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Обычный «Спартак»: Тедеско может уйти летом

вчера, 15:15

Доменико мечтает создать сильную команду, но «Соккер.ру» напоминает, что его клуб не всегда о футболе. 

Будьте готовы, что немца выживут, особенно если Тедеско средне выступит весной, а потом потребует контроля над трансферами. А подобные попытки должны быть, если Доменико хочет сделать «Спартак» своим и успешным. 

Только или глупого, или жадного человека все в таком клубе устроит. Это раньше «Спартак» был огромным динозавром, который мог разорвать всех мелких соперников. Теперь клуб живет в трупе той чемпионской рептилии. Золотого лоска нет - остался дешевый пафос. 

Когда Кононов говорил о футболе Бескова, эти слова фанаты припомнили как раз потому, что все понимали – их обманывают. Современный «Спартак» не может играть интеллектуально, нет ресурса, но может работать современно. Потому три защитника от Тедеско – вариант, рассказы о мифическом ярком стиле - бред. 

Пора ставить на результат и профессионализм. Но в клубной гавани остаются подводные камни, поэтому Доменико может стать следующим Каррерой, только без чемпионства. В том смысле Каррерой, что выживут, ведь в «Спартаке» нет горизонтали власти – нет стабильности. 

Зато есть деньги и желающие их контролировать. Федун выбрал менеджером клуба молодого Цорна. В нашем случае не важно, кто биологический отец парня и почему Томас стесняется фамилии. Куда важнее, что новый директор клуба – футбольный агент.  

Работал за процент, знаком со всеми схемами, знает нужных людей. Цорн в курсе, что многие агенты в России не фанаты иностранных тренеров, с которыми нет взаимопонимания. Провал немца весной порадует многих, и выгодный кандидат на замену давно имеется. 

Надежда разве на чудо – трофей, как у Карреры в первом сезоне, ведь у «Спартака», как любого большого древнего мощного динозавра, крепкий скелет. В нем можно жить. Дайте клуб в руки грамотным людям – увидите прогресс. Например, тем специалистам, что опекают «Зальцбург» и «Лейпциг». 

Вряд ли российский клуб выкупят западные инвесторы, но о продаже говорили. Для этого Федуну нужен немецкий вектор? Цорн и Тедеско буквально граждане ФРГ, будущий тренер «Спартака», если Доменико уберут – житель Австрии, представители спонсора, который якобы заплатит за переименование стадиона, тоже говорит по-немецки. 

Футбольный порядок уровня Бундеслиги в РПЛ никому не помешает, но что русскому хорошо – немцу смерть. Черчесов не перестает быть глубоко российским футбольным специалистом. Например, благодаря агенту Агузарову. Но «Спартак» - не монархия. Нет диктатора Федуна, один из владельцев клуба не тиран по природе.

Президент не защитит Тедеско, если Доменико постараются и сделают очередным крайним. В клубе всегда несколько групп влияния. Например, запущен слух, что Доменико рассказал в Германии друзьям историю, которую раньше поведали португальцу Виллаш-Боашу – в России гарантировали право голоса, но обманули. 

Можно поверить, что Доменико наобещали власть, а теперь сказали, чтобы забыл о трансферах зимой, а летом не ждал, что выпишут ему ребят из Бундеслиги? Вполне. И что Цорн не святой – охотно верю, футбольные агенты строго в виде исключения бывают славными парнями. Почему тогда Тедеско не топнет ногой и не уйдет сейчас? Моральные обязательства перед командой. 

Наивные иностранцы - профессионалы, но часто не в курсе, что в России есть только одно правило – нет никаких правил для тех, кто может безнаказанно их нарушать. Над законами рынка и футбола в «Спартаке» кто только не оказывался. Вероятная попытка создать условия, чтобы Тедеско взял на себя всю ответственность за весну, а потом уехал домой летом, не может исключаться. 

Это не теория заговора, не подумайте грешным делом, что у «красно-белых» кто-то способен на коварное планирование – нет, никаких сложных комбинаций. Просто Черчесов после Евро-2020 вместе со своим «зятем» может планировать заход в московский клуб. Через Прядкина выйдут на Цорна, и тогда Томас уберет Тедеско. 

А Пилипчука взяли на случай, если Доменико банально провалится в первых турах – тогда до конца сезона доработает помощник Карреры, уступив следом место Станиславу Саламовичу. Чем же Тедеско не устраивает людей, что привыкли зарабатывать на «Спартаке»? В вопросе скрыт ответ, акцент на слове «зарабатывать». 

