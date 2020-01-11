«Ювентус» хочет подписать двух хавбеков «Ромы»

Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в подписании двух игроков «Ромы».
В интересы туринского клуба попали хавбека Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини, об этом сообщает La Stampa.
Отмечается, что главную роль в осуществлении сделки сыграет итоговая позиция «Ромы» в конце чемпионата. Если римляне не смогут войти в четверку лучших, тогда клуб будет вынужден продавать игроков, чтобы пополнить бюджет.
Ранее стало известно, что топ-клубы Европы интересуются Дзаньоло.
А почему никнейм такой самокритичный? Как-то грубовато, не находишь?
А почему никнейм такой самокритичный? Как-то грубовато, не находишь?