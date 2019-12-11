Отставка Сёмина – опасная опция

вчера, 16:00

Юрий Павлович сам не уйдет. Но логично ли доверять ветерану после ужасной серии? «Соккер.ру» - о будущем вице-чемпионов.

За отставку. Ужасная серия с поражениями

С невероятно низким качеством мотивации и футбола выходят на поле в последнее время. Одна победа в девяти играх – серия, после которой многих тренеров без запаса доверия отправили бы в отставку. Тем более что проигрывали не только «Ювентусу», а середнякам РПЛ , которых многие могут обыграть. Вот кто проигрывает «Спартаку» осенью 2019 года со счетом 0:3? Только Сёмин. Тренер объективно недорабатывает в каждом поединке, только искал сторонние оправдания. В прошлом году – в начале сезона провалились, сейчас – в середине. Весной ждет завершение этой истории? Не заметно, чтобы Юрий Павлович предугадывал кризисы своей команды или умел планировать выступления в ЛЧ .

Против. Сёмин – сэр Алекс для «Локомотива»

И немножко – мсье Арсен, если учесть любовь к жалобам. Нельзя просто так взять и уволить Юрия Палыча Сёмина из «Локомотива». Не то чтобы раньше не уходил, но вспомните опыт «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Без Фергюсона не стало лучше. Впрочем, в Манчестере могли подмочить шотландскому дедушке репутацию и изгадить наследие, если бы вместе Мойеса или ван Гала проигрывал сэр Алекс. В «Арсенале» после Венгера тоже не начались чемпионские времена, кризис усугубили. «Локомотив» может учесть чужой опыт. Сёмин – первый тренер в РПЛ по количеству игр, у него есть имя, чтобы получить шанс исправить ситуацию весной.

За отставку. Наличие интересного сменщика

Говорили, что могут пригласить Федотова. Но его «повысили» - перешел из «Оренбурга» в «Сочи». Сомнительное счастье, но как есть. А вот у «Локомотива» появилась возможность пригласить Леонида Слуцкого. Конечно, тот хочет работать и жить за границей, ему там комфортно. Однако если максимальным счастьем окажется отклоненное предложение от греков, то зачем не старому тренеру ждать, если можно возглавить «Локомотив»? Команда эта с деньгами и потребностью в победах в РПЛ , которую Слуцкий в состоянии обеспечить. Очень часто в РПЛ трудно найти нового тренера для фаворита, а Леонид Викторович – подходит. Кстати, и про работу в «Зените» как-то высказывался.

Против. Не только Юрий Павлович виноват

Предположим, именно главный тренер – правильная причина поражений. Однако у этой теории есть слабые места. В «Локомотиве» собраны достаточно опытные люди, но Гильерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Эдер и Смолов недоработали в текущем сезоне, причем порой в стиле хардкор - провалились. Скажете, что у «железнодорожников» большие проблемы с тактикой? Нет, можно робко предположить, что в лучших поединках команда играла куда сложнее, чем в чемпионском сезоне. Тренер свою часть работы делал, а подвели скорее футболисты, вмешались обстоятельства. Увидели грубейшие ошибки от опытных мастеров, не от одного Сёмина лично.

За уход. Ограниченные функции тренера

Речь о наставнике, который порой не знает, какие трансферы делает его же клуб – странная история. Получается, его чутью и вкусу не доверяют, какой-то свадебный генерал получается. Пусть для Сёмина не дружить с руководством «Локомотива» - нормальное положение дел, сейчас такой подход привел к ставке на сомнительного качества резервистов. У «Локомотива» приличная основа, а за ней - пустота. Стоит травмироваться парочке игроков – возникают серьезные проблемы с созиданием. Тогда видим минус от тренера с узкими задачами и правами. Кроме того, знаний лично Сёмина оказалось мало, чтобы «Локомотив» не отстал от «Зенита» на целых одиннадцать очков.

