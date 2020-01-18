Насилие, клевета и футболисты

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Игрок «Милана» избежал ярлыка «насильник». О невероятно важной для всех теме – на «Соккер.ру».

Россиянка Луиза Кремлева задержана полицией в Испании. В 2017 году обвинила Тео Эрнандеса в насилии в авто около ночного клуба. Дело быстро закрыли, а в январе прошлого года отклонили апелляцию.

Странно, что повторное прошение подавали, ведь доказательством невиновности бывшего игрока «Реала» стала видеозапись. Парочка оказалась на парковке, Эрнандес не бил Луизу, более того - вернулись в клуб вместе.

Кремлева заявила, что ее накачали наркотиками – экспертиза опровергла. Следов насилия не было, хотя Эрнандес не отрицал секс по обоюдному согласию. В показаниях потерпевшей нашли нестыковки. Обманывать суд – уголовное преступление, потому и задержали.

Важный случай для футбола, ведь игроков время от времени пытаются «развести», и в основном удачно. И если прокуратура докажет факт клеветы - важно наказывать, ведь обманы дискредитируют истории реальных жертв – изнасилованным девушкам порой не верят.

Боятся осудить невиновного, поэтому нередко отпускают подонков. А поскольку у футболистов дорогие адвокаты, то отдельные виноваты, но им сходит рук даже связь с несовершеннолетними, пускай и без насилия. Рибери на 26-й день рождения сделал себе «подарок» - заказал проститутку, которой было шестнадцать.

Старшей дочери Франка сейчас 14. Через два года он не подпустит к ней взрослого мужика. Вернее, толпу мужчин, ведь Рибери «подарил» проститутку Бензема и парочке друзей. Что их спасло от скока за растление ребенка? Девушка сказала футболистам, что ей 18, секс был за деньги и по обоюдному согласию.

А жене Рибери «подарок» в виде Лолиты понравился? Учитывая количество обвинений футболистов в сексуальном насилии, странно, что в клубах не проводят инструктажи. Человек из прокуратуры, психиатр и врач могут прочитать серию лекций. Хотя бы до части дойдет, что можно, а что - нельзя.

Нельзя трогать пьяных девушек, которых впервые встретил – примерно 20 % изнасилований на совести незнакомцев. Даже знакомая пьяная женщина должна осознавать свои действия. И да, алкоголь – отягчающий фактор, изнасилования часто на пьяную голову.

Мансини подвозил после вечеринки у Роналдиньо бразильскую модель, завез домой и надругался. Суд Милана дал ему 2 года и 8 месяцев тюрьмы, а футболист сбежал за океан от наказания. Игроки не учатся на ошибках коллег, ведь Тео Эрнандес рисковал.

Если бы девушка была хитрее, подмешала себе таблетки уже после всего, заявив о насилии в номере отеля, а не в авто под камерами - пришлось бы Тео платить компенсацию и садиться в тюрьму. Многовато таких историй стало, ведь и Неймара недавно обвинили.

А потом появилась запись из отеля, на которой бразильца сама девушка избивает, как раз после отказа Неймара ее ударить первой. Судя по записи, барышня хотела, чтобы форвард ее приложил, и это удалось записать для суда. Надо отдать должное бразильцу – хватило ума ослушаться.

Футболист невиновен, но пятно на репутации мог поставить. Без записи пришлось бы идти в суд и закрывать дело, откупаясь в лучшем случае. А после публикации видео полиция Сан-Паулу начала расследование уже в отношении модели, заподозрили в вымогательстве и шантаже.

В наши дни нужно быть очень тупым миллионером, чтобы соглашаться на подобные случайные связи, особенно с теми, кто подписан «модель» в Инстаграме. Но футболисты такие, как есть, причем примеры Эрнандеса или Неймара в меньшинстве. К сожалению, порой игроки реально педофилы или насильники.

Например, бывший футболист ПСЖ , нигериец Годвин Окпара 13 лет подряд насиловал падчерицу, причем и ее мать была в курсе. В 2007 сел на жалкие десять лет, и уже вышел. Адам Джонсон за развращение несовершеннолетней получил шесть лет, но тоже досрочно вышел. В тюрьме сокамерники порезали ему лицо, угрожали расправой.

Джонсон склонил 15-летнюю фанатку к действиям сексуального характера, его посадили не из-за поцелуя и пошлых сообщений, а за развращение. На Адаме ярлыки «извращенец» и «педофил». И если на его компьютере вправду нашли детское порно, как пишут британцы, то ему нужен психиатр.

Адаму будет сложно начать карьеру агента, как мечтает – британские фанаты устроят бойкоты его клиентам. Но в случае с растлением хватило доказательств, а изнасилования взрослых женщин расследовать часто сложнее. Он сказал, она сказала, оба пили, мало фактов, давление на жертву – виновный уходит от правосудия.

