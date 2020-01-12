11 лучших бомбардиров топ-5 лиг

сегодня, 21:00

Назовете самых результативных игроков ведущих европейских чемпионатов в истории? Нет? Тогда читайте «Соккер.ру»! Златан дал нам повод устроить подсчет голов.

11 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 269 голов

Клубы: «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед»

Впервые после возвращения в «Милан» Ибрагимович вышел в стартовом составе и тут же отметился голом в ворота «Кальяри», который стал для шведа 269-м в пяти ведущих первенствах Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Помимо прочего, у Златана теперь есть голы в официальных матчах в четырех разных десятилетиях!

10 место. Сильвио Пиола (Италия) — 274 гола

Клубы: «Про Верчелли», «Лацио», «Торино», «Ювентус», «Новара»

А еще у Ибрагимовича хорошие перспективы войти в первую десятку уже в нынешнем сезоне, ведь чемпион мира 1938 года Сильвио Пиола забил всего лишь на 5 голов больше, чем на текущем счету шведа. Пиола — легенда итальянского футбола, его карьера растянулась на четверть века, а установленный давным-давно рекорд по числу голов в Серии A до сих пор никто не может побить. Ближе всех подобрался Франческо Тотти, но и ему не хватило прилично — 24 мяча. Парадоксально, но с таким количеством голевых свершений Сильвио ни разу не держал в руках скудетто.

9 место. Алан Ширер (Англия) — 283 гола

Клубы: «Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл»

Вполне мог повторить «подвиг» Пиолы и остаться без чемпионства Ширер, ведь его карьера прошла вдали от больших клубов, тем не менее Алану повезло встретить Кенни Далглиша в «Блэкберне» и одержать неожиданную и срывающую крышу победу с «бродягами» в АПЛ в 1995-м. Ширер — один из очевидных символов Премьер-Лиги 90-х, хоть он и не играл в «Манчестер Юнайтед».

8 место. Гордон Ходжсон (Англия) — 287 голов

Клубы: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Лидс Юнайтед»

Нападающий из первой половины XX века по сей день входит в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Ходжсон появился на свет в ЮАР , где жил до 21 года и начинал играть в футбол, а потом переехал в Англию и нашел блестящее применение своим талантам в составе «красных». И не только. Талантливый человек талантлив во всем, как говорится. Гордон был не только выдающимся футболистом, но и талантливым игроком в крикет.

7 место. Делио Оннис (Аргентина) — 299 голов

Клубы: «Реймс», «Монако», «Тур», «Тулон»

Большая часть карьеры этого аргентинца, родившегося в Италии и получившего в связи с этим прозвище Эль Тано («Итальянец») прошла во Франции. Именно во французских клубах аргентинский форвард и сделал себе статистику, которая позволяем ему занимать столь высокую позицию в историческом списке бомбардиров топ-5 лиг. В Европе Оннис играл между 1971-м и 1986-м, но, несмотря на прекрасную результативность, за сборную Аргентины не сыграл ни матча, что выглядит абсолютной несправедливостью. Увы, тогда в «Альбиселесте» привлекали только футболистов из своего чемпионата.

6 место. Дикси Дин (Англия) — 310 голов

Клуб: «Эвертон»

В 19 лет Дин попал в аварию на своем мотоцикле, получил перелом черепа и челюсти и провел в коме 36 часов. Прогноз врачей был неутешительным, но Дин очнулся и, по свидетельствам его знакомых, стал другим человеком — уверенным в себе, бесстрашным, всегда добивающимся желаемого. Особенно это помогло в футбольной карьере. Дин был неудержим на поле, в одном из сезонов он забил 60 голов, что является рекордом Англии по сей день. Мистер «Эвертон» золотыми буквами вписал себя в историю мерсисайдского клуба и всего английского футбола.

5 место. Стивен Блумер (Англия) — 317 голов

Клубы: «Дерби Каунти», «Мидлсбро»

Считается первой футбольной звездой Англии, забивать голы Стив начал еще в последнее десятилетие XIX века, а продолжил в XX столетии, по итогам которого вошел в топ-50 лучших футболистов Европы. Найти записи с играми Блумера или очевидцев не представляется возможным, так что остается верить сохранившейся статистике и народным легендам.

4 место. Герд Мюллер (Германия) — 365 голов

Клуб: «Бавария»

«Бомбардир Нации», о чьих рекордах мы слышим до сих пор: то Месси что-нибудь побьет, то Левандовски, а ведь Мюллер уже 40 лет не выходит на поле, тем не менее до сих смотрит, как внучата соревнуются с ним. Выдающийся был форвард с гениальным голевым чутьем, не супердриблер, не атлет, можно даже сказать, скромных габаритов, но при этом обладал выдающимся талантом доставлять мяч в ворота.

3 место. Джимми Гривз (Англия) — 366 голов

Клубы: «Челси», «Милан», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»

Гривз — единственный из пяти англичан в этом списке, кто забивал не только в высшем английском дивизионе, но и в Италии, пусть даже провел в «Милане» совсем немного времени: сыграл всего 10 матчей, зато забил 9 голов. Из «Милана» Джимми перешел в «Тоттенхэм», став самым дорогим футболистом в мире на тот момент («шпоры» заплатили 99 999 фунтов) и на протяжении почти десяти лет колотил голы за «Тоттенхэм», несмотря ни на что, даже на проблемы с алкоголем. Годы спустя сам Гривз не находил объяснения своей результативности:

«Для меня не было ничего проще, чем забивать голы. Не знаю, почему, но это давалось мне так естественно».

2 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 429 голов

Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»

А на вершине, конечно же, те самые парни, которые не нуждаются в представлениях. Криштиану упустил лидерство по ходу прошлого сезона, когда переехал в Италию, где столкнулся с более серьезным сопротивлением защитников по сравнению с Ла Лигой, а у Месси получился удачный сезон с «Золотой бутсой», что позволило обойти вечного конкурента в этом споре. Впрочем, тут еще ничего не ясно…

1 место. Лионель Месси (Аргентина) — 432 голов

Клуб: «Барселона»

Вся борьба еще впереди, ведь Месси забил всего лишь на 3 гола больше, чем Роналду! Правда, средняя результативность у Лео повыше, ведь он на два года младше Криштиану, следовательно, сыграл меньше. Свои 432 гола Месси забил в 466 матчах (0.93 гола за игру), в то время как Роналду на 429 голов в пяти сильнейших национальных чемпионатах потребовалось 534 матча (0.8 гола за игру).