«Ливерпуль» задавил «шпор» авторитетом

сегодня, 22:45

«Красные» сначала полностью контролировали игру в Лондоне, но в концовке могли потерять победу. О важной игре – на «Соккер.ру»

Любой ведущий клуб Европы, потеряв центрального форварда – лучшего снайпера последних лет (Кейна), основного голкипера (Льориса) и главного разрушителя (Ндомбеле) в центре поля, не сможет показать свой максимум.

Но особенность тренера Моуриньо – ему всегда приятнее разрушать чужое и искать слабости соперника, чем создавать игру первым номером. Во всех матчах против сложных соперников, когда «Тоттенхэму» приходилось отрезками атаковать позиционно, у лондонцев были проблемы.

А вот скорость выхода в атаку поднялась – и длинные передачи использовали, и мяч отдавали, зная, как прессинговать низко. И хотя «Ливерпуль» неплохо научился работать первым номером, понятность команды Клоппа и умение «Тоттенхэма» контратаковать компенсировали понятный перевес фаворита.

«Красные» могли забить в дебюте – попали в штангу, но у «шпор» были перспективные выпады в самой концовке. Было два шикарных момента, чтобы завоевать очки! Моуриньо весь матч предсказуемо использовал гибридную тактику с переходом от четырех до пяти защитников, ведь выпустил молодого Танганга, а чуть выше расположил Орье.

Клопп ответил на ловушку для Мане – Садио играл на позиции инсайда в дебюте встречи. Жозе и Юрген прекрасно знают друг друга, поэтому «Ливерпуль» сначала взял паузу и изучал подход «шпор». «Тоттенхэм» поставил двух нападающих – Моура и Сон играли впереди, но южный кореец отходил на левый фланг без мяча, Алли – поднимался выше.

Лондонцы выбрали тактически сложный сценарий ведения игры. Результат в таком случае зависит от количества коллективных ошибок и исполнения. Проще говоря, если бы «Ливерпуль» поднял скорость и надавил – соперник мог ошибиться, ведь перестраивались очень часто. Но не забывайте, что это было повторение финала Лиги чемпионов – матч очень серьезных соперников.

По изумительным длинным пасам «шпор» и резкой широкой игре «красных» было понятно, насколько мощные коллективы встретились. И хотя Фирмино привычно выручил «Ливерпуль» голом, а первый тайм остался за фаворитом, после перерыва, особенно в конце матча, Клопп не случайно орал на подопечных – «красные» явно нарывались на ничью, а «шпоры» почувствовали запах крови и стали смелее.

Эриксен оказался бесполезным – и покинул поле под свист трибун, а Ло Чельсо и Ламела напомнили о главном минусе «Ливерпуля» в АПЛ – они пытаются дозировать силы, чтобы хватило на весь сезон, но когда устают в концовках поединков, то если перевес всего в один мяч – приходится сражаться за минимальную победу. Стоило реализовать моменты, когда они были, но благодаря недоработкам «Ливерпуля» концовка была намного интереснее.

Цифровое измерение поединка

28 передач на чужой половине поля отдал Ван Дейк до перерыва. Это больше, чем любой другой игрок «Тоттенхэма» по всему полю. Добавьте, что до перерыва «шпоры» теряли мяч после 30 % передач, а «красные» лишь после 12 %, и станет понятно, как шла игра – лондонцы играли слишком робко, низко и примитивно, чтобы побеждать.

31 % на 69 % - разница во владении мячом. Еще до матча можно было ставить, что «Ливерпуль» будет чаще владеть мячом. Повторения финала ЛЧ , когда «Тоттенхэм» удобно для «красных» сумбурно катал мяч, быть не могло – Клопп в этот раз являлся фаворитом, а Моуриньо осторожнее, чем Почеттино. Но что дало владение «Ливерпулю»? Они устали в концовке, и хотя «шпоры» не создали камбэк, прибавили в игре.

2:5 – общий счет матча по точным ударам. Поскольку обе линии обороны включают защитников экстра-класса, то не удивительно, что долгое время играли без штрафных площадей и ворот. Линии по высоте были средними, не низкими, и плотность построений оставалась равной для двух команд. В результате количество ударов в матче было низким – счет 12:11 в пользу «Тоттенхэма», но «Ливерпуль» был намного точнее. Их 5 выстрелов дошли до створа и один из моментов реализовали. «Шпорам» же не хватило конкретики, читай – Кейна.

«Тоттенхэм» заслужил ничью против «Ливерпуля»?

«Шпоры» на дистанции в АПЛ уступают «красным» по всем параметрам, играл середняк сезона против однозначного лидера. Однако полный перевес не позволял забыть, что «Ливерпулю» попался вроде бы удобный соперник – если судить по результатам последних матчей, но с новым тренером.

Клопп кривился в дебюте, поскольку видел, что Моуриньо поставил красивый новый автобус, способный развивать приличную скорость. Юрген кривился в концовке, поскольку Жозе заставил команду трансформироваться, рисковать, поднять игру, сработали замены, а вот «Ливерпуль» в концовке ничего не показывал и смотрелся откровенно плохо.

Если суммировать первый тайм – полное преимущество фаворита, и второй – куда лучше в исполнении «Тоттенхэма», то можно сказать, что команда Моуриньо могла наиграть на ничью. Не обязательно заслужила очко, ведь и «Ливерпуль» некоторые моменты не реализовал, не только Сон и его напарники промазали, однако назвать победу фаворита легкой и прогулочной точно нельзя – пришлось воевать.

Для «Тоттенхэма» плохо, что коллектив Клоппа привык играть в таком режиме, у них немало успехов в один мяч, и не случайно пока нет поражений в АПЛ . «Ливерпуль» знает, что делает, и хотя откровенно рисковать двумя очками, команды Ван Дейка точно не заслуживала сегодня поражения. То есть максимум, на который могли рассчитывать «шпоры» - ничья.

Зато перестроения после перерыва объяснили нечто важное о «Тоттенхэме» Моуриньо. Оказывается, физически они не так уж плохи – в концовке были активнее. «Ливерпуль» может позволить себе – команда очень сыгранная, аритмичность, а вот «шпорам» приходилось пахать постоянно. А ведь играли против неудобного соперника – в АПЛ куда чаще выигрывали северяне, чем лондонцы.

Не удивительно, что перед матчем спокойный Моуриньо делал легкие намеки на объективные обстоятельства – травм многовато, причем вылетели ключевые игроки. А вот Клопп шутил и просил журналистов искать, на какой позиции играл Жозе. Португалец был хавбеком, и сегодня именно полузащитники подвели Клоппа, ведь слишком просто «Тоттенхэм» проскакивал центр поля, и хотя защита фаворита неплохо справлялась – по факту у Алиссона всего 2 сэйва, отдаем должное проигравшей стороне.

«Ливерпуль» сыграл, как умеет – на результат, во имя заветного кубка. Но Моуриньо учит «Тоттенхэм» не расклеиваться, невзирая на силу соперника и сопутствующие обстоятельства. Если бы «шпоры» сами были в лучшем состоянии, то хотя бы один момент у ворот Алиссона реализовали. А теперь, поскольку «Саутгемптон» отомстил «Лестеру» за унижение 0:9, «Ливерпуль» оторвался на 16 пунктов и имеет матч в запасе.

«Тоттенхэм» сопротивлялся, игра в Лондоне получилась сложной и двоякой, а «красные» тяжело пашут, чтобы продолжать серию без поражений.