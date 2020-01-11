«Интер» провёл встречу с агентом Тонали

Tuttosport сообщает, что представители «Интера» провели встречу с агентом полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.
«Брешиа» не планирует расставаться с игроком этой зимой, однако миланский клуб хочет навязать борьбу за хавбека «Ювентусу», который уже некоторое время претендует на 19-летнего футболиста.
Ориентировочная трансферная стоимость Тонали составляет 40 млн евро.
Где вы вчера увидели с моей стороны личное оскорбление пользователя, а тем более угрозу?
Я использовал его же слово в мой адрес в его сторону, только мне бан, а его коммент скрыли.
Где вы вчера увидели с моей стороны личное оскорбление пользователя, а тем более угрозу?
Я использовал его же слово в мой адрес в его сторону, только мне бан, а его коммент скрыли.