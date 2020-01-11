«Ювентус» хочет подписать двух хавбеков «Ромы»

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Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в подписании двух игроков «Ромы».

В интересы туринского клуба попали хавбека и , об этом сообщает La Stampa.

Отмечается, что главную роль в осуществлении сделки сыграет итоговая позиция «Ромы» в конце чемпионата. Если римляне не смогут войти в четверку лучших, тогда клуб будет вынужден продавать игроков, чтобы пополнить бюджет.

Ранее стало известно, что топ-клубы Европы интересуются Дзаньоло.