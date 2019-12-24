Ваши любимчики и Дзюба. Сборная первой части сезона РПЛ

24 декабря 2019, 15:00

«Соккер.ру» собрал героев нового российского чемпионата - нашли лучших футболистов лиги в сезоне 2019/20.

Как обычно, есть однозначные кандидатуры, не оставившие место для дискуссии, но рядом несколько претендентов на одно место, поэтому будем благодарны за отклик в комментариях.

Не бывает «правильных» или «неправильных» символических сборных. Но одни построены на фактах, а другие - на личных предпочтениях. У нас – первый вариант, но у вас могут быть свои правила или симпатии – высказывайтесь, не стесняйтесь.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Нет одного лучшего вратаря после 19-ти туров. Кержаков играл за команду, по воротам которой наносили простые удары – 85 % оных потянул. Рыжиков и Джанаев попали под обстрелы – их клубы замыкают таблицу, один в воротах воин, но спасти сложно. Акинфеев был хорош, работы у Игоря хватало. Как и у Дюпина – герой своей команды, как и Максименко во многих случаях. Но какой голкипер сильнее всего повлиял на собственную оборону, сделал ее очень надежной? Именно Беленов. Александр взял 53 удара, пропустил всего 11 мячей, собрав 9 «сухарей» в 17 сыгранных матчах – рекорд сезона.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

И снова позиция, где одного фаворита нет, а победа не на 100 %. В «финале» сравнивали показатели тройки Фернандес, Караваев, Петров. Если суммировать геройства в поисках баланса и самого сильного правого защитника и латераля чемпионата, то пока выходим на привычного Марио. Учтите голы – 2 штуки, ассисты – тоже 2, не забывайте о последнем пасе – по 2.1 за игру, влиянии на игру – по 50 передач за игру. Петров чаще играл в защите, что понятно, ведь у Марио за спиной три центральных, но пока и Сергей, и Караваев «армейца» не догнали. Хотя у Вячеслава есть шансы весной!

Самуэль Жиго («Спартак»)

Наконец-то однозначная кандидатура. Жиго оказался оборонцем, который умеет все. Самуэль – лидер атак «Спартака», ведь забил четыре мяча, которые выручили команду. Без очков, которые принес лично француз, московский клуб прямо сейчас мог находиться на пятнадцатом предпоследнем месте. А добавьте, сколько раз Жиго выручал в защите! Самуэль собирал по 2.1 отбора за игру, по 1.8 перехватов, выносил мяч по 4.2 раза за матч, выдавал первые пасы – по 4.4 длинных передачи за игру. Неожиданно, что человек из обороны «Спартака», но Жиго персонально - лучший защитник первой части сезона.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

«Зенит» пропустил лишь девять мячей, лучший показатель в РПЛ . Отчасти успехи на совести всей команды и соперников. Оппоненты недостаточно качественно давили на медленных Ивановича и Ракицкого. Но это – их проблемы, а сам Ярослав стал невероятно важным в структуре игры «Зенита» благодаря работе с мячом. Кроме того, у него идентичные с Ивановичем показатели в обороне. Только голов нет, ведь запретил Оздоеву целовать себя в лысину и со штрафных не попадал мячом в сетку. Но суммарно сыграл стабильнее, чем Чистяков из «Ростова». Дмитрий не попал в основу из-за таких матчей, как против «Тамбова», «Зенита» или «Динамо». Пока не хватает опыта.

Дуглас Сантос («Зенит»)

А вот здесь снова чистая победа. Конечно, Сантос не все матчи провел слева в защите – может и в центре поля сыграть, да и Жирков выдал несколько интересных представлений. Но ни Айртон, ни Чернов, ни Рауш, ни Альварес, ни Рамирес, ни любой другой левый защитник из РПЛ не может заявить, что ему первая часть удалась лучше, чем добротному бразильцу из «Зенита». Дуглас недобрал в атаке – пока один ассист, но шикарно работал с мячом, был невероятно цепким – почти по пять побед каждые два матча. Отличный летний трансфер!

