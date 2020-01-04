10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ. Версия FourFourTwo

сегодня, 18:00

Британское издание выделило десятку самых успешных специалистов Премьер-Лиги. «Соккер.ру» транслирует обоснованное мнение.

Восемь разных тренеров приводили свои команды к победе в АПЛ с 2010-го по 2019-й год, но не все они вошли в топ-10, потому что титулы — это не единственный показатель успешности, ведь нужно соотносить достижения с поставленными задачами и возможностями клубов. С начала 2010 года в Премьер-Лиге работали 97 постоянных менеджеров. Кто-то проработал несколько дней, как Гэри Мегсон, уволенный из «Болтона» в первые дни 2010 года, кто-то является постоянным спутником АПЛ . В любом случае, как утверждают авторы, сократить список из 97 специалистов до 10 было очень и очень непросто. Ниже — аргументация авторов статьи в вольном переводе.

10 место. Клаудио Раньери (Италия)

Слушайте, мы просто не могли не включить его! Несмотря на то, что Клаудио плохо кончил в «Лестере» (был уволен, когда «лисы» шли в 2 очках от зоны вылета; потерял контакт с игроками), а о его коротком романе с «Фулхэмом» и вовсе лучше не вспоминать, Раньери навсегда останется творцом главной сказки второго десятилетия XXI века в АПЛ . Итальянский тренер привел к чемпионству команду, которую перед началом сезона 2015/16 многие видели в зоне вылета. Если это не чудо, что это, черт возьми?

9 место. Рой Ходжсон (Англия)

Ходжсон — единственный англичанин в топ-10, причем на протяжении четырех лет старина Рой смотрел на АПЛ со стороны, работая в сборной Англии. Но отчетное десятилетие Ходжсон начал с работы с «Фулхэмом», который вывел в финал Лиги Европы. В «Ливерпуле», правда, не получилось, зато опытнейший специалист спас и стабилизировал «Вест Бромвич» (2011 — 2012) и «Кристал Пэлас», в котором работает по сей день и уютно себя чувствует в середине таблицы. С момента прихода Ходжсона к власти «стекольщики» играли на ноль в обороне чаще, чем любой другой клуб АПЛ не из топ-4, при этом КП не заплатил ни цента на защитников на смене Роя. Эффективный менеджмент

8 место. Жозе Моуриньо (Португалия)

Не самое высокое место для того, кто называет себя Особенным. Моуриньо вообще рисковал оказаться вне десятки, учитывая его увольнения из «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако и игнорировать пять трофеев португальца с английскими клубами нельзя: «синих» он привел к победе в АПЛ и Кубку лиги, с МЮ выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и тот же Кубок лиги. Не так впечатляюще для Моуриньо, но весьма неплохо, если мерить всех одинаковой линейкой.

7 место. Брендан Роджерс (Северная Ирландия)

Все началось с «Суонси», потом был «Ливерпуль», с которым Роджерс финишировал на втором месте в АПЛ , а теперь «Лестер» снова разбивает «Большую шестерку». На этот раз — под руководством тренера из Северной Ирландии. Командные трофеи в прошедшее десятилетие Брендан выигрывал только в Шотландии с «Селтиком», но он проделал отличную работу в АПЛ : строит классные команды, заботится о будущем. Роджерс принял заметное участие в формировании сегодняшнего «Ливерпуля»: подписал Фирмино, по дешевке забрал Джо Гомеса у «Чарльтона», взял на поруки свободного агента Милнера.

6 место. Рафаэль Бенитес (Испания)

В прошлом десятилетии Бенитес тоже отметился в Англии, выиграв с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а во второй декаде XXI века Рафаэль работал с «Челси» и «Ньюкаслом». «Синие» под его руководством разжились еврокубком, оказавшись всех сильнее в Лиге Европы, и финишировали на третьей строчке в АПЛ . В конце десятилетия испанец работал с «Ньюкаслом», который оперативно вернул в элитный дивизион после вылета и сходу продвинул сорок в первую десятку. Работа Бенитеса с «сороками» была по достоинству оценена.

5 место. Антонио Конте (Италия)

Антонио Конте не потребовалось много времени на адаптацию в АПЛ , при этом сам итальянец не стеснялся навязывать свой устав в новом монастыре. Его схему 3-4-3 с Виктором Мозесом и Маркосом Алонсо в роли латералей нескоро раскусили, Эден Азар снова стал похож на топ-футболиста после ужасного предыдущего сезона, и на финише «Челси» набрал внушительные 93 очка, что на 15 больше, чем у Хосепа Гвардиолы, тоже проводившего первый сезон у руля «Сити». На следующий год Конте выиграл Кубок Англии, и хотя он не построил команду-династию, зато стал тренером-явлением в АПЛ .

4 место. Алекс Фергюсон (Шотландия)

Расцвет Фергюсона пришелся на последнее десятилетие XX века и первое XXI, но и в описываемую декаду сэр Алекс успел отметиться. На прощание. Во-первых, он один из двух тренеров, кому дважды покорялась АПЛ с 2010-го по 2019-й, во-вторых… да неужели нужно подбирать аргументы в пользу Фергюсона? Шотландец завоевал титулы в 2011-м и 2013-м, причем в его команде не было Кина, Роналду и Бекхэма, зато был отряд под кодовым названием «Клеверли&Уэлбек», так что преуменьшать значимость последних титулов точно нельзя. Кроме того, САФ и его МЮ были вторыми в 2010-м и 2012-м, когда было особенно досадно уступить титул «Сити». А в целом неплохо, не так ли?

3 место. Маурисио Почеттино (Аргентина)

«Трофеи, трофеи, трофеи!» Да знаем мы! Выиграть ничего не удалось, но это не отменяет того факта, что Почеттино проделал великолепную работу в Северном Лондоне, где на протяжении пяти с половиной лет тренировал «Тоттенхэм». «Шпоры» под руководством Маурисио три года подряд входили в тройку призеров АПЛ , добрались до финала Лиги чемпионов — раньше такое и не снилось. Не забудем и о работе в «Саутгемптоне», куда аргентинец приехал с переводчиком и мишенью на лбу, а уехал героем. А скольких футболистов Почеттино вывел на топ-уровень? Только для сборной Англии подготовил с десяток игроков!

2 место. Юрген Клопп (Германия)

Клопп не на первом место только потому, что наш №1 еще лучше. Вернее, был лучше в прошедшем десятилетии. За четыре года Клопп вывел «Ливерпуль» в три еврокубковых финала, победа в последнем из них открыла дорогу к Суперкубку УЕФА и клубному чемпионату мира. Но Юрген не выиграл АПЛ в период, о котором мы говорим, хотя и выдал феноменальный сезон с 97-ю набранными очками, а также подготовил для «красных» первый за 30 лет титул, если, конечно, в 2020 году «Ливерпуль» не растеряет огромное преимущество.

1 место. Хосеп Гвардиола (Испания)