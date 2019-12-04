Франсиско Лима: «Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

Экс-полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима рассказал о том, что в 2005 году он мог оказаться в сборной России. Тогда национальной командой руководил наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин.
Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня ещё на ЧМ-2002.
Почему не вызвали? Я тогда был в «Роме» и провёл свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили, и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона. Сколари сказал, что это не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона.
Напомним, после ноябрьских матчей отборочного турнира Евро-2020 сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 38-ю позицию.