Против. Впереди каникулы и зимняя пауза

Если бы «Локомотиву» после серии ужасных матчей пришлось играть дальше, то Сёмин мог проигрывать снова и снова до отставки. А так Юрий Павлович комментирует слухи, что якобы сам подал заявление об уходе, в привычном стиле – не видит оснований. Конечно же, получив почти три месяца на переподготовку «Локомотива», Сёмин может с отдохнувшими футболистами выдать удачный отрезок весной. Не хуже, чем сыграли бы без этого наставника. Ведь во многом результаты продиктованы тем, что люди – не поезда. Игроки выдохлись, игроки устали, игроки подвели. Но впереди каникулы, а в Сёмине команда не разуверилась, что тоже важно.

За отставку. «Локомотив» нуждается в новизне

А что, если Сёмин выжал свой максимум и заодно командный? Что, если Кубок России и четвертые места в ЛЧ – их стандартное меню? Тогда решение оставаться тренером, а не переходить на почетную пенсию, будет ошибкой. Алексей Миранчук может покинуть команду. Жоау Мариу не обязательно выкупят за 18 млн евро – не исключено, что без прямой путевки в ЛЧ португалец уйдет, хотя пока хочет остаться. Крыховяку и Баринову тоже нечего делать в Лиге Европы. А вот о новых центральных защитниках и даже вратаре можно подумать, если придет наставник со свежими идеями. Сёмин скорее оставит всё так, как есть. И это может быть ошибкой.

Мнение читателей. Юрия Павловича можно отправить в отставку?

Мало кто в мире отправлял в отставку любимого дедушку. Не исключено, что даже Кикнадзе, хотя не является персональным фанатом Юрия Павловича, не сможет продавить подобное решение. История не новая. Геркус мечтал снять Сёмина до чемпионства, словно предчувствовал проблемы для своего любимого «Зенита».

А если серьезно, то «Локомотив» должен быть благодарен именно Сёмину за бойцовский характер, которым ветеран поделился с командой. Постоянно сражаются, реже – играют в футбол. Времена чемпионства и кубков пришли благодаря упрямству и опыту Юрий Павловича. Но сейчас все упирается в стратегию, не тактику, с которой реже все плохо.

«Локомотив» будет обновлять состав в 2020 году? Если так, то нужно рассмотреть вариант со сменой тренера, чтобы новичков привозили под него, а не так, как сейчас, не спрашивая Сёмина. Если же никакой перестройки не будет, Алексей Миранчук никуда не уйдет, а контракт Мариу выкупят, то логично доверять тому, кто дважды подряд вывел «Локомотив» в Лигу чемпионов, и может еще раз.

Итоговый результат – два провала, но и в прошлом году, и сейчас от «Локомотива» дождались грамотных отрезков сложных матчей. Плюс Сёмин соперничает в РПЛ с не самыми опытными, не самыми талантливыми, просто не элитными наставниками. Вторым Юрий Павлович точно еще может стать. А фанаты хотят видеть «Локомотив» на вершине?

Понятная потребность, исходя из самых удачных сделок и работы школы клуба. Баринов, Миранчуки и Жемалетдинов являются клубными воспитанниками, и каждый - перспективен. Но когда «Локомотив» играет плохо, всегда хочется понять, чего в вырванных успехах было больше? Возможно, характер Фарфана и Фернандеша в прошлом, а Крыховяка – сейчас, в основе побед.

Трудно понять, это Сёмин настолько крутой тренер, что у Алексея Миранчука время от времени удачные матчи, или наоборот – с другим наставником «Локомотив» мог бы быть ярче и собирать больше фанатов на трибунах? У Юрия Павловича весьма рациональная команда, которая бросает все ради эмоций в критический момент. Такой стиль не всем нравится, «Локомотив» лишь на восьмом месте по средней посещаемости в РПЛ .

Ниже «Крыльев Советов» и «Урала»! Команда явно должна переосмыслить подход, хотя сложно категорически утверждать, что Сёмин уже наработал на отставку. Или наоборот – что пора выдать пожизненный контракт. Непростая ситуация. И сам Юрий Павлович может справиться с задачами, если добавить свежих кадровых сил, и тогда новый тренер мог бы дать другой импульс. Есть матчи, где Сёмин делает всё, что привык и умеет, а этого мало.