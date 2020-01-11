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«Интер» провёл встречу с агентом Тонали

сегодня, 12:24

Tuttosport сообщает, что представители «Интера» провели встречу с агентом полузащитника «Брешии» Сандро Тонали

«Брешиа» не планирует расставаться с игроком этой зимой, однако миланский клуб хочет навязать борьбу за хавбека «Ювентусу», который уже некоторое время претендует на 19-летнего футболиста. 

Ориентировочная трансферная стоимость Тонали составляет 40 млн евро

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:54
Добрый день.
Где вы вчера увидели с моей стороны личное оскорбление пользователя, а тем более угрозу?

Я использовал его же слово в мой адрес в его сторону, только мне бан, а его коммент скрыли.
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