10 худших тренеров десятилетия в АПЛ. Версия FourFourTwo

сегодня, 18:07

Не все на «Соккер.ру» согласились с рейтингом лучших тренеров десятилетия от FourFourTwo. Предлагаем оценить десятку худших специалистов, работавших в АПЛ .

Как и десятку лучших, провалившихся менеджеров выбирали из 97-ми специалистов, работавших с клубами АПЛ в период между 2010-м и 2019-м годами. По словам авторов, недостатка в кандидатах не было, трудно было выбрать именно 10 худших, но эта задача не оказалась непреодолимой. А вот и решение.

10 место. Феликс Магат (Германия)

В феврале 2014 года Феликс Магат вернулся к тренерской деятельности спустя почти полтора года, чтобы попытаться спасти бедствующий «Фулхэм», но «дачники» под руководством «Железного Феликса» сумели только подняться с 20-го на 19-е место. В следующем сезоне немец сунулся в Чемпионшип, но провалил старт сезона и был уволен в середине сентября. Но Магат — это не только плохие результаты, он ассоциируется скорее с сумасшедшими решениями, которые никак не сочетались с успехом. Феликс игнорировал рекордного новичка «Фулхэма» Митроглу, ставил двухметрового Дэна Берна на фланг, а Бреде Хангеланду предлагал лечить травму прикладыванием куска сыра, вымоченного в алкоголе.

9 место. Боб Брэдли ( США )

Никаких антиамериканских настроений, просто Боб Брэдли забавно выступил в роли главного тренера «Суонси» в 2016 году. Он принял команду в октябре не в самом лучшем положении, а оставил через 11 матчей в еще более ужасающем: «лебеди» под началом американца проиграли 7 матчей, пропустив катастрофические 29 голов. Если бы «брэдлибол» продолжался на протяжении всего сезона из 38 матчей, «Суонси» по такому графику пропустил бы 100 мячей. Даже жаль, что Бобу не дали поработать и лишили всех нас такого аттракциона!

8 место. Реми Гард (Франция)

Гарду можно посочувствовать, ведь он принял «Астон Виллу» в жалком состоянии, не получил усиления в январе, а дополнил ситуацию самоубийственными решениями, рассорившись с английскими футболистами и чересчур доверившись соотечественникам-французам. Но какие могут быть оправдания, если команда в 20 матчах набирает 12 очков, забивает 12 мячей и терпит 12 поражений?

7 место. Брайан Лоус (Англия)

К счастью, во время работы в «Бернли» Лоус не швырялся тарелками с куриными крылышками, он просто провалил свою работу. В начале 2010-го «Бернли» пришлось срочно искать главного тренера после того, как «Болтон» призвал Оуэна Койла, и выбор «кларетовых» пал на Брайана Лоуса. Решение, очевидно, неудачное: «Бернли» проиграл 14 из 18 матчей под руководством метателя тарелок (гуглите историю Лоус — Бонетти) и вылетел в Чемпионшип.

6 место. Паоло Ди Канио (Италия)

Формально Ди Канио даже спас «Сандерленд» от понижения в классе в сезоне 2012/13: принял «черных котов» в конце марта на 16-й строчке, а финишировал на 17-й, в шаге от зоны вылета. В дебюте следующей кампании «Сандерленд» Паоло проиграл 4 из 5 матчей, а потом футболисты пожаловались руководству на откровенно оскорбительные методы работы Ди Канио (неженки!), и на этом тренерская карьера итальянца закончилась. Нельзя проигнорировать единственную трансферную кампанию менеджера Ди Канио: 14 игроков на 35 миллионов евро и ни одного прямого попадания!

5 место. Терри Коннор (Англия)

4 очка в 13 играх — это нехорошо, не так ли? Ни одной победы и 9 поражений — вот скорбный итог работы Терри Коннора у руля «Вулверхэмптона» в 2012 году. Это на уровне «Дерби Каунти» образца сезона 2007/08 — худшей команды в истории АПЛ (1 победа и 11 очков за полный чемпионат). После того провала Терри больше не лезет в главные тренеры, довольствуясь ролью ассистента при Мике МакКартни, после увольнения которого и взялся за «Вулверхэмптон».

4 место. Стив Кин (Шотландия)

Каким-то невероятным образом Стив Кин сохранял за собой пост главного тренера «Блэкберна» на протяжении одного года и девяти месяцев, хотя фанатам «бродяг» его правление наверняка показалось хмурой и угрюмой вечностью. Сэм Эллардайс не раз пожалел, что выбрал Стива Кина себе в помощники, ведь тот оклеветал «старого коня» и взобрался на тренерский мостик, выслужившись перед руководством. В этом искусстве Стив Кин был настолько хорош, что ему позволили вылететь, начать сезон в Чемпионшипе и только после этого уволили. Квалификацию шотландца подчеркивает тот факт, что после «Блэкберна» он работал только в Брунее. Это страна такая.

3 место. Франк Де Бур (Нидерланды)

Франк Де Бур был уволен из «Кристал Пэлас» после четырех первых матчей кампании 2017/18, в которых «стекольщики» четырежды проиграли с общим счетом 0:7. Слишком скорое решение? Но ведь человек перед этим готовил команду несколько недель, а на «Кристал Пэлас» было больно смотреть и в атаке, и в обороне, да и АПЛ — суровый чемпионат, не терпящий неудачников. Де Бур оказался из их числа. Надеемся, он не расстраивается, ведь увез домой клубный галстук.

2 место. Джон Карвер (Англия)

Большинство представленных здесь менеджеров могут жаловаться на плохое наследство, однако Карвер возглавил «Ньюкасл» в первый день 2015 года, когда «сороки» занимали 10-ю строчку в таблице, отставая на три очка от «Ливерпуля». А до зоны Лиги чемпионов было ближе, чем до зоны вылета. Джон в качестве исполняющего обязанности проиграл три матчи и сыграл вничью, но все равно получил контракт до конца сезона, который едва не стоил «Ньюкаслу» прописки в элите: только редкая победа в последнем туре над «Вест Хэмом» уберегла «сорок» от незавидной участи. Карвер обожал проигрывать матчи, делал постоянно и безвкусно, при этом чувствовал себя достаточно уверенно (или был не в себе?), повторяя раз за разом:

«Я все еще думаю, что я лучший тренер в Премьер-лиге».

1 место. Ян Зиверт (Германия)