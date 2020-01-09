Залатать прорехи и выжить. «Астон Вилле» нужны трансферы, чтобы не вылететь из АПЛ

сегодня, 19:04

«Соккер.ру» рассказывает о проблемах семикратного чемпиона Англии.

В январе «Астон Вилла» может стать одним из главных поставщиков новостей из английской Премьер-Лиги. Бирмингемцы ведут борьбу за выживание в элите. Отсюда и попытки укрепить состав, особенно линию атаки. Положение обязывает.

Семикратные чемпионы Англии набрали в 21 встрече 21 очко и занимают 17-е место. Зона вылета вот она, рядышком. Угодивший в последнюю тройку «Борнмут» набрал на очко меньше «Виллы». Перестал выглядеть безнадёжным «Уотфорд». Даже застрявший на дне «Норвич» может выкарабкаться. Есть повод волноваться за своё будущее у «Бёрнли», «Саутгемптона», «Брайтона», «Ньюкасла», «Вест Хэма», «Эвертона». Даже «Арсенал» не может чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому в нижней части таблицы ожидается не борьба, а битва, исход которой очень сложно предсказать.

Семикратный чемпион Англии, обладатель Кубка чемпионов 1982 года «Астон Вилла» вернулась в элиту прошлым летом и, разумеется, не хочет назад в Чемпионшип. Иначе засосёт на долгие годы, как «Лидс», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдэй» или «Дерби Каунти». «Вилла», несмотря на скромные свои показатели, выглядит отнюдь не инородным телом. Был заметный спад в декабре, когда команда Дина Смита потерпела пять поражений в восьми встречах. Но пройти весь чемпионат без спадов практически невозможно. Тем более что состав «вилланов» далеко не мощный и не глубокий. Одни футболисты выдохлись, другие оказались не готовы к выступлениям на высшем уровне. А ещё травмы, выбившие из строя трёх футболистов стартового состава. Отсюда и балансирование на грани вылета.

Усиления требуют почти все линии. Раньше вратарская линия не вызывала тревоги, но Том Хитон повредил колено и в нынешнем сезоне в ворота не вернётся. Есть норвежец Эрьян Нюланд, имеется вице-чемпион мира двухметровый хорват Ловре Калинич, но с ними как-то боязно. Сейчас клуб выбирает между испанским ветераном Пепе Рейной, сидящим на лавочке в «Милане», и не проходящим в основу «Бёрнли» Джо Хартом.

Еще более острой видится проблема в атаке. «Вилла» забивает не так уж мало – 27 мячей в 21 встрече. Далеко не худший результат, а если взять аутсайдеров, то лучший. Но при этом пришедший летом из «Брюгге» бразилец Уэсли забил всего пять мячей и не является самым метким в команде. Но это ещё полбеды. Не так давно Уэсли порвал кресты, и атака «Виллы» не то что осиротела – обезлюдела. Нужно срочно что-то делать, иначе всё кончится плохо.

Уже есть кандидаты на усиление. Первый хорошо известен на «Вилла Парк». Кристиан Бентеке, он же Кинг-Конг, прочно сидящий на лавочке в «Кристал Пэлас». В своё время бельгиец был лидером атак бирмингемцев на протяжении нескольких лет. Котировался на одном уровне с Ромелу Лукаку. Но переходом в «Ливерпуль» Кристиан много испортил в своей карьере. На «Энфилде» он не заиграл, и через год был продан в лондонский «Кристал Пэлас». Где Кинг-Конг с каждым годом играл всё хуже и хуже. В нынешнем сезоне бельгиец лишь выходит на замены и пока не забил ни одного мяча. Естественно, такое положение дел не может устроить 29-летнего футболиста, и Бентеке хотел бы сменить обстановку. Более того, оказаться там, где у него всё получалось. Но есть два момента. «Кристал Пэлас» отпустит Кристиана только при условии, что сохранит Вилфрида Заха. Однако в Премьер-Лиге и не только имеется немало желающих приобрести бывшего кандидата в сборную Англии, ставшего потом нападающим команды Кот-д'Ивуара. Если Заха останется в «Пэлас», то «орлы» могут отпустить Бентеке. Миллионов за 15, хотя покупали у «Ливерпуля» за 30. Но если Вилфрида купят, то бельгиец останется на «Селхёрст Парк». Эпопея с Заха рискует затянуться вплоть до закрытия трансферного окна, поэтому Бентеке – клиент ненадёжный.

