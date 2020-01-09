«Челси» - «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:54

«Челси»

В последнем туре чемпионата Англии «Челси» не смог удержать гостевую победу в Брайтоне, пропустив гол на последних минутах (1:1). До этого подопечные Фрэнка Лэмпарда отметились победой в лондонском дерби с «Арсеналом» (2:1), а также уступили дома «Саутгемптону» (0:2).

Набрав 36 очков, «Аристократы» удерживаются на четвертой позиции в турнирной таблице. На уходящей неделе, лондонский коллектив отметился спокойной победой над «Ноттингем Форест» в матче Кубка Англии (2:0).

«Бернли»

«Бордовые» проиграли все три матча в рождественской серии и скатились на 15 позицию в турнирной таблице. В этих встречах команда Шона Дайча ничего не смогла противопоставить «Эвертону» (0:1), « МЮ » (0:2) и «Астон Вилле» (1:2).

Не возникло проблем у «Бернли» с прохождением в следующий тур кубковых соревнований, в которых был разгромлен «Петерборо Юнайтед» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.306

Ничья – 5.660

Победит «Бернли» - 11.250

Интересные факты

«Челси» побеждал «Бернли» в 3 из 4 предыдущих очных встречах.

«Бернли» проиграл 3 из 5 предыдущих гостевых матча в АПЛ .

. «Челси» забивал не меньше 2 голов в 4 из 5 последних домашних матчах против «Бернли»

Прогноз

Команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время растеряла много очков в поединках, в которых она считалась фаворитом. Кроме того, «Синие» давно не радовали своих болельщиков домашними победами в матчах АПЛ и теперь попытаются исправить эту ситуацию во встрече с кризисным соперником.