста мячей – почти в два раза больше, чем Кержаков за десятилетие. Вряд ли Смолова, Кокорина или Мовсисяна можно поставить выше по сумме выступлений, они не такие результативные. А вот Головин – другое дело. Поскольку Александр провел в ЦСКА три с половиной сезона, из которых лишь в двух последних играл в основе, его место в основе смотрится странно.

Но возьмите Жиркова или Фернандеса. Разве это не звезды РПЛ ? И хотя можно заменить Юрия на Кришито без потери качества – Доменико четко отпахал в РПЛ немало лет, заслужил признание слева в защите, сильной разницы между двумя достойными кандидатурами нет, Жирков тоже легенда. Та же история с Акинфеевым – ни один другой вратарь не может считать себя главным за десятилетие, поскольку по сумме достижений и сэйвов Игорь – лучший.

Наличие в окончательном составе по итогам голосования болельщиков многих футболистов не вызывает сомнения, хотя рядом – спорные кандидатуры:

Напрашиваются изменения в составе?

Проблема этих выборов в площадке проведения. Предложили сказать «да» или «нет», представляя конкретных кандидатов по одному, и поэтому смазывалась сама суть процесса. Если бы просто на сайте РПЛ был традиционный опрос, как на «Соккер.ру» обычно – с вариантами ответа друг за другом, то людям было проще сравнить кандидатов.

Захотели сделать «модно», а получили команду, где ряд футболистов – полностью по делу, поскольку Акинфеев, Фернандес, Халк или Данни заслужили победы, но в целом получилась команда двух клубов. Или это справедливо? «Зенит» и ЦСКА , начиная с 2010 года, выиграли семь из девяти титулов, и сейчас команда из Санкт-Петербурга лидирует с неплохим отрывом – могут получить восемь побед из десяти, что автоматически подсказывает, где искать лучших игроков.

Нравится это кому-то или нет, но из «Локомотива» вообще сложно найти одного человека в подобный состав – даже Чорлука не играл всегда стабильно в защите и не был таким вожаком для команды, как тот же Сесар Навас для «Рубина» или «Ростова», поэтому из «железнодорожников» сложно выбрать однозначного кандидата в основу. Смолов забивал в «Краснодаре», но вряд ли он круче Дзюбы по сумме.

У «Спартака» есть Промес – достойная кандидатура, но его РПЛ поставила «левым полузащитником», и Данни его переиграл, а Мигель – легенда РПЛ . Конечно же, Иванович не так давно вернулся и не настолько впечатляюще играл в прошлых сезонах, чтобы ради него игнорировать Гранквиста или Наваса – пожалуй, лучших центральных защитников десятилетия вместе с Игнашевичем. Разумеется, попадание Головина в основу – отсылка к тому, насколько активными являются «армейские» фанаты в различных голосованиях.

Вспомните, в прошлом сезоне игроками тура и месяца были в основном игроки ЦСКА или «Зенита». Но если заменить Ивановича на Наваса, а Головина – на Широкова (дважды игрок года в стране за последние десять лет, на секундочку), то станет лучше. Можно также вспомнить, что Вагнер Лав лучшие сезоны в России провел в 2000-х. Возможно, Сейду Думбия, пожалуй, лучше подходит на роль героя последней декады.

Тогда получите более взвешенную сборную, где пострадавшим окажется, в принципе, только Промес. Голландец один из главных футболистов десятилетия, которого куда не ткни – получит в конкуренты Данни и Халка, тоже легенд РПЛ . Впрочем, если вспомнить, что это символическая команда, то можно позволить себе парочку вольностей с тактикой. Представляем состав, в котором можно упомянуть всех самых ярких героев, не путая десятилетия (Вагнер Лав скорее герой 2000-х), и не переоценивая вклад Головина в развитие российского чемпионата.

Альтернативная сборная десятилетия в РПЛ (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Навас, Игнашевич, Кришито – Вернблум, Широков – Промес, Халк, Данни – Дзюба.

Все очень сильные, все доминировали в своих амплуа или сразу в нескольких годами. И хотя у того же Вернблума был мощный конкурент – Денисов, у Игоря спадов больше, а лидерская роль не во всех клубах оставалась такой яркой и чемпионской, как у Понтуса в ЦСКА . Бускетса из РПЛ не стоит игнорировать, швед был крут, как и Кришито в роли именно защитника.

Или как Дзюба в нападении. Сначала Артем стал героем провинции, а затем – Санкт-Петербурга. Думбия, конечно, крут, но даже он не играл настолько долго, чтобы добраться до показателей Артема по голам и пасам. Впрочем, здесь как обычно: сколько людей – столько мнений. Если вас не устраивает состав сборной десятилетия в РПЛ , выбранной вашими коллегами-фанатами, то всегда можете назвать своих любимцев.