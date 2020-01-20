Топ-10 успешных трансферов лета-2019 в РПЛ

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» любопытно: кто из купленных прошлым летом футболистов с ходу взялся оправдывать доверие российских клубов?

При определении успешности трансфера предпочтение отдается соотношению «цена-качество», то есть из одинаково проявивших себя футболистов выше мы оценим того, который стоил дешевле. Именно поэтому Максимилиан Филипп только на 10-й строчке: да, немец забил 6 голов, но они пришлись на четыре матча, а половину своей голевой статистики Милли сделал с помощью одиннадцатиметровых. Пока этого недостаточно, чтобы назвать потраченные «Динамо» 20 миллионов евро совершенно точно удачным вложением. Оценка этого трансфера может качнуться в разные стороны, но мы его отмечаем.

Не были в числе претендентов на попадание в топ футболисты, чьи контракты были выкуплены после периода аренды, потому что новичками в прямом смысле считаться они уже не могут. Примеры: Никола Влашич и Гжегож Крыховяк, ставшие полноценными футболистами ЦСКА и «Локомотива» после того, как отыграли по сезону за свои новые клубы на правах аренды. Абсолютными новичками они были летом-2018, и игроков, которые сейчас впервые прикомандированы к клубам РПЛ , мы, в свою очередь, учитывали при составлении списка и распределении мест, в отличие от вернувшихся из командировок.

10-е место. Максимилиан Филипп (Германия)

Трансфер: в «Динамо» из «Боруссии» (Дортмунд) за 20 млн евро

О немецком форварде все сказано в подводке: 6 голов в 11 матчах для новичка нашей закрытой лиги, да еще и стартовавшего в трудный для «Динамо» период — это хороший результат. Но если вспомнить, что речь о парне за 20 млн евро, а половина голов с пенальти, воображение не потрясает. Как бы то ни было, стакан скорее полон, но Филиппу еще предстоит дать ответы на волнующие вопросы.

9-е место. Максим Осипенко (Россия)

Трансфер: в «Тамбов» из «Факела» как свободный агент

Прошлый год Максим Осипенко начинал в воронежском «Факеле», который боролся за выживание в ФНЛ , а 2020-й защитник встречает в «Ростове», который идет в первой пятерке РПЛ . Оценивать зимний трансфер в донской клуб пока рано, но летнее подписание Осипенко «Тамбовом» получилось однозначно успешным: Максим без проблем адаптировался на уровне Премьер-Лиги, выдал несколько очень хороших матчей и заслужил приглашение в «Ростов» от Валерия Карпина, заодно пополнив копилку «Тамбова» на 500 тысяч евро. Бесценна ироничная реакция футболиста на новый шаг в карьере: «Да, мне опять повезло».

8-е место. Тонни Вильена (Нидерланды)

Трансфер: в «Краснодар» из «Фейеноорда» за 9 млн евро

Трансфер не из дешевых, но Вильена в непростой ситуации, когда травмы практически лишили «Краснодар» вариативности состава в полузащите, стал лидером центра поля. Не в последнюю очередь благодаря классу Тонни «быки» сумели завершить первую часть сезона на втором месте, при этом голландец, я уверен, мог выступить заметно ярче в окружении Газинского, Кабелья и Классона.

7-е место. Дуглас Сантос (Бразилия)

Трансфер: в «Зенит» из «Гамбурга» за 12 млн евро

Серьезная ставка «Зенита» сработала: Дуглас Сантос — лучший левый защитник первой части сезона. Бразилец прекрасно работает с мячом и ловко лишает этого самого мяча соперников, которые ищут счастья в его зоне ответственности. Дуглас — сильный, зрелый, классный футболист, и напомню, что он не всегда выходил слева, иногда отправлялся в центр, оставляя бровку Жиркову. Универсализм — еще один плюс Сантоса.

6-е место. Вячеслав Караваев (Россия)

Трансфер: в «Зенит» из «Витесса» за 8 млн евро

На одном уровне с трансфером Сантоса сделка по Караваеву. Клубы РПЛ долго приглядывались к воспитаннику ЦСКА , заигравшему сначала в Чехии, а потом и в Нидерландах, но выложить 8 миллионов евро решился «Зенит». И, похоже, не прогадал. Вячеслав добавил «сине-бело-голубым» энергии на флангах, у него уже гол и 3 ассиста в матчах чемпионата — весьма недурно для крайнего защитника, сыгравшего 9 матчей в стартовом составе.

5-е место. Георгий Мелкадзе (Россия)

Трансфер: в «Тамбов» из «Спартака» на правах аренды

Суперудачная аренда для «Тамбова»! Георгий Мелкадзе до перехода в «Тамбов» не забивал в РПЛ , а в составе «волков» отметился пятью голами и дважды ассистировал партнерам. Болельщики выбрали нападающего лучшим игроком первой части сезона, а преображением Мелкадзе впечатлены все, кто следит за РПЛ .

4-е место. Рафал Августиняк (Польша)

Трансфер: в «Урал» из «Медзи» за 0.5 млн евро

Августиняк — настоящая находка «Урала». Опорного полузащитника нашли в польской «Медзи», купили за 500 тысяч евро, а он быстро освоился в РПЛ , отыграл всю первую часть сезона от звонка до звонка, не заменившись ни на минуту, входит в пятерку лучших футболистов лиги по выигранным единоборствам после первой части сезона и подорожал, как минимум, в пять раз.

3-е место. Евгений Луценко (Россия)

Трансфер: в «Арсенал» из «Динамо» как свободный агент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук решил, что Игбун сильнее Луценко, и Евгений ушел в «Арсенал» бесплатно. После 19 туров «канониры» выше «Динамо» в турнирной таблице, а Луценко забил 7 голов (пятый результат в РПЛ ) — естественно, это больше, чем у любого форварда «бело-голубых». Голы Евгения принесли «Арсеналу» победы над «Тамбовом», «Оренбургом», «Спартаком» и «Локомотивом». Исключительно удачный трансфер, ведь даже компенсацию платить не пришлось.

2-е место. Даниил Фомин (Россия)

Трансфер: в «Уфу» из «Краснодара-2» за 280 тысяч евро

Фомин — воспитанник «Краснодара», но в родном клубе шанса не получил, играл только за «Краснодар-2», а потом два сезона провел в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. Прошедшим летом «Краснодар» продал Фомина в «Уфу» за скромную сумму, а Даниил в одночасье стал ключевым футболистом в команде Евсеева, забил победный гол «Зениту» и даже съездил «на просмотр» в сборную России. Сейчас Фоминым интересуются ЦСКА , «Динамо», а также клубы из Чехии и Бельгии. «Трансфермаркт» оценивает Даниила в 2.5 млн евро.

1-е место. Дмитрий Чистяков (Россия)

Трансфер: в «Ростов» из «Тамбова» за 125 тысяч евро

Год назад имя этого футболиста не было известно широкой публике, ведь Дмитрий играл в ФНЛ за «Тамбов». Переход в «Ростов» все изменил: Чистяков с ходу стал основным в команде Карпина, стал самым успешным футболистом РПЛ по ведению борьбы на втором этаже, а также стал получать регулярные вызовы в национальную сборную от Станислава Черчесова. Трансферная стоимость Дмитрия за полгода поднялась, по самым скромным оценкам, в 50 раз.

Сравните продуктивность этих парней с «выхлопом» от неудачных трансферов.