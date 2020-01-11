ГлавнаяНовости

«Ювентус» хочет подписать двух хавбеков «Ромы»

сегодня, 11:49

Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в подписании двух игроков «Ромы».

В интересы туринского клуба попали хавбека Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини, об этом сообщает La Stampa. 

Отмечается, что главную роль в осуществлении сделки сыграет итоговая позиция «Ромы» в конце чемпионата. Если римляне не смогут войти в четверку лучших, тогда клуб будет вынужден продавать игроков, чтобы пополнить бюджет. 

Ранее стало известно, что топ-клубы Европы интересуются Дзаньоло.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лоботка прибыл в Неаполь для прохождения медицинских тестов
Сегодня, 12:38 Комментарии0
Слухи«Интер» провёл встречу с агентом Тонали
Сегодня, 12:24 Комментарии1
СлухиМЮ отказался от идеи трансфера Хаверца в январе
Сегодня, 11:06 Комментарии1
Слухи«Интер» предложил Эриксену контракт на четыре года
Сегодня, 10:42 Комментарии11
СлухиРейна в понедельник пройдёт медосмотр для «Астон Виллы»
Сегодня, 07:51 Комментарии0
Журналист: «Рейньер прошёл медобследование для „Реала“»
Сегодня, 04:50 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил ГНИДЫ
сегодня в 12:49
в кабинет и сами не пойдут позориться
Так днолан их трансфер и не потянет. Они теперь буратиновичу будут как барсики Моське отстёгивать. Аха-ха)
А почему никнейм такой самокритичный? Как-то грубовато, не находишь?
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 12:24
Учитывая убогую полузащиту, было бы шикарно. Но рюмка не отдаст. Без них Рома вообще поплывёт.
в кабинет и сами не пойдут позориться
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:17
Удачи.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 12:16
Учитывая убогую полузащиту, было бы шикарно. Но рюмка не отдаст. Без них Рома вообще поплывёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100