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Бакаев играл на разных позициях, и не всегда спасал «Спартак». Однако и его коллеги по двум позициям – правого вингера и центрального атакующего хавбека, тоже не всегда справлялись с задачами. И у Алексея Миранчука, и у его тезки Ионова, и у всех остальных были слабые отрезки и поединки. При этом многие играли в более опытных и обустроенных, если можно так сказать, командах, нежели «Спартак». А Зелимхан попал в уничтоженную Кононовым команду, стараясь собрать как можно больше голов. 7 ассистов, 3 мяча и личный рост – хорошая заявка на будущее. Бакаев, невзирая на результаты его команды, один из героев сезона.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Тяжело было выбрать между Барриосом и Оздоевым (Норманн и Баринов не были настолько стабильными, чтобы вмешаться в драку), поскольку оба заслужили внимание после первой части сезона. У «зенитовцев» на двоих по 5 отборов и по 3.5 перехватов за игру, и понятно, почему Кержаков и Лунев пропустили всего девять раз – оборона «Зенита» начиналась в центре поля. Колумбиец играл глубже, россиянин – выше, и поскольку Магомед добавил к оборонительным действиям, по которым у него с Барриосом равенство, 3 гола, 2 ассиста, по 2 момента за полный матч и такую же, как у коллеги, культуру работы с мячом, то Оздоев – в сборной первой части сезона.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Один из лучших легионеров первой части сезона. Стоит отметить, что Крыховяк не все матчи отыграл одинаково сильно, как и «Локомотив», плохо подключался к защитным действиям – возможно, отчасти поэтому москвичи столько пропускали, Мурило и Баринов вдвоем оборону не подстраховали. Но у вовлеченности Крыховяка в атаку есть объяснения – Гжегож компенсировал ляпы Смолова и Эдера, был прекрасен, когда «Локомотиву» был нужен супергерой. Если отнять вклад поляка в результаты, то останется двадцать пунктов. Без хавбека «Локомотив» мог занять 12 место, ниже «Тамбова».

Никола Влашич ( ЦСКА )

Если говорим о количестве удачных обводок и одновременно о проценте от общего количества попыток, то Влашич оказывается Азаром чемпионата России. У Вандерсона и Бериши больше неудачных примеров применения дриблинга, а Бакаев чуточку отстает по частоте обводок. Также Никола забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи за ЦСКА в РПЛ . Конечно, не единственный герой команды – Акинфеев постарался, у Облякова были яркие отрезки и голы. Но если посчитаете влияние на результаты, то окажется, что Влашич не позволил ЦСКА быть наравне со «Спартаком». Хорошо, что смогли выкупить контракт хорвата.

Нападающие

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Классика работы в атаке, заодно прорыв сезона, но без таких американских горок от матча к матчу, как у Соболева. Узбеку не создали столько моментов, как тому же Азмуну, но форвард «Ростова» забил больше. Также важно отметить, как четко Элдор взаимодействовал с Байрамяном и Ионовым. Дополнительно можно добавить, что у Шомуродова сразу четыре голевые передачи – много для центрального форварда команды, у которой нет такого перевеса над соперниками, как у «Зенита». Проще говоря, Элдор выиграл, поскольку Азмуну слишком легко жилось, а так оба сыграли круто, как и Соболев в лучших матчах.

Артем Дзюба («Зенит»)

Лучший по голам – 11 штук, лучший по ассистам – 9. Заодно это камень в огород плеймейкерам, которых Дзюба легко обошел, играя в глубине поля и оттягиваясь на фланги. Форвард отпахал сильно и продуктивно, второй раз подряд стал игроком года в России, был крайне важным для «Зенита», поэтому на этой позиции попросту нет вариантов. А поскольку его клуб еще и уверенно лидирует в РПЛ , положившись именно на действия Дзюбы, то включение в состав по делу. Артему удалось сыграть первую часть сезона в РПЛ результативно и успешно, без него «Зенит» мог не лидировать.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

После 19 матчей в прошлом сезоне у «Ростова» было 26 очков, занимали 8 место, забили всего 15 мячей – очень скромные выступления. Играли закрыто, стильные элементы проскакивали, однако не были так хороши, как через год. Кстати, у «Зенита» было тогда 40 пунктов, у «Краснодара» - 35, у ЦСКА – 33. А у «Локомотива» и «Спартака» - по 32. Получается, Семак не показал ничего нового, просто обыграл «Сочи» и «Тамбов» - новичков. Семин набрал лишь на два пункта больше, чем тогда, Мусаев – столько же, Ганчаренко – на одно очко меньше.

А Карпин за год добавил целых восемь пунктов в копилку южан – явный прогресс, и добился прироста результативности на 19 голов. Оборону нужно усилить, но «Ростов» похорошел без бюджета «Спартака» или «Локомотива», Валерий Георгиевич справился с тренерскими задачами.