Например, американское дело Роналду очень дурно пахнет, или преступлением, или клеветой. Девушка взяла 375 тысяч долларов за молчание, но спустя много лет заговорила и настаивала, что Криштиану применил силу, когда без ее согласия перешел к нетрадиционному виду секса. А это уже насилие и преступление.

Но как спустя годы отличить попытку вымогательства от реального случая? Хорошо, хоть новые преступники чуть чаще оказываются в тюрьме, как и вымогатели – в суде. Например, четверо испанских футболистов недавно получили по 38 лет каждый за групповое изнасилование 15-летней девочки. Что у них в головах?

А вот шотландский футболист Крейг Томпсон испортил себе жизнь, когда нашел в сети двух «проституток», которые сказали, что им по 20 лет, и послал фото члена. Над ним подшутили 12-летняя и 14-летняя сестры, дальше дети пожаловались родителям, началось следствие по статье о развращении несовершеннолетних.

Томпсона от реального срока спас лишь обман мнимых «проституток», он не знал, что шлет фото детям. Но стал зарегистрированным педофилом на пять лет, карьеру испортил. Даже Ван Перси в молодости был настолько глупым, что применил силу к стриптизерше в Роттердаме, но тогда «Фейеноорд» спас его от тюрьмы.

А вот нападающий Чэд Эванс ощутил на себе все давление ярлыка «насильник» в британском обществе. Неплохо играл за «Шеффилд Юнайтед», вызывался в сборную Уэльса, а потом с другом загуляли с 19-летней девушкой. Насилия как такового не было, но барышня была настолько пьяной, что не помнила детали оргии.

Не отвечала за свои действия, по закону это изнасилование, плюс друг дал показания против Чэда, и тот сел. А когда вышел, то фанаты «клинков» его не приняли, угрожая руководству клуба расправой, если не уберут форварда. Эванс растерял форму, и хотя пытался заиграть за «Шеффилд Юнайтед», теперь бегает в третьем дивизионе, а не в АПЛ .

Футболисты-насильники всегда удивляют. Будучи молодыми, зачастую известными и богатыми, не могут найти себе секс по обоюдному согласию в наше-то время? Неудачники. Но и охотницы за денежной компенсацией морально не лучше. Изнасилование – одно из самых мерзких и необъяснимых преступлений.

Особенно когда секс легкодоступен. Тео Эрнандесу и Неймару повезло, что были записи, а полиция нашла нестыковки в показаниях обвинительниц. Но зачем два богатых молодых мужика согласились на секс в авто и сомнительном отеле? Футболисты учат всех мужчин-болельщиков, как вести себя не стоит. Хоть какая-то польза от их глупых поступков.

Но, пожалуйста, не говорите, что учиться никому не нужно, что все взрослые и адекватные. Статистика зарегистрированных изнасилований в Великобритании или Франции дикая. И в развитой богатой Швеции – тоже. А сколько неоформленных случаев? Уверены, что полицейские в Испании, в Польше или в России любят портить статистику?

Уверены, что адвокаты богатых мужчин никогда не угрожают жертвам, что насильник со связями, что ее представят в суде проституткой? Такие методы срабатывают, заявления забирают. Только у адекватного мужчины любое насилие над женщиной, в том числе сексуальное, под строжайшим личным запретом.

Но все ли адекватные, когда выпьют в ночном клубе? Если думаете, что только Роналду не признал вину, но при этом заплатил 375 тысяч долларов девушке, то ошибаетесь. Непонятно лишь, зачем парни так рискуют? Адам Джонсон имел венерические болезни из-за постоянных измен жене. Мог заразить и ребенка, которого совратил, и собственную супругу.

Джонсон и Рибери не думали об опасности подцепить ВИЧ и передать матерям собственных детей. Также не удивительно, что Неймар и Эрнандес не до конца реализовали свой футбольный потенциал – у них не работа в голове. И педофилу Джонсону способ жизни явно помешал заиграть в «Манчестер Сити» и сборной Англии.

Мог быть уважаемым футболистом, а стал осужденным за развращение несовершеннолетней преступником. Так что Неймару с Эрнандесом сказочно повезло с видео, ведь невиновность при обвинении в насилии не означает оправдание в суде. Потому подавляющее большинство вымогательств заканчивается соглашением сторон.

Реальных жертв обычно тоже «обрабатывают», предлагают взять деньги. Пострадавшие боятся, что их выставят распутными девушками, что публичность испортит жизнь. А горька правда в том, что изнасилование не может не сказаться на психике, замалчивай его или нет. Людям еще многому нужно научиться, раз столетия меняются, а изнасилования остаются.