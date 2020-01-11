«Интер» провёл встречу с агентом Тонали

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Tuttosport сообщает, что представители «Интера» провели встречу с агентом полузащитника «Брешии» .

«Брешиа» не планирует расставаться с игроком этой зимой, однако миланский клуб хочет навязать борьбу за хавбека «Ювентусу», который уже некоторое время претендует на 19-летнего футболиста.

Ориентировочная трансферная стоимость Тонали составляет 40 млн евро.