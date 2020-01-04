ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ. Версия FourFourTwo

сегодня, 18:00

Британское издание выделило десятку самых успешных специалистов Премьер-Лиги. «Соккер.ру» транслирует обоснованное мнение.

Восемь разных тренеров приводили свои команды к победе в АПЛ с 2010-го по 2019-й год, но не все они вошли в топ-10, потому что титулы — это не единственный показатель успешности, ведь нужно соотносить достижения с поставленными задачами и возможностями клубов. С начала 2010 года в Премьер-Лиге работали 97 постоянных менеджеров. Кто-то проработал несколько дней, как Гэри Мегсон, уволенный из «Болтона» в первые дни 2010 года, кто-то является постоянным спутником АПЛ. В любом случае, как утверждают авторы, сократить список из 97 специалистов до 10 было очень и очень непросто. Ниже — аргументация авторов статьи в вольном переводе.

10 место. Клаудио Раньери (Италия)

Слушайте, мы просто не могли не включить его! Несмотря на то, что Клаудио плохо кончил в «Лестере» (был уволен, когда «лисы» шли в 2 очках от зоны вылета; потерял контакт с игроками), а о его коротком романе с «Фулхэмом» и вовсе лучше не вспоминать, Раньери навсегда останется творцом главной сказки второго десятилетия XXI века в АПЛ. Итальянский тренер привел к чемпионству команду, которую перед началом сезона 2015/16 многие видели в зоне вылета. Если это не чудо, что это, черт возьми?

9 место. Рой Ходжсон (Англия)

Ходжсон — единственный англичанин в топ-10, причем на протяжении четырех лет старина Рой смотрел на АПЛ со стороны, работая в сборной Англии. Но отчетное десятилетие Ходжсон начал с работы с «Фулхэмом», который вывел в финал Лиги Европы. В «Ливерпуле», правда, не получилось, зато опытнейший специалист спас и стабилизировал «Вест Бромвич» (2011 — 2012) и «Кристал Пэлас», в котором работает по сей день и уютно себя чувствует в середине таблицы. С момента прихода Ходжсона к власти «стекольщики» играли на ноль в обороне чаще, чем любой другой клуб АПЛ не из топ-4, при этом КП не заплатил ни цента на защитников на смене Роя. Эффективный менеджмент

8 место. Жозе Моуриньо (Португалия)

Не самое высокое место для того, кто называет себя Особенным. Моуриньо вообще рисковал оказаться вне десятки, учитывая его увольнения из «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако и игнорировать пять трофеев португальца с английскими клубами нельзя: «синих» он привел к победе в АПЛ и Кубку лиги, с МЮ выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и тот же Кубок лиги. Не так впечатляюще для Моуриньо, но весьма неплохо, если мерить всех одинаковой линейкой.

7 место. Брендан Роджерс (Северная Ирландия)

Все началось с «Суонси», потом был «Ливерпуль», с которым Роджерс финишировал на втором месте в АПЛ, а теперь «Лестер» снова разбивает «Большую шестерку». На этот раз — под руководством тренера из Северной Ирландии. Командные трофеи в прошедшее десятилетие Брендан выигрывал только в Шотландии с «Селтиком», но он проделал отличную работу в АПЛ: строит классные команды, заботится о будущем. Роджерс принял заметное участие в формировании сегодняшнего «Ливерпуля»: подписал Фирмино, по дешевке забрал Джо Гомеса у «Чарльтона», взял на поруки свободного агента Милнера.

6 место. Рафаэль Бенитес (Испания)

В прошлом десятилетии Бенитес тоже отметился в Англии, выиграв с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а во второй декаде XXI века Рафаэль работал с «Челси» и «Ньюкаслом». «Синие» под его руководством разжились еврокубком, оказавшись всех сильнее в Лиге Европы, и финишировали на третьей строчке в АПЛ. В конце десятилетия испанец работал с «Ньюкаслом», который оперативно вернул в элитный дивизион после вылета и сходу продвинул сорок в первую десятку. Работа Бенитеса с «сороками» была по достоинству оценена.   