Если трансферы московского клуба контролирует немец – ставка на создание сильной команды. Но стабильный состав означает отсутствие частых переходов, вроде Мирзова за 4 миллиона евро (к слову, у Резиуана и Сутормина общий агент). Да и «Зениту» с компанией успешный «Спартак» не нужен. 

Многие вокруг в финансовом плюсе, если Тедеско уберется из Москвы, как сделал Каррера. Особенно если Цорн, Черчесов и агенты окажутся на одной волне. У «красно-белых» вопрос футбола никогда не был на первом месте. Всегда важнее скандалы – Дзюба, Пилипчук, Глушаков, Кононов. Список  можно продолжать долго. 

Мотив копать под Тедеско прост – в год есть около 11 миллиардов рублей, а новый лимит означает, что в «Спартак» летом можно успешно напихать россиян. Молодая обойма из десяти человек, а нужно минимум семнадцать россиян. Мест для сильных легионеров – игроков, выбранных Тедеско, в заявке уже нет. 

Нет ничего сенсационного в информации, что Доменико может покинуть «Спартак» летом – причем не по своей воле, независимо от результата сезона. Наоборот, это будет решением в стиле старого «Спартака». Силы, желающие всучить российского тренера Федуну и Алекперову, найдутся, плюс сам Тедеско не стартовал с серии побед – уже под ударом. 

Похвально, что Федун мечтает перетащить немецкий опыт тренерской работы на грешную «спартаковскую» землю, но надо учитывать особенности клубного климата. Когда в РФС опубликовали информацию, что «Спартак» в 2018 году – еще до дорогих новых трансферов, отдал агентам 9.1 млн евро, то знающие люди улыбнулись.

Многие агенты тогда сказали, что сумма смешная и явно занижена. Каждый год на кону миллионы не рублей, а преградой может стать шкет из Германии. Тогда скажут, что немец Тедеско не понял сложную российскую «спартаковскую» душу и уволят. Не только футболисты в РПЛ умеют «сливать» тренеров, а повод найдется. 

Придет барин Черчесов, наберут местных, ведь действительно нужны из-за нового лимита, и все, кто привык получать проценты, останутся довольны. «Спартаку» лучше не станет, но кого он волнует? Мнимая вечная революция – прибыльное дело. Посредники метят на каждый десятый рубль из бюджета клуба. Минимум шесть из десяти рублей, как следует из отчета УЕФА, отдают футболистам. 

Как только прыгучий немец Тедеско влезет в скаутинг, трансферы и работу всей пилорамы – или победит на поле и за его пределами, или уйдет. 

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:03
Так, соккер, хорош на голову пепел сыпать, все у нас будет хорошо, даже лучше). Предлагаю в обратную сторону повернуть фантазии и аргументировано предсказать скорое возвращение на Олимп. Всем настроение поднимите и срача больше будет, все как вам надо)
tuman960
tuman960
вчера в 19:01
не прошло и несколько месяцев и -Тедеско ВОН!!!Как я это ОБОЖАЮ!!!!!!!!!!!!
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
вчера в 18:15
Борис Ивашкович
Борис Ивашкович
вчера в 18:12
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 18:03
    У Лени Киевского
    тренеры долго не задерживаются.
    Вроде бы приходят тренерами, а уходят физруками.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 17:54
    Я думал в спартаке все закончилось. А тут ещё играть не начали , а угли новых пожаров заботливо раздуты.
    Теперь все в руках команды. Если успешно будут выступать весной, все примолкнут, угли притухнут. Если место после десятого и вылет из кубка. То очередной перетряс. Теперь в спартаке по новой традиции будут менять тренерский штаб с тренером, менеджеров с директором, пол команды
    Вылет в ФНЛ, уход Федуна.
    за
    за
    вчера в 17:19
    Горин - вечное горе...
    valt134
    valt134
    вчера в 16:30
    В натуре «осиное гнездо».
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 16:29
      spartach n1
      spartach n1
      вчера в 16:28
      Любителям сплетен кинули кость )

      Roger Young
      Roger Young ответил d_fincher
      вчера в 16:06
      Не люблю фильмы Финчера. Посты его бота тоже не впечатляют.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 16:02
      Что-то в статье есть, про теорию заговора здравое зерно, но в целом опять попытка нажиться на кофейной гуще
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 15:59
      Пилипчук: «Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад возвращению, приложу все свои знания и усилия для того, чтобы команда двигалась вперёд. Сейчас нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, всё проанализировать».

      Ну что же - удачи в спартаке, Рома! Ждём с нетерпением в основной команде )))
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 15:54
      Летом? Какой оптимистичный сценарий
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