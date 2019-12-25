Кавани, Ибра, Эриксен. 10 трансферов, которые потрясут зимний рынок

25 декабря 2019, 19:30

Меньше недели до старта зимнего трансферного окна. «Соккер.ру» - о самых любопытных назревших трансферах.

Зима не лето, и для клубов, живущих в традиционном для Западной Европы графике «осень-весна», главным трансферным окном остается межсезонный летний период дозаявок, когда совершаются большие сделки и происходит стратегическое формирование составов. Но и зимой случаются интересные трансферы, вызванные необходимостью и соблазном. Необходимость — это когда нужно залатать дыры в составе или сделать точечное усиление позиции, соблазн вызывают футболисты в статусе свободных агентов и те, у кого контракты на исходе. Другие игроки сами хотят сменить обстановку из-за недостатка игровой практики. В наш список попали и одни, и вторые, и третьи.

Халк (Бразилия)

Трансфер: «Шанхай СИПГ» - «Эспаньол»

Выступающий в Китае экс-форвард «Зенита» в завершающемся году забил 16 голов и сделал 8 «ассистов» за «Шанхай СИПГ», а ближайшие полгода Живанильдо может провести в Испании, где его ждет на помощь «Эспаньол», рискующий провалиться в Сегунду. Китайские владельцы «попугаев» рассчитывают договориться о выгодных условиях аренды с партнерами из Шанхая, ведь для «Эспаньола» Халк — слишком дорогое удовольствие. План «Б» клуба из «Барселоны» - Рауль де Томас. Прошедшим летом «Бенфика» приобрела этого воспитанника «Реала» за 20 миллионов, но испанский форвард почти не играет в Лиссабоне.

Кристиан Эриксен (Дания)

Трансфер: «Тоттенхэм» - «Реал»/ МЮ

Датская звезда, с которой сборной России предстоит встретиться на предстоящем Евро, не собирается менять своего решения: Кристиан покинет «Тоттенхэм», несмотря на уговоры нового главного тренера Жозе Моуриньо. Вопрос в том, когда состоится трансфер — зимой или летом бесплатно. «Шпорам» выгоднее продать футболиста, но многое зависит от покупателей: «Реал» может отказаться от идеи зимнего трансфера из-за прогресса Феде Вальверде и из-за трудностей с продажей Иско, тогда фаворитом борьбы за Эриксена станет МЮ .

Златан Ибрагимович (Швеция)

Трансфер: свободный агент - «Милан»

После завершения отношений с «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил желание вернуться в Европу, но пока не определился с клубом. Фаворитом считается «Милан», но скупость и нынешнее плачевное состояние «россонери» могут отпугнуть амбициозного шведа. Впрочем, вряд ли ему в 38 лет приходится рассчитывать на вызовы из топ-клубов. Между тем, у Ибры появился вариант в Англии: Карло Анчелотти не исключает появление Златана в «Эвертоне».

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Трансфер: «Зальцбург» - «Манчестер Юнайтед»/«Ювентус»/«РБ Лейпциг»/«Боруссия Д»/«Наполи»/«Милан»

За форвардом «Зальцбурга», который зажег на групповом этапе Лиги чемпионов, выстроилась целая очередь из претендентов. Считается, что поул-позишн у «Манчестер Юнайтед», благодаря Оле-Гуннару Сульшеру, который тренировал талантливого соотечественника в «Мольде» и еще тогда дал Эрлингу массу ценных советов, которые поспособствовали его прогрессу.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Трансфер: ПСЖ - «Атлетико»

В июне у Кавани заканчивается контракт с ПСЖ , но уругваец хочет уйти уже зимой, потому что проиграл конкуренцию Мауро Икарди и почти не играет. Диего Симеоне провел несколько встреч с Эдинсоном, уже достигнуты договоренности с представителями футболиста о контракте Кавани с «Атлетико». «Матрасникам» осталось лишь договориться с ПСЖ о сумме отступных.

Тома Лемар (Франция)

Трансфер: «Атлетико» - «Лион»/«Арсенал»

Чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь ненужное. Конечно, «Атлетико» не стоит и надеяться на возвращение инвестиций во второго по дороговизне новичка в истории клуба (70 миллионов евро), однако чемпион мира окончательно исчерпал терпение Диего Симеоне и должен уйти. Лемаром интересуется «Арсенал», но серьезнее всего настроен «Лион», который видит в Тома замену загремевшему в лазарет на длительный срок Мемфису Депаю.

Артуро Видаль (Чили)

Трансфер: «Барселона» - «Интер»

Чилиец редко попадает в стартовый состав «Барселоны», зато в последние недели он частый гость на первых полосах итальянских газет, которые наперебой отправляют его в «Интер». «Нерадзурри» не хотят подводить публику и Антонио Конте, который работал с Артуро в «Ювентусе». Скорее всего, «Интер» воспользуется недовольством Видаля и вернет чилийца в Серию A.

Эмре Джан (Германия)

Трансфер: «Ювентус» - туда, где дадут кого-то взамен

«Ювентус» готов расстаться с Эмре Джаном, но «Старая Синьора» хочет выменять полузащитника на другого игрока схожего амплуа. Это может быть Погба из «Манчестер Юнайтед» (наиболее сложный и наименее вероятный вариант), Ракитич из «Барселоны» или Паредес из ПСЖ .

Даниэль Ольмо (Испания)

Трансфер: «Динамо Загреб» - «Атлетико»

В Хорватии выступает сильный испанский футболист, который осенью засветился в Лиге чемпионов и теперь точно сменит прописку. Ольмо признается, что готов был уйти и прошедшим летом, что его цикл в Хорватии завершен. Даниэлем интересуются многие клубы, а «Атлетико» попробует подписать Ольмо зимой, чтобы избежать конкуренции.

Карлес Аленья (Испания)

Трансфер: «Барселона» - «Интер»/«Милан»/«Бетис»/«Хетафе»

У «Барселоны» переизбыток полузащитников, и кому-то придется уйти. Судя по всему этим «кем-то» будет молодой Аленья, который не убеждает родной клуб, хотя надежды на него возлагались и шансы предоставлялись. Скорее всего, каталонцы продадут Карлеса с опцией обратного выкупа, в числе претендентов итальянские и испанские клубы.