Второй подводный камушек – это нежелание части бирмингемской публики видеть Бентеке в бордовой футболке «Виллы». Вообще. Это те, кто не может простить Кинг-Конгу ухода в «Ливерпуль». Пусть их меньшинство среди фанатов, но это меньшинство влиятельно. И для них возвращение Бентеке неприемлемо. Можно сравнить с возвращением в «Спартак» Дмитрия Сычёва или Артёма Дзюбы. Поэтому в правлении клуба несколько раз хорошо подумают – а нужен ли бирмингемцам некогда сильный, но изрядно растолстевший футболист с таким шлейфом.

Поэтому не случайно появление слухов (а может, и не слухов) о возможной покупке Кшиштофа Пёнтека у «Милана». В прошлом году молодой поляк забивал едва ли не в каждом матче за «Дженоа», чем, собственно говоря, и прославился. Год назад Пёнтек принял предложение «Милана», не особо раздумывая. На новом месте Кшиштоф стал забивать меньше, чем в Генуе. А в нынешнем сезоне у 24-летнего бомбардира и вовсе сбился прицел – всего четыре гола. Даже фамилии своей не соответствует (пятница, реже – пяток). После прихода в «Милан» Златана Ибрагимовича для Пёнтека наступили тяжёлые времена. Он рискует надолго присесть на лавочку. «Милан» вообще не возражает против продажи поляка. Уже пытался вернуть Кшиштофа в «Дженоа», но сам нападающий наотрез отказался. Тем временем «Астон Вилла» закинула удочку в миланский пруд с целью выудить польского Пятницу. На крючке 28 миллионов евро, чуть меньше, чем «россонери» заплатили за польское дарование. Но, опять же, очень многое зависит от самого Пёнтека. Захочет ли он уходить в именитый, но в настоящее время, увы, пока заурядный клуб. А если и захочет, то будет ли там забивать, как в «Дженоа», или отбывать номер, словно в первой части сезона.

Третий вариант усиления атаки – француз Оливье Жиру, который хочет уйти из «Челси». На чемпиона мира претендовал «Интер», но потом в Милане сочли, что два больших нападающих (не забывайте про Ромелу Лукаку) чересчур. Думают. Но если у Оливье с «Интером» не срастётся, то на «Стэмфорд Бридж» приедут представители «Астон Виллы». Можно даже делегировать помощника Смита, знаменитого Джона Терри. Вдруг легенда «синих» сможет договориться со своим бывшим клубом.

Даже если Жиру всё же уедет в «Интер», то в «Челси» всё равно есть нападающий, способный помочь бирмингемцам. И которому позарез нужна игровая практика. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о Миши Батшуайи. Этот бельгиец в отличие от Бентеке не бросал «Виллу» и его приход не вызовет раздражения фанатов. Информация об интересе семикратных чемпионов к Миши уже появлялась в сети. Но, как и в случае с Жиру, речь может идти об аренде форварда.

Итак, четыре кандидата уже имеется. Возможно, этот список не полон. Трансферное окно лишь недавно открылось, и «Астон Вилла» наверняка дозаявит и вратаря, и нападающего. А одного полузащитника уже внесла в список. Это чемпион Англии в составе «Лестера» Дэнни Дринкуотер, которого угораздило перейти в «Челси», где он едва не погубил свою карьеру. Не помогла и аренда в «Бёрнли», где Дэнни также лишь потерял время. Но у «Виллы» сломал лодыжку полузащитник Джон МакГинн. Это три месяца вне футбола. Вот и вспомнили в Бирмингеме, что был когда-то Дринкуотер. И пока ещё не сплыл. Вдруг произойдёт чудо, и Дэнни заиграет, как в «Лестере».

Единственная линия, не требующая пока усиления, – оборона. Там все здоровы. Неплохо вписались в игру Тайрон Мингс и Бьорн Энгелс. Да и крайние защитники Фредерик Жильбер и Мэтт Таргетт пока выглядят неплохо. Конечно, неплохо бы укрепить и защиту, но сейчас это пока неактуально. На фоне зияющих пустот в воротах, нападении и, возможно, опорной зоне. Дринкуотер – товарищ не самый надёжный.

От того, как «Астон Вилла» проведёт зимнюю трансферную кампанию, зависит не только будущее популярного клуба из второго по величине города Англии. И не только дальнейшая судьба Джека Грилиша. В случае гипотетического вылета удержать кандидата в сборную Англии на «Вилла Парк» вряд ли получится. Во многом поставлено на карту будущее перспективного тренерского тандема – Дин Смит – Джон Терри. Если честно, то хочется, чтоб они выдержали испытание.