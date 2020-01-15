Игра на выжидание

вчера, 23:12

Одна из интереснейших историй трансферного рынка разворачивается вокруг полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Соккер.ру» - о будущем датчанина.

О том, что Эриксен уйдет из «Тоттенхэма», говорить начали давно. В первую очередь эти слухи были связаны с повышенным интересом к датчанину со стороны ряда клубов. Чаще всего называли «Реал» и «Ювентус». Которые и платежеспособны, и самому полузащитнику могут предложить реальную борьбу за трофеи и обновление вызовов.

При всем старании «Тоттенхэма» от него Эриксен вполне мог устать – любому нужно разнообразие, а не постоянная борьба на грани «топовости» с надеждой, что вот теперь-то твой клуб ворвется в число грандов и начнет бороться за реальные престижные награды. А потом все снова обрывается. При этом Эриксен не молодеет.

Необходимость нового вызова для Эриксена осознавали и в «Тоттенхэме». Они пытались вести с ним переговоры о новом контракте, когда пришло время, однако это все происходило не слишком интенсивно. Все понимали, что дело даже уже не столько в финансовых условиях, сколько в спортивных перспективах, стремлении игрока к самореализации и к тому, чтобы сменить обстановку.

И даже можно допустить – можно быть уверенным – что Эриксен очень тепло относится к «Тоттенхэму», очень любит клуб. Но отказывать ему в шансе и праве на стремление к новому вызову было бы неправильно. Вряд ли в «Тоттенхэме» думали о высоких материях и благородных мотивах. Но момент для того, чтобы удержать Эриксена и выжать из него максимум финансовых ресурсов, упустили.

Оптимальным рабочим вариантом было бы продление контракта с оговоркой о том, что при поступлении достойного предложения датчанина отпустили бы. И «Тоттенхэм» оказался бы в наваре, и Эриксен цели своей достиг бы. Кажется, что руководству «шпор» такая не самая хитрая и довольно распространенная схема должна быть по душе – они же щепетильно относятся к деньгам. Но в этом как раз и проблема.

Боссы «Тоттенхэма» настолько не хотят тратиться на кого-то нового, настолько боятся делать смелые шаги на трансферном рынке, что доводят ситуацию до патовой, беря футболистов измором. Эриксен наверняка понимал, что после продления контракта его потенциальным покупателям пришлось бы заплатить втридорога, а руководство «шпор» уверяло бы снова и снова, что отказывает достойным кандидатам, потому что они недостаточно ценят его. И так промариновали бы до конца очередного контракта, выжимая все соки.

Поэтому любовь любовью, но Эриксен достаточно хорошо знает своих боссов, чтобы при желании уйти идти с ними на сговор и делать одолжение, связывая себя новым контрактом. Проще в такой ситуации дождаться окончания срока контракта нынешнего, чтобы со спокойной душой уйти бесплатно. Своим перекручиванием гаек «Тоттенхэм» навредит в итоге лишь самому себе – когда расстанется с таким топовым футболистом за бесценок.

Зато терпели и держались до последнего – «молодцы». Появление в «Тоттенхэме» Жозе Моуриньо несколько встряхнуло ситуацию. Португалец все-таки принес какую-то свежую струю, с ходу принялся обсуждать ситуацию тех, у кого заканчиваются контракты, дал понять, что верит и надеется на их продление. Позднее риторика менялась:

«Честно говоря, я не знаю, могут ли его продать в январе. Вы понимаете всю ситуацию: сейчас он может согласовать контракт с любым клубом и перейти туда по окончании сезона. Это первый вариант. Второй вариант – если и игрок, и другой клуб захотят оформить сделку уже в январе, но в этой ситуации все под контролем нашего клуба. Еще один вариант – он останется. На данный момент он здесь, он наш игрок».

Свежая струя Моуриньо достаточно быстро иссякла, какого-то переворота в результатах и сознании игроков «Тоттенхэма» не случилось. Поэтому все быстро вернулось в прежнее русло, а вопрос с уходом Эриксена стал только острее, поскольку это все же слишком хороший футболист, чтобы доставаться кому-то бесплатно. Начались игры. Агентские и клубные. По-прежнему в числе претендентов на датчанина называли «Реал» и «Ювентус», добавили к ним «Манчестер Юнайтед», «Интер» и даже ПСЖ .

Все это создало нервозную обстановку уже вокруг самих кандидатов на Эриксена. Ведь никто не знает, как действуют конкуренты, что он выберет. Поэтому был большой соблазн сыграть на опережение и пожертвовать какими-то деньгами, зато подписать его уже в январе, оставив с носом соперников. Тут же отсеялись «Реал», «Ювентус» и МЮ , поскольку они твердо решили, что брать Эриксена будут летом и бесплатно – он в таком статусе входил в их планы. Конечно, что-то может измениться от разогреваемых движением агента Эриксена слухов, но вряд ли они станут суетиться сейчас.

В игре остались «Интер» и ПСЖ , который вообще к теме подключился, когда узнал, что тут можно потратить еще лишних денег горсть. Поэтому парижан и рассматривают как таких спонтанных покупателей, которые могут и не сделать в итоге предложения, пройти мимо или махнуть рукой так же внезапно, как они появились на информационном горизонте. Наличие ПСЖ нервирует. «Интер» нервничает и из-за того, что может упустить Эриксена, если будет медлить. «Ювентус», МЮ и «Реал» выжидают, считая, что «Интер» блефует вместе с агентом.

Ну, или надеясь на это. «Тоттенхэм», который вроде как опустил руки и смирился с тем, что потеряет Эриксена, вдруг встрепенулся и включил свой традиционный режим жадности, вцепившись в «Интер». Сам футболист тоже почувствовал дополнительное напряжение, что сказалось на игре. Моуриньо даже пришлось отвечать на вопросы об этом:

«Лучшая ли это версия Кристиана Эриксена? Я должен быть честен и сказать „нет“. Я понимаю причину этого, я не идиот. Игрок в такой ситуации, даже если захочет – и я его не критикую... Нормально, что игрок в такой ситуации не демонстрирует самый высокий уровень. Но он помогает нам в матчах, в которых играл. У него были хорошие игры, где он внес вклад, как в матчах с „Олимпиакосом“ и „Норвичем“».

И вроде как бесшумно, без скандалов и надрыва, но напряжение нарастает вокруг Эриксена. «Интер» предлагает 10 миллионов и забрать Эриксена сейчас. Кристиан готов. «Тоттенхэм» требует 20 миллионов – жадность диктует, что это нормальная ставка. Вопрос только в том, насколько хватит принципиальности «Тоттенхэму» и «Интеру», чтобы не довести дело до того, что одни вообще ни копейки за него не получат, а другие упустят в условный «Ювентус». Где-то между Лондоном и Миланом идут очень непростые кабинетно-агентские битвы. В Париже, Мадриде, Манчестере и Турине увлеченно следят и ждут рикошетов.