5 место. Антонио Конте (Италия)

Антонио Конте не потребовалось много времени на адаптацию в АПЛ, при этом сам итальянец не стеснялся навязывать свой устав в новом монастыре. Его схему 3-4-3 с Виктором Мозесом и Маркосом Алонсо в роли латералей нескоро раскусили, Эден Азар снова стал похож на топ-футболиста после ужасного предыдущего сезона, и на финише «Челси» набрал внушительные 93 очка, что на 15 больше, чем у Хосепа Гвардиолы, тоже проводившего первый сезон у руля «Сити». На следующий год Конте выиграл Кубок Англии, и хотя он не построил команду-династию, зато стал тренером-явлением в АПЛ.

4 место. Алекс Фергюсон (Шотландия)

Расцвет Фергюсона пришелся на последнее десятилетие XX века и первое XXI, но и в описываемую декаду сэр Алекс успел отметиться. На прощание. Во-первых, он один из двух тренеров, кому дважды покорялась АПЛ с 2010-го по 2019-й, во-вторых… да неужели нужно подбирать аргументы в пользу Фергюсона? Шотландец завоевал титулы в 2011-м и 2013-м, причем в его команде не было Кина, Роналду и Бекхэма, зато был отряд под кодовым названием «Клеверли&Уэлбек», так что преуменьшать значимость последних титулов точно нельзя. Кроме того, САФ и его МЮ были вторыми в 2010-м и 2012-м, когда было особенно досадно уступить титул «Сити». А в целом неплохо, не так ли?

3 место. Маурисио Почеттино (Аргентина)

«Трофеи, трофеи, трофеи!» Да знаем мы! Выиграть ничего не удалось, но это не отменяет того факта, что Почеттино проделал великолепную работу в Северном Лондоне, где на протяжении пяти с половиной лет тренировал «Тоттенхэм». «Шпоры» под руководством Маурисио три года подряд входили в тройку призеров АПЛ, добрались до финала Лиги чемпионов — раньше такое и не снилось. Не забудем и о работе в «Саутгемптоне», куда аргентинец приехал с переводчиком и мишенью на лбу, а уехал героем. А скольких футболистов Почеттино вывел на топ-уровень? Только для сборной Англии подготовил с десяток игроков!   

2 место. Юрген Клопп (Германия)

Клопп не на первом место только потому, что наш №1 еще лучше. Вернее, был лучше в прошедшем десятилетии. За четыре года Клопп вывел «Ливерпуль» в три еврокубковых финала, победа в последнем из них открыла дорогу к Суперкубку УЕФА и клубному чемпионату мира. Но Юрген не выиграл АПЛ в период, о котором мы говорим, хотя и выдал феноменальный сезон с 97-ю набранными очками, а также подготовил для «красных» первый за 30 лет титул, если, конечно, в 2020 году «Ливерпуль» не растеряет огромное преимущество.

1 место. Хосеп Гвардиола (Испания)

Семь английских трофеев за три полных сезона, 198 очков в сумме за два победных сезона в АПЛ, 101 победа в 135 матчах лиги, 169 забитых голов за один календарный год, две награды «Менеджер года». Конечно, Хосеп Гвардиола расстраивается из-за того, что не получается добиться успехов с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но английская корона — на его благородном челе.

Поделиться
Другие материалы по теме
50 вундеркиндов. За кем следить в 2020 году?
02 январяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии5
Шапи, Карпов и Давиташвили попали в топ-50 перспективных игроков Европы
02 января Комментарии48
«Барселона» Гвардиолы — лучшая команда десятилетия по версии FourFourTwo
31 декабря 2019 Комментарии73
Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ по количеству побед
31 декабря 2019 Комментарии17
Зийех сделал больше всех ассистов в чемпионате Нидерландов за 10 лет
31 декабря 2019 Комментарии3
Месси стал лидером по числу ассистов за 10 лет среди игроков ведущих лиг
30 декабря 2019 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 18:28
Как живо написан текст изданием Fourfortwo! Это тебе не здешние авторы, пишущие под копирку и по методичке.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:26
Фергюсон ниже Гвардиилы?Конте выше Мавра?)))Что тут делает Роджерс?
leopit
leopit
сегодня в 18:21
Список абсолютно врушный,т.к. не хватает молдавского румына Тедески_спартаковского гения футбола!
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 18:09
Что в этом спике делает физрук и по совместительству распространитель орифлейма, ещё и восьмое место...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100