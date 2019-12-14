Тореадор, смелее в бой!

вчера, 16:31

«Соккер.ру» рассказывает о ветеране испанского футбола, сотворившем самый «старый» хет-трик в Ла Лиге.

В прошлое воскресенье «Бетис» дома обыграл «Атлетик» из Бильбао с результатом 3:2. И все три мяча в составе «зелёных» забил Хоакин Санчес. Это первый хет-трик в карьере испанского полузащитника.

Подумаешь, забил три мяча за матч, пусть даже за 20 минут. Да Лионель Месси может солить свои хет-трики, у него их 35, больше, чем у кого-либо в Испании. А тут всего один. Но не забывайте, что Хоакину 38 лет и 140 дней. И он самый возрастной футболист в истории Ла Лиги, забивавший три мяча в одной игре. Он превзошёл достижение Альфредо Ди Стефано, которое продержалось 55 лет. И этот хет-трик очень и очень ценен. Как для сражающегося за место под солнцем «Бетиса», так и для его вечно молодого капитана. Да и забил «Тореадор» три мяча восходящей звезде вратарского корпуса Испании Унаи Симону.

Хоакин Санчес - самый возрастной полевой игрок Ла Лиги. Причём играет на позиции правого полузащитника, - весьма энергозатратная позиция. Особенно если учесть, что «Бетис» играет в три защитника, и фланговому игроку приходится наматывать километраж. Но старейшина испанского футбола не только выдерживает сумасшедшие нагрузки. Он забивает, раздаёт пасы и во многом тянет на себе свою симпатичную, пусть и безбашенную команду.

В детстве Хоакин мечтал стать тореадором, как его дядя, знаменитый на всю Андалусию тореро по прозвищу «Эль Чино». Который не раз побеждал быков на арене и рекомендовал племяннику выбрать более безопасное, чем коррида, но не менее захватывающее занятие. А именно футбол. Маленький Хоакин, болевший за «Севилью», пришёл записываться в спортивную школу и был отсеян. К счастью, в Севилье есть ещё и «Бетис». Там его приняли с распростёртыми объятиями, а «Севилью» Санчес воспринимал отныне как соперника.

Он быстрый, неутомимый и бесстрашный был зачислен в основу «зелёных», когда те провалились в Сегунду. Не без помощи 18-летнего юнца «Бетис» вернулся в элиту. Даже не вернулся, ворвался. А Хоакин сразу засверкал. Быстрый и настойчивый, он ногой отворил дверь в сборную Испании. Тут и пошли разговоры. «С таким талантом и в „Бетисе“». В Севилью зачастили посланцы других клубов. «Реал» с «Барселоной» сцепились за молодого футболиста. Но Хоакин сказал, что оба гранда ему неинтересны. Роман Абрамович мечтал видеть испанца в «Челси» и был готов раскрыть свой бездонный кошелёк. И снова твёрдое нет от Тореадора. «Бетис» взял Кубок, пробился в Лигу чемпионов. «Вечнозелёным» назвала испанская пресса лидера андалусийцев, намекая на то, что Хоакин Санчес проведёт всю карьеру на стадионе «Бенито Вильямарин».

Но какая-то чёрная кошка пробежала между Хоакином и владельцем «Бетиса» Мануэлем Руисом де Лоперой. Хоакин стал подумывать об уходе, причём выгодном не только для клуба, но и для себя лично. Так, чтобы определённый процент от трансфера капал ему на личный счёт. Де Лопера заподозрил неладное. Он решил отправить лидера команды в аренду... в «Альбасете». На правом фланге у «зелёных» стал наигрываться Пабло Эрнандес. В этой ситуации Санчес принял приглашение «Валенсии», которое устроило всех. «Летучие мыши» заплатили 25 миллионов евро. Пути «Бетиса» и его капитана разошлись. «Зелёные» выпадали из Примеры, возвращались, поднимались, падали, удивляли, разочаровывали. Статус самой весёлой и самой непредсказуемой команды от андалусийцев никуда не убежал.

А что же Хоакин Санчес? Он на совесть отработал свой контракт в «Валенсии», потом ушёл в «Малагу». Оттуда уже 32-летний полузащитник оправился в «Фиорентину», где провёл три сезона. Контракт истёк, и «Тореадору» предрекали завершение карьеры. Но он вернулся в «Бетис» после девятилетнего перерыва.

Его приняли с радостью на «Бенито Вильямарин». Даже те, кто когда-то проклинал футболиста за уход в «Валенсию». Столько воды утекло с тех пор. Хоакин сразу дал понять, что вернулся в Севилью не доигрывать. Играть. И он играет. Во многом благодаря ему «Бетис» и выбирается сухим из воды. Ветеран отрабатывает на совесть, компенсирует те девять лет отсутствия в клубе.

Со сборной Испании у Хоакина непростые отношения. Он надел красную футболку в двадцать лет, зимой 2002 года. Через полгода «Тореадор» отправился на чемпионат мира, где был одним из лучших в рядах «красной фурии». В игре со сборной Южной Кореи он сделал голевую передачу, затем поразил ворота хозяев турнира. Это был четвертьфинал, правило «золотого гола» оставалось в силе, и гол Хоакина должен был вывести испанцев в полуфинал. Но египетский судья все испортил. По известным только ему причинам Гамаль Эль Гандур не засчитал гол Морьентеса, а потом отменил и точный удар «Тореадора». А в серии пенальти дрогнул от такой несправедливости Санчес. В полуфинал вышла сборная Южной Кореи.

Он ещё играл в сборной лет пять. Пока был игроком «Бетиса» и немножко будучи футболистом «Валенсии». А потом всё. Не старый ещё футболист оказался за рамками «красной фурии». Как раз после ухода «Тореадора» и начались золотые времена сборной Испании - два титула чемпионата Европы, победа на чемпионате мира. Всё прошло мимо одного из самых ярких испанских футболистов начала XXI века.

Но уже тренирует катарский клуб Хави, сошли Фернандо Торрес и Карлес Пуйоль, объявил о завершении карьеры Давид Вилья, доигрывает в Японии Андрес Иньеста. А Хоакина Санчеса годы не берут. Его хоть сейчас в сборную приглашай, «вечнозелёного». Тореадор, смелее в бой! Тореадор! Тореадор!